Cele două alimente pe care să le consumi pentru o viață echilibrată, potrivit medicului Virgiliu Stroescu. „Ne curăță tot organismul”

Trei achitări încasate într-un dosar cu care DNA a vrut să se împăuneze. S-a făcut de râs. Opt ani a durat acest proces. Un calvar trăit de cunoscutul dramaturg Eugen Serbănescu. Fostul director al Centrului Național al Cinematografiei în perioada 2006-2013 a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu pentru că ar fi facilitat […]