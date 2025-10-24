Edi Iordănescu, enigmatic: „Cu sau fără mine, această echipă are un viitor mare” » Reacția după golul victoriei
Legia a învins-o pe Șahtior Donețk cu 2-1, în Conference League. Golul victoriei a venit în minutul 90+ 4, înscris de Augustyniak, același care deschisese și scorul (min. 16). Ucrainenii au egalat după o oră de joc, prin Meirelles.Victoria de la Cracovia, 2-1 cu Șahtior, a fost prima pentru Legia lui Edi Iordănescu după trei înfrângeri consecutive și numeroase discuții despre o posibilă demisie. ...
Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Craiovei, l-a pus la punct pe Ștefan Baiaram (22 de ani, aripă dreaptă), după ce acesta a intrat în conflict cu antrenorul Mirel Rădoi înainte de meciul cu Noah, scor 1-1.Aurel Țicleanu a spus că Ștefan Baiaram ar fi trebuit să respecte decizia lui Mirel Rădoi, fără să creeze un conflict din faptul că va începe partida pe bancă. Îi transmite jucătorului că în străinătate astfel de ieșiri nu sunt permise. ...
Ștefan Baiaram (22 de ani), aripa dreaptă de la Universitatea Craiova, a oferit o reacție scurtă în legătura cu conflictul petrecut cu Mirel Rădoi (44) înainte de meciul cu Noah (1-1). Mirel Rădoi a decis ca Ștefan Baiaram să fie rezervă împotriva armenilor, lucru care i-a provocat o reacție nervoasă fotbalistului. Acesta a sfârșit prin a urmări partida din tribune. ...
Rijeka - Sparta Praga, în etapa a treia a grupei unice de Conference League, a fost întrerupt în minutul 13, din cauza condițiilor meteo extreme din Croația. Partida a fost reluată după două ore, la 22:00.Furtuna care a lovit Croația a afectat serios meciul, care nu a putut continua. ...
Jucătorul Craiovei și-a spart capul după o ciocnire cu Bancu, dar a fost consolat de soție » Ce s-a întâmplat pe gazon, la câteva secunde după meci # Gazeta Sporturilor
Partida dintre Universitatea Craiova și Noah, disputată joi seara pe stadionul Ion Oblemenco și încheiată cu scorul de 1-1 (Monday Etim 38' / Mulahusejnovic 73') a fost marcată de un moment de panică în repriza secundă.În minutul 63 al meciului, doi jucători ai formației oltene, Nicușor Bancu (33 de ani) și Oleksandr Romanchuk (25 de ani), s-au ciocnit violent în timpul unei faze defensive. ...
Jucătorii Universității Craiova, dezamăgiți după remiza cu Noah: „Am avut meciul în mână” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Cicâldău (28 de ani), mijlocașul Universității Craiova, s-a declarat dezamăgit de faptul că echipa sa a pierdut victoria din mână, după ce a condus-o pe Noah cu scorul de 1-0, însă meciul de pe „Ion Oblemenco” s-a încheiat la egalitate, 1-1.Oltenii au obținut astfel primul punct în grupa unică din Conference League și ocupă locul 28, după primele două etape. ...
Antrenorul lui Noah a remarcat un jucător al Craiovei: „Cel mai periculos, l-am observat la analiză” # Gazeta Sporturilor
Sandro Perkovic, 41 de ani, antrenorul lui Noah, a comentat remiza din Bănie, 1-1 cu Universitatea Craiova în etapa secundă a grupei de Conference League.Perkovic s-a declarat mulțumit de jocul prestat și de rezultatul obținut, având în vedere felul în care s-au desfășurat ultimele 15 minute, cu presiune la poarta lui Noah.„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru punctul obținut. Cred că am făcut o partidă decentă. ...
Mirel Rădoi, detalii explozive despre scandalul cu Baiaram: „NICIODATĂ cât sunt eu aici” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Noah 1-1. Mirel Rădoi, antrenorul echipei oltene, a analizat remiza din etapa a doua a grupei de Conference League. Apoi, a vorbit și despre conflictul cu Ștefan Baiaram, exclus din lot înainte de meci.Mirel Rădoi și-a început discursul vorbind despre meciul cu Noah. A fost mulțumit de atitudinea din repriza a doua și a declarat că egalul a fost echitabil.Mirel Rădoi: „A funcționat ce am discutat la pauză”„Ne bucurăm de acest punct. ...
Dezamăgit de rezultat, Mihai Rotaru a anunțat: „Este o premieră, ne-am făcut planurile astea” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, acționar la Universitatea Craiova, a comentat rezultatul înregistrat cu Noah în Conference League, 1-1 după ce oltenii au intrat în avantaj la pauză.Universitatea Craiova a condus-o pe Noah din minutul 38, atunci când Monday Etim a deblocat tabela, dar s-a văzut egalată în minutul 73. Oltenii au forțat în ultimul sfert de oră, dar presiunea pe care au pus-o nu a dat roade.Iată cum a comentat acționarul Mihai Rotaru, în direct la emisiunea GSP Live Special. ...
Sorin Cârțu, dezamăgit după remiza cu Noah: „Mă așteptam la un iureș! Prima repriză a fost modestă” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a remizat joi seara, scor 1-1, cu formația armeană Noah, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a doua din grupa unică a UEFA Conference League. Deși oltenii au condus la pauză, n-au reușit să gestioneze avantajul și au fost egalați în repriza secundă.Președintele clubului, Sorin Cârțu (69 de ani), s-a arătat vizibil nemulțumit de prestația echipei, mai ales în prima repriză, unde așteptările sale au fost mult mai mari. ...
Elias Charalambous, 45 de ani, antrenorul principal al celor de la FCSB, a comentat înfrângerea suferită în Europa League cu Bologna, scor 1-2.Antrenorul cipriot a sugerat că elevii lui n-au respectat indicațiile trasate înaintea partidei, aluzie la felul în care FCSB a primit golul 1, cu Șut deposedat în propria jumătate, pe zona centrală.Elias Charalambous, după FCSB - Bologna: „Plănuiserăm să nu facem asta”„Cred că am pierdut meciul în primele 10 minute. ...
Are o avere de 70 de milioane de dolari și a surprins pe toată lumea la FCSB - Bologna » A coborât din lojă și a mers în galeria italienilor # Gazeta Sporturilor
Bologna a obținut joi seară prima victorie din actualul sezon al UEFA Europa League, impunându-se cu 2-1 pe Arena Națională în fața celor de la FCSB, prin golurile marcate de Odgaard și Dallinga. Deși formația pregătită de Vincenzo Italiano (absent din cauza unei pneumonii) a controlat meciul în mare parte, finalul a fost tensionat, după ce campioana României a redus din diferență și a presat serios în ultimele minute. ...
Târnovanu dezvăluie la ce se gândea în minutul 12, când Bologna a făcut 2-0 cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Ștefan Târnovanu, 25 de ani, portarul lui FCSB, a admis că s-a speriat în minutul 12 al meciului cu Bologna, când scorul s-a făcut 0-2.FCSB a pierdut la limită cu Bologna, 1-2, dar a avut parte un început de coșmar. Locul 5 din Serie A a lovit de două ori într-un interval de 3 minute, astfel că tabela afișa scorul de 0-2 în minutul 12.În acel moment, Ștefan Târnovanu s-a temut că seara s-ar putea încheia rău pentru echipa lui. ...
Suporterii Universității Craiova nu au văzut cu ochi buni titularizarea lui Monday Etim, atacantul nigerian care nu marcase niciun gol în tricoul alb-albastru până astăzi. Africanul parcă a ținut să le demonstreze că s-au pripit și a înscris în minutul 38 al meciului cu Noah!Alegerea lui Rădoi de a-l titulariza pe Etim i-a iritat pe unii susținători ai Craiovei. ...
De ce nu a fost oprit meciul la Craiova, deși a căzut nocturna în timpul reprizei secunde # Gazeta Sporturilor
Meciul dintre Universitatea Craiova și Noah, din etapa a treia a grupei din Conference League, a fost în pericol de a fi amânat din cauza faptului că o parte din nocturna de pe „Ion Oblemenco” a cedat la pauză. Imediat după revenirea de la cabine, „centralul” Gal Leibovitz s-a consultat cu delegatul UEFA, iar cei doi au căzut de acord ca meciul să continue și în aceste condiții. ...
Darius Olaru, cu capul spart și învins de Bologna: „A fost de parcă am fi jucat în deplasare!” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru, 27 de ani, titular și căpitan la gazde în FCSB - Bologna 1-2, a analizat înfrângerea din etapa 3 a grupei de Europa League.Darius Olaru a jucat 86 de minute contra locului 5 din Italia. S-a luptat, a alergat mult și s-a ales cu capul spart, dar nu a avut multe realizări ofensive.Căpitanul campioanei României a pus rezultatul final și pe seama manierei de arbitraj. El consideră că letonul Andris Treimanis, arbitrul de centru, a fluierat cu tentă. ...
Go Ahead Eagles, formația din Eredivisie care pierduse în urmă cu o lună pe teren propriu în fața FCSB-ului (0-1), a produs surpriza serii în UEFA Europa League. Olandezii au învins pe teren propriu echipa din Premier League, Aston Villa, scor 2-1, în etapa a treia din grupa unică a competiției.Start perfect pentru englezi, revenire spectaculoasă pentru olandeziMeciul de pe stadionul „De Adelaarshorst” a început în forță pentru echipa lui Unai Emery (53 de ani). ...
MM Stoica, furios pe arbitraj după eșecul suferit de FCSB cu Bologna: „Este ireal!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat vehement maniera de arbitraj a letonului Andris Treimanis în eșecul suferit în etapa a treia din Europa League, 1-2 pe teren propriu cu Bologna.În plus, oficialul FCSB a criticat din nou formatul Cupei României, declarându-se dezamăgit de faptul că echipa pe care o reprezintă trebuie să joace toate cele 3 meciuri din grupă în deplasare. ...
Daniel Bîrligea, furios după FCSB - Bologna 1-2: „În Europa nu prea ne ajută, poate suntem obișnuiți cu arbitrajul din România” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), autorul singurului gol marcat de FCSB în eșecul de pe Arena Națională cu Bologna, scor 1-2, s-a declarat dezamăgit de maniera de arbitraj a letonului Andris Treimanis.La scorul de 1-2, în repriza secundă, FCSB a purtat o acțiune periculoasă în jumătatea adversă. ...
Florin Tănase, nemulțumit de strategia lui Gigi Becali: „E normal să pierzi puncte așa” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Bologna 1-2. Florin Tănase, mijlocașul ofensiv al campioanei României, a fost mulțumit de joc după eșecul din Europa League, declarându-se dezamăgit de începutul partidei, când roș-albaștrii au primit două goluri în primele 12 minute.Jucătorul de 30 de ani a criticat arbitrajul lui Andris Treimanis și a avut o „înțepătură” la adresa strategiei lui Gigi Becali. ...
Momente speciale în Bănie: ce scenografie au pregătit oltenii pentru partida cu Noah, după ce s-au dat în stambă la adresa UEFA # Gazeta Sporturilor
La prima partidă disputată în Oltenia, după foarte mult timp, în grupele unei competiții europene, suporterii „leilor” au afișat o scenografie spectaculoasă, înaintea duelului cu armenii de la Noah.După 0-2 în Polonia, contra celor de la Rakow, „juveții” speră să se revanșeze față de fani, care au populat în număr mare tribunele stadionului „Ion Oblemenco”: peste 20. ...
Ce a scris presa din Italia după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna: „Putea fi 0-4 sau 2-2! Un meci nebun la București” # Gazeta Sporturilor
FCSB a pierdut la limită în fața lui Bologna, scor 1-2, în etapa a treia din grupa unică din UEFA Europa League, după un start de coșmar. Italienii au avut 2-0 încă din minutul 12, dar campioana României a revenit curajos și a avut momente bune de joc, forțând o revenire spectaculoasă pe final. Presa din Italia a analizat în detaliu partida de pe Arena Națională, evidențiind atât forța echipei lui Vincenzo Italiano, cât și determinarea FCSB-ului. ...
Antrenorul lui Bologna, întrebat după meci: „Ar face față Bîrligea în Serie A?” # Gazeta Sporturilor
Daniel Niccolini, 42 de ani, antrenorul secund al celor de la Bologna, a analizat victoria cu FCSB, scor 2-1.În absența „principalului” Vicenzo Italiano, care nu a făcut deplasarea la București din cauza unor probleme de natură medicală, Bologna a fost condusă astăzi de „secundul” Daniel Niccolini.A ieșit bine pentru locul 5 din Serie A, care a obținut prima victorie în faza principală de Europa League. Iată cum a comentat antrenorul secund. ...
Adrian Șut i-a răspuns lui Gigi Becali, la scurt timp după ce a fost amenințat cu banca de rezerve de către patronul FCSB # Gazeta Sporturilor
Criticat vehement de către patronul Gigi Becali (67 de ani) în urma înfrângerii suferite de FCSB cu Bologna, scor 1-2, Adrian Șut (26 de ani) și-a făcut „mea culpa” pentru primul gol încasat de campioana en-titre din Superliga.Șut a pierdut mingea în preajma centrului terenului, iar italienii au plecat pe contraatac, soldat cu deschiderea scorului realizată de către danezul Jens Odgaard în minutul 9. ...
La finalul eșecului cu Bologna, 1-2 în etapa 3 din grupa de Europa League, a avut loc marea împăcare între jucătorii și suporterii celor de la FCSB.După înfrângerea-șoc cu Metaloglobus, 1-2 pe 18 octombrie, galeria campioanei i-a tras la răspundere pe jucătorii roș-albaștri. Aprins a fost mai ales schimbul de replici cu Denis Alibec, pe care liderul ultrașilor l-a acuzat că i-ar fi înjurat „de morți”. ...
Gigi Becali a distrus 5 jucători, imediat după FCSB - Bologna: „Gata! Nu mai prind echipa” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Bologna 1-2. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct imediat după eșecul de pe Arena Națională și l-a criticat dur pe Adrian Șut.Patronul de la FCSB i-a criticat pe Adrian Șut, Baba Alhassan, Ejouma, Dennis Politic și Octavian Popescu. Dintre cei 5, Șut a fost principalul „client”, fiind luat la țintă pe tot parcursul discursului lui Becali. ...
Rusescu e convins că FCSB a fost „furată”: „Penalty clar, n-a funcționat VAR-ul!” # Gazeta Sporturilor
Raul Rusescu (37 de ani) consideră că FCSB ar fi trebuit să primească penalty în repriza secundă a meciului cu Bologna (1-2), în faza în care Bîrligea a fost împins de Vitik.La scorul de 1-2, în repriza secundă, FCSB a purtat o acțiune periculoasă în jumătatea advers. În suprafața de pedeapsă a italienilor, Bîrligea a căutat să-și facă mingea pentru șut, dar a căzut în momentul în care Martin Vitik i-a dat un brânci, împingându-l cu ambele brațe. ...
Răzvan Marin, într-o seară de vis la Atena! AEK o zdrobește pe Aberdeen și stabilește scorul serii în Conference League # Gazeta Sporturilor
Răzvan Marin (29 de ani) s-a remarcat la Atena, în victoria categorică obținută de AEK în fața lui Aberdeen, scor 6-0, în etapa a treia din grupa unică a UEFA Conference League. Mijlocașul român a fost integralist și a înscris al treilea său gol al sezonului, completând o seară perfectă pentru campioana Greciei.AEK, scor de tenis: Marin completează recitalul ofensivAEK Atena a început meciul ofensiv și a rezolvat partida încă din prima repriză. ...
10 concluzii-blitz după FCSB - Bologna 1-2 în runda a 3-a de pe tabloul principal Europa League.1. Până în minutul 35, FCSB a evoluat lamentabil. După, când campioana României a scăpat de miză și a admis povara unei umilințe, ea a fost capabilă să-și regleze conturile cu locul 5 din Serie A. Totuși, Bologna a fost echipa superioară, cu mai multe ocazii.2. Prima repriză a debutat cu Șut precipitat ca un program beta. ...
Anna a venit la Craiova - Noah și a fost în centrul atenției pe „Oblemenco” » Cum a fost surprinsă # Gazeta Sporturilor
Armenii de la Noah sunt însoțiți pe „Ion Oblemenco”, la meciul cu Universitatea Craiova din etapa a doua a grupei din Conference League, de către Anna Ohanyan, directorul de dezvoltare al clubului.Anna a fost surprinsă glumind pe banca de rezerve, alături de jucători, cu puțin timp înaintea începerii meciului. ...
Devastat! Cum a fost surprins Baiaram, după ce a aflat decizia lui Mirel Rădoi înainte de Craiova - Noah # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, extrema de la Universitatea Craiova, a fost extrem de supărat înainte de meciul cu Noah, din Conference League. Jucătorul de 22 de ani nu a fost titularizat de Mirel Rădoi. Antrenorul echipei oltene i-a preferat pe Al Hamlawi și pe Etim pentru cele două locuri din atac. GALERIE FOTO. Ștefan Baiaram, devastat după decizia lui Mirel Rădoi+1 FOTOBaiaram a fost vizibil afectat de decizia lui Rădoi de a nu-l trimite pe teren din primul minut. ...
Raul Rusescu, 37 de ani, dublu-campion în România alături de FCSB, a comentat cele întâmplate în prima repriză a meciului de Europa League cu Bologna. La pauză, italienii conduc cu 2-0!Fost golgheter al Superligii în sezonul 2012/2013, campion cu FCSB în 2013 și 2015, Raul Rusescu s-a arătat contrariat de felul în care a arătat jocul în primele 35 de minute. ...
Umilință supremă pentru apărarea celor de la FCSB » Jucătorul de la Bologna l-a imitat pe Zidane în careu, apoi a izbucnit în râs # Gazeta Sporturilor
Riccardo Orsolini, vedeta Bolognei, a reușit o fază uimitoare în meciul cu FCSB, în urma căreia a și înscris. Golul a fost anulat imediat pentru ofsaid.În minutul 32, mijlocașul dreapta a primit o pasă în careul roș-albaștrilor. Cu o nonșalanță debordantă, a reușit o întoarcere în stilul lui Zinedine Zidane, driblând-l pe Adrian Șut și marcând pe sub Târnovanu.GALERIE FOTO. ...
Scott Carson, fostul portar al lui Manchester City și Liverpool, și-a anunțat retragerea la vârsta de 40 de ani. Englezului i-a expirat contractul cu „cetățenii” la sfârșitul sezonului precedent, iar acum a decis să-și „agațe mănușile în cui”.Carson și-a petrecut ultimii ani din carieră la Manchester City, cu care a fost sub contract timp de 6 ani. Acesta a bifat o singură apariție în Premier League pentru echipa antrenată de Pep Guardiola, în sezonul 2020-2021. ...
Rijeka - Sparta Praga, în etapa a treia a grupei unice de Conference League, a fost întrerupt în minutul 13, din cauza condițiilor meteo extreme din Croația.Furtuna care a lovit Croația a afectat serios meciul, care nu a putut continua. Arbitrul englez Rober Jones i-a lăsat pe fotbaliștii celor două echipe să joace aproape un sfert de oră, însă a decis că meciul nu se poate disputa în condiții normale din cauza ploii abundente. ...
Ștefan Târnovanu, moment delicat în prima repriză cu „bătăușul” de la Bologna » I-a arătat obrazul # Gazeta Sporturilor
Ștefan Târnovanu, portarul lui FCSB, a intrat în conflict cu atacantul celor de la Bologna, Jonathan Rowe, după ce englezul l-a lovit cu genunchiul în cap pe internaționalul român, în interiorul careului campioanei en-titre.Târnovanu a plonjat pentru a prinde mingea, moment în care Rowe, care urmărea balonul, l-a lovit pe portarul român. Englezul a văzut cartonașul galben în urma intervenției, iar Târnovanu „i-a arătat acestuia obrazul”, în urma faultului dur. ...
Cel mai „exotic” spectator din FCSB - Bologna: venit din Slovacia pentru un jucător neașteptat al campioanei # Gazeta Sporturilor
La meciul dintre FCSB și Bologna, unul dintre spectatori a venit din Slovacia special pentru Lukas Zima, portarul ceh al campioanei României.Dintre cei aproximativ 25.000 de spectatori la FCSB - Bologna, unul a atras atenția prin povestea lui.Este vorba despre un slovac venit în România special pentru Lukas Zima, portarul de rezervă al FCSB-ului. Legătura dintre el și goalkeeperul ceh? Zima a petrecut doi ani la Slavia Praga, echipa lui favorită. ...
