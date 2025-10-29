Nicușor Dan RECUNOAȘTE: alegerile s-au anulat pe INTUIȚII. Dovezile? Peste câțiva ANI. Totul după ce l-a ACUZAT pe Călin Georgescu că a pus în pericol ordinea CONSTITUȚIONALĂ a României, a susținut că are DOVEZI și a împărțit rechizitoriul oficialilor străini

20:50

Când vine vorba de economisirea banilor, mulți români nu găsesc cele mai bune soluții, deși ele țin de mici trucuri de organizare. Acum, oricine poate să pună niște bani deoparte, fără un efort prea mare, indiferent de nivelul veniturilor. Secretul nu este neapărat să câștigi mai mult, ci să fii deștept cu ceea ce obții […]