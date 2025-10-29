Tânăr reținut la Oradea după ce a furat bunuri de peste 100.000 de lei dintr-o mașină

07:10

Peste 250 de alergători, de la cei mai mici până la cei care au concurat la crosul de 8 km au luat parte la ediţia din acest an a competiţiei atletice rezervată atât amatorilor cât şi profesioniştilor şi care s-a desfăşurat pe potecile şi pista de alergare din Pădurea Băile Felix. După cum au transmis organizatorii s-a alergat pe urmele campionilor, fiindcă, de-a lungul anilor, aici s-au pregătit mari campioni ai ateltismului românesc.