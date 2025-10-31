Anunț Primăria Roșia
Bihoreanul, 31 octombrie 2025 08:30
Primăria Comunei Roșia anunță publicul interesat că a fost elaborată prima versiune a Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Roșia, jud. Bihor, și a fost declanșată etapa de încadrare în procedura de evaluare de mediu, potrivit HG nr. 1076/2004.
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:00
Reciclare cu livrare: RER începe distribuirea sacilor pentru deșeuri în Oradea. În curând o va face și prin curier # Bihoreanul
Din 1 noiembrie, orădenii care locuiesc la case își pot ridica gratuit sacii pentru deșeurile reciclabile de la punctele RER Vest, iar în curând îi vor putea primi chiar acasă. Operatorul de salubritate va testa, în curând, un sistem de livrare la domiciliu prin curier, menit să simplifice colectarea selectivă.
Acum 12 ore
20:40
Consiliul Județean Bihor majorează cu 75% bursele lunare pentru elevii Consorțiului pentru învățământ dual din Oradea # Bihoreanul
Elevii care au ales să învețe o meserie la Consorțiul pentru învățământ dual din Oradea vor primi școlar burse de studii majorate de la 400 la 700 de lei, în fiecare lună. O propunere în acest sens făcută de conducerea Consiliului Județean Bihor a fost votată de aleșii bihorenilor și va fi valabilă pentru întregul an școlar în curs.
20:10
Și-a bătut fosta iubită crunt, în plină stradă, în Marghita, la doar o lună după ce i-a expirat ordinul de protecție! # Bihoreanul
Un bărbat de 35 de ani din comuna Boianu Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a bătut crunt fosta concubină în plină stradă, la Marghita. Întâmplarea s-a produs la doar o lună după ce agresorului i-a expirat ordinul de protecție, scurtat de Tribunal de la 6 luni la 2 luni.
Acum 24 ore
19:30
10 ani după Colectiv: solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din formație, a lansat un proiect muzical caritabil în memoria victimelor (VIDEO) # Bihoreanul
La 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț - singurul membru al formației care a supraviețuit incendiului în care au murit 65 de oameni, iar 180 au fost răniți - revine în fața publicului cu un nou proiect muzical, caritabil, dedicat „omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu”.
19:20
19:00
Strada Dunărea din Oradea a fost asfaltată cu primul strat de binder, dar nu se deschide încă circulaţiei (FOTO) # Bihoreanul
Strada Dunărea, care leagă arterele Republicii şi Mihai Eminescu din centrul Oradiei, închisă traficului rutier la finalul anului trecut, va rămâne în continuare în şantier. Lucrările care vizează transformarea străzii într-o arteră pietonală sunt realizate în proporţie de circa 60%. Constructorii au turnat miercuri primul strat de asfalt pe viitoarea porţiune destinată traficului rutier. Conducerea municipalităţii va decide săptămâna viitoare, împreună cu executantul, data la care va fi deschisă strada circulaţiei auto.
18:30
Ilie Bolojan, mesaj pentru politicieni la 10 ani de la Colectiv: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor...” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis joi după amiază un mesaj cu tâlc la împlinirea a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv din București. Pe de o parte, premierul spune că acea întâmplare tragică este o lecție „despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor”, subliniind că sunt încă multe lucruri de schimbat în țară, iar pe de altă parte le transmite un semnal politicienilor, spunându-le că soluția nu este „să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”.
17:50
Consiliul Local Oradea, întrunit joi în ședință ordinară, a aprobat cu majoritate de voturi creșterea cu 6%, începând de la 1 ianuarie 2026, a tarifelor pentru dezinsecție și deratizare practicate în Oradea de către operatorul Coral Impex. Majorarea de tarif se datorează creșterii indicelui de consum stabilit de Institutul Național de Statistică pentru intervalul februarie - august 2025. Costurile bugetului local cu dezinsecția și deratizarea vor crește însă, pe viitor, și mai mult.
17:20
Judoka de la JC Liberty Oradea au participat la Cupa Europeană din Slovenia. George Asproiu, pe locul 5 la categoria 50 kg # Bihoreanul
Clubul orădean de judo JC Liberty a avut patru sportivi la Cupa Europeană din Slovenia, de la Kranjska Gora, una dintre cele mai puternice competiții internaționale pentru cadeți. Cel mai bun rezultat l-a obţinut George Asproiu, care a concurat în cadrul categoriei 50 kg, unde s-a clasat pe locul 5.
16:30
De la 48 la peste 60 milioane lei. De ce s-a scumpit cu 20% în 3 ani transformarea fostei Policlinici Mari din Oradea în sediu al Consiliului Județean Bihor # Bihoreanul
CJ Bihor mai are câteva luni până să se mute din clădirea Prefecturii din Parcul Traian în cea din strada Republicii nr. 35 pe care mulți orădeni o cunosc sub denumirea „Policlinica Mare”, iar costul reabilitării acesteia a crescut cu o cincime. Deși nu l-a luat la rost niciunul dintre ceilalți aleși ai bihorenilor, președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, a explicat de ce.
16:10
10 ani de la tragedia din clubul Colectiv. Nicușor Dan: „Problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată” (FOTO) # Bihoreanul
S-au împlinit joi 10 ani de la tragedia petrecută în clubul Colectiv, care a luat foc în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity. 27 de tineri și-au pierdut viața în acea noapte, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În perioada ce a urmat, 37 dintre victime au murit în spitale. Președintele României, Nicușor Dan, a făcut joi dimineața o vizită neanunțată la clubul Colectiv, unde a depus o coroană de flori în memoria victimelor incendiului devastator.
15:50
Măicuța Luciana, din ordinul Sf. Vicențiu de Paul, sărbătorită de Primăria Oradea la împlinirea a 100 de ani # Bihoreanul
Măicuța Luciana, din ordinul Sf. Vicențiu de Paul, a fost premiată, miercuri, de viceprimarul Teofil Filimon, pentru că a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Dorind să continue tradiția de a onora seniorii orașului care ating vârste centenare, municipalitatea i-a oferit măicuței 1.000 de lei și o diplomă aniversară.
15:10
25 de ani de BIHOREANUL! Cum ne văd cititorii, colaboratorii și cei pe care i-am criticat de-a lungul anilor (VIDEO) # Bihoreanul
La 25 de ani de la apariția primei ediții tipărite, BIHOREANUL a făcut un exercițiu de sinceritate. În preajma aniversării, reporterii publicației au ieșit în oraș, printre orădeni, pentru a întreba oamenii ce părere au despre ziarul care, de un sfert de secol, scrie despre ei și pentru ei. Au răspuns inclusiv câteva celebrități pe care le-am criticat de-a lungul anilor...
14:40
Parteneriat între Primăria Oradea și CJ Bihor: 18 milioane lei pentru promovarea în Europa Occidentală a orașului și județului # Bihoreanul
Aleșii bihorenilor, cu excepția celor doi reprezentanți ai AUR, care s-au abținut, au votat pentru încheierea unui nou protocol de colaborare între CJ Bihor, Primăria Oradea și Agenția pentru Managementul Destinației Bihor care prevede alocarea a 18 milioane lei în următorii trei ani pentru promovarea Oradiei și Bihorului în scop principal turistic, în Europa de Vest. „Considerăm că de acolo pot veni mulți turiști”, a spus șeful administrației județene, Mircea Mălan, luat la întrebări de consilieri AUR și PSD.
14:20
Informăm călătorii că în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie 2025 se efectuează lucrări de mentenanţă la aplicaţia mobilă de plată 24 Pay şi, din această cauză, achiziţia de legitimaţii de călătorie prin intermediul acestei aplicaţii nu va fi disponibilă. Recomandăm călătorilor să utilizeze metodele alternative de plată disponibile, respectiv:
14:10
Construirea sau reparația unui acoperiș nou implică nu doar selecția materialelor potrivite, ci și calcularea precisă a cantității de materiale necesare - pentru a evita deficitul sau risipa. În plus, executarea montajului la standarde ridicate este fundamentală. Mai jos găsești pașii de bază pentru calculul necesarului și ce trebuie să știi despre rolul serviciului profesionist de montaj acoperiș oferit de Hornbach.
14:00
„Plâng de bucurie!”. Câinele unei familii din Italia, dispărut de la o expoziție canină din Băile 1 Mai, a fost găsit de polițiștii bihoreni (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un câine aparținând unei familii din Italia, dispărut duminică în timpul unei expoziții canine organizate în stațiunea Băile 1 Mai, a fost recuperat marți dimineață de doi polițiști din Băile Felix, după aproape 48 de ore de căutări. În acest interval, familia și voluntari din rândul iubitorilor de animale au „periat” zona, au distribuit fotografia câinelui pe rețelele de socializare, iar la final au încercat să le ofere o recompensă polițiștilor, însă aceștia au refuzat-o.
13:40
Vineri, 31 octombrie, ora 18.30, vă invităm să participați la o întâlnire cu scriitoarea Veronica Stănică și la dialogul cu Mircea Pricăjan, redactor-șef Revista Familia, prilejuite de lansarea volumului său de debut Teoria lucrului bine făcut, apărut în colecția Pantazi, coordonată de Cosmin Perța.
13:20
Orădeanul Emil Rengle și logodnicul său, Alejandro Fernandez, au părăsit Asia Express după opt etape: „Câștigători ai inimilor voastre...” # Bihoreanul
Emil Rengle și logodnicul său, Alejandro Fernandez, au fost eliminați din cunoscuta competiție televizată Asia Express, de la Antena 1, în episodul difuzat miercuri, după un drum lung și palpitant în țările orientale.
13:00
Dansatorii Ars Nova Oradea, 9 locuri I și calificări internaționale la Tip Top Dance Competition – Timișoara (FOTO) # Bihoreanul
Ars Nova Dance Studio Oradea a început noul sezon competițional cu o serie de performanțe remarcabile la Tip Top Dance Competition, de la Timișoara. Concursul a reunit dansatori din întreaga țară, iar echipa orădeană s-a evidențiat, obținând 9 locuri întâi.
12:20
„Not a big deal”. Donald Trump a vorbit la bordul Air Force One despre reducerea trupelor americane din România (VIDEO) # Bihoreanul
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut primele declarații legate de reducerea trupelor americane din România, o decizie care a stârnit speculații despre relația dintre cele două țări.
11:50
Salontanii de la Tengo, pe podium la Campionatul European de fotbal-tenis din Ungaria (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii clubului salontan CS Tengo şi-au adus o contribuţie importantă la performanţele obţinute de lotul naţional al României la Campionatul European de fotbal-tenis care s-a desfăşurat în Ungaria. La feminin, Andreea Neag a devenit campioană europeană în probele de simplu, dublu și triplu, în timp ce David Suciu, Halász Dániel, Alex Sorean, Mădălina Istrate, Szemes Boldizsár și Szemes Benedek au avut şi ei contribuţii importante în obţinerea celorlalte medalii de către tricolori.
11:10
Accident pe Bulevardul Decebal din Oradea: O mașină cu roțile în sus, o persoană dusă la spital. Imagini cu momentul impactului (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un accident petrecut joi dimineață pe Bulevardul Decebal din Oradea a dat traficul peste cap: două mașini s-au ciocnit, iar una s-a răsturnat pe șosea cu roțile în sus. Polițiștii dirijează circulația în zonă.
11:00
Oana Gheorghiu a depus jurământul și a preluat funcția de viceprim-ministru al României. A fost felicitată de Nicușor Dan și de Ilie Bolojan (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
După ce președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți seara decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru, cofondatoarea Asociației „Dăruiește viață” a depus miercuri dimineața jurământul într-o ceremonie desfășurată la Palatul Cotroceni, în prezența șefului statului și a premierului Ilie Bolojan.
11:00
Termoficare Oradea: Măsuri care pot fi luate pentru reducerea consumului de energie termică în perioadele cu temperaturi ridicate # Bihoreanul
Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare (temperaturi ridicate pentru aceasta perioadă), în scopul gestionării eficiente a consumului de energie termică pentru încălzire la nivel de consumator (apartament/locuințe individuale), reamintim consumatorilor noștri următoarele măsuri ce pot fi luate, după caz...
10:40
CSM CSU Raiffeisen Oradea a suferit în Turcia primul eşec din actualul sezon al FIBA Europe Cup # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au înregistrat, miercuri, primul eşec din actuala ediţie a FIBA Europe Cup. Roş-albaştrii au evoluat în Turcia, la Izmir, unde au cedat cu 73-84 în faţa gazdelor de la Aliaga Petkimspor. Formaţia turcă s-a aflat mai tot timpul în controlul jocului, orădenii având momente bune totuşi în sfertul III, când au reuşit să conducă cu 50-49. A lipsit Emmanuel Nzekwesi, însă a revenit Kalif Young, iar principalul marcator a fost din nou Kris Richard.
10:10
„Îmi doresc ca acest proiect să ajungă și în colțuri uitate, în comunități marginalizate, în spitale, azile sau orfelinate. Ideal ar fi ca, la plecare, să putem lăsa în aceste locuri și cărți, pentru că ele sunt cuferele ce păstrează poveștile vindecătoare”. O pledoarie pentru a-i ajuta pe voluntarii asociației Cătunul Verde să-și pună în practică inițiativele...
10:10
Incendiu pus intenționat într-un bloc din Ștei! 30 de persoane s-au autoevacuat, iar alte 4 au fost salvate de pompieri # Bihoreanul
Noapte agitată pentru locatarii unui bloc din Ștei: Un incendiu izbucnit în noaptea de miercuri spre joi în casa scării unui imobil cu patru etaje de pe strada George Enescu a determinat evacuarea a zeci de persoane.
09:10
Anticorupţie cu subtitrare: Ofițerii DGA s-au dus la Universitatea maghiară Partium cu materiale în limba română # Bihoreanul
Acest premiu merge la bravii ofițeri ai Serviciului Județean Anticorupție Bihor, care au ieșit din birouri săptămâna trecută și au mers pe teren cu pliante lucioase, să facă „activități preventive”, taman la Universitatea Creștină Partium din Oradea. Doar că au greșit limba...
Ieri
08:10
Fabrica de gunoaie: Sute de tone de gunoaie aruncate de bihoreni sunt tratate zilnic în depozitul județean. Vezi cum arată acesta (FOTO) # Bihoreanul
Sute de tone de gunoaie aruncate de bihoreni sunt tratate zilnic în depozitul județean din Episcopia Bihor, aflat în plin proces de extindere. BIHOREANUL vă prezintă cum funcționează sistemul acum, dar și ce urmează să se întâmple pe viitor.
29 octombrie 2025
20:00
Fotbaliştii de la FC Bihor au meci dificil vineri la Iaşi, unde vor întâlni vineri fosta prim-divizionară Politehnica. Jocul este programat de la ora 17:30 şi va fi televizat. Înaintea deplasării, antrenorul Erik Lincar s-a arătat nemulţumit de randamentul unor jucători la ultimele antrenamente şi anunţă că va face din nou schimbări în primul 11.
19:10
Joc și învățare. DASO a reunit în conferință la Oradea 80 de educatori din 7 județe (FOTO) # Bihoreanul
Direcția de Asistență Socială Oradea și Creșa Oradea au organizat la începutul acestei săptămâni cea de-a doua ediție a conferinței interjudețene a educatorilor. Evenimentul, desfășurat luni și marți în sala mare a Primăriei Oradea, a reunit aproximativ 80 de educatori, inspectori școlari și reprezentanți ai creșelor din șapte județe, majoritatea din orașe transilvane. Timp de două zile, participanții au discutat despre rolul jocului în educația timpurie și au asistat la un spectacol susținut de copii de la creșele orădene.
18:40
150 de ani de la nașterea Reginei Maria, sărbătoriți în Oradea. O actriță a adus spiritul „Reginei-soldat” în centrul orașului: „Te binecuvântez, Românie...” # Bihoreanul
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, Piața Ferdinand din Oradea a fost, miercuri, gazda unui eveniment special, care a amintit despre viața fostei suverane și despre iubirea ei pentru România. Manifestarea a inclus o scenetă care a avut-o în centru pe Regina Maria, interpretată de actrița Lucia Rogoz, care a rostit un monolog cu fragmente din testamentul celei care a contribuit la recunoașterea României Mari.
18:00
Atenţie, treceţi! 12 treceri pentru pietoni orădene vor avea semafoare cu sisteme video şi radar, precum şi cu sisteme de prioritizare a traficului (FOTO) # Bihoreanul
Sistemul de semaforizare din Oradea, vechi şi depăşit, se modernizează pe fonduri europene, prin PNRR. 12 treceri pentru pietoni orădene vor avea semafoare cu sisteme video şi radar, precum şi sisteme de prioritizare a traficului. Întreg sistemul va fi conectat la un dispecerat de monitorizare pentru comandă şi analiză în timp real, cu funcţionare non-stop, la Primărie.
17:20
„International Dinner”, la Universitatea din Oradea: studenți din România și din alte opt țări au gătit împreună la o cină interculturală (FOTO) # Bihoreanul
Tradiția cinei „International Dinner” a continuat la Universitatea din Oradea, unde zeci de studenți străini, veniți prin programele Erasmus, au gătit și au împărțit preparate specifice țărilor lor de origine, alături de colegii români.
16:40
La bloc, la lumânare: Contractul pentru energie electrică nu-i, dar facturile au început să curgă # Bihoreanul
Chiar și atunci când un cetățean ar avea motive să se bucure, birocrația românească îi înmoaie entuziasmul și-l aduce la exasperare. O pățește, de câteva luni, familia unui tânăr din Vașcău căruia Primăria orășelului i-a repartizat un apartament în noul bloc ANL construit pe strada Unirii nr. 68.
16:40
Analiză Storia: 22% dintre cei aflați în căutarea unei locuințe au amânat achiziția după anunțul privind creșterea TVA # Bihoreanul
Schimbările fiscale anunțate pentru luna august au influențat deciziile celor care erau în procesul de căutare și achiziție. Astfel, 22% dintre cei aflați în căutarea unui apartament au ales să amâne achiziția, în timp ce 17% au declarat că s-au grăbit să finalizeze tranzacția pentru a putea beneficia – în funcție de valoarea locuinței și de condițiile legale – de una dintre cele două cote de TVA (9% sau 19%).
16:10
În ultimii ani, terminalele POS au evoluat din simple dispozitive de plată în adevărate instrumente de comunicare și marketing. Noile aparate POS cu ecrane interactive nu doar procesează tranzacții, ci oferă comercianților oportunitatea de a personaliza experiența fiecărui client și de a construi loialitate pe termen lung.
16:10
Nicușor Dan, după anunțul privind retragerea unor trupe americane: „Securitatea României nu va fi în niciun fel diminuată”. Ce a transmis ambasadorul SUA la NATO # Bihoreanul
După ce ministrul Apărării a confirmat că o parte din trupele americane aflate la baza Mihail Kogălniceanu vor fi relocate din România, președintele Nicușor Dan a transmis că securitatea țării nu va fi diminuată și că, prin aceste mutări, soldații SUA prezenți în țara noastră vor fi la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina.
16:00
OTL: Suplimentarea curselor pe linia 14 şi pe traseele liniilor de tramvai în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie 2025 # Bihoreanul
Pentru a facilita deplasarea utilizatorilor mijloacelor de transport în comun la Cimitirul Rulikowski, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2025, se vor suplimenta cursele pe linia 14 şi pe traseele liniilor de tramvai, astfel:
15:50
Fotografia, o formă de libertate: Tânărul artist Alex-Dian Bureția expune în Cetatea Oradea lucrări de diverse genuri (FOTO) # Bihoreanul
O nouă expoziție de artă fotografică va putea fi admirată în Cetatea Oradea. Tânărul orădean Alex-Dian Bureția își va etala 50 de lucrări, alb-negru și color, grupate într-o expoziție personală retrospectivă pe simezele Galeriei „Matei Stegerean” a Clubului Fotografic „Nufărul”, începând de vineri, 31 octombrie. Publicul va avea acces gratuit.
15:10
Liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, zis Romi Neguș, și doi dintre apropiații săi, Titi Remus și Dudoma Sándor, cunoscut ca Tito, rămân în spatele gratiilor pentru încă 30 zile. Măsura a fost dispusă de Judecătoria Arad, iar Tribunalul Arad a respins, luni, contestaţiile formulate de cei trei împotriva hotărârii instanţei. Decizia este definitivă.
14:40
Se lucrează la pasaj. Drumul de legătură dintre Calea Aradului şi strada Ogorului, prin spatele ERA Park, se închide pentru o lună (FOTO) # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulaţie din cadrul Primăriei Oradea a aprobat miercuri noi restricţii de circulaţie. Drumul de legătură dintre Calea Aradului şi strada Ogorului, care leagă DN 79 de Piaţa 100 prin spatele ERA Park Oradea, va fi închis traficului auto în intervalul 30 octombrie - 30 noiembrie.
14:00
La final de octombrie, Oradea devine scena distracției pentru două zile. În perioada 31 octombrie - 1 noiembrie, Oradea Arena găzduiește Oradea Nights Festival, un eveniment dedicat generației tinere și iubitorilor de muzică urbană, care aduce pe scenă un mix de artiști consacrați și nume fresh din muzica românească.
13:30
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din comuna Sântandrei că, în zilele de joi 30.10.2025 și vineri 31.10.2025, între orele 8.00 şi 17.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe total pe strada Râturi cu toate străzile adiacente acesteia.
13:20
Un tânăr de 24 de ani, din Vașcău, a fost reținut de polițiștii orădeni, fiind bănuit că ar fi sustras bunuri în valoare de peste 100.000 de lei dintr-un autoturism parcat pe o stradă din municipiu.
13:00
Președintele UDMR, Kelemen Hunor: coaliția a ajuns la un acord pentru reforma în administrație, se taie 10% din posturile efectiv ocupate # Bihoreanul
Coaliția a convenit să înceapă o reformă în administrație prin reducerea cu 10% a numărului de posturi efectiv ocupate, a anunțat președintele UDMR, Kelemen Hunor, după cea mai recentă ședință a reprezentanților coaliției. Potrivit acestuia, restructurarea trebuie făcută rapid, altfel nu va putea fi elaborat un proiect al legii bugetului de stat pe anul 2026. Reducerea cu 10% este varianta propusă de Ilie Bolojan încă de la începutul lunii septembrie, după ce ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, i-a prezentat o variantă mai „soft”, pe care premierul a descris-o ulterior drept un „fake”.
12:30
SUA retrage o parte dintre soldații de la Baza Mihail Kogălniceanu. Ministrul Moșteanu: „România rămâne o țară sigură” (VIDEO) # Bihoreanul
Statele Unite ale Americii au decis să retragă o parte dintre soldații pe care-i avea dislocați pe Flancul Estic al NATO, inclusiv în România, fiind vorba în acest caz de o parte dintre militarii de la Baza Mihail Kogălniceanu. Informația a apărut întâi pe surse în publicația ucraineană Kyiv Post, iar miercuri dimineața a fost confirmată de MApN.
11:30
A schingiuit un cal și a postat filmările pe TikTok. Polițiștii din Bihor au văzut clipurile și l-au reținut pe autor (VIDEO) # Bihoreanul
Un bărbat de 47 de ani, din comuna Lugașu de Jos, a fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bihor, după ce a schingiuit un cal și a postat imaginile pe o rețea socială, mai precis pe TikTok.
