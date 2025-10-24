Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă”, spune premierul Ungariei
News.ro, 24 octombrie 2025 17:20
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO.
• • •
Acum 15 minute
17:30
Croaţia reintroduce serviciul militar, la care a renunţat înainte să adere la NATO, în 2008 # News.ro
Parlamentul croat a adoptat vineri reintroducerea serviciului militar - obligatoriu -, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a Croaţiei, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina, relatează AFP.
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:10
Nicuşor Dan, la Antibiotice Iaşi: Am discutat cu domnul director cum poate să facă diplomaţia românească să ajute compania să vândă mai mult # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că diplomaţia românească ar trebui să ajute compania Antibiotice să vândă mai mult, el precizând că a discutat acest lucru cu managerul societăţii în vizita sa la Iaşi.
17:00
Weekendul perfect începe cu o casă curată: cum transformi igienizarea într-un ritual eficient şi relaxant (P) # News.ro
Weekendul este momentul ideal pentru a te ocupa de lucrurile care rămân în aşteptare în timpul săptămânii. Printre acestea, curăţenia generală ocupă un loc important. Nu este doar o activitate practică, ci şi una care contribuie la starea de bine. O casă curată înseamnă un spaţiu mai aerisit, mai organizat şi mai plăcut pentru toţi cei care locuiesc în ea.
17:00
Bărbat din judeţul Covasna, depistat pe autostradă cu aproape 3,5 g/l alcool pur în sânge / A fost reţinut pentru 24 de ore # News.ro
Un bărbat de 44 de ani din judeţul Covasna care a circulat pe pe sensul de deplasare Ilia-Deva al A1 Râmnicu Vâlcea – Deva a fost oprit de poliţişti, iar testarea a indicat valoarea de 2,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-au prelevat două probe pentru stabilirea alcoolemiei, iar buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea 3,47 g/l, respectiv 3,29 g/l alcool pur în sânge.
17:00
Şase ”narcoterorişti ”, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe. Ambarcaţiunea era folosită de Tren de Aragua, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în SUA, anunţă Hegseth # News.ro
Şase bărbaţi au fost ucişi într-un nou atac împotriva unui vapor aparţinând unor presupuşi traficanţi de droguri, în noaptea de joi spre vineri, în Caraibe, anunţă vineri pe reţele de socializare secretarul american al Apărării Pete Hegseth, relatează AFP.
17:00
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite pentru întâlniri cu oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff, potrivit presei americane de vineri, relatează Reuters.
16:50
Alba: Un tânăr de 20 de ani a luat cu forţa, de pe stradă, o adolescentă de 14 ani, a urcat-o într-o maşină şi a violat-o. El a avut un complice care a condus autovehiculul # News.ro
Un tânăr în vârstă de 20 de ani din judeţul Alba este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, viol săvârşit asupra unui minor şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, după ce a luat cu forţa, de pe stradă, o adolescentă de 14 ani, a urcat-o într-o maşină şi a violat-o. El a avut un complice care a condus autovehiculul în momentul în care fata a fost luată. Vineri, pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă.
16:50
Biatlon: Vizată de plângeri pentru furt şi fraudă cu cardul bancar, Julia Simon a recunoscut faptele # News.ro
Campioana franceză la biatlon Julia Simon a recunoscut vineri, în faţa tribunalului penal din Albertville, „totalitatea” faptelor de furt şi fraudă cu cardul bancar care i se impută.
Acum 2 ore
16:40
Alba: Bărbat arestat preventiv sub acuzaţia că, timp de patru ani, a violat-o pe fiica partenerei sale. În momentul în care au început abuzurile, copila avea 10 ani # News.ro
Un bărbat din judeţul Alba a fost arestat preventiv, vineri, sub acuzaţia de viol săvârşit asupra unui minor, în formă continuată, victima fiind fiica partenerei sale de viaţă. Procurorii spun că faptele s-au petrecut în mod repetat, timp de patru ani, copila fiind ”constrânsă fizic şi moral”.
16:40
Primarul încarcerat al Istanbulului, principalul adversar al lui Erdogan, este vizat de o nouă anchetă. În schimb, un tribunal turc respinge plângerea care viza destituirea liderului partidului de opoziţie CHP # News.ro
O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.
16:40
Nicuşor Dan: Trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, inclusiv adevărul şi importanţa cunoaşterii/ Trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în discursul rostit vineri, la Iaşi, la ceremonia organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”, că trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, iar în cazul mediului universitar, două sunt importante, adevărul şi cunoaşterea. El a apreciat că într-o lume în care fenomenul de dezinformare creşte accelerat, trebuie să luptăm pentru adevăr, iar când şi importanţa cunoaşterii este pusă la îndoială, ”trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere”. Preşedintele s-a mai referit la rolul oamenilor din mediul academic în societate, afirmând că ”nu suntem acolo unde ar trebui să fim”.
16:40
Peste 1.900 de operatori economici, controlaţi de ANPC în această săptămână / Au fost găsite produse alimentare expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, echipamente uzate / Amenzile se ridică la aproape 7 milioane de lei # News.ro
Peste 1.900 de operatori economici au fost controlaţi de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) în această săptămână, fiind descoperite mai multe nereguli printre care produse alimentare expirate, servicii alimentare şi nealimentare prestate în spaţii neautorizate, folosirea echipamentelor cu grad ridicat de uzură, nerespectarea temperaturilor de păstrare.
16:30
UPDATE - Grav accident rutier pe DN 2, în judeţul Iaşi – Un camion s-a răsturnat peste o maşină / Două persoane au murit / Acidentul surprins în imagini - camionul a derapat, iar maşina nu a reuşit să oprească / Impactul, extrem de puternic - FOTO / VIDEO # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Două persoane au rămas încarcerate, fiind inconştiente. Ulterior, au fost declarate decedate. Momentul impactului extrem de puternic a fost surprins în imagini.
16:30
CSM: Este esenţial ca aspectele care privesc statutul magistraţilor să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, astfel încât orice demers să respecte independenţa justiţiei, garanţie esenţială a statului de drept # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au transis, vineri, că ”este esenţial” ca oride demers care duce la modificarea Statutului magistraţilor să fie discutat cu implicarea efectivă a reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, astfel încât orice demers să respecte independenţa justiţiei, garanţie esenţială a statului de drept
16:20
Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” Chişinău a marcat printr-un eveniment special, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviţi, transmite Moldpres.
16:10
Preşedintele interimar al PSD: La administraţia locală noi am încercat să explicăm că e mai bine să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal / Îmi doresc ca un primar să decidă cum reduce cheltuielile # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că îşi doreşte ca primarii să aibă libertatea de a alege cum reduc cheltuielile, apreciind că este mai bine să se discute despre reducerea cheltuielilor şi nu despre reducerea de personal. El a precizat că nu s-a ajuns la un punct de vedere comun în coaliţie.
16:10
Bărbat acuzat că a păgubit mai multe persoane şi firme cu aproape 2,5 milioane de lei, trimis în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals informatic/ El le promitea că aduce maşini din ţări europene dacă le achită în avans # News.ro
Un bărbat de 31 de ani, din Salonta, judeţul Bihor, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune şi fals informatic, toate în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, aflat în prezent sub control judiciar după ce trei luni a fost în arest preventiv, este acuzat că a înşelat mai multe persoane şi societăţi comerciale promiţându-le că, dacă vor achita în avans contravaloarea maşinilor pe care şi le doresc, cu banii respectivi le va cumpăra direct de la proprietar din diferite ţări europene, în special Germania.
16:00
UPDATE - Grav accident rutier pe DN 2, în judeţul Iaşi – Un camion s-a răsturnat peste o maşină / Două persoane au murit - FOTO # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Patru persoane sunt implicate, două fiind inconştiente. Cele două persoane au fost declarate decedate.
16:00
Prahova: Firma la care a izbucnit incendiul nestins de aproape 24 de ore produce combustibil alternativ din deşeuri şi are autorizaţie. Comisar de Mediu: Nu s-au înregistrat depăşiri în reţeaua naţională, aşteptăm încă rezultate - VIDEO # News.ro
Firma din Ariceştii Rahitvani, judeţul Prahova, pe platforma căreia a izbucnit incendiul nestins de aproape 24 de ore produce combustibil alternativ din deşeuri şi are autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea activităţii. Comisarul şef al Gărzii de Mediu Prahova, Daniela Tudorache, a declarat pentru News.ro că în urma incendiului nu s-au înregistrat depăşiri în reţeaua naţională şi încă se aşteaptă rezultatele măsurătorilor făcute la faţa locului.
16:00
Ciclism: Italianul Kevin Bonaldo a murit la 25 de ani, la o lună după ce i s-a făcut rău în timpul unei curse # News.ro
Ciclistul Kevin Bonaldo, căruia i s-a făcut rău în timpul Piccola Sanremo la 21 septembrie, a murit vineri dimineaţă la spitalul din Vicenza. Ciclistul echipei SC Padovani Polo Cherry Bank, în vârstă de 25 de ani, a intrat în comă după incidentul de luna trecută, relatează RMC Sport.
15:50
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina # News.ro
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii, relatează AFP.
15:50
Grindeanu îşi nuanţează declaraţiile în legătură cu proiectul privind pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului: Nimeni nu e de neînlocuit, dar eu am spus cu totul altceva/ Dacă fiecare rămâne pe poziţiile antagonice, nu o să rezolvăm # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, şi-a nuanţat, vineri, declaraţiile cu privire la proiectul referitor la pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului, explicând că a spus ”cu totul altceva”. El a adăugat că guvernanţii nu se pot aştepta să facă totlul la fel şi să aibă un alt rezultat la Curtea Constituţională.
Acum 4 ore
15:20
Ministerul Culturii organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Naţional Bucureşti # News.ro
Ministerul Culturii organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, potrivit anunţului de pe site-ul tnb.ro.
15:20
Grindeanu, despre salariul minim: I-am rugat şi pe colegii de la Finanţe să vină să ne spună care ar fi impactul unui asemenea demers, astfel încât să avem toate datele pe masă şi să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că Roxana Mânzaru, comisar european, a avertizat că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că acest lucru ar putea duce spre infringement. El a explicat că i-a rugat pe cei de la Ministerul Finanţelor să calculeze care este impactul unui asemenea demers şi speră ca săptămâna viitoare să fie închis acest subiect.
15:20
Grav accident rutier pe DN 2, în judeţul Iaşi – Un camion s-a răsturnat peste o maşină / Patru persoane sunt implicate, două fiind inconştiente # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Patru persoane sunt implicate, două fiind inconştiente.
15:10
Patriarhul Bartolomeu, sosit la Bucureşti pentru aniversările Bisericii Ortodoxe Române: „Bogăţiile teologice ale acestei Biserici sunt recunoscute în întreaga lume”/ Patriarhul Daniel: „Edificarea Catedralei, împlinirea unui ideal naţional” # News.ro
„Dimensiunile impresionante şi copleşitoare ale acestei Catedrale dau mărturie despre importanţa şi amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române”, este mesajul Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care va oficia, duminică, alături de Preafericirul Patriarh Daniel, slujba de sfinţire a picturii în mozaic a Catedralei Naţionale.
15:10
Grindeanu: Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD - AUR. Nici nu am discutat aşa ceva / Ca să intrăm într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală, ceea ce nu ne dorim / Exclud total # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, şi a explicat că, pentru a face aşa ceva, PSD ar trebui să iasă din coaliţia actuală ceea ce nu îşi doreşte. Grindeanu a adăugat că PSD nu are alte gânduri în acest moment şi exclude total un asemenea scenariu.
15:00
Selecţionerul naţionalei U21, Costin Curelea, a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocaţi pentru cele două partide din preliminariile EURO 2027, împotriva Finlandei, în deplasare, şi Spaniei, pe teren propriu.
14:50
Funcţionarul public de la ADP Sector 6 acuzat că şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei din banii instituţiei întocmind borderouri false pentru maşini ridicate de pe domneniul public a fost plasat sub control judiciar # News.ro
Funcţionarul public de la ADP Sectorul 6 al Capitalei, acuzat că şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei din banii instituţiei, după ce ar fi întocmit borderouri de predare false pentru maşini ridicate de pe domeniul public a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit unor surse judiciarem, bărbatul, şef de birou, ar fi pierdut banii la pariuri sportive.
14:40
Timiş: Un cetăţean sârb a oferit 200 de euro unui poliţist de frontieră pentru a i se permite intrarea în România # News.ro
Un poliţist de frontieră de la Moraviţa, judeţul Timiş, a sesizat autorităţile după ce un cetăţean sârb i-a oferit 200 de euro pentru a fi lăsat să intre în România, deşi acesta şi alte două persoane, nu îndeplineau condiţiile de a călători în ţara noastră.
14:40
Noul premier al Japoniei Sanae Takaichi reafirmă importanţa relaţiilor cu Washingtonul şi promite intransigenţă faţă de străini. Ea se va întâlni cu Donald Trump săptămâna viitoare # News.ro
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat vineri că doreşte să ducă relaţia dintre Tokyo şi Washington pe „noi culmi”, îndemnând totodată la construirea unei „relaţii constructive şi stabile”, însoţită de un „dialog sincer”, cu China. În primul său discurs de politică generală rostit în faţa Parlamentului, lidera conservatoare în vârstă de 64 de ani, prima femeie care a ajuns la putere în arhipelag, a recunoscut, de asemenea, importanţa imigraţiei în contextul deficitului de forţă de muncă, dar în acelaşi timp a subliniat „îngrijorările” japonezilor în această privinţă, relatează AFP.
14:30
Câteva zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan, la Iaşi. Preşedintele a salutat grupul de protestatari - FOTO, VIDEO # News.ro
Zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi, unde şeful statului participă la ceremonia aniversară comună a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” (UNAGE). Cele două instituţii de învăţământ împlinesc 165 de ani de existenţă.
14:30
Poliţia a găsit tabloul lui Picasso dispărut în 3 octombrie şi crede că nu a părăsit Madridul # News.ro
Poliţia Naţională a localizat în Madrid tabloul lui Pablo Picasso care a dispărut în 3 octombrie, când trebuia să fie transportat la Granada pentru o expoziţie, potrivit RTVe.
14:20
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026 # News.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partiidele cu Bosnia şi cu San Marino, ultimele din grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026.
14:10
Patriarhul Bartolomeu, sosit la Bucureşti pentru aniversările Bisericii Ortodoxe Române: „Bogăţiile teologice ale acestei Biserici sunt recunoscute în întreaga lume”/ Patriarhul Daniel: „Edificarea şi sfinţirea picturii Catedralei, împlinirea unui ideal n # News.ro
„Dimensiunile impresionante şi copleşitoare ale acestei Catedrale dau mărturie despre importanţa şi amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care va oficia, duminică, alături de Preafericirul Patriarh Daniel, slujba de sfinţire a picturii în mozaic a Catedralei Naţionale.
14:00
Sunt „şanse mari” pentru o întâlnire între Donald Trump şi Kim Jong Un săptămâna viitoare, potrivit guvernului sud-coreean # News.ro
Ministrul sud-coreean al Unificării a declarat vineri că estimează că şansele sunt „mari” ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în peninsulă, săptămâna viitoare, relatează AFP.
14:00
Inspector antifraudă din Bucureşti, prins în flagrant când primea 3.000 de lei de la adminstratorul unei firme la care făcuse un control / Au fost descoperite mai multe nereguli, iar inspectorul ar fi cerut banii pentru a limita controlul # News.ro
Un inspector antifraudă din Bucureşti a fost prins în flagrant de procurorii DNA când primea 3.000 de lei de la adminstratorul unei firme la care făcuse un control. Au fost descoperite mai multe nereguli, iar inspectorul ar fi cerut banii pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul şi pentru a aplica doar o amendă contravenţională. Inspectorul a fost plasat sub control judiciar şi nu-şi poate exercita funcţia.
13:50
O femeie de 70 de ani şi-a pierdut viaţa într-un incendiu produs în judeţul Dâmboviţa / Focul a pornit de la jar căzut din sobă / IGSU: Vorbeşte cu părinţii şi bunicii tăi! Explică-le cât de periculos este să doarmă cu focul aprins # News.ro
O femeie de 70 de ani a murit, vineri dimineaţă, într-un incendiu produs în judeţul Dâmboviţa, iar pompierii au stabilit că focul a pornit de la jar căzut din sobă. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) cere tinerilor să avertizeze vârstnicii asupra pericolului: ”Vorbeşte cu părinţii şi bunicii tăi! Explică-le cât de periculos este să doarmă cu focul aprins”. 40% dintre victimele incendiilor sunt persoane peste 70 de ani.
13:50
„Când copilul e fericit şi are încredere în adulţii din jurul lui, învăţarea vine de la sine” – ce a învăţat o mamă româncă din sistemul educaţional britanic # News.ro
Claudia Niculescu este mama a doi copii, Matei şi Otilia, şi s-a mutat împreună cu familia în Marea Britanie în urmă cu câţiva ani, când soţul ei a decis să îşi continue cariera de medic acolo. Odată ajunsă în sistemul educaţional britanic, Claudia a descoperit o lume complet diferită de ceea ce cunoscuse în România: o şcoală care porneşte de la nevoile copilului, în care încrederea, respectul şi joaca sunt părţi esenţiale din procesul de învăţare. Pe măsură ce copiii ei s-au adaptat, şi ea a învăţat să privească educaţia altfel – cu mai multă răbdare, empatie şi deschidere.
13:50
Peste 100 de percheziţii şi şapte arestări în ţări ale UE, inclusiv România, la cererea Parchetului European. Ancheta vizează o fraudă cu TVA în cazul unor electronice mici, în valoare de 48 de milioane de euro/ cum funcţiona schema # News.ro
Şapte suspecţi au fost arestaţi şi peste 100 de percheziţii au fost făcute în şapte ţări ale Uniunii Europene, între care şi România, la cererea Parchetului European (EPPO) din München (Germania), în cadrul unei anchete privind frauda organizată în materie de TVA. Investigaţia vizează produse electronice de mici dimensiuni, cei şapte arestaţi fiind suspectaţi de fraudarea a 48 de milioane de euro din TVA. Potrivit anchetei, telefoanele mobile noi şi alte produse electronice mici au fost vândute în cadrul aşa-numitului sistem de „impozitare a marjei” către clienţii finali şi între societăţile-fantomă, ceea ce înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o realizează. La percheziţii, au fost confiscate bunuri în valoare de 4 milioane de euro.
Acum 6 ore
13:40
Preşedintele Nicuşor Dan a sosit la Iaşi. Va participa la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” / Întâlniri cu oamenii de afaceri, cu primarul şi cu preşedintele CJ # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a sosit vineri la Iaşi, direct de la Bruxelles. El va participa la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi va vizita ”Antibiotice Iaşi. De asemenea, va avea întâlniri cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaş, cu ioamenii de afaceri, cu primarul şi cu preşedintele CJ. De la Iaşi, va participa în sistem videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”., a statelor care vor să ajute Ucraina.
13:40
Bujduveanu: Evităm să ieşim public să anunţăm candidaturi / Cel mai corect ar fi ca, după ce se tranşează în interior, să ieşim cu cea mai bună variantă în faţa bucureştenilor # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat că, după ce candidatura pentru Primăria Bucureşti va fi tranşată în interiorul PNL, atunci liberalii vor veni cu cea mai bună variantă în faţa cetăţenilor. El a precizat că liberalii vor câştiga Primăria Generală, lucru care nu s-a mai întâmplat de la Crin Halaicu.
13:40
Un bărbat şi soţia lui au obţinut 700.000 de euro exploatând sexual femei în ţară şi în bordeluri din străinătate. El le convingea că vrea o relaţie, ea le întărea victimelor convingerea că bărbatul le va lua în căsătorie # News.ro
Un bărbat de 31 de ani şi soţia acestuia, în vârstă de 32 de ani, sunt judecaţi pentru proxenetism, fiind suspectaţi că au exploatat sexual, timp de mai mulţi ani, femei pe care bărbatul le recruta şi le convingea să se prostitueze, asigurându-le că fac asta pentru binele viitoarei familii pe care el o va întemeia cu ele. Soţia acuzată de proxenetism l-a sprijinit în a le convinge pe victime, inclusiv spunându-le acestora că relaţia cu soţul ei este una formală. Cei doi au obţinut 700.000 de euro din exploatarea femeilor, bani investiţi în patru apartamente în Braşov.
13:40
Marcus Rashford speră să rămână la FC Barcelona după ce contractul său de împrumut de la Manchester United va expira în vară, relatează BBC.
13:30
Johnny Depp se află în negocieri finale pentru a juca în „Ebenezer: A Christmas Carol”, o adaptare a poveştii clasice de sărbători a lui Charles Dickens, pentru Paramount Pictures, scrie Variety.
13:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Blocul afectat va fi pus în siguranţă / Am suplimentat fondurile pentru aceste operaţiuni cu încă 1,1 milioane de lei / 148 de persoane afectate de explozie sunt în hoteluri # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, vineri, că blocul afectat de explozia din Calea Rahovei urmează să fie pus în siguranţă, explicând că această operaţiune se referă la preluarea elementelor de risc, vor fi daţi jos pereţii şi etajele care stau să cadă. Fondurile pentru aceste operaţiuni au fost suplimentare cu 1,1 milioane de lei. Bujduveanu a precizat că 148 de persoane afectate de explozie sunt în hoteluri, dar numărul acestora va ajunge la 190 pentru că mai sunt locatari care au stat la rude şi acum au cerut ajutorul primăriei pentru găsirea unor spaţii de cazare.
13:10
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Thermonet Beteiligungs GMBH de către RZ International Beteiligungs # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care RZ International Beteiligungs Gmbh, Austria, intenţionează să preia companiile Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria, şi Thermonet SRL.
13:10
Patru noi reprezentaţii ale musicalului „Romeo şi Julieta”, pe scena Teatrului de Operetă „Ion Dacian” # News.ro
Ultimele reprezentaţii ale spectacolului „Romeo şi Julieta – the musical” din acest an vor avea loc în zilele de 30 şi 31 octombrie, respectiv 1 şi 2 noiembrie, la Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian”.
13:10
De ce a blocat premierul Belgiei planul „nebunesc” al UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro din activele ruseşti # News.ro
Împrumutul de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană rămâne în continuare incert ― şi se pare că va rămâne aşa cel puţin încă două luni ― după ce liderul celei de-a opta ţări ca mărime din blocul comunitar, Belgia, s-a opus categoric utilizării activelor ruseşti confiscate pentru a-l finanţa, relatează POLITICO.
