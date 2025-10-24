Rusia a fentat din nou sancțiunile, obținând tehnologie occidentală pentru protejarea submarinelor nucleare – WP

23:00

Evadarea a doi hoți din Luvru, care au plecat cu bijuteriile coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euro, a fost filmată și a apărut în spațiul public, în cea mai recentă răsturnare de situație în cazul celui mai spectaculos jaf din ultimele decenii. Clipul de 36 de secunde, pe care ziarul Le […]