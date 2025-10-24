Marea Armată a lui Napoleon a înfruntat ruşii, dar şi boli nebănuite, arată un studiu al Institutului Pasteur

21:50

Zeci de elevi din şase licee au participat, în ultimul an, la prima ediţie a proiectului Keep in Touch - Peer to peer education, un proiect derulat de Asociaţia Zi de Bine, care şi-a propus să formeze, informeze, să prevină şi să asigure sprijin în ceea ce priveşte sănătatea mintală pentru liceeni. Proiectul a pornit de la ideea că, după clasa a noua, tinerii resping autoritatea, iar informaţiile privind sănătatea mintală sau prevenţia legată de consumul de substanţe stupefiante sunt mult mai bine primite dacă vin de la colegi, egalii lor.