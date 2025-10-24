Grindeanu anunță că PSD nu vrea să plece de la guvernare: ”Noi aducem plus-valoare”
Aktual24, 24 octombrie 2025 15:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că PSD nu are de gând să plece de la guvernare, susținând că ”înţelegem să fim parteneri serioşi, oameni care îşi aduc plus valoare”. Reamintim că liderii PSD l-au atacat violent pe Ilie Bolojan în ultimele zile, Grindeanu având remarci legate chiar și de sprâncenele premierului. […]
Acum 30 minute
15:50
15:40
„Cine face rachete bune face și bomboane bune”. Un propagandist al Kremlinului spune că imaginea Rusiei în lume se bazează pe arme # Aktual24
Șeful principalei instituții media de stat din Rusia a declarat că imaginea țării în lume ar trebui construită pe puterea sa militară – lăudându-se că națiunile care fac „rachete bune” produc și „bomboane bune”. Konstantin Ernst, CEO al postului de presă de stat Canal 1, a făcut această remarcă în timpul unei sesiuni plenare a […]
Acum o oră
15:20
Protecția minorilor. Statele UE doresc o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor de socializare: ”Australia ar putea servi drept model” # Aktual24
Șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale UE solicită o vârstă minimă pe platforme precum TikTok și Instagram. Într-o declarație adoptată la summitul UE de la Bruxelles, aceștia afirmă că este important ca minorii să fie protejați în spațiul digital, inclusiv prin stabilirea unei vârste minime pentru accesul la rețelele de socializare. […]
Acum 2 ore
15:00
AUR-iști trimiși să-l huiduie pe Nicușor Dan la Iași: ”Polonezii își iubește țara, suveraniști, numai noi nimic. Uite ce băieți suntem, unul și unul aici!” – VIDEO # Aktual24
Un grup de admiratori ai lui Cășin Geogescu l-a așteptat pe președintele Nicușor Dan în fața Teatrul Național „Vasile Alecsandri” pentru a-l huidui. Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns astăzi, 24 octombrie, la Iași, pentru a participa la ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de […]
14:30
Relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană au fost spinoase anul acesta, cu diferențe de opinie privind modul de sprijinire a Ucrainei, tensiuni comerciale și tarife vamale, dominând o perioadă tensionată de diplomație între blocurile de putere. Dar, într-o întorsătură oarecum ironică a războiului în curs din Ucraina, un sentiment comun de frustrare și suspiciune față […]
14:10
Liderii UE insistă asupra unui acord pe 10 ani privind reducerea emisiilor de carbon înainte de summitul ONU privind clima # Aktual24
Liderii UE au lansat o serie de discuții pentru a conveni asupra unui obiectiv pe 10 ani de reducere a emisiilor de carbon înainte de o conferință cheie a ONU privind clima, stabilind condiții, inclusiv lăsarea ușii deschise pentru viitoare revizuiri. Șefii celor 27 de state ale Uniunii Europene au purtat discuții la Bruxelles pentru […]
Acum 4 ore
13:40
Trump a avut de ales între sancțiuni dure, medii și ușoare împotriva Rusiei. A ales calea de mijloc – Analiză # Aktual24
Președintele american Donald Trump și-a pierdut în sfârșit răbdarea cu liderul rus Vladimir Putin. În ciuda acestui fapt, liderul american a decis să nu impună cea mai dură versiune a sancțiunilor, deoarece dorește negocieri cu Rusia. Potrivit oficialilor americani, răbdarea președintelui s-a epuizat în cele din urmă după ce a ajuns la concluzia că Putin […]
12:50
Surse: Reprezentanții CSM refuză să vorbească cu Bolojan până când nu prezintă scuze. ”Grupul de lucru” al lui Grindeanu începe prost # Aktual24
Surse oficiale au precizat pentru aktual24.ro, în urma întâlnirii pe care reprezentanții sistemului judiciar au avut-o cu ministrul Justiției, Sorin Grindeanu, în Parlament, că nu sunt dispuși să poarte discuții cu premierul Ilie Bolojan până când acesta nu își va prezenta scuze publice pentru declarațiile considerate jignitoare la adresa magistraților. Potrivit acelorași surse, în privința […]
12:40
Trei spioni ai Rusiei arestați în Marea Britanie. MI5: ”Rusia vrea să provoace haos și distrugere” # Aktual24
Autoritățile din Marea Britanie au arestat trei bărbați sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia, a anunțat joi Poliția Metropolitană. Suspecții, cu vârste cuprinse între 44 și 48 de ani, au fost reținuți la adrese din vestul și centrul Londrei, relatează Euronews. Aceștia sunt acuzați că au încălcat Legea Securității Naționale din 2023 prin „asistarea unui […]
12:30
Senator USR, lege pentru desființarea CSM: ”Este o oligarhie mai oribilă decât orice politician ales. Această republică a magistraților a luat-o razna” # Aktual24
Senatorul USR Cristian Ghinea, una dintre cele mai influente voci din USR, a anunțat vineri că este necesar ca CSM-ul să fie desființat de Parlament. El a lansat numeroase acuzații dure la adresa CSM. ”Justiție ”europeană” pe dracu. Am vrut justiție europeană. Am creat CSM independent. Am apărat justiția de politicienii cei răi și corupți. […]
12:10
China a lansat cel mai accesibil robot umanoid din lume: Bumi costă doar 1 400 de dolari și poate face curățenie în casă, dar și educație pentru copii – VIDEO # Aktual24
Compania chineză Noetix Robotics a prezentat publicului un robot umanoid compact numit Bumi, disponibil la un preț de aproximativ 1.400 de dolari. Potrivit South China Morning Post, această lansare marchează un pas important pentru industria roboților, deoarece face tehnologia umanoidă accesibilă nu doar companiilor, ci și consumatorilor obișnuiți. Bumi are o înălțime de 94 cm […]
12:10
INTERVIU Testul lui Dănileț: ”România stă pe o bombă/ Se deschide prima dată aragazul și apoi se aprinde bricheta sau întâi se aprinde bricheta și apoi dăm drumul la aragaz? Dacă nu știți răspunsul exact la această întrebare, avem o problemă” # Aktual24
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru aktual24.ro, fostul judecător Cristi Danileț a analizat cauzele sistemice care au dus la explozia devastatoare din cartierul Rahova, soldată cu victime omenești și distrugeri masive și care a creat un nou val de indignare publică. Magistratul ne-a vorbit despre „boala iresponsabilității” care macină instituțiile statului și companiile de utilități, […]
12:10
Trump îl ironizează pe Putin pe tema sancțiunilor. „Mă bucur că se simte așa. O să vedem peste 6 luni” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a oferit joi un răspuns scurt și provocator omologului său rus, Vladimir Putin, care minimalizase efectele noilor sancțiuni americane extinse asupra sectorului energetic din Rusia. „Mă bucur că el simte așa,” a declarat Trump pentru jurnaliști la Casa Albă. „Vă voi spune peste șase luni. Să vedem cum se desfășoară totul,” […]
Acum 6 ore
11:50
Craiova: Avocat prins în flagrant în timp ce lua 30.000 de euro pentru trafic de influență. Promitea angajări la Serviciul Județean de Ambulanță Olt # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus reținerea pentru 24 de ore, începând cu 24 octombrie 2025, a avocatului Rachieru Răzvan Nicușor, membru al Baroului Olt, cercetat pentru două infracțiuni de trafic de influență în formă continuată. În același dosar a fost reținut, tot pentru 24 de ore, și inculpatul M.N.C., persoană […]
11:50
Administrația Trump dorește să deschidă apele de coastă ale SUA pentru a stimula producția de petrol – Bloomberg # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump pregătește o propunere de a deschide aproape toate apele de coastă ale SUA pentru noi foraje petroliere offshore, în ciuda opoziției guvernatorilor statelor. Potrivit agenției, proiectul de plan include apele din apropierea sud-estului SUA, pe care președintele Trump a promis să le protejeze în timpul campaniei sale electorale, relatează Bloomberg. Ecologistii […]
11:40
Donald Trump, un nou tantrum: a oprit negocierile comerciale cu Canada din cauza unui clip publicitar canadian, în care Ronald Reagan critica tarifele vamale – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri stoparea tuturor negocierilor comerciale cu Canada, ca reacție la un spot publicitar difuzat de guvernul provinciei Ontario. Potrivit SkyNews, clipul prezenta un fragment dintr-un discurs din 1987 al fostului președinte Ronald Reagan, în care acesta critica tarifele vamale, sugerând că ele ar putea duce la pierderi de locuri […]
11:10
În India, o coliziune între un autobuz și o bicicletă a provocat un incendiu în care 20 de pasageri au ars de vii, după ce ușile autovehicului s-au blocat # Aktual24
Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața vineri, după ce un autobuz privat al companiei Kaveri Travels a luat foc în urma coliziunii cu o bicicletă în districtul indian Kurnool din statul Andhra Pradesh. Potrivit primelor rapoarte, citate de Times of India, autobuzul, care călătorea de la Hyderabad la Bangalore cu peste 40 de […]
10:40
Un bărbat din Washington dă în judecată autoritățile după ce a fost reținut pentru că a cântat tema lui Darth Vader în fața Gărzii Naționale – VIDEO # Aktual24
Un locuitor din Washington a depus o plângere, susținând că a fost reținut pentru că a cântat „Marșul Imperial” din „Star Wars” în timpul unui protest împotriva Gărzii Naționale desfășurate pe străzile orașului. Potrivit ziarului New York Times, reclamația solicită compensații pentru încălcarea primelor patru amendamente ale Constituției SUA, inclusiv dreptul la libertatea de exprimare […]
10:20
Președintele Nicușor Dan nu susține un referendum pe tema pensiilor magistraților: „Pe acest subiect nu există o dezbatere în societate” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri dimineața că nu consideră oportun un referendum pe tema pensiilor magistraților, subliniind că acest subiect implică nuanțe care trebuie discutate cu actorii relevanți, inclusiv cu reprezentanții magistraților. „Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere, în momentul în care există opinii foarte bine […]
10:10
Suntem și noi pe primul loc la ceva în UE: România are cel mai poluat aer dintre toate țările Uniunii Europene # Aktual24
România înregistrează cea mai ridicată concentrație medie anuală de PM2,5 din Uniunea Europeană, potrivit unei analize recente a Agenției Europene de Mediu (AEM). Analiza relevă că nivelul mediu de particule fine inhalabile în țara noastră este de 16 µg/m³, depășind semnificativ recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, care limitează expunerea anuală la 5 µg/m³. Bulgaria, Cipru […]
Acum 8 ore
09:40
Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA a aprobat în unanimitate un proiect de lege privind desemnarea Rusiei ca stat sponsor al terorismului # Aktual24
Comisia pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite a aprobat în unanimitate un proiect de lege care prevede recunoașterea Rusiei ca stat sponsor al terorismului, din cauza răpirii și deportării copiilor ucraineni din teritoriile ocupate. Inițiativa, condusă de senatorul republican Lindsey Graham, reprezintă a treia tentativă de acest fel și ar putea avea efecte devastatoare […]
09:10
Kremlinul caută „șoșoci” africani: Rusia a recunoscut oficial crearea unei rețele de influență în Africa, sub acoperirea promovării culturii și limbii ruse # Aktual24
Rusia a admis, printr-o declarație transmisă în cadrul unei conferințe internaționale, că intenționează să creeze o platformă unificată a absolvenților africani ai universităților ruse, menită să coordoneze activitățile acestora în vederea „promovării limbii ruse și a imaginii pozitive a Federației Ruse în străinătate”. Informația a fost făcută publică de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD), citat […]
08:50
Rapperul P. Diddy, închis pentru trafic de persoane, la un pas de a fi asasinat după gratii, după ce s-a zvonit că va fi grațiat de Donald Trump # Aktual24
Rapperul american Sean Combs, cunoscut sub numele de scenă P. Diddy, a devenit recent victima unui incident violent în timp ce se afla în închisoare. Potrivit Daily Mail, un alt deținut a intrat în celula lui Combs înarmat cu un cuțit artizanal, surprinzându-l pe celebrul muzician într-un moment extrem de periculos. Incidentul a avut loc […]
08:40
Tragedie în Harghita: Doi tineri au fost găsiți morți prin împușcare într-o mașină, pe un drum forestier # Aktual24
O poveste cutremurătoare a zguduit comunitatea din Ghimeș, județul Harghita, unde Bianca și Toni, doi tineri de doar 20 de ani, au fost găsiți fără viață într-un Volkswagen Golf gri, abandonat pe un drum forestier din apropierea Lacului Frumoasa. Descoperirea macabră a avut loc în urma unei alerte lansate de apropiați, care au observat dispariția […]
08:20
Ce sărbătorim pe 24 octombrie: Ziua mondială a cangurului, Ziua mondială a burții și Ziua mondială a șampaniei # Aktual24
Data de 24 octombrie este una bogată în semnificații și celebrare la nivel mondial. De la protejarea faunei Australiei până la recunoașterea eforturilor celor care mențin pacea globală, această zi aduce împreună teme din cele mai diverse domenii — natură, diplomație, gastronomie și istorie. Instituită pentru a atrage atenția asupra protejării celui mai mare mamifer […]
08:10
Donald Trump l-a grațiat pe fondatorul Binance, Chanpeng Zhao, omul care a îmbogățit familia președintelui cu sute de milioane de dolari din afacerile cu criptomonede # Aktual24
Decizia președintelui american Donald Trump de a-l grația pe Changpeng Zhao, fondatorul gigantului de criptomonede Binance, a stârnit un val uriaș de controverse în Statele Unite și în mediul financiar global. Pe lângă implicațiile politice și juridice ale grațierii, tot mai multe voci susțin că familia Trump ar fi beneficiat financiar direct de pe urma […]
Acum 12 ore
07:50
Șef de la ADP Sector 6, reținut după ce a sustras sute de mii de lei din banii încasați ca amenzi și i-a „tocat” la pariuri sportive # Aktual24
Un șef de birou din cadrul Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 6 a fost reținut joi, 23 octombrie 2025, de către polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată. Ancheta vizează […]
07:40
Coreea de Nord va construi un memorial dedicat soldaților care au murit luptând pentru Rusia pe fronturile din Ucraina # Aktual24
Coreea de Nord a început construirea unui memorial dedicat soldaților săi care au murit luptând pentru Rusia în Ucraina, a relatat joi presa de stat, liderul Kim Jong Un salutând în cursul evenimentului ”apogeul istoric” al relațiilor cu Moscova. ”Muzeul memorial al succeselor militare” se va deschide în capitala Phenian, unde Kim Jong Un și […]
07:20
Premierul britanic va solicita statelor membre ale Coaliției Voinței să crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina # Aktual24
Premierul britanic Keir Starmer intenționează să facă apel vineri la țările membre ale Coaliției de Voință care susține Ucraina să ”crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune” către Kiev, în cursul unei reuniuni găzduite de Londra în prezența președintelui Volodimir Zelenski. Această reuniune este programată pentru vineri după-amiază, în urma unui summit european […]
07:10
Demonstrație de forță: un bombardier american a zburat în largul coastelor Venezuelei, pe fondul poziției tot mai belicoase adoptate de administrația Trump # Aktual24
Un bombardier american B-1B a zburat joi deasupra Mării Caraibelor în largul coastelor Venezuelei, conform datelor de urmărire a zborurilor, a doua demonstrație de forță de acest gen din ultimele zile, în timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, adoptă o poziție tot mai belicoasă împotriva acestei țări din America de Sud. Negat de președintele […]
Acum 24 ore
00:50
Ciprian Ciucu, ”cel mai probabil” candidatul PNL la Primăria Capitalei. Anunțul lui Bolojan: ”Este cel mai bine plasat în sondajul nostru” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat, joi, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi ‘foarte probabil’ desemnat, săptămâna viitoare, candidatul PNL la Primăria Capitalei. ‘Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testați. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, […]
00:00
Președintele Donald Trump a anunțat joi că nu mai intenționează să trimită forțe federale în San Francisco pentru a combate criminalitatea din orașul californian, invocând conversații cu „prieteni de-ai mei care locuiesc în zonă” și cu primarul Daniel Lurie. Prietenii „m-au sunat aseară să mă roage să nu trimit trupe”, deoarece „primarul, Daniel Lurie, făcea […]
23 octombrie 2025
23:40
Armata israeliană a confirmat efectuarea unui atac aerian în zona Nabatieh din sudul Libanului joi seară, spunând că a vizat un depozit de arme Hezbollah. Armata susține că depozitul, din orașul Arabsalim, a fost folosit de Hezbollah pentru atacurile asupra Israelului și că grupul terorist își continuă eforturile de a-și reconstrui infrastructura în sudul Libanului, […]
23:20
Fostul șef de stat major al IDF, Herzi Halevi, zărit la un miting pentru ostatici în orașul Netanya # Aktual24
Herzi Halevi, care a fost șef de stat major al IDF în timpul atacului condus de Hamas din 7 octombrie 2023 și care a rămas în funcție până la demisia sa în martie, a fost văzut la un miting pentru întoarcerea celor 13 captivi decedați rămași, în orașul de coastă Netanya. Fotografia, distribuită de Mișcarea […]
23:00
Evadarea a doi hoți din Luvru, care au plecat cu bijuteriile coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euro, a fost filmată și a apărut în spațiul public, în cea mai recentă răsturnare de situație în cazul celui mai spectaculos jaf din ultimele decenii. Clipul de 36 de secunde, pe care ziarul Le […]
22:50
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summitului APEC pentru prima oară din 2019 # Aktual24
Președintele Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping în marja Summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific din Coreea de Sud, pe 30 octombrie, a declarat joi secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la sfârșitul unei vizite în trei țări din Asia. […]
22:10
Școala din Lovrin, care a ars în totalitate marți în urma unui incendiu, va fi refăcută cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, a anunțat președintele Alfred Simonis. Clădirea din care au rămas doar pereții fusese reabilitată în urmă cu mai puțin de 3 ani, iar focul a mistuit și dotările, mobilier, table, calculatoare, achiziționate tot prin […]
22:00
Raportul EUDA arată că tinerii sunt în risc de dependență digitală. România stă „bine” și la consumul de alcool, tutun și substanțe ilegale # Aktual24
Timpul petrecut online de adolescenții din România a crescut semnificativ, situându-se peste media europeană. Deși la nivelul Europei există o tendință descrescătoare a consumului de alcool și tutun în rândul adolescenților, România este peste media europeană în ambele cazuri. Și la jocurile de noroc stăm „bine”, peste media europeană, cu 25%. Aproximativ 1 din 16 […]
22:00
Bolojan, replică la jignirile liderilor PSD: ”Eu sunt născut într-un sat în Ardeal”. Grindeanu s-a luat de sprâncenele premierului # Aktual24
Premierul Bolojan a avut, joi seară, și o replică după numeroasele atacuri venite dinspre PSD. Șeful PSD s-a apucat chiar să se ia și de sprâncenele premierului. „Eu sunt născut într-un sat în Ardeal, eu am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră, să vă fac praf și pulbere și seara […]
21:50
BREAKING Bolojan nu mai acceptă atacurile PSD-iștilor: ”PSD să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate cu AUR” # Aktual24
Replică dură a lui Ilie Bolojan după valul de atacuri din ultimele zile la adresa sa din partea liderilor PSD. „Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni”, a spus Bolojan la Antena 3, referindu-se la atacurile PSD-iștilor. „Sigur, în […]
21:40
SUA critică proiectul de anexare a Cisiordaniei la Israel, chiar și Netanyahu se opune. „Foarte prostesc” # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au criticat decizia unor politicieni de extremă dreapta din Knesset de a aproba simbolic un proiect de lege ce aplică legea israeliană în Cisiordania ocupată, teritoriu revendicat de palestinieni pentru viitorul lor stat independent. Vance a catalogat măsura drept o „cascadorie politică foarte prostească” și […]
21:30
Reacția furioasă a lui Putin la știrile din SUA: ”Vom răspunde foarte serios, dacă nu chiar copleşitor, dacă Tomahawk sunt folosite pentru a ataca teritoriul rusesc” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din partea SUA sau ale oricărei alte ţări şi a avertizat că răspunsul la orice atac asupra teritoriului Rusiei va fi foarte puternic, dar a sugerat continuarea dialogului cu preşedintele american Donald Trump, potrivit Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Sancţiunile […]
21:20
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a anunțat că joi seara, 23 octombrie, două aeronave militare rusești au intrat pentru scurt timp în spațiul aerian lituanian. Potrivit armatei lituaniene, un avion de vânătoare Su-30 și o aeronavă de realimentare Il-78 au pătruns aproximativ 700 de metri în spațiul aerian al Lituaniei din enclava Kaliningrad și au rămas […]
21:10
Umor la UE: Sancțiuni pentru un rector rus care preda evitarea sancțiunilor. „Așa va vorbi din experiență” # Aktual24
Uniunea Europeană a impus joi sancțiuni rectorului unei universități din Moscova, după ce instituția a lansat un program despre cum să se ocolească sancțiunile occidentale. Un oficial UE a declarat: „Am considerat că ar fi o idee bună să sancționăm rectorul acestei universități, ca să aibă ocazia să împărtășească experiența sa cu studenții,” adăugând că […]
21:00
Panică la Mioveni. În 26 de imobile s-a oprit alimentarea cu gaz și aproape 300 de persoane au fost evacuate preventiv după ce Transgaz a pus în funcțiune o nouă stație de reglare-măsurare și s-a produs o supraodorizare a gazului # Aktual24
În 26 de imobile din orașul Mioveni a fost oprită, joi, alimentarea cu gaz și aproape 300 de persoane au fost evacuate preventiv, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. „În continuare, aproximativ 14 echipaje de pompieri din subunitățile de intervenție din județ, alături de echipe ale distribuitorului de gaz, sunt în teren, asigurând […]
20:50
Ucraina face ravagii cu micile drone „Darts” în regiunea rusă Belgorod. 4.000 de lovituri doar în septembrie # Aktual24
Regiunea rusă Belgorod se confruntă cu un val fără precedent de atacuri ucrainene cu drone, numărul acestora crescând aproape de patru ori în 2025. În septembrie, autoritățile locale au înregistrat peste 4.000 de drone ucrainene, comparativ cu aproximativ 1.100 în ianuarie, iar un atac major a implicat peste 260 de drone într-o singură zi. Aceste […]
20:10
Belgia se teme, pune noi condiții privind utilizarea activelor rusești în sprijinul Ucrainei. Amenință cu blocarea planului # Aktual24
Prim-ministrul belgian Bart De Wever se îndoiește de temeiul juridic pentru utilizarea activelor rusești pentru Ucraina și cere garanții din partea tuturor statelor membre ale UE. El avertizează asupra riscurilor pentru Belgia și a amenințărilor cu blocarea deciziei fără o împărțire adecvată a riscurilor. La începutul summitului european de la Bruxelles, prim-ministrul belgian Bart De […]
19:40
Economia Rusiei, prea mică să reziste unui război economic. Tot ce are sunt amenințări, sabotaje, păcăleli # Aktual24
Federația Rusă pare să se apropie de un „moment al adevărului”. Loviturile ucrainene încep să muște serios din industria sa energetică, mai ales din zona de rafinare, Trump tocmai a anunțat sancțiuni țintind două dintre companiile sale petroliere, Rosneft și Lukoil, India renunță la importul de țiței rusesc. Colac peste pupăză, Surse Reuters au anunțat […]
19:40
Germania: Din cauza unei confuzii, poliția a rănit accidental un soldat Bundeswehr care participa la un exercițiu # Aktual24
În timpul unui exercițiu militar de mare amploare în orașul german Erding, un ofițer de poliție a împușcat accidental un soldat Bundeswehr după ce locuitorii au reclamat prezența unui bărbat înarmat, fără să știe că acesta lua parte la exercițiu. O situație interpretată greșit a dus la un scurt schimb de focuri între soldații care […]
19:20
Netanyahu a stabilit trei linii roșii pentru SUA în ceea ce privește planul de pace în Gaza # Aktual24
Prim-ministrul israelian va ajuta la implementarea de către Washington a unui plan de pace în Fâșia Gaza, dar are mai multe linii roșii cu privire la rolul Hamas în enclavă după război. În prezent, ambele părți ale conflictului din Fâșia Gaza aderă la planul de încetare a focului convenit anterior. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și-a exprimat […]
