Netanyahu ordonă atacuri „puternice” asupra Gazei după ce Hamas a deschis focul asupra soldaților israelieni în apropiere de Rafah

15:50

Atacurile rusești de noaptea trecută, cu drone și artilerie asupra regiunii Herson din Ucraina, au provocat moartea a două persoane și rănirea a cel puțin 17, au anunțat autoritățile ucrainene pe 24 octombrie, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se pregătește pentru discuții la Londra cu aliații occidentali ai Kievului, pe care i-a presat să furnizeze mai multe arme cu rază lungă de acțiune.Între timp, oficialii din regiunea care înconjoară Moscova au declarat că cinci persoane au...