Putin spune că Rusia testează o nouă torpilă cu capacitate nucleară, poreclită și „mașina apocalipsei"
Europa Liberă România, 30 octombrie 2025 09:20
Rusia a testat o nouă torpilă cu rază lungă de acțiune, cu capacitate nucleară, a declarat, pe 29 octombrie, președintele Vladimir Putin. Este o armă pe care unii experți au numit-o „mașina apocalipsei”. Anunțul vine la câteva zile după ce Putin și liderii armatei ruse au anunțat testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, cu propulsie nucleară, scrie RFE/RL.Într-un cadru informal la un spital din Moscova, în timp ce bea ceai cu soldații răniți în războiul din...
• • •
Acum 30 minute
09:20
Rusia a testat o nouă torpilă cu rază lungă de acțiune, cu capacitate nucleară, a declarat, pe 29 octombrie, președintele Vladimir Putin. Este o armă pe care unii experți au numit-o „mașina apocalipsei”. Anunțul vine la câteva zile după ce Putin și liderii armatei ruse au anunțat testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, cu propulsie nucleară, scrie RFE/RL.Într-un cadru informal la un spital din Moscova, în timp ce bea ceai cu soldații răniți în războiul din...
Acum o oră
09:00
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft # Europa Liberă România
Au trecut zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, cel mai grav incendiu produs în România după 1989, soldat cu moartea a 65 de tineri. De atunci, autoritățile au promis reforme, legi mai stricte, spitale moderne pentru marii arși și o mai bună siguranță la incendiu. Realitatea anului 2025 arată însă că promisiunile au rămas, în mare parte, vorbe goale, notează Știrile ProTV.Tragedia de la Colectiv a dus la căderea Guvernului Ponta în 2015, sub presiunea protestelor masive care au adus...
Acum 2 ore
08:10
Donald Trump și Xi Jinping, de acord să reducă tensiunile comerciale și să „lucreze împreună” în problema războiului din Ucraina # Europa Liberă România
După întâlnirea cu Xi Jinping, la bordul Air Force One, Donald Trump a spus că a avut „o întâlnire uimitoare” cu liderul chinez, cu care a convenit asupra „multor puncte importante”, inclusiv acorduri privind comerțul, tarifele și mineralele rare.Președintele american a declarat reporterilor că va reduce cu 10% un tarif pentru China pentru rolul său în criza fentanilului și că Beijingul va relua cumpărarea de „cantități mari" de soia din Statele Unite.China a oprit achizițiile de soia...
Acum 12 ore
22:20
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală au fost reţinuţi. Ei sunt acuzaţi de ucidere din culpă # Europa Liberă România
Doi medici de la Unitatea de Arși a spitalului „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti au fost reţinuţi miercuri de procurorii Parchetului Capitalei, fiind acuzaţi de ucidere din culpă după ce un pacient internat cu arsuri a murit pentru că nu ar fi fost corect evaluat și nu a primit îngrijirea necesară.
21:10
Politicianul sârb bosniac prorus Milorad Dodik, eliminat de SUA de pe lista de sancțiuni # Europa Liberă România
Liderul sârb bosniac prorus, Milorad Dodik, și zeci de aliați ai săi au fost eliminați de pe lista sancțiunilor SUA, a anunțat pe 29 octombrie Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei.
Acum 24 ore
17:20
Atac al artileriei rusești asupra unui spital de copii din Herson. Nouă răniți. Printre ei, patru copii și trei cadre medicale # Europa Liberă România
Forțele rusești au deschis miercuri dimineață focul de artilerie asupra unui spital de copii din Herson, într-un moment în care în spital erau circa 100 de persoane, copii, părinți și personalul medical. Nouă persoane au fost rănite, printre care patru copii și trei cadre medicale.
15:20
Nicușor Dan, după anunțul privind retragerea de militari SUA: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că diminuarea numărului de militari americani din țară nu compromite securitatea României și readuce efectivele la nivelul anterior conflictului din Ucraina.
14:10
The Guardian: Persoane legate de Rusia vor să oprească în ultimul moment extrădarea lui Horațiu Potra # Europa Liberă România
Persoane legate de Kremlin încearcă să oprească extrădarea din Dubai în România a mercenarului Horațiu Potra, acuzat de complot pentru o lovitură de stat, scrie publicația britanică The Guardian. Aceste persoane spun că extrădarea lui Potra în România ar putea avea loc joi.
12:30
Israelul anunță că reia aplicarea încetării focului în Gaza, după o serie de atacuri aeriene asupra enclavei palestiniene # Europa Liberă România
Armata israeliană a anunțat miercuri, 29 octombrie, că a reluat aplicarea acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza. Anunțul vine după o serie de lovituri aeriene care au urmat unui atac al militanților palestinieni, soldat cu moartea unui militar israelian.
11:40
Aproximativ 10.000 de persoane participă la o un protest organizat de mai multe sindicate în fața sediului Guvernului. Manifestanții critică măsurile de austeritate luate de Executiv care au dus la plafonări salariale și blocarea angajărilor în sistemul bugetar.
Ieri
09:30
Percheziţii la firme şi persoane fizice în dosarului deschis după explozia din cartierul Rahova. Şase persoane vor fi duse la audieri # Europa Liberă România
Polițiștii și procurorii au făcut miercuri dimineața opt percheziții în București, județul Ilfov, Prahova și Teleorman, la sedii de companii și domicilii particulare, în dosarul deschis după explozia de la blocul din cartierul Rahova din București. Explozia a dus la moartea a trei persoane.
09:30
MApN: Statele Unite retrag forțe de la Baza Kogălniceanu. Aproximativ o mie de militari mai rămân în România # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale spune miercuri dimineață într-un comunicat că a fost „informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA”.„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu”, precizează MApN.Ministerul precizează că „decizia era așteptată,...
08:40
Ucraina a vizat Moscova cu drone pentru a treia noapte consecutiv. Atacuri și asupra unor întreprinderi din sudul Rusiei și din Crimeea # Europa Liberă România
29 жовтня в Росії дрони атакували три заводи, а кілька аеропортів тимчасово призупинили роботу
28 octombrie 2025
22:30
Partidul de guvernământ Visul Georgian cere ca cele mai mari trei partide de opoziție - Mișcarea Națională Unită, Coaliția pentru Schimbare și Georgia Puternică - Lelo - să fie declarate neconstituționale, a anunțat președintele Parlamentului, Shalva Papuashvili.
22:20
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să facă presiuni asupra lui Xi Jinping din cauza sprijinului acordat de China Rusiei în războiul din Ucraina # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să facă presiuni asupra Chinei pentru a înceta sprijinul acordat Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei, la întâlnirea sa cu omologul său chinez, Xi Jinping, în cadrul unui turneu în Asia, săptămâna aceasta.
21:10
19:10
Netanyahu ordonă atacuri „puternice” asupra Gazei după ce Hamas a deschis focul asupra soldaților israelieni în apropiere de Rafah # Europa Liberă România
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să lanseze atacuri „puternice” în Fâșia Gaza, a anunțat marți biroul său.
16:40
Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. Solicitarea, trimisă președinției # Europa Liberă România
Activista Oana Gheorghiu a fost propusă vicepremier pe postul lăsat liber de plecarea lui Dragoș Anastasiu. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru.Bolojan îi mulțumește „și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, spune un comunicat remis presei marți de Guvernul României.În vârstă de 56 de ani, Oana...
16:20
Consiliul Nordic | Ursula von der Leyen: UE nu poate tolera perturbarea spațiului aerian. Baloanele de deasupra Lituaniei, o provocare # Europa Liberă România
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că UE își va intensifica investițiile în echipamente militare, inclusiv în drone, și că nu va tolera nicio incursiune rusească în spațiul său aerian sau pe teritoriul Uniunii.
15:10
Elon Musk lansează Grokipedia, o alternativă cu Inteligență Artificială la Wikipedia, pe care o acuză de „părtinire de stânga” # Europa Liberă România
Compania xAI a lui Elon Musk a lansat luni site-ul Grokipedia, o enciclopedie online generată de Inteligență Artificială (IA). Pagina este menită să concureze Wikipedia, pe care Elon Musk o acuză de părtinire ideologică de stânga.
14:20
Dombrovskis: România are nevoie de măsuri „curajoase” pentru limitarea deficitului. Bolojan anunță un nou pachet de măsuri pentru noiembrie # Europa Liberă România
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat la o întâlnire cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, productivitate, implementare și simplificare, că Guvernul se angajează ferm să țină sub control deficitul bugetar.
13:50
Nicușor Dan nu exclude o nominalizare a lui Sorin Grindeanu ca premier: Dar, până în 2027, mai este un an și jumătate # Europa Liberă România
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ar putea deveni din nou prim-ministru al României în 2027, atunci când va avea loc rotativa guvernamentală a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. „Nu văd de ce nu aș face această nominalizare”, a spus președintele Nicușor Dan.
13:20
Șefii ANRE, ANCOM și ASF au trimis la parlament planurile de restructurare care prevăd reduceri semnificative de posturi și de salarii # Europa Liberă România
Șefii Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)au trimis la Parlament propunerile de reducere a numărului de posturi și a salariilor, conform legii adoptate recent de guvernul Bolojan, prin asumarea răspunderii.Actul normativ prevede, în cazul celor trei autorități, reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor...
11:30
Bărbații ucraineni care fug de recrutare plătesc traficanți pentru a trece granița în România # Europa Liberă România
Armata ucraineană se confruntă cu o criză de personal, agravată de cei care se sustrag de la recrutare și de dezertorii care încearcă să părăsească țara.
11:30
Frontul de vest al Ucrainei: vânătoarea de dezertori de la granița cu România # Europa Liberă România
Bărbații ucraineni care vor să evite serviciul militar plătesc o sumă mare de bani, echivalentă cu până la 15.000 de dolari, unor bande de traficanți care angajează copii ca ghizi pentru a trece granița cu România.
10:00
Moscova, vizată pentru a doua noapte consecutiv de atacuri ucrainene cu drone # Europa Liberă România
Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei pentru a doua noapte consecutivă, potrivit ministerului Apărării din Rusia, care a transmis că unitățile sale de apărare antiaeriană au distrus 17 drone ucrainene în timpul nopții.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Putin se întâlnește cu șefa diplomației nord-coreene, în timp ce Zelenski discută dezvoltarea rachetelor cu rază lungă de acțiune # Europa Liberă România
Președintele rus Vladimir Putin a primit-o pe șefa diplomației nord-coreeaw la Kremlin pe 27 octombrie, pe fondul înaintării trupelor ruse în estul Ucrainei.
07:50
Armata rusă a folosit drone pentru a alunga civilii ucraineni din casele lor situate lângă linia frontului, urmărindu-i cu camere de luat vederi și atacându-i în timp ce căutau adăpost, a constatat o anchetă a Organizației Națiunilor Unite publicată pe 27 octombrie.
00:00
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a lovit luni Turcia, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ).Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 km, a declarat GFZ.Știre în curs de actualizareEuropa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI
27 octombrie 2025
22:20
Cheltuieli deblocate, după ce Guvernul a modificat OUG care a nemulțumit PSD # Europa Liberă România
Guvernul a modificat luni Ordonanța de Urgență 52, sursă de tensiuni în coaliția de guvenare, din cauza înghețării cheltuielilor de la primării până la sfârșitul anului.
21:50
Lukoil anunță vânzarea tuturor activelor sale din străinătate după sancțiunile SUA # Europa Liberă România
Compania petrolieră rusească Lukoil a anunțat luni că intenționează să-și vândă activele internaționale, la câteva zile după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei și tuturor filialelor sale.
20:30
Proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanție-Returnare. Ex-ministrul Mircea Fechet: ducem SGR-ul și-n cămară # Europa Liberă România
Fostul ministrul al Mediului Mircea Fechet a anunțat luni că a depus la Parlament un proiect de lege pentru modificarea legislației primare privind Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), pentru a permite reciclarea mai multor ambalaje.
19:10
Cinci români, condamnați în Scoția la închisoare între 8 și 20 de ani pentru exploatarea sexuală a 10 femei # Europa Liberă România
Cinci români au fost condamnați în Scoția pentru exploatarea sexuală a zece femei, pe care le-au abuzat sub influența drogurilor.
18:10
Deficitul bugetar în primele nouă luni a crescut la peste 102 miliarde lei. Ca pondere din PIB e în ușoară scădere # Europa Liberă România
În primele nouă luni din 2025, deficitului bugetar al României a crescut la peste 100 miliarde lei, echivalentul a 5,39% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.
17:40
Potrivit oficialilor ruși, în noaptea de 27 octombrie, un atac masiv cu drone a lovit mai multe regiuni din vestul Rusiei, inclusiv zona Moscovei.
17:40
Cine și-a anunțat până acum intenția de a candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei # Europa Liberă România
Cel puțin trei partide au anunțat pe cine vor susține la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, chiar dacă aceste candidaturi nu au fost oficial depuse. Lor li se alătură și un potențial independent.
14:40
Deficitul bugetar în primele nouă luni, 5,39% din PIB. Creștere de peste 1% față de aceeași perioadă a anului trecut # Europa Liberă România
În primele nouă luni din 2025, deficitului bugetar al României a crescut la peste 100 miliarde lei, echivalentul a 5,39% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.
13:20
Lituania anunță că va doborî baloanele de contrabandă provenite din Belarus, care perturbă traficul aerian # Europa Liberă România
Lituania a decis să doboare baloanele de contrabandă care traversează granița din Belarus, perturbând traficul aerian al țării baltice. Incidentele, considerate „atacuri hibride” de către autoritățile lituaniene, au dus la închiderea Aeroportului Vilnius de patru ori în ultima săptămână.
12:40
Aeroportul Internațional Craiova, blocat de birocrație. Cum a ajuns un proiect european să depindă de bani de buget # Europa Liberă România
Cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din țară – extinderea Aeroportului Internațional Craiova – trebuia finalizat în decembrie 2023, cu fonduri europene de 98 de milioane de euro. În 2025, lucrările nu sunt încă terminate, iar Guvernul a fost nevoit să aloce 250 de milioane de lei din fondul de rezervă, iar costul total ajunge la 116 milioane de euro, arată Știrile ProTV.Întârzierile se datorează unor nereușite administrative majore între etape-cheie. Deși masterplanul de...
12:20
Doi suspecți au fost arestați în urma jafului de bijuterii de la Muzeul Luvru, dar obiectele furate rămân de negăsit # Europa Liberă România
Autoritățile franceze au arestat doi suspecți implicați în jaful de bijuterii de la Muzeul Luvru, din 19 octombrie, a declarat duminică procurorul Parisului, Laure Beccuau. Cei doi bărbați sunt cunoscuți poliției pentru furturi anterioare.
11:40
Donald Trump: Vladimir Putin ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina în loc să testeze rachete # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că președintele rus Vladimir Putin ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina în loc să testeze o rachete cu propulsie nucleară. Declarația vine după ce Putin a anunțat testarea cu succes a rachetei de croazieră cu capacitate nucleară Burevestnik.
09:50
Ilie Bolojan: Nu vor fi majorări de taxe în 2026, dacă se continuă reformele. Fără reformă în administrație, bugetul pe 2026 este compromis # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că în anul 2026 nu vor exista majorări de TVA sau alte taxe dacă reformele vor continua. Ilie Bolojan a declarat că politicile guvernamentale de echilibrare a bugetului se vor concentra pe scăderea cheltuielilor.
08:00
Trupe rusești ar fi intrat în Pokrovsk, însă armata ucraineană menține apărarea orașului # Europa Liberă România
Elemente ale forțelor terestre ale Rusiei au intrat în orașul strategic ucrainean Pokrovsk, a recunoscut Kievul. Președintele Volodimir Zelenski a spus că situația de acolo ca fiind „dificilă”, cu bătălii „acerbe” care izbucnesc în oraș și în jurul acestuia, transmite RFE/RL.
26 octombrie 2025
19:00
Kosovo, la un pas de noi alegeri după ce parlamentarii au respins noul guvern Kurti # Europa Liberă România
Acting Prime Minister Albin Kurti failed to secure enough support in Kosovo's parliament to form a new government, plunging the country further into political chaos and bringing it closer to its second election this year.
18:20
Oraș bogat, oraș sărac. Cum risipesc unii bugetele locale și cum supraviețuiesc alții acolo unde primăriile nu adună nici bani de salarii # Europa Liberă România
În comuna Brastavățu, în județul Olt, trăiesc puțin peste 3.800 de oameni.26 dintre ei sunt angajați la Primărie. Tot din bugetul comunei sunt plătiți și alți 170 de însoțitori pentru persoane cu handicap.În 2024, comuna a avut nevoie de peste 11 milioane de lei ajutor de la bugetul de stat central și de la Consiliul Județean Olt ca să-și acopere cheltuielile. Adică de aproape patru ori mai mult decât a reușit să strângă venituri proprii.Constantin Oprea e primar la Brastavățu din...
16:50
Maia Sandu: Cei care cred în România că ar fi fost mai bine în afara UE, să vină în Republica Moldova și să vadă standardele de viață acolo # Europa Liberă România
Republica Moldova și-a „învățat lecțiile” de la referendumul de anul trecut privind intervenția rusească în procesele electorale, spune președinta Republicii Moldova Maia Sandu, pentru a nu repeta aceleași greșeli la alegerile parlamentare din aceast an. Ea a spus că este foarte recunoscătoare României și instituțiilor românești care „au ajutat enorm” R.Moldova, inclusiv pentru consolidarea securității cibernetice și a dezvoltării economice.„Știam că se poate întâmpla, pentru că am avut...
14:40
President Vladimir Putin said Russia has successfully tested the nuclear-powered, nuclear-weapon capable Burevestnik cruise missile.
13:10
Trump: Nu-mi voi „pierde timpul” la o nouă întâlnire cu Putin dacă nu este pregătit să încheie un acord care să pună capăt războiului # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a declarat că nu-și va „pierde timpul” la o nouă întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin dacă liderul de la Kremlin nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului pe care-l duce împotriva Ucrainei.„Trebuie să știți că vom face o înțelegere. Nu-mi voi pierde timpul”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One pe 25 octombrie, în timpul unei escale la Doha, în drum spre Malaezia, unde a aterizat ulterior pentru a...
12:30
Sfințirea Catedralei Naționale | Mii de credincioși sunt prezenți pe Dealul Arsenalului. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au asistat la slujbă # Europa Liberă România
Mii de credincioșii din toată țara au participat duminică la sfințirea Catedralei Naționale. La slujbă au luat parte sute de oficialități printre care și președintele Nicusor Dan, premierul Ilie Bolojan.
10:00
Balerinul ucrainean Olexandr Dușakov se afla la Paris pentru un spectacol când Rusia a lansat invazia pe scară largă a țării sale în 2022. În toamna anului 2023, Dușakov lupta pe front. El speră să se întoarcă la balet când războiul se va termina, dar spune: „Nu văd linia de sosire”.
