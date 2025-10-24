Rubio se declară ”optimist”, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare
News.ro, 24 octombrie 2025 20:20
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară vineri optimist şi anunţă că mai multe ţări sunt pregătite să participe la o Forţă Internaţională de Stabilizare (ISF), relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
20:40
Julia Simon a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar # News.ro
Sportiva Julia Simon, recunoscută vinovată de furt şi fraudă cu cardul bancar de către tribunalul penal din Albertville, a fost condamnată vineri la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro.
Acum 30 minute
20:30
Rubio se declară ”optimist”, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare # News.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară vineri optimist şi anunţă că mai multe ţări sunt pregătite să participe la o Forţă Internaţională de Stabilizare (ISF), relatează AFP.
20:20
Grindeanu afirmă că PSD are ”destule variante” pentru candidatul la Primăria Capitalei: Avem măsurători în lucru, care vor fi gata până la sfârşitul săptămânii viitoare, şi vom vota candidatul sau candidata # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii au ”destule” variante pentru candidatul partidului la Primăria Capitalei şi că în prezent sunt realizate măsurători. El a adăugat că acestea vor fi gata la sfârşitul săptămânii viitoare şi atunci va fi votat candidatul sau candidata PSD care va intra în cursă pentru Primăria Bucureşti.
20:20
Rubio se declară ”optimist”, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare # News.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară vineri optimist şi anunţă că mai multe ţări sunt pregătite să participe la o Forţă Internaţională de Stabilizare (ISF), relatează AFP.
Acum o oră
20:10
Compania Burstock din Marea Britanie plănuieşte să construiască o fabrică din domeniul industriei de apărare de 150 de milioane de dolari în Macedonia de Nord # News.ro
Compania de consultanţă în apărare şi securitate Burstock, cu sediul în Marea Britanie, intenţionează să investească aproximativ 150 de milioane de dolari (129,2 milioane de euro) într-o fabrică din domeniul industriei de apărare în Macedonia de Nord, a declarat prim-ministrul ţării, Hristijan Mickoski, potrivit SeeNews.
20:10
Sorin Grindeanu: Îmi doresc ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa mea/ Am avut o discuţie cu el acum câteva zile # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut o discuţie în acest sens cu fostul ministru de Externe. ”I-am spus că faptul că ne ştim de 25 de ani, de la TSD, de la Tineretul Social-Democrat, şi am avut foarte multe lucruri şi bătălii electorale, politice, împreună ne dă amândurora background-ul necesar să trecem peste anumite, poate, supărări”, a susţinut Grindeanu.
20:00
Sorin Grindeanu: O greşeală a fost că nu am gestionat bine alegerile prezidenţiale/ PSD-iştii nu au ştiut ce să voteze/ Ponta a luat din voturile PSD-iştilor # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că o greşeală a partidului a fost că nu a gestionat bine alegerile prezidenţiale şi faptul că social-democraţii nu au ştiut ce să voteze. ”Am avut şi candidat pe Victor Ponta, care, chiar dacă n-a fost candidat comun... l-am avut pe Crin Antonescu candidat comun, dar a luat din voturile PSD-iştilor şi faptul că nu s-a gestionat această situaţie ne-a dus la finalitatea pe care o ştiţi”, a susţinut Grindeanu.
19:50
Alba Iulia: Amenzi de 24.000 de lei date unui tânăr care a vandalizat mai multe obiecte de mobilier şi standuri de vânzare, pe care a scris cu markerul - FOTO, VIDEO # News.ro
Un tânăr din Alba Iulia a fost amendat cu suma totală de 24.000 de lei după ce a vandalizat mai multe obiecte de mobilier şi standuri de vânzare, pe care a scris cu markerul. Unele dintre fapte au fost surprinse de camerele de supraveghere.
Acum 2 ore
19:40
Arbitrii Andrei Chivulete şi Marcel Bîrsan vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 14-a a Superligii.
19:40
Grindeanu: Dacă propunerile noastre sunt de fiecare dată tratate la ”şi altele”, sigur că trebuie, că putem să facem o evaluare/ Nu ne ţine nimeni cu forţa în coaliţie/ Nu suntem pe niciun picior de plecare # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că, dacă propunerile social-democraţilor sunt de fiecare dată tratate la categoria ”şi altele”, se poate ”face o evaluare”. ”Nu ne ţine nimeni cu forţa şi sigur că putem să facem o evaluare. Deocamdată suntem în această coaliţie, nu suntem pe niciun picior de plecare”, a susţinut Grindeanu.
19:30
Sorin Grindeanu: La Congres facem o reaşezare statutară a partidului/ Vrem să scrie în statut că PSD-ul este un partid care respectă valorile tradiţionale, care respectă religia, cultura # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că la Congresul din 7 noiembrie al partidului va fi făcută o reaşezare statutară a partidului, precizând că doreşte să scrie în statut că PSD-ul este un partid care respectă valorile tradiţionale, religia şi cultura.
19:30
UE acuză TikTok şi Meta de încălcarea regulilor de transparenţă impuse prin noua lege a serviciilor digitale # News.ro
Comisia Europeană a anunţat vineri că a constatat preliminar că platformele TikTok şi Meta Platforms (proprietara Facebook şi Instagram) au încălcat obligaţiile de transparenţă prevăzute de Legea Serviciilor Digitale (DSA), cadrul legislativ european menit să limiteze puterea giganţilor tehnologici, transmite CNBC.
19:30
Operaţiune a poliţiei de amploare împotriva falsificatorilor de tablouri semnate Picasso şi Rembrandt în Germania şi Elveţia # News.ro
O vastă operaţiune împotriva unei bande de falsificatori de tablouri semnate Picasso, Rembrandt şi Rubens a avut loc în Germania şi Elveţia, a anunţat vineri poliţia bavareză într-un comunicat.
19:30
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Superligă.
19:20
Echipa croată Rijeka a dispus vineri, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea cehă Slavia Praga, în etapa a doua din Conference League.
19:10
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026, anunţă în Parlament şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill # News.ro
Franţa este pregătită să intervină în războiul dintre Ucraina şi Rusia, a anunţat şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill, într-o audiere în Comisia Apărării din Adunarea Naţională, la o zi după ce şeful Statului Major Interarme avertiza că armata franceză trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, relatează BFMTV.
19:00
Concerte „Paint it, Black. Halloween edition” cu melodii din filme celebre, la Cazinoul din Constanţa # News.ro
Melodii din filme emblematice interpretate live instrumental vor fi ascultate la Cazinoul din Constanţa, la 1 noiembrie, în cadrul concertului intitulat „Paint it, Black. Halloween edition”, inspirat de celebra piesă a trupei The Rolling Stones interpretată recent şi de personajul Wednesday din serialul omonim.
Acum 4 ore
18:40
Doi morţi şi 15 răniţi, inclusiv un copil, răniţi într-un atac cu lansatoare multiple de rachetă la Herson. Cinci persoane, inclusiv un copil, rănite într-un atac cu dronă, la etajul 14 al unui bloc, la periferia Moscovei. Armata rusă revendică cucerirea # News.ro
Cinci persoane - inclusiv un copil - au fost rănite într-un atac nocturn ucrainean cu dronă vizând un imobil locuit la Krasnogorsk, la periferia Moscovei, iar cel puţin două persoane au fost ucise într-un bombardament rus în Herson, în sudul Ucrainei, anunţă vineri autorităţile din cele două ţări, relatează AFP.
18:40
Sirop de arţar în cafea, aparat cu lumină roşie pentru vitamina D: Haaland îşi dezvăluie rutinele la debutul pe YouTube - VIDEO # News.ro
Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, pune sirop de arţar în cafea, stă în faţa unui aparat cu lumină roşie pentru a absorbi vitamina D şi este priceput în a găti la grătar fripturi la perfecţie. Viaţa de zi cu zi a lui Haaland este o combinaţie între disciplina sportivă şi ritualuri personale, aşa cum a dezvăluit pe noul său canal de YouTube, lansat cu un videoclip intitulat „O zi din viaţa unui fotbalist profesionist”, relatează Reuters.
18:30
Doi morţi şi 15 răniţi, inclusiv un copil, răniţi într-un atac cu lansatoare multiple de rachetă la Herson. Cinci persoane, inclusiv un copil, rănite într-un atac cu dronă, la etajul 14 al unui bloc, la periferia Moscovei. Armata rusă revendică cucerirea # News.ro
Cinci persoane - inclusiv un copil - au fost rănite într-un atac nocturn ucrainean cu dronă vizând un imobil locuit la Krasnogorsk, la periferia Moscovei, iar cel puţin două persoane au fost ucise într-un bombardament rus în Herson, în sudul Ucrainei, anunţă vineri autorităţile din cele două ţări, relatează AFP.
18:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Furnizarea gazului, reluată treptat către consumatorii care îndeplinesc condiţiile / Care sunt imobilele unde va porni gazul sâmbătă / Proprietarii, rugaţi să asigure accesul echipelor Distrigaz # News.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă.
17:50
Fotbal: Sheffield Wednesday, unul din cele mai vechi cluburi din Anglia, se află sub administrare judiciară # News.ro
Clubul englez Sheffield Wednesday, unul dintre cele mai vechi cluburi din Albion, şi care joacă acum în a doua ligă engleză (Championship) a fost plasat în administrare judiciară, a anunţat vineri o sursă judiciară.
17:50
Canada se declară pregătită să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce ”americanii sunt pregătiţi” # News.ro
Premierul canadian Mark Carney se declară vineri pregătit să reia negocierile comerciale cu Statele Unite, întrerupte abrupt de către Donald Trump, imediat ce ”americanii sunt pregătiţi”, relatează AFP.
17:50
ANPC a închis temporar o brutărie din Bucureşti, unde un şobolan se plimba printre produse, scena fiind filmată de un consumator / Unitatea a fost amendată cu 12.000 de lei - FOTO / VIDEO # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au închis temporar, vineri, o brutărie din Bucureşti, unde un şobolan se plimba printre produse, scena fiind filmată de un consumator şi postată în mediul online. Unitatea a primit două amenzi, în valoare totală de 12.000 de lei şi au fost retrase de la vânzare zeci de kilograme de produse.
17:30
Croaţia reintroduce serviciul militar, la care a renunţat înainte să adere la NATO, în 2008 # News.ro
Parlamentul croat a adoptat vineri reintroducerea serviciului militar - obligatoriu -, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a Croaţiei, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina, relatează AFP.
17:20
Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă”, spune premierul Ungariei # News.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO.
17:10
Nicuşor Dan, la Antibiotice Iaşi: Am discutat cu domnul director cum poate să facă diplomaţia românească să ajute compania să vândă mai mult # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că diplomaţia românească ar trebui să ajute compania Antibiotice să vândă mai mult, el precizând că a discutat acest lucru cu managerul societăţii în vizita sa la Iaşi.
17:00
Weekendul perfect începe cu o casă curată: cum transformi igienizarea într-un ritual eficient şi relaxant (P) # News.ro
Weekendul este momentul ideal pentru a te ocupa de lucrurile care rămân în aşteptare în timpul săptămânii. Printre acestea, curăţenia generală ocupă un loc important. Nu este doar o activitate practică, ci şi una care contribuie la starea de bine. O casă curată înseamnă un spaţiu mai aerisit, mai organizat şi mai plăcut pentru toţi cei care locuiesc în ea.
17:00
Bărbat din judeţul Covasna, depistat pe autostradă cu aproape 3,5 g/l alcool pur în sânge / A fost reţinut pentru 24 de ore # News.ro
Un bărbat de 44 de ani din judeţul Covasna care a circulat pe pe sensul de deplasare Ilia-Deva al A1 Râmnicu Vâlcea – Deva a fost oprit de poliţişti, iar testarea a indicat valoarea de 2,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-au prelevat două probe pentru stabilirea alcoolemiei, iar buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea 3,47 g/l, respectiv 3,29 g/l alcool pur în sânge.
17:00
Şase ”narcoterorişti ”, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe. Ambarcaţiunea era folosită de Tren de Aragua, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în SUA, anunţă Hegseth # News.ro
Şase bărbaţi au fost ucişi într-un nou atac împotriva unui vapor aparţinând unor presupuşi traficanţi de droguri, în noaptea de joi spre vineri, în Caraibe, anunţă vineri pe reţele de socializare secretarul american al Apărării Pete Hegseth, relatează AFP.
17:00
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite pentru întâlniri cu oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff, potrivit presei americane de vineri, relatează Reuters.
16:50
Alba: Un tânăr de 20 de ani a luat cu forţa, de pe stradă, o adolescentă de 14 ani, a urcat-o într-o maşină şi a violat-o. El a avut un complice care a condus autovehiculul # News.ro
Un tânăr în vârstă de 20 de ani din judeţul Alba este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, viol săvârşit asupra unui minor şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, după ce a luat cu forţa, de pe stradă, o adolescentă de 14 ani, a urcat-o într-o maşină şi a violat-o. El a avut un complice care a condus autovehiculul în momentul în care fata a fost luată. Vineri, pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă.
16:50
Biatlon: Vizată de plângeri pentru furt şi fraudă cu cardul bancar, Julia Simon a recunoscut faptele # News.ro
Campioana franceză la biatlon Julia Simon a recunoscut vineri, în faţa tribunalului penal din Albertville, „totalitatea” faptelor de furt şi fraudă cu cardul bancar care i se impută.
Acum 6 ore
16:40
Alba: Bărbat arestat preventiv sub acuzaţia că, timp de patru ani, a violat-o pe fiica partenerei sale. În momentul în care au început abuzurile, copila avea 10 ani # News.ro
Un bărbat din judeţul Alba a fost arestat preventiv, vineri, sub acuzaţia de viol săvârşit asupra unui minor, în formă continuată, victima fiind fiica partenerei sale de viaţă. Procurorii spun că faptele s-au petrecut în mod repetat, timp de patru ani, copila fiind ”constrânsă fizic şi moral”.
16:40
Primarul încarcerat al Istanbulului, principalul adversar al lui Erdogan, este vizat de o nouă anchetă. În schimb, un tribunal turc respinge plângerea care viza destituirea liderului partidului de opoziţie CHP # News.ro
O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.
16:40
Nicuşor Dan: Trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, inclusiv adevărul şi importanţa cunoaşterii/ Trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în discursul rostit vineri, la Iaşi, la ceremonia organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”, că trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, iar în cazul mediului universitar, două sunt importante, adevărul şi cunoaşterea. El a apreciat că într-o lume în care fenomenul de dezinformare creşte accelerat, trebuie să luptăm pentru adevăr, iar când şi importanţa cunoaşterii este pusă la îndoială, ”trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere”. Preşedintele s-a mai referit la rolul oamenilor din mediul academic în societate, afirmând că ”nu suntem acolo unde ar trebui să fim”.
16:40
Peste 1.900 de operatori economici, controlaţi de ANPC în această săptămână / Au fost găsite produse alimentare expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, echipamente uzate / Amenzile se ridică la aproape 7 milioane de lei # News.ro
Peste 1.900 de operatori economici au fost controlaţi de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) în această săptămână, fiind descoperite mai multe nereguli printre care produse alimentare expirate, servicii alimentare şi nealimentare prestate în spaţii neautorizate, folosirea echipamentelor cu grad ridicat de uzură, nerespectarea temperaturilor de păstrare.
16:30
UPDATE - Grav accident rutier pe DN 2, în judeţul Iaşi – Un camion s-a răsturnat peste o maşină / Două persoane au murit / Acidentul surprins în imagini - camionul a derapat, iar maşina nu a reuşit să oprească / Impactul, extrem de puternic - FOTO / VIDEO # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Două persoane au rămas încarcerate, fiind inconştiente. Ulterior, au fost declarate decedate. Momentul impactului extrem de puternic a fost surprins în imagini.
16:30
CSM: Este esenţial ca aspectele care privesc statutul magistraţilor să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, astfel încât orice demers să respecte independenţa justiţiei, garanţie esenţială a statului de drept # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au transis, vineri, că ”este esenţial” ca oride demers care duce la modificarea Statutului magistraţilor să fie discutat cu implicarea efectivă a reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, astfel încât orice demers să respecte independenţa justiţiei, garanţie esenţială a statului de drept
16:20
Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” Chişinău a marcat printr-un eveniment special, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviţi, transmite Moldpres.
16:10
Preşedintele interimar al PSD: La administraţia locală noi am încercat să explicăm că e mai bine să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal / Îmi doresc ca un primar să decidă cum reduce cheltuielile # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că îşi doreşte ca primarii să aibă libertatea de a alege cum reduc cheltuielile, apreciind că este mai bine să se discute despre reducerea cheltuielilor şi nu despre reducerea de personal. El a precizat că nu s-a ajuns la un punct de vedere comun în coaliţie.
16:10
Bărbat acuzat că a păgubit mai multe persoane şi firme cu aproape 2,5 milioane de lei, trimis în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals informatic/ El le promitea că aduce maşini din ţări europene dacă le achită în avans # News.ro
Un bărbat de 31 de ani, din Salonta, judeţul Bihor, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune şi fals informatic, toate în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, aflat în prezent sub control judiciar după ce trei luni a fost în arest preventiv, este acuzat că a înşelat mai multe persoane şi societăţi comerciale promiţându-le că, dacă vor achita în avans contravaloarea maşinilor pe care şi le doresc, cu banii respectivi le va cumpăra direct de la proprietar din diferite ţări europene, în special Germania.
16:00
UPDATE - Grav accident rutier pe DN 2, în judeţul Iaşi – Un camion s-a răsturnat peste o maşină / Două persoane au murit - FOTO # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Patru persoane sunt implicate, două fiind inconştiente. Cele două persoane au fost declarate decedate.
16:00
Prahova: Firma la care a izbucnit incendiul nestins de aproape 24 de ore produce combustibil alternativ din deşeuri şi are autorizaţie. Comisar de Mediu: Nu s-au înregistrat depăşiri în reţeaua naţională, aşteptăm încă rezultate - VIDEO # News.ro
Firma din Ariceştii Rahitvani, judeţul Prahova, pe platforma căreia a izbucnit incendiul nestins de aproape 24 de ore produce combustibil alternativ din deşeuri şi are autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea activităţii. Comisarul şef al Gărzii de Mediu Prahova, Daniela Tudorache, a declarat pentru News.ro că în urma incendiului nu s-au înregistrat depăşiri în reţeaua naţională şi încă se aşteaptă rezultatele măsurătorilor făcute la faţa locului.
16:00
Ciclism: Italianul Kevin Bonaldo a murit la 25 de ani, la o lună după ce i s-a făcut rău în timpul unei curse # News.ro
Ciclistul Kevin Bonaldo, căruia i s-a făcut rău în timpul Piccola Sanremo la 21 septembrie, a murit vineri dimineaţă la spitalul din Vicenza. Ciclistul echipei SC Padovani Polo Cherry Bank, în vârstă de 25 de ani, a intrat în comă după incidentul de luna trecută, relatează RMC Sport.
15:50
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina # News.ro
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii, relatează AFP.
15:50
Grindeanu îşi nuanţează declaraţiile în legătură cu proiectul privind pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului: Nimeni nu e de neînlocuit, dar eu am spus cu totul altceva/ Dacă fiecare rămâne pe poziţiile antagonice, nu o să rezolvăm # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, şi-a nuanţat, vineri, declaraţiile cu privire la proiectul referitor la pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului, explicând că a spus ”cu totul altceva”. El a adăugat că guvernanţii nu se pot aştepta să facă totlul la fel şi să aibă un alt rezultat la Curtea Constituţională.
15:20
Ministerul Culturii organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Naţional Bucureşti # News.ro
Ministerul Culturii organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, potrivit anunţului de pe site-ul tnb.ro.
15:20
Grindeanu, despre salariul minim: I-am rugat şi pe colegii de la Finanţe să vină să ne spună care ar fi impactul unui asemenea demers, astfel încât să avem toate datele pe masă şi să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că Roxana Mânzaru, comisar european, a avertizat că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că acest lucru ar putea duce spre infringement. El a explicat că i-a rugat pe cei de la Ministerul Finanţelor să calculeze care este impactul unui asemenea demers şi speră ca săptămâna viitoare să fie închis acest subiect.
15:20
Grav accident rutier pe DN 2, în judeţul Iaşi – Un camion s-a răsturnat peste o maşină / Patru persoane sunt implicate, două fiind inconştiente # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Patru persoane sunt implicate, două fiind inconştiente.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.