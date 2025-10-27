Români arestaţi în Ungaria, după ce au spart un magazin de bijuterii. Jaful a fost filmat
Gândul, 27 octombrie 2025 10:50
Autorităţile din Ungaria au reţinut un cuplu de români, suspectați că au furat bijuterii din aur în valoare de aproape 11 milioane de forinti (aproape 30.000 de euro n.r.) dintr-un magazin din oraşul Balatonfüred. Conform informațiilor din presa maghiară, poliția a primit pe 16 august un raport despre infracțiunea comisă de autorii necunoscuți pe atunci. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:00
FCSB și-a găsit fundaș. Gigi Becali confirmă transferul: „Vine din iarnă”. Unde a mers MM Stoica, în weekend # Gândul
Una dintre cele mai mari probleme pentru FCSB este pe cale să se rezolve: Gigi Becali anunță că a găsit fundaș, iar transferul se va realiza chiar în această iarnă, în pauza dintre tur și retur. Trimis de latifundiarul din Pipera să observe piața din Portugalia, Mihai Stoica pare că a descoperit fotbalistul potrivit pentru […]
Acum 15 minute
10:50
Autorităţile din Ungaria au reţinut un cuplu de români, suspectați că au furat bijuterii din aur în valoare de aproape 11 milioane de forinti (aproape 30.000 de euro n.r.) dintr-un magazin din oraşul Balatonfüred. Conform informațiilor din presa maghiară, poliția a primit pe 16 august un raport despre infracțiunea comisă de autorii necunoscuți pe atunci. […]
Acum 30 minute
10:40
(P) Când trebuie schimbate accesoriile PVC precum mânerul plasei de țânțari? Afectează traiul zilnic? # Gândul
Accesoriile PVC au un impact minor în viața noastră. Să fie oare chiar atât de mic? Ar putea mici schimbări, precum mânerul de la plasa de țânțari, să ușureze viața de zi cu zi? Ceva precum un maner plasa tantari, capacele pentru balamale sau opritoarele de geam fac parte dintr-o rutină pe care rareori o […]
10:40
Dacă ai o afacere locală, fie că este vorba despre un salon de înfrumusețare, o cafenea sau un service auto, felul în care te găsesc clienții din orașul tău face diferența între succes și stagnare. În 2025, când aproape orice căutare începe pe Google, SEO-ul local nu mai este un moft, ci o condiție de […]
10:40
Ancuța Ofelia Blănaru, directoarea DSP Brașov, a fost plasată sub control judiciar. Ce acuzații aduce DNA # Gândul
Directoarea DSP Brașov, Ancuța Ofelia Blănaru, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Blănaru ar fi prevenit administrația Spitalului de Urgență Brașov și a Spitalului de Copii în legătură cu controalele DSP. […]
Acum o oră
10:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre incidentul care a avut loc duminică, 26 octombrie 2025, în timpul slujbei de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. „Ieri, în timpul spectacolului politurcesc numit Sfințirea Catedralei Neamului, un moment religios transformat de omul de afaceri, care este Patriarhul României, […]
10:20
Cele două alimente pe care să le consumi pentru o viață echilibrată, potrivit medicului Virgiliu Stroescu. „Ne curăță tot organismul” # Gândul
Medicul Virgiliu Stroescu a explicat care sunt alimentele recomandate pentru consum, cu scopul de a avea o viață echilibrată. Medicul primar în endocrinologie și doctor în medicină susține că alimentele respective pot contribui pozitiv la sănătatea organismului. „Ne vindecă și ne curăță tot organismul”, a susținut doctorul. Medicul Virgiliu Stroescu discutase, în cadrul unei emisiuni, […]
10:20
Când vine vorba de piața imobiliară, există un oraș în România care contestă poziția Bucureștiului. În această urbe, prețurile prețurile apartamentelor s-au dublat în ultimii 5 ani, scrie CANCAN.RO, care citează datele unei platforme online de anunțuri referitoare la topul celor mai scumpe localități din țară. Aici, prețurile apartamentelor s-au dublat, ajungând în prezent să […]
10:10
Mesajul Majestății Sale Margareta la aniversarea a 140 de ani de la recunoașterea BISERICII Ortodoxe Române: „Sunt mândră de prezentul românesc” # Gândul
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rang de Patriarhie. Custodele Coroanei a vorbit despre legătura istorică și spirituală dintre Coroană și Biserică, evocând exemplul regilor Carol I, […]
10:10
Jaful de la Luvru. Cine sunt cei doi bărbați reținuți pentru furtul bijuteriilor Coroanei franceze. Noi detalii oferite de autorități # Gândul
Autoritățile franceze au făcut publice mai multe detalii legate de identitățile celor doi bărbați care au fost arestați, sâmbătă, pentru frutul bijuteriilor de la Muzeul Luvru din Paris. Potrivit datelor transise de BFMTV, suspecții au în jur de 30 de ani și sunt din orașul Aubervilliers, din departamentul Seine-Saint-Denis. Se pare că amândoi erau deja […]
Acum 2 ore
10:00
Alegeri în Argentina. Partidul preşedintelui Javier Milei, victorie categorică la „parlamentare”, cu un scor uriaș # Gândul
Partidul preşedintelui Javier Milei a câştigat detașat alegerile parlamentare din Argentina, organizare la jumătatea mandatului. Duminică, 26 octombrie, La Libertad Avanza a luat peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor anunțate după numărarea a 90% din voturi. Mai exact, La Libertad Avanza a avut un scor de 40,7% la nivel naţional, a anunțat […]
09:40
Cum va fi vremea azi, unde va ploua și unde apar ninsorile. ANM, pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde, treptat, întreaga țară” # Gândul
Plouă la început de săptămână, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și un cod galben de ceață pentru județele Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năsăud. Codul galben de ceață este valabil până la ora 10 a zilei de luni, 27 octombrie 2025, vizibilitatea fiind redusă – local sub 200 m și izolat sub […]
09:40
Satul din România cu peisaje de basm, toamna. Se află în inima Ardealului și este inclus în Patrimoniul UNESCO # Gândul
Un sat din România se transformă complet, atunci când toamna sosește. Peisajele sunt de basm și tot mai mulți turiști sunt atrași de frumusețea locului. Satul românesc se află în inima Ardealului și este inclus în Patrimoniul UNESCO. Un sat din România a câștigat popularitate, de-a lungul anilor, atât în rândul turiștilor români, cât și […]
09:40
Scandal cu împușcături în cartierul Militari. Cei patru bărbați care au provocat panică în Sectorul 6, REȚINUȚI. Procurorii cer arest preventiv # Gândul
Cei patru bărbați implicați în incidentul armat care a avut loc duminică, în cartierul Militari din București, au fost prinși de polițiști. Potrivit surselor Gândul, aceștia au fost identificați pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și au fost reținuți pentru audieri. Polițiștii au reușit să îi prindă pe indivizii implicați în scandalul cu […]
09:30
Tradiții și obiceiuri de Sfântul DIMITRIE cel Nou. Ce nu este bine să faci pe 27 octombrie 2025 # Gândul
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc an de an, la 27 octombrie, pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, considerat Ocrotitorul Bucureştilor. Moaștele sale se află la Catedrala Patriarhală, iar credincioșii se pot ruga pentru sănătate și bunăstare. Viața lui a fost un exemplu de smerenie și bunătate, trăind după învățăturile Sfinților Părinți. Cine a fost Sfântul […]
09:20
Astrologii susțin că anumite zodii pot avea dificultăți majore în dragoste, din cauza perfecționismului, a dorinței de libertate sau a independenței excesive. Nativii născuți sub aceste trei semne zodiacale riscă să rămână singure dacă nu învață să-și deschidă sufletul și să accepte vulnerabilitatea în relații. În astrologie, compatibilitatea amoroasă joacă un rol esențial, însă nu […]
09:10
Diella, ministra AI a Albaniei, „însărcinată”. Așteaptă 83 de copii, câte unul pentru fiecare parlamentar”. Cum explică premierul „metafora digitală” # Gândul
Premierul albanez Edi Rama a făcut un anunț inedit la un forum tehnologic din Berlin. Diella, ministra-robot creată cu ajutorul inteligenței artificiale, „este însărcinată” și „așteaptă 83 de copii”. Rama a folosit metafora pentru a descrie extinderea sistemului de guvernare digitală în Albania. Premierul Albaniei, Edi Rama, a declarat în timpul unui forum tehnologic organizat […]
Acum 4 ore
09:00
Adrian Mihalcea e la pământ, după ce UTA a pierdut cu FCSB. „Oribil. A fost doar un meci şcoală” # Gândul
Adrian Mihalcea, 49 de ani, antrenorul celor de la UTA, a tunat după ce echipa sa a pierdut cu 4-o meciul cu FCSB. Formația din Arad nu mai câștigă din august și are trei înfrângeri la rând, ultimele două cu scorul de 0-4. UTA e pe locul 11, 16 puncte, și în utimele cinci runde […]
09:00
După ce a sprijinit proiectul cu zeci de milioane de lei, Gabriela Firea a fost marea ABSENTĂ de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # Gândul
Gabriela Firea, primarul care a susținut cu investiții mari construcția Catedralei Naționale, nu a fost prezenta la marele eveniment religios al anului. În timp ce Patriarhul Ecumenic și mii de credincioși s-au adunat la slujba de sfințire, Gabriela Firea a ales liniștea unei alte mănăstiri. În mandatul său, Primăria Capitalei a fost unul dintre cei […]
08:50
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 752. Cine va fi succesorul lui Mahmoud Abbas la conducerea Palestinei # Gândul
Președintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune „în caz de vacantare” a postului, a transmis agenția WAFA. Măsura deschide calea pentru asumarea temporară a puterii de către adjunctul lui Abbas, Hussein al-Sheikh, indică agenția de presă palestiniană. Cine este Hussein al-Sheikh Potrivit decretului, al-Sheikh, în vârstă de 64 […]
08:50
Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația de IUBIRE în „orașul îndrăgostiților”. Momentul romantic surprins chiar de onomastica solistei # Gândul
Cântăreața americană Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au făcut publică relația în weekend, apărând pentru prima dată împreună la un eveniment la Paris. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână la ieșirea dintr-un spectacol de cabaret, cu ocazia aniversării de 41 de ani a artistei. Katy Perry și Justin Trudeau au […]
08:40
Gigi Becali anunță fotbalistul de la FCSB pentru regula U21. „De ce l-am luat, nu să joace?” # Gândul
FCSB a câștigat cu 4-0 meciul cu UTA din etapa 14 a Superligii, golurile fiind înscrise de Daniel Bîrligea (13), Florin Tănase (38 – penalty), Darius Olaru (80 – penalty) și Mamadou Thiam (90+3). După partidă, Gigi Becali a declarat că pentru regula U21 se va baza pe Ionuț Cercel, 18 ani, care joacă pe […]
08:30
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului # Gândul
Trei zodii vor atrage norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Până la finalul anului, acești nativi pot primi protecție specială, fiind înconjurați de aspecte pozitive în viețile lor. Prin faptele lor, aceste zodii vor emana pozitivitate, influențându-i pe cei din jurul lor. Urmează o perioadă favorabil pentru trei nativi, fiind marcată […]
08:20
Donald Trump ajunge în Japonia. Liderul de la Casa Albă, optimist în privința unui „ACORD bun” cu Xi Jinping # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a plecat luni spre Japonia cu un obiectiv clar în privința restabilirilor relațiilor comerciale cu China. Liderul de la Casa Albă s-a declarat „încrezător” că va obține „un acord bun” în cadrul întâlnirii programate joi cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud. Președintele american Donald Trump și-a continuat […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.342. „Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia și Statele Unite” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 27 octombrie 2025, în a 1.342-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Rusia a denunțat „tentative titanice” de sabotare a dialogului său cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului din Ucraina. Ce urmărește Putin în Ucraina Anunțul vine la câteva zile după amânarea sine die […]
08:00
Povestea emoționantă a Acunei, tânăra din Belize care a venit de la 10.000 km pentru a studia Medicina Veterinară la Iași # Gândul
Maite Acuna este o tânără din Belize, un stat din America Centrală, care a ales să studieze Medicina Veterinară la Iași. Fără să stea pe gânduri, a aplicat pentru o bursă în România, a fost acceptată, și-a făcut bagajele și a părăsit țara cu plaje spectaculoase pentru a-și urma visul. Acum, studenta în anul V […]
07:40
Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău” # Gândul
FCSB a spulberat UTA în ultimul meci din Superligă, dar nu este liniște în tabăra „roș-albastră” nici după o victorie cu 4-0. Florin Tănase, cel mai important jucător din vestiarul campioanei a lansat un atac fără precedent la adresa unui membru al familiei Becali. Și nu a atacat pe oricine, ci direct pe Giovanni, vărul […]
07:30
Tot mai multe automate de ridicare a coletelor apar în Iași. Cât costă chiria lunară pentru găzduirea lor # Gândul
Automatele de ridicare a coletelor au devenit tot mai populare în Iași. Firmele de curierat au instalat astfel de lockere în multe puncte din oraș, cu scopul ca pachetele comandate de clienți să fie ridicate fără stres și apeluri neașteptate din partea firmelor care trebuie să le livreze. De altfel, în funcție de locul în […]
07:20
27 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Se naște Niccolò Paganini. Este inaugurată Coloana Infinitului # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 27 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Niccolò Paganini s-a născut la 27 octombrie 1782, la Genova, în Italia, și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști ai tuturor timpurilor. Talentul său extraordinar, tehnica uluitoare și carisma scenică […]
Acum 6 ore
06:10
Strigătul emoționant al elevei olimpice care a obținut DUBLU AUR pentru România: „Respectați profesorii!”. Ce înseamnă tăierea burselor pentru olimpici: „Profundă dezamăgire și revoltă interioară. În țara noastră, excelența e povară bugetară” # Gândul
„Educația este o rană frumoasă”. Este o definiție dulce-amară a învățământului românesc, care aparține unuia dintre cei mai străluciți elevi pe care i-a dat această țară în ultimii ani. Maria – Lavinia Tudose, elevă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Galați, a obținut două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025 (IELO). […]
05:10
România, țara supravegherii pe motiv de „siguranță națională”. Capii Parchetului General și Curții Supreme de Justiție au menținut industria mandatelor pe vremea lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Câți români au fost urmăriți în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025 # Gândul
Indiferent câți Președinți ai României am avea, indiferent câte epoci am traversa, indiferent cine este în fruntea Parlamentului care are un rol esențial de control, indiferent cine este la șefia serviciilor speciale, care este numele Procurorului General, cine este în fruntea parchetelor specializate sau „capul” Curții Supreme de Justiție din România, în România, unele lucruri […]
05:10
Cum au blocat serviciile secrete exportul de mercenari români coordonat de Horațiu Potra. Anchete interne la Poliție și Armată # Gândul
Numărul mare de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Ministerului Apărării Naționale (MApN) care au plecat în străinătate să lupte ca mercenari a generat declanșarea unor anchete interne susținute cu probe obținute inclusiv de ofițerii Direcției Generale de Protecție Internă și Direcției de Informații a Apărării. Cei mai mulți dintre cei vizați s-ar fi […]
05:10
Vămile au tăiat doar unul dintre ”capetele” grupării mafiote Socar-Jetfly! Au retras autorizația antrepozitului prin care s-au făcut evaziuni fiscale de sute de milioane €, dar continuă să protejeze gruparea | DOCUMENT # Gândul
Autoritatea Vamală Română a răspuns la solicitarea Gândul – care a făcut dezvăluiri EXCLUSIVE cu privire la una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România care s-a țesut în ultimii ani – în jurul colosului de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Reporterii Gândul […]
05:10
Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii # Gândul
Luxul din Palatul Primăverii este impresionant și în zilele noastre. Deși atenția, de-a lungul timpului, a fost îndreptată spre „robinetele din aur”, Casa Ceaușescu uimește printr-un adevărat centru spa. La subsolul vilei se află un adevărat complex cu piscină interioară, solar, saună, băi scoţiene, toate acestea construite în 1964-1965, atunci când românii nici nu se […]
Acum 12 ore
00:00
O pânză complet albastră a fost vândută la licitație pentru o sumă record. Care este secretul tabloului? # Gândul
Semnat de Yves Klein, un tablou monocrom a fost vândut joi, la Paris, cu suma record de 18,4 milioane de euro, a anunțat casa de licitații Christie’s. Este o pictură realizată în 1961 care ilustrează un fundal albastru ultramarin intens, obținut printr-un procedeu cunoscut drept „International Klein Blue (IKB)”, fiind considerată una dintre cele mai […]
26 octombrie 2025
23:40
La final de zi – Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata” # Gândul
În ziua sfințirii picturii Catedralei Naționale, toată atenția a fost îndreptată spre invitații oficiali care au ocupat scaunele din fața Altarului. Președinți, premieri și miniștri au ocupat cele mai bune locuri. În același timp, în curtea Catedralei și, mai ales, în afara lăcașului, mii de credincioși au stat în picioare ore în șir și au […]
23:20
Preşedintele USR, Dominic Fritz, despre fostul președinte Klaus Iohannis: „A STRICAT multe, posibil şi mitul neamţului în politica românească” # Gândul
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, duminică seară – la Antena 3 – că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească. „Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a stricat multe, posibil şi acest mit. Nu e ca şi cum toţi oamenii […]
23:00
A fost FINALIZATĂ structura de rezistență la tunelul Daniela, pe Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș din A1 Sibiu-Pitești. Ce urmează pe acest șantier # Gândul
Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat duminică – pe rețelele de socializare – că fost finalizată turnarea betonului și decofrarea ultimului segment de tunel la nivelul structurii de rezistență pentru tunelul Daniela, pe Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1). Operațiunea marchează încheierea celei mai […]
22:30
Dan Negru, revoltat de VIP-urile care s-au îngrămădit azi la Catedrală: Poate că̆ Iisus n-ar fi prins o invitație azi la Sărbătoarea Catedralei, printre atâtea VIP-uri # Gândul
Printre participanții la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) de astăzi s-au numărat foarte multe personalități publice, politicieni și pelerini din întreaga țară. Printre ei s-ar fi putut afla și Dan Negru, care primise invitație la acest eveniment de mare încărcătură emoțională, dar nu a vrut să meargă. Ulterior, printr-o postare pe Facebook, vedeta TV […]
22:30
Încă un turist şi-a pierdut viaţa în Munţii Făgăraş, după ce alți doi bărbați au MURIT în condiții asemănătoare: toți trei au căzut de la înălțime # Gândul
Un alt turist a murit în Munții Făgăraș după ce a căzut, sâmbătă după-amiază, de la o înălțime de 500 m din vf. Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Victima, un bărbat de 43 de ani din Hunedoara, și-a pierdut viața în urma impactului cu solul. Duminică, intervenția de recupare a trupului neînsuflețit a continuat terestru, în […]
22:10
Întrebat despre DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la Vila în care a stat ABUZIV și ILEGAL, Bolojan se victimizează și pozează în erou al muncii: ”Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, asta e viața mea! Acolo doar dorm” # Gândul
Întrebat despre dezvăluirea publicată pe GÂNDUL despre cum a locuit ilegal în Vila din Gogol, premierul a răspuns: Referitor la șederea în fosta vila a lui Traian Băsescu: Nu am stat ilegal. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o pune statul. Eu doar dorm. De dimineața și până seara […]
Acum 24 ore
22:00
Ce spune Bolojan, întrebat de dezvăluirea Gândul, care a arătat că a stat ABUZIV și ILEGAL în Vila din Gogol:„Nu am stat ilegal. Eu doar dorm” # Gândul
Întrebat despre dezvăluirea publicată pe GÂNDUL.ro despre cum a locuit în Vila din Gogol, premierul a răspuns: Referitor la șederea în fosta vila a lui Traian Băsescu: Nu am stat ilegal. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o pune statul. Eu doar dorm. De dimineața și până seara eu […]
21:50
Bolojan ia la ochi indemnizațiile din companiile de stat: „M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa” # Gândul
Premierul a declarat pentru Digi24 că a remarcat creșterea indemnizațiilor de conducere cu 30-40% la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Ilie Bolojan a avertizat că dacă nu se va realiza o reformă în administrația centrală și la nivel local, nu va mai fi posibil în noiembrie înainte de adoptarea bugetului de anul viitor. „M-am uitat […]
21:30
CAZĂRI ieșite din tipar: Românii preferă mai degrabă cazări inedite cu priveliște la natură, în ciuda hotelurilor # Gândul
Tot mai mulți români își doresc ca vacanțele lor să spună o poveste, vor să trăiască experiențe inedite, iar cazarea e prima pe listă. Tot mai des, în ultimii ani, confortul clasic al unui hotel e înlocuit de cazări neconvenţionale, cu priveliști instagramabile. De la grote până la case plutitoare. „Dimineaţa, din pat, au răsăritul […]
21:30
Bolojan, după ce a fost huiduit la ceremonia de azi, laudă Catedrala Națională: Ține de identitatea unei comunități și poate să unească # Gândul
Premierul Ilie Bolojan, prezent duminică la sfințirea picturii Catedralei Naționale, a fost huiduit și insultat de mai mulți participanți la ceremonie. Șeful guvernului consideră că lăcașul sfânt reprezintă un proiect esențial pentru identitatea și coeziunea comunității românești, cu toate că realizarea ei a adus și critici. „Eu cred că atunci când ai de administrat o […]
21:20
Daniel Băluță (PSD), sigur pe candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm” # Gândul
Primarul Sectorului 4 București, Daniel Băluță, a declarat duminică seară, la Digi 24, că Partidul Social Democrat (PSD) va decide oficial, în următoarele două-trei zile, candidatura sa pentru Primăria Municipiului București (PMB) și că acest lucru reprezintă doar „o decizie pur formală în acest moment”. „În următoarele 2-3 zile, lucrul acesta îl va face și […]
21:10
RUȘII nu își mai permit nici măcar autoturismele chinezești, după retragerea mărcilor occidentale # Gândul
Multe companii auto au decis să părăsească Rusia, în urma invaziei Ucrainei din 2022, iar prețurile mașinilor pentru mărci cunoscute și de încredere au crescut spectaculos. Astfel, șoferii au la dispoziție vehicule mai ieftine, asamblate în Rusia sau China, dar nu la aceeași calitate. În multe fabrici părăsite de corporațiile internaționale în primăvara anului 2022, […]
21:10
Ilie Bolojan face declarații despre scandalurile din coaliția de guvernare după ce a fost HUIDUIT la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului # Gândul
După ce a fost prezent la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, fiind huiduit și insultat, Ilie Bolojan face declarații în studioul Digi24. Premierul discută despre scandalurile din coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR-USR, despre pensiile speciale ale magistraților și scenariul în care el ar fi candidat la primăria Capitalei. Întrebat despre utilitatea Catedralei Mântuirii Neamului la 15 ani […]
21:10
Daniel Băluță (PSD), despre candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm” # Gândul
Primarul Sectorului 4 București, Daniel Băluță, a declarat duminică seară, la Digi 24, că Partidul Social Democrat (PSD) va decide oficial, în următoarele două-trei zile, candidatura sa pentru Primăria Municipiului București (PMB) și că acest lucru reprezintă doar „o decizie pur formală în acest moment”. „În următoarele 2-3 zile, lucrul acesta îl va face și […]
21:00
Șeful Trezoreriei SUA anunță că militarii nu-și vor mai primi salariile din cauza democraților. Cum a rămas țara în blocaj din cauza răfuielilor # Gândul
Militarii americani nu vor mai putea primi salarii începând cu 15 noiembrie din cauza shutdown-ului, a declarat șeful trezoreriei SUA Scott Bessent, într-o emisiune de pe postul CBS News. Bessent a sugerat că membrii armatei își vor primi următorul salariu, dar a avertizat că, dacă „shutdown-ul” continuă, SUA nu va putea plăti funcționari până la […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.