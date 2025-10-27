RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 752. Cine va fi succesorul lui Mahmoud Abbas la conducerea Palestinei
27 octombrie 2025
Președintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune „în caz de vacantare” a postului, a transmis agenția WAFA. Măsura deschide calea pentru asumarea temporară a puterii de către adjunctul lui Abbas, Hussein al-Sheikh, indică agenția de presă palestiniană. Cine este Hussein al-Sheikh Potrivit decretului, al-Sheikh, în vârstă de 64 […]
• • •
Diella, ministra AI a Albaniei, „însărcinată”. Așteaptă 83 de copii, câte unul pentru fiecare parlamentar”. Cum explică premierul „metafora digitală” # Gândul
Premierul albanez Edi Rama a făcut un anunț inedit la un forum tehnologic din Berlin. Diella, ministra-robot creată cu ajutorul inteligenței artificiale, „este însărcinată” și „așteaptă 83 de copii”. Rama a folosit metafora pentru a descrie extinderea sistemului de guvernare digitală în Albania. Premierul Albaniei, Edi Rama, a declarat în timpul unui forum tehnologic organizat […]
Adrian Mihalcea e la pământ, după ce UTA a pierdut cu FCSB. „Oribil. A fost doar un meci şcoală” # Gândul
Adrian Mihalcea, 49 de ani, antrenorul celor de la UTA, a tunat după ce echipa sa a pierdut cu 4-o meciul cu FCSB. Formația din Arad nu mai câștigă din august și are trei înfrângeri la rând, ultimele două cu scorul de 0-4. UTA e pe locul 11, 16 puncte, și în utimele cinci runde […]
După ce a sprijinit proiectul cu zeci de milioane de lei, Gabriela Firea a fost marea ABSENTĂ de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # Gândul
Gabriela Firea, primarul care a susținut cu investiții mari construcția Catedralei Naționale, nu a fost prezenta la marele eveniment religios al anului. În timp ce Patriarhul Ecumenic și mii de credincioși s-au adunat la slujba de sfințire, Gabriela Firea a ales liniștea unei alte mănăstiri. În mandatul său, Primăria Capitalei a fost unul dintre cei […]
Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația de IUBIRE în „orașul îndrăgostiților”. Momentul romantic surprins chiar de onomastica solistei # Gândul
Cântăreața americană Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au făcut publică relația în weekend, apărând pentru prima dată împreună la un eveniment la Paris. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână la ieșirea dintr-un spectacol de cabaret, cu ocazia aniversării de 41 de ani a artistei. Katy Perry și Justin Trudeau au […]
Gigi Becali anunță fotbalistul de la FCSB pentru regula U21. „De ce l-am luat, nu să joace?” # Gândul
FCSB a câștigat cu 4-0 meciul cu UTA din etapa 14 a Superligii, golurile fiind înscrise de Daniel Bîrligea (13), Florin Tănase (38 – penalty), Darius Olaru (80 – penalty) și Mamadou Thiam (90+3). După partidă, Gigi Becali a declarat că pentru regula U21 se va baza pe Ionuț Cercel, 18 ani, care joacă pe […]
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului # Gândul
Trei zodii vor atrage norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Până la finalul anului, acești nativi pot primi protecție specială, fiind înconjurați de aspecte pozitive în viețile lor. Prin faptele lor, aceste zodii vor emana pozitivitate, influențându-i pe cei din jurul lor. Urmează o perioadă favorabil pentru trei nativi, fiind marcată […]
Donald Trump ajunge în Japonia. Liderul de la Casa Albă, optimist în privința unui „ACORD bun” cu Xi Jinping # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a plecat luni spre Japonia cu un obiectiv clar în privința restabilirilor relațiilor comerciale cu China. Liderul de la Casa Albă s-a declarat „încrezător” că va obține „un acord bun” în cadrul întâlnirii programate joi cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud. Președintele american Donald Trump și-a continuat […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.342. „Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia și Statele Unite” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 27 octombrie 2025, în a 1.342-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Rusia a denunțat „tentative titanice” de sabotare a dialogului său cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului din Ucraina. Ce urmărește Putin în Ucraina Anunțul vine la câteva zile după amânarea sine die […]
Povestea emoționantă a Acunei, tânăra din Belize care a venit de la 10.000 km pentru a studia Medicina Veterinară la Iași # Gândul
Maite Acuna este o tânără din Belize, un stat din America Centrală, care a ales să studieze Medicina Veterinară la Iași. Fără să stea pe gânduri, a aplicat pentru o bursă în România, a fost acceptată, și-a făcut bagajele și a părăsit țara cu plaje spectaculoase pentru a-și urma visul. Acum, studenta în anul V […]
Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău” # Gândul
FCSB a spulberat UTA în ultimul meci din Superligă, dar nu este liniște în tabăra „roș-albastră” nici după o victorie cu 4-0. Florin Tănase, cel mai important jucător din vestiarul campioanei a lansat un atac fără precedent la adresa unui membru al familiei Becali. Și nu a atacat pe oricine, ci direct pe Giovanni, vărul […]
Tot mai multe automate de ridicare a coletelor apar în Iași. Cât costă chiria lunară pentru găzduirea lor # Gândul
Automatele de ridicare a coletelor au devenit tot mai populare în Iași. Firmele de curierat au instalat astfel de lockere în multe puncte din oraș, cu scopul ca pachetele comandate de clienți să fie ridicate fără stres și apeluri neașteptate din partea firmelor care trebuie să le livreze. De altfel, în funcție de locul în […]
27 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Se naște Niccolò Paganini. Este inaugurată Coloana Infinitului # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 27 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Niccolò Paganini s-a născut la 27 octombrie 1782, la Genova, în Italia, și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști ai tuturor timpurilor. Talentul său extraordinar, tehnica uluitoare și carisma scenică […]
Strigătul emoționant al elevei olimpice care a obținut DUBLU AUR pentru România: „Respectați profesorii!”. Ce înseamnă tăierea burselor pentru olimpici: „Profundă dezamăgire și revoltă interioară. În țara noastră, excelența e povară bugetară” # Gândul
„Educația este o rană frumoasă”. Este o definiție dulce-amară a învățământului românesc, care aparține unuia dintre cei mai străluciți elevi pe care i-a dat această țară în ultimii ani. Maria – Lavinia Tudose, elevă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Galați, a obținut două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025 (IELO). […]
România, țara supravegherii pe motiv de „siguranță națională”. Capii Parchetului General și Curții Supreme de Justiție au menținut industria mandatelor pe vremea lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Câți români au fost urmăriți în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025 # Gândul
Indiferent câți Președinți ai României am avea, indiferent câte epoci am traversa, indiferent cine este în fruntea Parlamentului care are un rol esențial de control, indiferent cine este la șefia serviciilor speciale, care este numele Procurorului General, cine este în fruntea parchetelor specializate sau „capul” Curții Supreme de Justiție din România, în România, unele lucruri […]
Cum au blocat serviciile secrete exportul de mercenari români coordonat de Horațiu Potra. Anchete interne la Poliție și Armată # Gândul
Numărul mare de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Ministerului Apărării Naționale (MApN) care au plecat în străinătate să lupte ca mercenari a generat declanșarea unor anchete interne susținute cu probe obținute inclusiv de ofițerii Direcției Generale de Protecție Internă și Direcției de Informații a Apărării. Cei mai mulți dintre cei vizați s-ar fi […]
Vămile au tăiat doar unul dintre ”capetele” grupării mafiote Socar-Jetfly! Au retras autorizația antrepozitului prin care s-au făcut evaziuni fiscale de sute de milioane €, dar continuă să protejeze gruparea | DOCUMENT # Gândul
Autoritatea Vamală Română a răspuns la solicitarea Gândul – care a făcut dezvăluiri EXCLUSIVE cu privire la una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România care s-a țesut în ultimii ani – în jurul colosului de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Reporterii Gândul […]
Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii # Gândul
Luxul din Palatul Primăverii este impresionant și în zilele noastre. Deși atenția, de-a lungul timpului, a fost îndreptată spre „robinetele din aur”, Casa Ceaușescu uimește printr-un adevărat centru spa. La subsolul vilei se află un adevărat complex cu piscină interioară, solar, saună, băi scoţiene, toate acestea construite în 1964-1965, atunci când românii nici nu se […]
O pânză complet albastră a fost vândută la licitație pentru o sumă record. Care este secretul tabloului? # Gândul
Semnat de Yves Klein, un tablou monocrom a fost vândut joi, la Paris, cu suma record de 18,4 milioane de euro, a anunțat casa de licitații Christie’s. Este o pictură realizată în 1961 care ilustrează un fundal albastru ultramarin intens, obținut printr-un procedeu cunoscut drept „International Klein Blue (IKB)”, fiind considerată una dintre cele mai […]
La final de zi – Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata” # Gândul
În ziua sfințirii picturii Catedralei Naționale, toată atenția a fost îndreptată spre invitații oficiali care au ocupat scaunele din fața Altarului. Președinți, premieri și miniștri au ocupat cele mai bune locuri. În același timp, în curtea Catedralei și, mai ales, în afara lăcașului, mii de credincioși au stat în picioare ore în șir și au […]
Preşedintele USR, Dominic Fritz, despre fostul președinte Klaus Iohannis: „A STRICAT multe, posibil şi mitul neamţului în politica românească” # Gândul
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, duminică seară – la Antena 3 – că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească. „Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a stricat multe, posibil şi acest mit. Nu e ca şi cum toţi oamenii […]
A fost FINALIZATĂ structura de rezistență la tunelul Daniela, pe Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș din A1 Sibiu-Pitești. Ce urmează pe acest șantier # Gândul
Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat duminică – pe rețelele de socializare – că fost finalizată turnarea betonului și decofrarea ultimului segment de tunel la nivelul structurii de rezistență pentru tunelul Daniela, pe Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1). Operațiunea marchează încheierea celei mai […]
Dan Negru, revoltat de VIP-urile care s-au îngrămădit azi la Catedrală: Poate că̆ Iisus n-ar fi prins o invitație azi la Sărbătoarea Catedralei, printre atâtea VIP-uri # Gândul
Printre participanții la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) de astăzi s-au numărat foarte multe personalități publice, politicieni și pelerini din întreaga țară. Printre ei s-ar fi putut afla și Dan Negru, care primise invitație la acest eveniment de mare încărcătură emoțională, dar nu a vrut să meargă. Ulterior, printr-o postare pe Facebook, vedeta TV […]
Încă un turist şi-a pierdut viaţa în Munţii Făgăraş, după ce alți doi bărbați au MURIT în condiții asemănătoare: toți trei au căzut de la înălțime # Gândul
Un alt turist a murit în Munții Făgăraș după ce a căzut, sâmbătă după-amiază, de la o înălțime de 500 m din vf. Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Victima, un bărbat de 43 de ani din Hunedoara, și-a pierdut viața în urma impactului cu solul. Duminică, intervenția de recupare a trupului neînsuflețit a continuat terestru, în […]
Întrebat despre DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la Vila în care a stat ABUZIV și ILEGAL, Bolojan se victimizează și pozează în erou al muncii: ”Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, asta e viața mea! Acolo doar dorm” # Gândul
Întrebat despre dezvăluirea publicată pe GÂNDUL despre cum a locuit ilegal în Vila din Gogol, premierul a răspuns: Referitor la șederea în fosta vila a lui Traian Băsescu: Nu am stat ilegal. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o pune statul. Eu doar dorm. De dimineața și până seara […]
Ce spune Bolojan, întrebat de dezvăluirea Gândul, care a arătat că a stat ABUZIV și ILEGAL în Vila din Gogol:„Nu am stat ilegal. Eu doar dorm” # Gândul
Întrebat despre dezvăluirea publicată pe GÂNDUL.ro despre cum a locuit în Vila din Gogol, premierul a răspuns: Referitor la șederea în fosta vila a lui Traian Băsescu: Nu am stat ilegal. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o pune statul. Eu doar dorm. De dimineața și până seara eu […]
Bolojan ia la ochi indemnizațiile din companiile de stat: „M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa” # Gândul
Premierul a declarat pentru Digi24 că a remarcat creșterea indemnizațiilor de conducere cu 30-40% la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Ilie Bolojan a avertizat că dacă nu se va realiza o reformă în administrația centrală și la nivel local, nu va mai fi posibil în noiembrie înainte de adoptarea bugetului de anul viitor. „M-am uitat […]
CAZĂRI ieșite din tipar: Românii preferă mai degrabă cazări inedite cu priveliște la natură, în ciuda hotelurilor # Gândul
Tot mai mulți români își doresc ca vacanțele lor să spună o poveste, vor să trăiască experiențe inedite, iar cazarea e prima pe listă. Tot mai des, în ultimii ani, confortul clasic al unui hotel e înlocuit de cazări neconvenţionale, cu priveliști instagramabile. De la grote până la case plutitoare. „Dimineaţa, din pat, au răsăritul […]
Bolojan, după ce a fost huiduit la ceremonia de azi, laudă Catedrala Națională: Ține de identitatea unei comunități și poate să unească # Gândul
Premierul Ilie Bolojan, prezent duminică la sfințirea picturii Catedralei Naționale, a fost huiduit și insultat de mai mulți participanți la ceremonie. Șeful guvernului consideră că lăcașul sfânt reprezintă un proiect esențial pentru identitatea și coeziunea comunității românești, cu toate că realizarea ei a adus și critici. „Eu cred că atunci când ai de administrat o […]
Daniel Băluță (PSD), sigur pe candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm” # Gândul
Primarul Sectorului 4 București, Daniel Băluță, a declarat duminică seară, la Digi 24, că Partidul Social Democrat (PSD) va decide oficial, în următoarele două-trei zile, candidatura sa pentru Primăria Municipiului București (PMB) și că acest lucru reprezintă doar „o decizie pur formală în acest moment”. „În următoarele 2-3 zile, lucrul acesta îl va face și […]
RUȘII nu își mai permit nici măcar autoturismele chinezești, după retragerea mărcilor occidentale # Gândul
Multe companii auto au decis să părăsească Rusia, în urma invaziei Ucrainei din 2022, iar prețurile mașinilor pentru mărci cunoscute și de încredere au crescut spectaculos. Astfel, șoferii au la dispoziție vehicule mai ieftine, asamblate în Rusia sau China, dar nu la aceeași calitate. În multe fabrici părăsite de corporațiile internaționale în primăvara anului 2022, […]
Ilie Bolojan face declarații despre scandalurile din coaliția de guvernare după ce a fost HUIDUIT la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului # Gândul
După ce a fost prezent la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, fiind huiduit și insultat, Ilie Bolojan face declarații în studioul Digi24. Premierul discută despre scandalurile din coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR-USR, despre pensiile speciale ale magistraților și scenariul în care el ar fi candidat la primăria Capitalei. Întrebat despre utilitatea Catedralei Mântuirii Neamului la 15 ani […]
Șeful Trezoreriei SUA anunță că militarii nu-și vor mai primi salariile din cauza democraților. Cum a rămas țara în blocaj din cauza răfuielilor # Gândul
Militarii americani nu vor mai putea primi salarii începând cu 15 noiembrie din cauza shutdown-ului, a declarat șeful trezoreriei SUA Scott Bessent, într-o emisiune de pe postul CBS News. Bessent a sugerat că membrii armatei își vor primi următorul salariu, dar a avertizat că, dacă „shutdown-ul” continuă, SUA nu va putea plăti funcționari până la […]
DNA s-a făcut de comedie. Dramaturgul Eugen Șerbănescu a fost achitat, împreună cu alte două inculpate, după opt ani de calvar, de către Tribunalul București # Gândul
Trei achitări încasate într-un dosar cu care DNA a vrut să se împăuneze. S-a făcut de râs. Opt ani a durat acest proces. Un calvar trăit de cunoscutul dramaturg Eugen Serbănescu. Fostul director al Centrului Național al Cinematografiei în perioada 2006-2013 a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu pentru că ar fi facilitat […]
Trump cere Justiției americane să ancheteze alegerile din 2020. De ce crede președintele că acum 5 ani i-a fost fost „furat” scaunul din Casa Albă # Gândul
Donald Trump acuză de cinci ani că alegerile prezidențiale câștigate de Joe Biden în 2020 au fost fraudate. Mai nou, președintele comentează pe marginea jucătorilor NBA care trișează și compară cazurile de dopaj cu presupusa fraudă electorală din anul pandemic. „Ce este mai grav, jucătorii NBA care trișează și probabil în multe alte domenii, sau […]
Ministrul Radu Marinescu, după slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului: “Justiția și credința au aceleași repere morale!” # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu a fost prezent la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment cu o profundă semnificație spirituală și națională, săvârșit de Sanctitatea Sa Bartolomeu I – Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului și de Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de […]
Ultimul mesaj al unei tinere de 23 de ani, găsită moartă în casă, a fost pentru ChatGpt: „AJUTĂ-MĂ!” # Gândul
Charlotte Leader, o tânără de 23 de ani din Bolton, Anglia, a fost găsită moartă în casă, după un an de zile, în pat. Trupul său era mumificată, în momentul în care a fost descoperită, în pat și înfășurată în mai multe pături, iar ancheta a stabilit că se izolase și că singurul său contact […]
Nicușor Dan, după ce a participat la sfințirea Catedralei Naționale, despre care spunea că este un „delir grandoman”: O construcție născută din visul și credința multor români # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică seară, despre Catedrala Națională, la a cărei sfințire a participat în cursul zilei, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”. „Am participat alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale. O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante […]
Festivalul ipocriziei continuă! Consilierul lui Nicușor Dan laudă și el Catedrala: „Nu construcția este motivul pentru care nu avem suficiente spitale, creșe, case de bătrâni, porturi sau autostrăzi” # Gândul
Festivalul ipocriziei continuă, în ziua Sfințirii Catedralei Neamului. După ce Andrei Caramitru a lăudat construcția, deși în 2020 o critica, a venit și rândul lui Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan să facă acest lucru, tot prin intermediul unei postări pe Facebook. „130-150 de miliarde de euro. Cam 400-500 de catedrale. Între 130 și 150 […]
Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare # Gândul
Fostul președinte francez și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celula în care este închis. Și-a cumpărat și produse alimentare: ton si iaurturi. Nicolas Sarkozy a spus că nu dorește niciun tratament special la închisoarea La Santé. A fost pus în secția de izolare pentru propria sa siguranță, deoarece printre ceilalți deținuți sunt […]
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan # Gândul
Liderii PNL reuniți în această seară în sediul din Modrogan 22 l-au impus cu 11 voturi la 4 pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și apropiatul lui Ilie Bolojan – candidatul PNL la alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie. Potrivit surselor, ședința liberalilor a fost tensionată, având în vedere că și Stelian Bujduveanu, susținut […]
MOTIVUL pentru care Dan Negru nu a participat la Sfințirea Catedralei Naționale, deși primise invitație. „Cearta nu e între oameni și Dumnezeu” # Gândul
Printre participanții la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) de astăzi s-au numărat foarte multe personalități publice, politicieni și pelerini din întreaga țară. Printre ei s-ar fi putut afla și Dan Negru, care primise invitație la acest eveniment de mare încărcătură emoțională, dar nu a vrut să meargă. Ulterior, printr-o postare pe Facebook, vedeta TV […]
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan # Gândul
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan. Știre în curs de actualizare
Trump și Xi Jinping finalizează un acord pentru transferul TikTok către noi proprietari și îl vor „finaliza” când se vor întâlni în Coreea joi # Gândul
După ce a semnat acordul de încetarea focului dintre Cambodgia și Thailanda, Donald Trump speră să finalizeze un acord comercial cu Xi Jinping prin întâlnirea din Coreea de Sud, programată pentru joi. Prin acest acord, tarifele SUA și controalele Chinei asupra exportului de metale rare ar înceta. SUA ar putea vinde în continuare soia către […]
Evaluarea CIA este optimistă pe tema Ucrainei și negocierilor dintre Trump și Putin. Ce dezvăluie foștii oficiali SUA pentru WSJ # Gândul
Agenția de informații interne a Departamentului de Stat a pus la îndoială la începutul acestui an ideea că președintele rus Vladimir Putin era pregătit să negocieze sfârșitul războiului din Ucraina. Acesta era în dezacord cu evaluarea „optimistă” a Agenției Centrale de Informații (CIA) pe potențialele discuții pentru negocieri de pace. Analiștii de la Biroul de […]
Mirel Rădoi, după scandalul dintre suporteri și JUCĂTORI. „Dezbinare. O greșeală de ambele părți” # Gândul
Metaloglobus și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate,0-0, în meciul din etapa 14 a Superligii. Oltenii sunt pe locul trei în clasament, 28 de puncte, și Metaloglobus e ultima în clasament, șapte puncte. După meci, Mirel Rădoi a spus că jucătorii sunt de vină și a vorbit și despre relația cu Baiaram, care a fost […]
