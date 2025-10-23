Codul Rutier: Care sunt regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește, de fapt, sancțiunea
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat schimbări importante în Codul Rutier, ele vizează simplificarea modului de aplicare a sancțiunilor pentru parcarea neregulamentară. Începând cu 2025, amenda va fi dată direct proprietarului mașinii, fără puncte de penalizare și fără necesitatea identificării șoferului care a comis abaterea. Noua regulă va elimina birocrația, va scurta timpul de aplicare a […]
UE aprobă sancțiuni împotriva Rusiei pe petrol, GNL și pe deplasarea diplomaților, după ce TRUMP a lovit „mașinăria de petrol” rusă # Gândul
După ce președintele SUA, Donald Trump, a pus sancțiuni pe marile companii de petrol ale Rusiei, acum vine Uniunea Europeană și plusează. În aceeași zi, liderii de la Bruxelles au aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului. Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene include […]
Dan Dungaciu: „Puterea din ROMÂNIA, la un pic de presiune, nu va avea unde să se plângă și va avea probleme foarte mari” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre ascensiunea lui Viktor Orbán pe scena europeană și mondială, subliniind relațiile apropiate ale acestuia cu președintele american Donald Trump. În acest context, Dungaciu avertizează că România riscă să devină dependentă de Ungaria, pierzându-și influența strategică în regiune. […]
Români amendați pentru că nu au plătit asigurările la locuințe. În ce localitate s-au dat peste 1.700 de sancțiuni într-o lună # Gândul
Doar 20% dintre români plătesc o asigurare obligatorie pentru locuință. Ea vine în două variante, de 10 sau de 20 de euro, și acoperă riscuri grave, precum cutremurul, inundațiile sau alunecările de teren – pagube în urma cărora asigurații pot primi despăgubiri ce se ridică până la valoarea de 20.000 de euro. În ce localitate […]
Gică Hagi ar avea în vedere să se mute din România, trag concluzia mai multe publicații din afara țării. „Regele” și-ar fi ales, deja, orașul în care vrea să locuiască pe mai departe și, deloc surprinzător, are legătură cu fotbalul. Dar și cu Turcia, acolo unde este idolatrizat de milioane de oameni. În ce oraș […]
Orașele din România cu cele mai mari SCUMPIRI la apartamente. Prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Capitală, costul a crescut cu 70% # Gândul
Prețurile medii ale apartamentelor au explodat în ultimii șase ani în toate marile orașe din România, arată o analiză realizată pentru perioada 2019–2025. Practic, în majoritatea marilor orașe, prețurile locuințelor s-au dublat, forțând astfel românii care visau la achiziția unei case să amâne acest proces. În 2025, achiziția unui apartament a devenit „misiune imposibilă” pentru […]
Codul Rutier: Care sunt regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește, de fapt, sancțiunea # Gândul
Dan Dungaciu: „Zelenski a INTERZIS legalizarea Bisericii Ortodoxe și închide licee cu predare în Limba Română” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum situația din Ucraina este una anti-românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Domnul Zeleski, din păcate, întărește această linie care este anti-românească, indiscutabil, prin interzicerea legalizării Bisericii Ortodoxe […]
Cine este MEDICUL care ar putea conduce Spitalul Militar din Capitală? Are grad de general și experiență de peste 3 decenii în medicina militară # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, urmează să anunțe în orele următoare numele noului comandant interimar al Spitalului Militar Central din București, după retragerea din activitate a generalului Florentina Ioniță, pusă sub acuzare de procurorii militari ai DNA. Surse din MApN au declarat pentru Mediafax că favorita ministrului pentru funcția de comandant este un general de brigadă […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.338. Zelenski cumpără 150 de avioane de vânătoare Gripen cu bani rusești # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 23 octombrie 2025, în a 1.338-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ucraina ar putea cumpăra până la 150 de avioane de vânătoare Gripen din Suedia, plătite din active rusești înghețate. Cele două state au semnat, miercuri, un acord în aacest sens, informează The Guardian. […]
O femeie din vestul Londrei a fost amendată cu 150 de lire sterline după ce a vărsat resturi de cafea într-un canal de pe stradă, în timp ce se grăbea să ajungă la serviciu. Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, lângă gara din Richmond, când trei ofițeri de ordine au oprit-o și i-au înmânat […]
Dan Dungaciu: „România va fi în voia sorții. Nu există o gândire la nivel național legată de viitorul României” # Gândul
În ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a analizat scena politică și strategică din România, afirmând că țara se află într-un moment de vulnerabilitate profundă. Potrivit acestuia, lipsa unei viziuni coerente și a unei gândiri strategice la nivel național a transformat România într-un stat aflat […]
Tabel ELECTROCASNICE| TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar, pentru fiecare în parte # Gândul
Facturile la energie electrică sunt în octombrie 2025 o preocupare majoră pentru mulți români, mai ales în sezonul rececând costurile sunt ceva mai ridicate. Gândul vă prezintă un top 10 al celor mai mari consumatori de curent dintr-un apartament obișnuit de 2-3 camere, locuit de 2-3 persoane, alături de costul lunar estimat pentru fiecare aparat. […]
Vicepremierul Bulgariei critică România pentru că blochează construirea podurilor peste Dunăre. „Ei nu sunt pregătiți nici să semneze un acord” # Gândul
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a criticat dur România miercuri pentru ”obstacolele sistematice” în calea extinderii conectării infrastructurii de-a lungul Dunării, scrie publicația Dunav Most, citată de Rador. În timpul unei vizite efectuate la Ruse, miercuri, el a declarat că autoritățile române obstrucționează construcția de noi poduri și legături de […]
Astăzi, vremea continuă să se încălzească. Vom avea maxime de la 16 grade în depresiuni, până la 24-25 de grade în vestul și în sudul țării. În Dobrogea și Bărăgan va fi ceață sau nebulozitate joasă la început de zi. Apoi soarele se arată și se face mai cald decât miercuri. Vântul devine ceva mai […]
Salariile mai mari decât în țările de origine și stabilitatea locurilor de muncă au transformat România într-o destinație tot mai căutată pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene. Mii de bărbați din Asia și Africa au venit la noi în țară în căutarea unui trai mai bun, scrie CANCAN.RO. Printre cei care muncesc în România sunt […]
După cinci ani în care a muncit în Germania, cu carte de muncă, un român încasează pensie, o sumă ce poate fi considerată pentru unii ca fiind foarte mică. Un român care a lucrat timp de cinci ani în Germania, cu carte de muncă, are dreptul la pensie din partea statului. Pensia pe care o […]
Începe dimineața de joi cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Bunele maniere fac toți banii”. Bunele maniere fac toți banii! Două tipe stau de vorbă. – Când am născut primul copil, soțul mi-a dăruit o casă la munte. – Ce drăguț! – Daaa! Și, când am născut al doilea copil, mi-a dăruit o casă […]
Dan Dungaciu: „Europenii nu pot să-l SFIDEZE pe Trump, dar dau drumul propagandei din presă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre campania europenilor împotriva lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Să tot spui că Trump nu înțelege ce se întâmplă acolo, că pe el nu-l informează nimeni, că […]
S-a aflat cine este bărbatul drogat care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei. Are o carieră de peste două decenii în MEDICINĂ # Gândul
Incidentul petrecut în noaptea de miercuri spre joi la Ambasada Rusiei din București are în prim-plan un renumit medic stomatolog, în vârstă de 53 de ani. Acesta a fost oprit de jandarmi după ce a încercat să lovească poarta instituției diplomatice. Testele antidrog au indicat prezența a două substanțe interzise, benzodiazepină și amfetamină. Bărbatul care […]
Liceele tehnologice din Ilfov pregătesc noi generații de tineri pentru piața muncii, oferind companiilor specialiștii de care au nevoie. În campusurile liceelor tehnologice din Ilfov, tinerii beneficiază de ateliere moderne și de spațiul necesar pentru a învăța practic aceste meserii – un atu important pentru viitorul lor și pentru dezvoltarea economică a județului. Reprezentanții Consiliului […]
Val de ironii și glume la adresa ANAF. A fost scos la licitație un pat de lemn: „Urmează hârtia igienică și veioza de pe noptieră?” # Gândul
Un val de glume și ironii au apărut în mediul online. ANAF a scos la licitație un pat de lemn, iar anunțul a fost distribuit pe Facebook, internauții nu au întârziat să reacționeze imediat și au lăsat glume în comentarii cu privire la produsul vândut. ANAF a scos la licitație un pat de lemn ANAF […]
Senatorul Petrişor Peiu are dubii că România ar fi guvernată: „Vi se pare că ţara este condusă?” # Gândul
Petrişor Peiu(AUR) rezumă evenimentele din ultima perioadă, la care Guvernul a fost parte a situaţiei, şi subliniază rolul pe care Executivul ar fi trebuit să-l aibă în tranşarea evenimentelor. Senatorul AUR face o analiză la zi, într-o postare pe facebook, a situaţiilor care s-au succedat în ultima perioadă şi despre care arată că abordarea guvernanţilor […]
Acești pensionari din România vor primi PENSII mai mari începând cu 4 noiembrie 2025. Cine se încadrează # Gândul
Chiar dacă vor veni cu o întârziere de câteva zile, pentru acești pensionari luna noiembrie aduce bani mai mulți. Iată cine se încadrează și va beneficia de măriri, începând cu data de 4 a lunii următoare. Este vorba despre persoanele care beneficiază de recalcularea pensiilor și de plata unor restanțe aferente ultimelor 13 luni. Întârziere […]
Procurorii DNA desfășoară la această oră percheziții în județul Brașov într-un dosar legat de potențiale fapte de corupție petrecute în instituție. Perchezițiile au loc în 18 locații din județul Brașov iar vizată ar fi conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov, arată surse judiciare. Știre în curs de actualizare
Nicuşor Dan este joi la reuniunea Consiliului Europei. Va participa şi la discuţiile legate de situaţia economică în UE # Gândul
Nicuşor Dan este prezent, joi, la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles. Pe agenda evenimentului sunt inserate discuţii legate de situaţiile din zonele în care există conflict armat. Temele principale de discuţie, de pe agenda Consiliului Europei, rămân situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 23 octombrie 2025, Dan Dungaciu a oferit o analiză profundă a discursului recent al președintelui Donald Trump, evidențiind cât de șocant a fost acesta atât pentru stabilimentul politic american, cât și pentru opinia publică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază că acest discurs a fost […]
Incident periculos la AMBASADA Rusiei la București. Un bărbat drogat cu permisul suspendat a încercat să intre cu mașina în poarta clădirii # Gândul
Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor, a încercat în noaptea de miercuri spre joi să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București. Incidentul a avut loc în noaptea de 23 octombrie 2025, în jurul orei 03:15, când un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto […]
Ciolacu e hotărât să ceară sprijinul colegilor de partid din teritoriu. Fostul premier candidează la şefia CJ Buzău # Gândul
La începutul lunii octombrie, Gândul scria că Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Acesta a revenit cu certitudinea că, nu numai că va candida, dar este hotărât să ceară şi votul organizaţiei PSD Buzău. Miercuri, fostul premier a declarat celor de la G4Media.ro că le va cere sprijinul colegilor din organizaţia de partid […]
O pensionară din Iași a primit o amendă după 5 ani. A rămas șocată când a văzut ce a primit în cutia poștală # Gândul
Gabriela Bâzgă, o pensionară din Iași, a povestit ce a pățit din cauza unei amenzi pe care a primit-o în anul 2020, pe motiv că nu purta masca de protecție în timpul pandemiei de Covid-19. Gabrela Bâzgă, o femeie în vârstă de 70 de ani, povestește că a fost amendată pe nedrept, în anul 2020. […]
FCSB – Bologna. Gigi Becali a anunțat cum va arăta echipa de start în meciul de pe Arena Națională din Europa League # Gândul
FCSB – Bologna, din etapa 3 a Europa League se joacă joi, 23 octombrie 2025, de la ora 19:45, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cum poate arăta primul 11 al FCSB în meciul cu Bologna, după spusele lui Gigi Becali: Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut – […]
Liderii Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru un summit complex, dominat de teme majore precum sprijinul pentru Ucraina, criza climatică, controlul asupra mineralelor critice și viitorul digital al blocului. Summitul are loc pe fondul ascensiunii extremismului și al presiunilor economice tot mai mari din interiorul UE. Consiliul European din această săptămână reunește liderii […]
Weekend-ul se apropie, iar ziua de joi trebuie începută cu voie bună. GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu un banc bun – „Omida vorbitoare”. Continuarea te va face să râzi. Se duce un om la un magazin zoo și zice: – Aveți vreun animal vorbitor? Vânzătorul: – Da, avem, poftim o omidă vorbitoare! Cumpără omul omida, o […]
Noi imagini cu jaful de la Luvru. Hoții au fost filmați când coboară cu macaraua și se fac nevăzuți # Gândul
Jaful de la Luvru a fost filmat. Imagini noi, dezvăluite de presa franceză, arată ușurința cu care tâlharii de la Luvru au comis celebrul jaf. Acum câteva zile, Muzeul Luvru a fost scena unui jaf de proporţii. Bijuteriile lui Napoleon, expuse în Galeria Apollo, au fost furate de nişte hoţi deghizaţi în paznici. Filmarea arată […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce România pare să se afle într-o spirală continuă de confruntare. Analistul avertizează că strategia actuală de securitate a țării este construită pe o gândire superficială și grăbită, fără o viziune asupra viitorului. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
Universitatea Craiova – FC Noah, în Conference League. Mirel Rădoi a vorbit despre contrele cu Mircea Lucescu # Gândul
Mirel Rădoi a declarat că echipa sa vrea prima victorie în Conference League. Universitatea Craiova – FC Noah se dispută joi, de la ora 22:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a doua a competiției. Meciul e în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. E prima partidă a oltenilor pe teren propriu în […]
Ultimele pregătiri pentru sfințirea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI. Au fost așezate scaunele în interiorul impunătorului edificiu # Gândul
Au mai rămas doar câteva zile până la momentul istoric al sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului, care va avea loc duminică, 26 octombrie. Evenimentul este încununarea manifestărilor dedicate Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și va aduna mii de credincioși veniți din întreaga țară. În interiorul impunătorului edificiu, pregătirile au intrat în linie dreaptă. Scaunele, în […]
Jaful de la Luvru a fost filmat. Presa franceză arată cât de uşor le-a fost hoţilor să intre în muzeu # Gândul
Jaful de la Luvru a fost filmat. Imagini noi, dezvăluite de presa franceză, arată ușurința cu care tâlharii de la Luvru au comis celebrul jaf, acum câteva zile. Filmarea arată cum doi dintre cei 4 hoți, cu fețele acoperite de cagule, unul dintre ei îmbrăcat în muncitor, coboară rapid cu “prada” de 88 de milioane […]
23 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Dana Nălbaru și Ryan Reynolds împlinesc 49 de ani. 24 de ani de la lansarea primului iPod # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 23 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dana Nălbaru, născută pe 23 octombrie 1976 în Brașov, este una dintre cele mai cunoscute voci feminine din muzica pop românească de la începutul anilor 2000. A devenit celebră ca solistă a […]
Cu cât a crescut inflația, de fapt. Gândul face o analiză direct pe bonurile de cumpărături. Unele prețuri s-au TRIPLAT # Gândul
Românii resimt inflația din plin și nu doar în tabelele Băncii Naționale a României (BNR) și Institutului Național de Statistică (INS), ci în fiecare drum la supermarket. O simplă comparație între bonurile de cumpărături din ultimii doi ani și cele din prezent arată o realitate dureroasă: aceleași produse au ajuns să coste dublu sau poate […]
Reîncepe războiul familiilor Trump-Clinton. Motivul, Sala de bal de la Casa Albă. Hillary Clinton îl acuză pe eternul său rival că „distruge” Casa poporului american. În scandal au intervenit MAGA, familia Trump și întreg aparatul prezidențial # Gândul
Inițiativa președintelui american, Donald Trump, de a ridica o sală de bal prezidențial chiar pe Aripa de Est a Casei Albe – pe care o demolează – a generat un adevărat „tămbălău” în Statele Unite. Presa filmează continuu o macara care dărâmă bucăți din Casa Albă, președintele este „fericit”, democrații s-au isterizat. „Nu e Casa […]
Kostas Passaris a ajuns pe lista celor mai săraci criminali din închisorile românești. „Monstrul din Caracal”, mai bogat decât „Fiara din Balcani” # Gândul
Criminalul grec Konstantinos Passaris a ajuns pe lista celor mai săraci criminali din penitenciarele românești. Potrivit unor documente oficiale, „Fiara din Balcani” are probleme cu banii, motiv pentru care a solicitat ajutor din partea statului. Konstantinos Passaris a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor deosebit de grav după ce, în noaptea de 24 […]
Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin: “Am simțit mereu că vrea toată Ucraina. Nu îl voi lăsa!” # Gândul
Președintele Donald Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Biroul Oval, în timp ce negocierile pentru un armistițiu în Ucraina continuă. Trump și-a deschis discursul în fața reporterilor cu o declarație de optimism, recunoscând totodată că un armistițiu a fost dificil de realizat. „În ceea ce privește relația Ucraina-Rusia, ne-am gândit […]
TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina # Gândul
Știrea inițială: După anularea Summitului Păcii de la Budapesta, o evoluție semnificativă se petrece în relația americano-rusă, cu focus pe Ucraina. Trump „gripează” mașinăria de război a Rusiei: vânzarea de petrol. Într-o mișcare aproape surpriză, SUA au anunțat în deschiderea întâlnirii dintre Donald Trump și Mark Rutte, secretarul general al NATO, că sancționează cele mai […]
Dan Dungaciu: „MENTALITATEA europeană – Mai bine pierde Ucraina tot decât să negocieze cu Putin” # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 octombrie 2025, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a discutat despre situația dificilă a negocierilor europene legate de războiul din Ucraina și poziția fermă a Europei de a nu face compromisuri cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a subliniat existența unei mentalități europene dominante […]
TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să OPREASCĂ războiul din Ucraina # Gândul
SUA sancționează marile companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil, cerând Moscovei să accepte imediat un armistițiu, a anunțat Departamentul Trezoreriei din SUA. Prin sancțiuni, sectorul energetic al Rusiei ar fi presat și s-ar diminua capacitatea Kremlinului să crească veniturile pentru mașinăria de război și sprijinirea economiei slăbite. Statele Unite vor susține în continuare o rezoluție […]
Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă # Gândul
După ce oranizarea summitului de la Budapesta dintre SUA și Rusia a devenit incert, administrația Trump va permite Ucrainei să folosească rachete de rază lungă de fabricație occidentală, ridicând restricția. Kievul ar putea de acum să lovească ținte din interiorul Federației Ruse. Oficialii americani susțin că această măsură ar putea pune presiune pe Kremlin, determinându-l […]
Dan Dungaciu: „Orice se va întâmpla în războiul din UCRAINA, Europa va rămâne în război cu Rusia pe termen nelimitat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre felul în care „sistemul occidental” gestionează conflictul din Ucraina. El spune că, deși se vorbește despre pace, în realitate nu există voință pentru concesii sau oprirea războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nu contează că […]
Incident de securitate în Germania. POLIȚIA a tras cu muniție reală în ARMATA germană pe durata unui exercițiu de antrenament. Ironia e că armata se antrena pentru situații de urgență # Gândul
O operațiune majoră a poliției și a salvării este în plină desfășurare în prezent la Ering (Bavaria, Germania), transmite BILD. Un accident grav a avut loc în timpul unui exercițiu al Armatei Germane. Poliția și Armata s-ar fi atacat reciproc, cu muniție reală, din greșeală. Numeroase echipe de intervenție, inclusiv pompieri, se află la fața […]
În ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a comentat convorbirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, considerând-o un punct de cotitură important pentru percepția europeană și americănă asupra războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit lui Dungaciu, această discuție telefonică a fost interpretată greșit prin prisma unei propagande care dorește să minimalizeze […]
Raed Arafat vrea o anchetă amplă privind cauza exploziei din Rahova: „Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc” # Gândul
Raed Arafat susține o anchetă amplă pentru a se afla cine a rupt sigiliul la gaze, fapt ce a dus la explozia care s-a soldat cu trei morți în Rahova. „Situația trebuie clarificată de anchetatori, dacă gazul a fost oprit și cineva i-a dat drumul. Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc. […]
