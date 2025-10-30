Accident pe Bulevardul Decebal din Oradea: O mașină cu roțile în sus, o persoană dusă la spital. Imagini cu momentul impactului (FOTO/VIDEO)

10:40

Formaţia de polo CSM Oradea a reuşit o victorie de răsunet marţi seara, când s-a impus de o manieră categorică în faţa redutabilei echipe muntenegrene Primorac Kotor. La capătul celui mai bun meci din ultimii ani prestat de poloiştii formaţiei orădene, aceştia au câștigat cu scorul de 14-7, după ce s-au instalat la conducere încă de la început şi au avut un avantaj consistent şi în sfertul al III-lea, scor 10-3. Toată echipa bihoreană a făcut un meci deosebit, fapt care le-a adus prima victorie din Grupa C a Ligii Campionilor Europeni.