Deficitul bugetar în primele nouă luni a crescut la peste 102 miliarde lei. Ca pondere din PIB e în ușoară scădere
Europa Liberă România, 27 octombrie 2025 18:10
În primele nouă luni din 2025, deficitului bugetar al României a crescut la peste 100 miliarde lei, echivalentul a 5,39% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 30 minute
18:10
Deficitul bugetar în primele nouă luni a crescut la peste 102 miliarde lei. Ca pondere din PIB e în ușoară scădere # Europa Liberă România
În primele nouă luni din 2025, deficitului bugetar al României a crescut la peste 100 miliarde lei, echivalentul a 5,39% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.
Acum o oră
17:40
Potrivit oficialilor ruși, în noaptea de 27 octombrie, un atac masiv cu drone a lovit mai multe regiuni din vestul Rusiei, inclusiv zona Moscovei.
17:40
Cine și-a anunțat până acum intenția de a candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei # Europa Liberă România
Cel puțin trei partide au anunțat pe cine vor susține la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, chiar dacă aceste candidaturi nu au fost oficial depuse. Lor li se alătură și un potențial independent.
Acum 4 ore
14:40
Deficitul bugetar în primele nouă luni, 5,39% din PIB. Creștere de peste 1% față de aceeași perioadă a anului trecut # Europa Liberă România
În primele nouă luni din 2025, deficitului bugetar al României a crescut la peste 100 miliarde lei, echivalentul a 5,39% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.
Acum 6 ore
13:20
Lituania anunță că va doborî baloanele de contrabandă provenite din Belarus, care perturbă traficul aerian # Europa Liberă România
Lituania a decis să doboare baloanele de contrabandă care traversează granița din Belarus, perturbând traficul aerian al țării baltice. Incidentele, considerate „atacuri hibride” de către autoritățile lituaniene, au dus la închiderea Aeroportului Vilnius de patru ori în ultima săptămână.
12:40
Aeroportul Internațional Craiova, blocat de birocrație. Cum a ajuns un proiect european să depindă de bani de buget # Europa Liberă România
Cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din țară – extinderea Aeroportului Internațional Craiova – trebuia finalizat în decembrie 2023, cu fonduri europene de 98 de milioane de euro. În 2025, lucrările nu sunt încă terminate, iar Guvernul a fost nevoit să aloce 250 de milioane de lei din fondul de rezervă, iar costul total ajunge la 116 milioane de euro, arată Știrile ProTV.Întârzierile se datorează unor nereușite administrative majore între etape-cheie. Deși masterplanul de...
Acum 8 ore
12:20
Doi suspecți au fost arestați în urma jafului de bijuterii de la Muzeul Luvru, dar obiectele furate rămân de negăsit # Europa Liberă România
Autoritățile franceze au arestat doi suspecți implicați în jaful de bijuterii de la Muzeul Luvru, din 19 octombrie, a declarat duminică procurorul Parisului, Laure Beccuau. Cei doi bărbați sunt cunoscuți poliției pentru furturi anterioare.
11:40
Donald Trump: Vladimir Putin ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina în loc să testeze rachete # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că președintele rus Vladimir Putin ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina în loc să testeze o rachete cu propulsie nucleară. Declarația vine după ce Putin a anunțat testarea cu succes a rachetei de croazieră cu capacitate nucleară Burevestnik.
Acum 12 ore
09:50
Ilie Bolojan: Nu vor fi majorări de taxe în 2026, dacă se continuă reformele. Fără reformă în administrație, bugetul pe 2026 este compromis # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că în anul 2026 nu vor exista majorări de TVA sau alte taxe dacă reformele vor continua. Ilie Bolojan a declarat că politicile guvernamentale de echilibrare a bugetului se vor concentra pe scăderea cheltuielilor.
08:00
Trupe rusești ar fi intrat în Pokrovsk, însă armata ucraineană menține apărarea orașului # Europa Liberă România
Elemente ale forțelor terestre ale Rusiei au intrat în orașul strategic ucrainean Pokrovsk, a recunoscut Kievul. Președintele Volodimir Zelenski a spus că situația de acolo ca fiind „dificilă”, cu bătălii „acerbe” care izbucnesc în oraș și în jurul acestuia, transmite RFE/RL.
Acum 24 ore
19:00
Kosovo, la un pas de noi alegeri după ce parlamentarii au respins noul guvern Kurti # Europa Liberă România
Acting Prime Minister Albin Kurti failed to secure enough support in Kosovo's parliament to form a new government, plunging the country further into political chaos and bringing it closer to its second election this year.
Ieri
18:20
Oraș bogat, oraș sărac. Cum risipesc unii bugetele locale și cum supraviețuiesc alții acolo unde primăriile nu adună nici bani de salarii # Europa Liberă România
În comuna Brastavățu, în județul Olt, trăiesc puțin peste 3.800 de oameni.26 dintre ei sunt angajați la Primărie. Tot din bugetul comunei sunt plătiți și alți 170 de însoțitori pentru persoane cu handicap.În 2024, comuna a avut nevoie de peste 11 milioane de lei ajutor de la bugetul de stat central și de la Consiliul Județean Olt ca să-și acopere cheltuielile. Adică de aproape patru ori mai mult decât a reușit să strângă venituri proprii.Constantin Oprea e primar la Brastavățu din...
16:50
Maia Sandu: Cei care cred în România că ar fi fost mai bine în afara UE, să vină în Republica Moldova și să vadă standardele de viață acolo # Europa Liberă România
Republica Moldova și-a „învățat lecțiile” de la referendumul de anul trecut privind intervenția rusească în procesele electorale, spune președinta Republicii Moldova Maia Sandu, pentru a nu repeta aceleași greșeli la alegerile parlamentare din aceast an. Ea a spus că este foarte recunoscătoare României și instituțiilor românești care „au ajutat enorm” R.Moldova, inclusiv pentru consolidarea securității cibernetice și a dezvoltării economice.„Știam că se poate întâmpla, pentru că am avut...
14:40
President Vladimir Putin said Russia has successfully tested the nuclear-powered, nuclear-weapon capable Burevestnik cruise missile.
13:10
Trump: Nu-mi voi „pierde timpul” la o nouă întâlnire cu Putin dacă nu este pregătit să încheie un acord care să pună capăt războiului # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a declarat că nu-și va „pierde timpul” la o nouă întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin dacă liderul de la Kremlin nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului pe care-l duce împotriva Ucrainei.„Trebuie să știți că vom face o înțelegere. Nu-mi voi pierde timpul”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One pe 25 octombrie, în timpul unei escale la Doha, în drum spre Malaezia, unde a aterizat ulterior pentru a...
12:30
Sfințirea Catedralei Naționale | Mii de credincioși sunt prezenți pe Dealul Arsenalului. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au asistat la slujbă # Europa Liberă România
Mii de credincioșii din toată țara au participat duminică la sfințirea Catedralei Naționale. La slujbă au luat parte sute de oficialități printre care și președintele Nicusor Dan, premierul Ilie Bolojan.
10:00
Balerinul ucrainean Olexandr Dușakov se afla la Paris pentru un spectacol când Rusia a lansat invazia pe scară largă a țării sale în 2022. În toamna anului 2023, Dușakov lupta pe front. El speră să se întoarcă la balet când războiul se va termina, dar spune: „Nu văd linia de sosire”.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Cel puțin doi morți și nouă răniți într-un atac cu rachete balistice rusești asupra Kievului # Europa Liberă România
Rusia a lansat un atac asupra Kievului în noaptea de 25 octombrie, vizând din nou capitala Ucrainei cu rachete balistice. Două persoane au murit și alte nouă au fost rănite.
11:30
Trimisul special al lui Putin susține că SUA, Rusia și Ucraina sunt aproape de o „soluție diplomatică” la războiul din Ucraina # Europa Liberă România
Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică a declarat că este încrezător că Statele Unite, Ucraina și Rusia sunt aproape de o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
11:00
Ziua Armatei Române, evenimente în București și în țară. Premierul Bolojan, la sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus”, de la Carei # Europa Liberă România
Ziua Armatei va fi sărbătorită sâmbătă prin manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în baze militare în care sunt dislocați militari români și în teatrele de operații.
10:10
Sfințirea Catedralei Naționale | Credincioșii vor putea intra în Sfântul Altar timp de o săptămână. Restricții de circulație & program # Europa Liberă România
Mii de credincioși vor fi prezenți duminică la sfințirea noii catedrale din București. Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic, alături de episcopi și preoți, vor sfinți altarul.
04:30
România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon pentru misiuni de Poliție Aeriană sub comandă NATO # Europa Liberă România
O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon a intrat de vineri în misiune pentru apărarea spațiului aerian al României sub comandă NATO.
24 octombrie 2025
22:30
România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon pentru misiuni de Poliție Aeriană sub comandă NATO # Europa Liberă România
O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon a intrat de vineri în misiune pentru apărarea spațiului aerian al României sub comandă NATO.
22:10
Keir Starmer: Coalition of the Willing va retrage de pe piață petrolul și gazele rusești. „Viitorul Ucrainei este viitorul nostru” # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a călătorit vineri la Londra pentru o întâlnire cu peste 20 de lideri europeni, într-un moment în care eforturile militare și financiare de intensificare a presiunii militare și financiare împotriva Rusiei sunt blocate sau întârziate.
20:10
SmartJob contra minciunii | Dr. Mihai Craiu: În România Socialistă, 99% din copii erau vaccinați. Pericol mare prin nevaccinarea copiilor # Europa Liberă România
Medicul Mihai Craiu avertizează că e nevoie de multă informație adevărată, bazată pe științele medicale, exact acolo unde e împrăștiată dezinformarea: „Chiar e nevoie ca oamenii să fie cu adevărat puși în pericol? Ceea ce se va întâmpla în curând. Chiar vrem să moară copiii ca pe vremea bunicilor?”
19:10
SmartJob contra minciunii | Dr. Mihai Craiu: În România Socialistă 99% din copii erau vaccinați. Pericol mare prin nevaccinarea copiilor # Europa Liberă România
Medicul Mihai Craiu avertizează că e nevoie de multă informație adevărată, bazată pe științele medicale, exact acolo unde e împrăștiată dezinformarea: „Chiar e nevoie ca oamenii să fie cu adevărat puși în pericol, ceea ce se va întâmpla în curând? Chiar vrem să moară copiii ca pe vremea bunicilor?”.
16:30
SmartJob contra minciunii | Dr. Mihai Craiu: În România Socialistă 99% din copii erau vaccinați. De ce nu regretați comunismul pentru asta? # Europa Liberă România
Medicul Mihai Craiu avertizează că e nevoie de multă informație adevărată, bazată pe științele medicale, exact acolo unde e împrăștiată dezinformarea: „Chiar e nevoie ca oamenii să fie cu adevărat puși în pericol, ceea ce se va întâmpla în curând? Chiar vrem să moară copiii ca pe vremea bunicilor?”.
16:00
Vor încetini sancțiunile SUA împotriva petrolului rusesc războiul Kremlinului împotriva Ucrainei? # Europa Liberă România
Petrolul rusesc a fost o sursă importantă de venituri pentru războiul Kremlinului în Ucraina. Vor avea oare efect asupra rezervei de bani pentru război a lui Vladimir Putin sancțiunile recent anunțate de SUA împotriva giganților energetici ruși Lukoil și Rosneft?
15:50
Susținătorii occidentali ai Kievului se întâlnesc cu Zelenski după ce SUA au impus sancțiuni Rusiei # Europa Liberă România
Atacurile rusești de noaptea trecută, cu drone și artilerie asupra regiunii Herson din Ucraina, au provocat moartea a două persoane și rănirea a cel puțin 17, au anunțat autoritățile ucrainene pe 24 octombrie, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se pregătește pentru discuții la Londra cu aliații occidentali ai Kievului, pe care i-a presat să furnizeze mai multe arme cu rază lungă de acțiune.Între timp, oficialii din regiunea care înconjoară Moscova au declarat că cinci persoane au...
15:20
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că încalcă regulile europene privind conținutul digital # Europa Liberă România
Comisia Europeană a publicat o evaluare în care susțin că platformele Facebook și Instagram, deținute de compania americană Meta, precum și TikTok, nu respectă regulile UE privind moderarea conținutului.
14:10
Viktor Orban: Ungaria caută soluții pentru a evita impactul sancțiunilor SUA asupra companiilor petroliere rusești # Europa Liberă România
Ungaria explorează modalități de a evita efectele sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, a declarat prim-ministrului Viktor Orban într-un interviu la Radio Kossuth.
13:20
Nicușor Dan, nemulțumit de tensiunile dintre Bolojan și Grindeanu: „Tipul acesta de declaraţii merge mult prea departe” # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că disputele dintre liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns „prea departe”. El a cerut politicienilor să fie maturi și să se orienteze către nevoile cetățenilor.
12:20
UE nu a reușit să ajungă la un acord pentru ca activele rusești să finanțeze Ucraina. Belgia încă are unele rezerve # Europa Liberă România
Uniunea Europeană continuă să promoveze planurile de utilizare a fondurilor înghețate ale statului rus ca bază pentru un împrumut de reparații pentru Ucraina, considerat esențial pentru a ajuta Kievul să respingă invazia rusă pe scară largă.
12:20
Cutremur, inundație, explozie? Câte polițe de asigurări ale locuinței există și cum să o alegi pe cea mai bună # Europa Liberă România
Președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), Alexandru Ciuncan, explică la #10întrebări la ce să fii atent atunci când vrei să îți cumperi o poliță privată de asigurare a locuinței.
11:20
Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de premier al R. Moldova. Termen de 15 zile pentru formarea guvernului # Europa Liberă România
Consiliul Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate a votat unanim candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier. Președinta Maia Sandu l-a desemnat ulterior candidat la funcția de premier.
09:40
Premierul Ilie Bolojan spune că Guvernul va relua reforma pensiilor magistraților imediat după publicarea motivării CCR # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că inițiativa de modificare a Premierul Ilie Bolojan a anunțat că inițiativa de modificare a sistemului de pensii pentru judecători și procurori va fi repusă pe agenda guvernamentală fără întârziere.
09:00
Putin spune că își dorește un dialog cu Trump, dar amenință cu un răspuns „foarte puternic” dacă Ucraina ar lovi Rusia cu rachete Tomahawk # Europa Liberă România
Vladimir Putin a declarat joi că dorește să continue „dialogul” cu omologul său american Donald Trump, după ce acesta din urmă a suspendat summit-ul de la Budapesta și a impis sancțiuni Rusiei.
08:30
Lituania l-a convocat pe șeful reprezentanței diplomatice a Rusiei după incursiunea a două avioane miliare în spațiului aerian al țării # Europa Liberă România
Lituania l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei de la Vilnius și i-a transmis un protest ferm față de intrarea a două avioane rusești în spațiul aerian al țării, pe 23 octombrie.
07:40
Giganții petrolieri ai Rusiei, sancționați de SUA. Când și cum va fi afectată mașina de război rusească # Europa Liberă România
Economia de război care a alimentat atacul total al Rusiei asupra Ucrainei timp de 45 de luni a fost finanțată de exporturile de petrol și gaze ale Moscovei și, spun criticii, de reticența Occidentului - precum și de dezinteresul Chinei și Indiei - de a închide complet robinetul.Acum, Statele Unite - împreună cu Uniunea Europeană și Marea Britanie - au luat în vizor cele mai mari companii de petrol și gaze din Rusia și rețelele lor extinse de filiale și afiliați.Departamentul Trezoreriei...
23 octombrie 2025
22:00
Adolescenții români, în topul european al dependenților de alcool, țigări și jocuri de noroc. Social-media, un drog periculos # Europa Liberă România
Specialiștii vin cu un avertisment: „Supravegheați-vă copiii!” Asta nu înseamnă că trebuie să le impuneți restricții, însă fiți foarte atenți la anturajul lor.
20:10
Alegeri pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, CJ Buzău și 12 localități din țară. Pe 22 noiembrie începe campania electorală # Europa Liberă România
Guvernul a stabilit că pe data de 7 decembrie 2025 vor avea loc alegeri parțiale pentru postul de primar general al municipiului București, pentru funcția de președinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primăriile din 12 localităţi ale țării.
18:50
Zeci de mii de oameni participă la mitinguri ale puterii și opoziției în Ungaria de ziua comemorării revoltei antisovietice # Europa Liberă România
Zeci de mii de maghiari s-au adunat la mitinguri rivale, ale puterii și opoziției, de ziua în care se comemorează revolta antisovietică din Ungaria, din 1956, într-o avanpremieră a confruntărilor care vor avea loc la alegerile de anul viitor.
17:20
Consiliul de Administrație al Salrom, demis. Ministrul Miruță a sesizat DNA. Combine miniere cumpărate la peste de 14 ori prețul pieței # Europa Liberă România
Consiliul de Administrație al SALROM a fost demis, iar neregulile identificate au fost transmise Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a anunțat joi ministrul Economiei, Radu Miruță.
16:00
Robert Negoiță, acuzat că a construit ilegal 11 drumuri peste magistrale de gaz: drumurile au fost aici dintotdeauna, țevile au venit după # Europa Liberă România
Primarul sectorului 3 Robert Negoiță dă vina pe operatorul de gaz și spune că nu el a asfaltat ilegal drumuri peste magistralele de gaz, ci operatorul de gaz este cel care și-a instalat țevile sub drumurile asfaltate.
14:10
Raport al Corpului de Control la Apele Române: Peste 450 de milioane de euro pierdute, investiții blocate și management defectuos # Europa Liberă România
Pierderi majore de fonduri europene, de aproape jumătate de miliard de euro, investiții blocate și deficiențe grave de management în proiecte de prevenire a inundațiilor – acestea sunt principalele concluzii din raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului la Apele Române.
14:00
UE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei care vizează energia, băncile din țări terțe și criptomonedele # Europa Liberă România
Uniunea Europeană a adoptat pe 23 octombrie, al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care conține o listă lungă de măsuri care țintesc principalele surse de finanțare ale războiului împotriva Ucrainei: energia, sectorul financiar și rețelele de plăți alternative.
13:00
Curtea Internațională de Justiție cere Israelului să permită ajutorul ONU în Gaza și să asigure nevoile de bază ale palestinienilor # Europa Liberă România
Curtea Internațională de Justiție (CIJ), cel mai înalt organism juridic al ONU, a emis miercuri o opinie consultativă în care afirmă că Israelul, ca putere ocupantă, are obligația de a asigura nevoile de bază ale populației civile din Gaza, inclusiv prin sprijinirea eforturilor de ajutor ale ONU.
12:20
Liderii UE discută despre folosirea activelor rusești în sprijinul Ucrainei și salută sancțiunile americane impuse Rusiei # Europa Liberă România
La Bruxelles, liderii europeni urmează să voteze formal joi cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care include o interdicție asupra importurilor de gaz natural lichefiat rus, programată să intre în vigoare la începutul anului 2027. Pachetul mai vizează și peste 100 de nave din așa-numita „flota fantomă” rusă de petroliere vechi și impune restricții de călătorie diplomaților ruși suspectați de spionaj.Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a salutat sancțiunile anunțate de SUA împotriva marilor...
08:30
SUA impun sancțiuni „substanțiale” companiilor petroliere ruse din cauza „refuzului lui Putin de a pune capăt războiului fără sens” # Europa Liberă România
Statele Unite au impus sancțiuni „majore” împotriva unor companii petroliere rusești și au motivat acțiunea ca fiind „rezultatul lipsei de angajament serios al Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.
08:10
Atac rusesc cu drone pentru a doua noapte consecutiv, după ce SUA și UE au impus sancțiuni sectorului energetic rusesc # Europa Liberă România
Rusia a atacat cu drone Kievul pentru a doua noapte consecutiv. Patru persoane au fost rănite, potrivit oficialilor ucraineni. Atacul vine la doar câteva ore după ce administrația de la Washington a anunțat că impune sancțiuni celor mai mari două companii petroliere din Rusia, scrie RFE/RL.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.