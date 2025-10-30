Judoka de la JC Liberty Oradea au participat la Cupa Europeană din Slovenia. George Asproiu, pe locul 5 la categoria 50 kg

08:10

La aniversarea unui sfert de veac de existență, cu peste 1.280 de numere care au văzut lumina tiparului și un portal online devenit lider de audiență, BIHOREANUL a organizat o gală specială, amuzantă și emoționantă deopotrivă, ținută într-un loc inedit: Sinagoga Sion din centrul Oradiei, unde Bihorel a și premiat personaje publice cunoscute. Pentru o seară, monumentul spectaculos de pe strada Independenței s-a transformat într-o gazdă ofertantă, iar asta mai ales datorită partenerilor locali de seamă, care ne-au sprijinit în conturarea festivităților, până la cele mai mici - și delicioase - detalii.