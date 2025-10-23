REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Report uriaș la 6/49. La Joker sunt în joc peste 7,07 milioane de euro

07:10

În plin proces de reducere a cheltuielilor bugetare, șefii din Ministerul Agriculturii blochează reorganizarea propriei instituții. De aproape un an de zile, Ordonanța de Urgență care prevede reducerea posturilor de directori și desființarea mai multor instituții din subordine nu poate fi aplicată. Hotărârea cu normele metodologice este întârziată în mod inexplicabil tocmai de cei care ar trebui să o elaboreze. Un exemplu clar despre cum fac politicienii reformele doar de ochii lumii, să dea bine la public, în timp ce tot ei le pun piedici. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.