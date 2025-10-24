Edi Iordănescu, enigmatic: „Cu sau fără mine, această echipă are un viitor mare” » Reacția după golul victoriei

08:10

Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Craiovei, l-a pus la punct pe Ștefan Baiaram (22 de ani, aripă dreaptă), după ce acesta a intrat în conflict cu antrenorul Mirel Rădoi înainte de meciul cu Noah, scor 1-1.Aurel Țicleanu a spus că Ștefan Baiaram ar fi trebuit să respecte decizia lui Mirel Rădoi, fără să creeze un conflict din faptul că va începe partida pe bancă. Îi transmite jucătorului că în străinătate astfel de ieșiri nu sunt permise. ...