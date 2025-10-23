CNAIR a achiziţionat un sistem nou de colectare a plăţilor pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse. Licitaţia a fost câştigată de firma ALTIMATE S.A

10:00

O femeie din vestul Londrei a fost amendată cu 150 de lire sterline după ce a vărsat resturi de cafea într-un canal de pe stradă, în timp ce se grăbea să ajungă la serviciu. Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, lângă gara din Richmond, când trei ofițeri de ordine au oprit-o și i-au înmânat […]