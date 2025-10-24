Zeci de elevi din şase licee, antrenaţi să transmită colegilor mesaje privind sănătatea mintală a tinerilor. Asociaţia Zi de bine se pregăteşte de implementarea celei de-a doua ediţii a proiectului
News.ro, 24 octombrie 2025 21:50
Zeci de elevi din şase licee au participat, în ultimul an, la prima ediţie a proiectului Keep in Touch - Peer to peer education, un proiect derulat de Asociaţia Zi de Bine, care şi-a propus să formeze, informeze, să prevină şi să asigure sprijin în ceea ce priveşte sănătatea mintală pentru liceeni. Proiectul a pornit de la ideea că, după clasa a noua, tinerii resping autoritatea, iar informaţiile privind sănătatea mintală sau prevenţia legată de consumul de substanţe stupefiante sunt mult mai bine primite dacă vin de la colegi, egalii lor.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:20
De două ori câştigător al ATP Finals, Alexander Zverev şi-a asigurat locul la turneul de final de sezon după ce a avansat vineri în semifinalele Vienna Open.
22:20
DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro - VIDEO # News.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro, imaginile fiind postate online.
Acum 10 minute
22:10
SUA trimit portavionul USS Gerald R. Ford în sprijinul unor operaţiuni pe care le prezintă drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină # News.ro
Statele Unite au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul unor operaţiuni pe care le prezintă drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, anunţă vineri Pentagonul, o creştere considerabilă a puterii mijloacelor militare americane în regiune, relatează AFP.
Acum 30 minute
22:00
Un bărbat de aproximativ 50 de ani din localitatea Cochirleanca, judeţul Buzău, a murit, vineri, după ce a fost prins într-o balotieră.
21:50
Zeci de elevi din şase licee, antrenaţi să transmită colegilor mesaje privind sănătatea mintală a tinerilor. Asociaţia Zi de bine se pregăteşte de implementarea celei de-a doua ediţii a proiectului # News.ro
Zeci de elevi din şase licee au participat, în ultimul an, la prima ediţie a proiectului Keep in Touch - Peer to peer education, un proiect derulat de Asociaţia Zi de Bine, care şi-a propus să formeze, informeze, să prevină şi să asigure sprijin în ceea ce priveşte sănătatea mintală pentru liceeni. Proiectul a pornit de la ideea că, după clasa a noua, tinerii resping autoritatea, iar informaţiile privind sănătatea mintală sau prevenţia legată de consumul de substanţe stupefiante sunt mult mai bine primite dacă vin de la colegi, egalii lor.
Acum o oră
21:30
William Barnett şi-a lansat canalul YouTube pentru a-şi arăta talentul muzical, însă, din cauza discursurilor intempestive ale lui Donald Trump despre autism îl foloseşte pentru a denunţa declaraţiile preşedintelui american şi secretarului său al Sănătăţii Robert Kennedy Jr. scrie într-un reportaj AFP.
21:30
Fotbal: Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux # News.ro
Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie.
Acum 2 ore
21:20
MApN: România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO, de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii.
21:00
Pacient scăpat de pe o targă, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale, după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral # News.ro
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanţe private, în curtea Spitalului Judeţean din Ploieşti, în timp ce se încerca transferul vârstnicului la alt spital. Poliţia anunţă că, în urma incidentului, a deschis dosar penal.
20:40
Julia Simon a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar # News.ro
Sportiva Julia Simon, recunoscută vinovată de furt şi fraudă cu cardul bancar de către tribunalul penal din Albertville, a fost condamnată vineri la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro.
20:30
Rubio se declară ”optimist”, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare # News.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară vineri optimist şi anunţă că mai multe ţări sunt pregătite să participe la o Forţă Internaţională de Stabilizare (ISF), relatează AFP.
Acum 4 ore
20:20
Grindeanu afirmă că PSD are ”destule variante” pentru candidatul la Primăria Capitalei: Avem măsurători în lucru, care vor fi gata până la sfârşitul săptămânii viitoare, şi vom vota candidatul sau candidata # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii au ”destule” variante pentru candidatul partidului la Primăria Capitalei şi că în prezent sunt realizate măsurători. El a adăugat că acestea vor fi gata la sfârşitul săptămânii viitoare şi atunci va fi votat candidatul sau candidata PSD care va intra în cursă pentru Primăria Bucureşti.
20:20
Rubio se declară ”optimist”, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare # News.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară vineri optimist şi anunţă că mai multe ţări sunt pregătite să participe la o Forţă Internaţională de Stabilizare (ISF), relatează AFP.
20:10
Compania Burstock din Marea Britanie plănuieşte să construiască o fabrică din domeniul industriei de apărare de 150 de milioane de dolari în Macedonia de Nord # News.ro
Compania de consultanţă în apărare şi securitate Burstock, cu sediul în Marea Britanie, intenţionează să investească aproximativ 150 de milioane de dolari (129,2 milioane de euro) într-o fabrică din domeniul industriei de apărare în Macedonia de Nord, a declarat prim-ministrul ţării, Hristijan Mickoski, potrivit SeeNews.
20:10
Sorin Grindeanu: Îmi doresc ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa mea/ Am avut o discuţie cu el acum câteva zile # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut o discuţie în acest sens cu fostul ministru de Externe. ”I-am spus că faptul că ne ştim de 25 de ani, de la TSD, de la Tineretul Social-Democrat, şi am avut foarte multe lucruri şi bătălii electorale, politice, împreună ne dă amândurora background-ul necesar să trecem peste anumite, poate, supărări”, a susţinut Grindeanu.
20:00
Sorin Grindeanu: O greşeală a fost că nu am gestionat bine alegerile prezidenţiale/ PSD-iştii nu au ştiut ce să voteze/ Ponta a luat din voturile PSD-iştilor # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că o greşeală a partidului a fost că nu a gestionat bine alegerile prezidenţiale şi faptul că social-democraţii nu au ştiut ce să voteze. ”Am avut şi candidat pe Victor Ponta, care, chiar dacă n-a fost candidat comun... l-am avut pe Crin Antonescu candidat comun, dar a luat din voturile PSD-iştilor şi faptul că nu s-a gestionat această situaţie ne-a dus la finalitatea pe care o ştiţi”, a susţinut Grindeanu.
19:50
Alba Iulia: Amenzi de 24.000 de lei date unui tânăr care a vandalizat mai multe obiecte de mobilier şi standuri de vânzare, pe care a scris cu markerul - FOTO, VIDEO # News.ro
Un tânăr din Alba Iulia a fost amendat cu suma totală de 24.000 de lei după ce a vandalizat mai multe obiecte de mobilier şi standuri de vânzare, pe care a scris cu markerul. Unele dintre fapte au fost surprinse de camerele de supraveghere.
19:40
Arbitrii Andrei Chivulete şi Marcel Bîrsan vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 14-a a Superligii.
19:40
Grindeanu: Dacă propunerile noastre sunt de fiecare dată tratate la ”şi altele”, sigur că trebuie, că putem să facem o evaluare/ Nu ne ţine nimeni cu forţa în coaliţie/ Nu suntem pe niciun picior de plecare # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că, dacă propunerile social-democraţilor sunt de fiecare dată tratate la categoria ”şi altele”, se poate ”face o evaluare”. ”Nu ne ţine nimeni cu forţa şi sigur că putem să facem o evaluare. Deocamdată suntem în această coaliţie, nu suntem pe niciun picior de plecare”, a susţinut Grindeanu.
19:30
Sorin Grindeanu: La Congres facem o reaşezare statutară a partidului/ Vrem să scrie în statut că PSD-ul este un partid care respectă valorile tradiţionale, care respectă religia, cultura # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că la Congresul din 7 noiembrie al partidului va fi făcută o reaşezare statutară a partidului, precizând că doreşte să scrie în statut că PSD-ul este un partid care respectă valorile tradiţionale, religia şi cultura.
19:30
UE acuză TikTok şi Meta de încălcarea regulilor de transparenţă impuse prin noua lege a serviciilor digitale # News.ro
Comisia Europeană a anunţat vineri că a constatat preliminar că platformele TikTok şi Meta Platforms (proprietara Facebook şi Instagram) au încălcat obligaţiile de transparenţă prevăzute de Legea Serviciilor Digitale (DSA), cadrul legislativ european menit să limiteze puterea giganţilor tehnologici, transmite CNBC.
19:30
Operaţiune a poliţiei de amploare împotriva falsificatorilor de tablouri semnate Picasso şi Rembrandt în Germania şi Elveţia # News.ro
O vastă operaţiune împotriva unei bande de falsificatori de tablouri semnate Picasso, Rembrandt şi Rubens a avut loc în Germania şi Elveţia, a anunţat vineri poliţia bavareză într-un comunicat.
19:30
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Superligă.
19:20
Echipa croată Rijeka a dispus vineri, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea cehă Slavia Praga, în etapa a doua din Conference League.
19:10
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026, anunţă în Parlament şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill # News.ro
Franţa este pregătită să intervină în războiul dintre Ucraina şi Rusia, a anunţat şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill, într-o audiere în Comisia Apărării din Adunarea Naţională, la o zi după ce şeful Statului Major Interarme avertiza că armata franceză trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, relatează BFMTV.
19:00
Concerte „Paint it, Black. Halloween edition” cu melodii din filme celebre, la Cazinoul din Constanţa # News.ro
Melodii din filme emblematice interpretate live instrumental vor fi ascultate la Cazinoul din Constanţa, la 1 noiembrie, în cadrul concertului intitulat „Paint it, Black. Halloween edition”, inspirat de celebra piesă a trupei The Rolling Stones interpretată recent şi de personajul Wednesday din serialul omonim.
18:40
Doi morţi şi 15 răniţi, inclusiv un copil, răniţi într-un atac cu lansatoare multiple de rachetă la Herson. Cinci persoane, inclusiv un copil, rănite într-un atac cu dronă, la etajul 14 al unui bloc, la periferia Moscovei. Armata rusă revendică cucerirea # News.ro
Cinci persoane - inclusiv un copil - au fost rănite într-un atac nocturn ucrainean cu dronă vizând un imobil locuit la Krasnogorsk, la periferia Moscovei, iar cel puţin două persoane au fost ucise într-un bombardament rus în Herson, în sudul Ucrainei, anunţă vineri autorităţile din cele două ţări, relatează AFP.
18:40
Sirop de arţar în cafea, aparat cu lumină roşie pentru vitamina D: Haaland îşi dezvăluie rutinele la debutul pe YouTube - VIDEO # News.ro
Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, pune sirop de arţar în cafea, stă în faţa unui aparat cu lumină roşie pentru a absorbi vitamina D şi este priceput în a găti la grătar fripturi la perfecţie. Viaţa de zi cu zi a lui Haaland este o combinaţie între disciplina sportivă şi ritualuri personale, aşa cum a dezvăluit pe noul său canal de YouTube, lansat cu un videoclip intitulat „O zi din viaţa unui fotbalist profesionist”, relatează Reuters.
18:30
Doi morţi şi 15 răniţi, inclusiv un copil, răniţi într-un atac cu lansatoare multiple de rachetă la Herson. Cinci persoane, inclusiv un copil, rănite într-un atac cu dronă, la etajul 14 al unui bloc, la periferia Moscovei. Armata rusă revendică cucerirea # News.ro
Cinci persoane - inclusiv un copil - au fost rănite într-un atac nocturn ucrainean cu dronă vizând un imobil locuit la Krasnogorsk, la periferia Moscovei, iar cel puţin două persoane au fost ucise într-un bombardament rus în Herson, în sudul Ucrainei, anunţă vineri autorităţile din cele două ţări, relatează AFP.
Acum 6 ore
18:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Furnizarea gazului, reluată treptat către consumatorii care îndeplinesc condiţiile / Care sunt imobilele unde va porni gazul sâmbătă / Proprietarii, rugaţi să asigure accesul echipelor Distrigaz # News.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă.
17:50
Fotbal: Sheffield Wednesday, unul din cele mai vechi cluburi din Anglia, se află sub administrare judiciară # News.ro
Clubul englez Sheffield Wednesday, unul dintre cele mai vechi cluburi din Albion, şi care joacă acum în a doua ligă engleză (Championship) a fost plasat în administrare judiciară, a anunţat vineri o sursă judiciară.
17:50
Canada se declară pregătită să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce ”americanii sunt pregătiţi” # News.ro
Premierul canadian Mark Carney se declară vineri pregătit să reia negocierile comerciale cu Statele Unite, întrerupte abrupt de către Donald Trump, imediat ce ”americanii sunt pregătiţi”, relatează AFP.
17:50
ANPC a închis temporar o brutărie din Bucureşti, unde un şobolan se plimba printre produse, scena fiind filmată de un consumator / Unitatea a fost amendată cu 12.000 de lei - FOTO / VIDEO # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au închis temporar, vineri, o brutărie din Bucureşti, unde un şobolan se plimba printre produse, scena fiind filmată de un consumator şi postată în mediul online. Unitatea a primit două amenzi, în valoare totală de 12.000 de lei şi au fost retrase de la vânzare zeci de kilograme de produse.
17:30
Croaţia reintroduce serviciul militar, la care a renunţat înainte să adere la NATO, în 2008 # News.ro
Parlamentul croat a adoptat vineri reintroducerea serviciului militar - obligatoriu -, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a Croaţiei, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina, relatează AFP.
17:20
Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă”, spune premierul Ungariei # News.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO.
17:10
Nicuşor Dan, la Antibiotice Iaşi: Am discutat cu domnul director cum poate să facă diplomaţia românească să ajute compania să vândă mai mult # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că diplomaţia românească ar trebui să ajute compania Antibiotice să vândă mai mult, el precizând că a discutat acest lucru cu managerul societăţii în vizita sa la Iaşi.
17:00
Weekendul perfect începe cu o casă curată: cum transformi igienizarea într-un ritual eficient şi relaxant (P) # News.ro
Weekendul este momentul ideal pentru a te ocupa de lucrurile care rămân în aşteptare în timpul săptămânii. Printre acestea, curăţenia generală ocupă un loc important. Nu este doar o activitate practică, ci şi una care contribuie la starea de bine. O casă curată înseamnă un spaţiu mai aerisit, mai organizat şi mai plăcut pentru toţi cei care locuiesc în ea.
17:00
Bărbat din judeţul Covasna, depistat pe autostradă cu aproape 3,5 g/l alcool pur în sânge / A fost reţinut pentru 24 de ore # News.ro
Un bărbat de 44 de ani din judeţul Covasna care a circulat pe pe sensul de deplasare Ilia-Deva al A1 Râmnicu Vâlcea – Deva a fost oprit de poliţişti, iar testarea a indicat valoarea de 2,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-au prelevat două probe pentru stabilirea alcoolemiei, iar buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea 3,47 g/l, respectiv 3,29 g/l alcool pur în sânge.
17:00
Şase ”narcoterorişti ”, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe. Ambarcaţiunea era folosită de Tren de Aragua, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în SUA, anunţă Hegseth # News.ro
Şase bărbaţi au fost ucişi într-un nou atac împotriva unui vapor aparţinând unor presupuşi traficanţi de droguri, în noaptea de joi spre vineri, în Caraibe, anunţă vineri pe reţele de socializare secretarul american al Apărării Pete Hegseth, relatează AFP.
17:00
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite pentru întâlniri cu oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff, potrivit presei americane de vineri, relatează Reuters.
16:50
Alba: Un tânăr de 20 de ani a luat cu forţa, de pe stradă, o adolescentă de 14 ani, a urcat-o într-o maşină şi a violat-o. El a avut un complice care a condus autovehiculul # News.ro
Un tânăr în vârstă de 20 de ani din judeţul Alba este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, viol săvârşit asupra unui minor şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, după ce a luat cu forţa, de pe stradă, o adolescentă de 14 ani, a urcat-o într-o maşină şi a violat-o. El a avut un complice care a condus autovehiculul în momentul în care fata a fost luată. Vineri, pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă.
16:50
Biatlon: Vizată de plângeri pentru furt şi fraudă cu cardul bancar, Julia Simon a recunoscut faptele # News.ro
Campioana franceză la biatlon Julia Simon a recunoscut vineri, în faţa tribunalului penal din Albertville, „totalitatea” faptelor de furt şi fraudă cu cardul bancar care i se impută.
16:40
Alba: Bărbat arestat preventiv sub acuzaţia că, timp de patru ani, a violat-o pe fiica partenerei sale. În momentul în care au început abuzurile, copila avea 10 ani # News.ro
Un bărbat din judeţul Alba a fost arestat preventiv, vineri, sub acuzaţia de viol săvârşit asupra unui minor, în formă continuată, victima fiind fiica partenerei sale de viaţă. Procurorii spun că faptele s-au petrecut în mod repetat, timp de patru ani, copila fiind ”constrânsă fizic şi moral”.
16:40
Primarul încarcerat al Istanbulului, principalul adversar al lui Erdogan, este vizat de o nouă anchetă. În schimb, un tribunal turc respinge plângerea care viza destituirea liderului partidului de opoziţie CHP # News.ro
O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.
16:40
Nicuşor Dan: Trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, inclusiv adevărul şi importanţa cunoaşterii/ Trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în discursul rostit vineri, la Iaşi, la ceremonia organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”, că trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, iar în cazul mediului universitar, două sunt importante, adevărul şi cunoaşterea. El a apreciat că într-o lume în care fenomenul de dezinformare creşte accelerat, trebuie să luptăm pentru adevăr, iar când şi importanţa cunoaşterii este pusă la îndoială, ”trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere”. Preşedintele s-a mai referit la rolul oamenilor din mediul academic în societate, afirmând că ”nu suntem acolo unde ar trebui să fim”.
16:40
Peste 1.900 de operatori economici, controlaţi de ANPC în această săptămână / Au fost găsite produse alimentare expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, echipamente uzate / Amenzile se ridică la aproape 7 milioane de lei # News.ro
Peste 1.900 de operatori economici au fost controlaţi de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) în această săptămână, fiind descoperite mai multe nereguli printre care produse alimentare expirate, servicii alimentare şi nealimentare prestate în spaţii neautorizate, folosirea echipamentelor cu grad ridicat de uzură, nerespectarea temperaturilor de păstrare.
16:30
UPDATE - Grav accident rutier pe DN 2, în judeţul Iaşi – Un camion s-a răsturnat peste o maşină / Două persoane au murit / Acidentul surprins în imagini - camionul a derapat, iar maşina nu a reuşit să oprească / Impactul, extrem de puternic - FOTO / VIDEO # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Două persoane au rămas încarcerate, fiind inconştiente. Ulterior, au fost declarate decedate. Momentul impactului extrem de puternic a fost surprins în imagini.
16:30
CSM: Este esenţial ca aspectele care privesc statutul magistraţilor să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, astfel încât orice demers să respecte independenţa justiţiei, garanţie esenţială a statului de drept # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au transis, vineri, că ”este esenţial” ca oride demers care duce la modificarea Statutului magistraţilor să fie discutat cu implicarea efectivă a reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, astfel încât orice demers să respecte independenţa justiţiei, garanţie esenţială a statului de drept
Acum 8 ore
16:20
Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” Chişinău a marcat printr-un eveniment special, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviţi, transmite Moldpres.
16:10
Preşedintele interimar al PSD: La administraţia locală noi am încercat să explicăm că e mai bine să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal / Îmi doresc ca un primar să decidă cum reduce cheltuielile # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că îşi doreşte ca primarii să aibă libertatea de a alege cum reduc cheltuielile, apreciind că este mai bine să se discute despre reducerea cheltuielilor şi nu despre reducerea de personal. El a precizat că nu s-a ajuns la un punct de vedere comun în coaliţie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.