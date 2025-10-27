Doi suspecți au fost arestați în urma jafului de bijuterii de la Muzeul Luvru, dar obiectele furate rămân de negăsit

18:20

În comuna Brastavățu, în județul Olt, trăiesc puțin peste 3.800 de oameni.26 dintre ei sunt angajați la Primărie. Tot din bugetul comunei sunt plătiți și alți 170 de însoțitori pentru persoane cu handicap.În 2024, comuna a avut nevoie de peste 11 milioane de lei ajutor de la bugetul de stat central și de la Consiliul Județean Olt ca să-și acopere cheltuielile. Adică de aproape patru ori mai mult decât a reușit să strângă venituri proprii.Constantin Oprea e primar la Brastavățu din...