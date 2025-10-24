Concerte „Paint it, Black. Halloween edition” cu melodii din filme celebre, la Cazinoul din Constanţa

16:40

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în discursul rostit vineri, la Iaşi, la ceremonia organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”, că trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, iar în cazul mediului universitar, două sunt importante, adevărul şi cunoaşterea. El a apreciat că într-o lume în care fenomenul de dezinformare creşte accelerat, trebuie să luptăm pentru adevăr, iar când şi importanţa cunoaşterii este pusă la îndoială, ”trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere”. Preşedintele s-a mai referit la rolul oamenilor din mediul academic în societate, afirmând că ”nu suntem acolo unde ar trebui să fim”.