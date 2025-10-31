Orădean reținut de poliție: a intrat în sediul firmei în care lucra și a bătut o pisică

18:30

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis joi după amiază un mesaj cu tâlc la împlinirea a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv din București. Pe de o parte, premierul spune că acea întâmplare tragică este o lecție „despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor”, subliniind că sunt încă multe lucruri de schimbat în țară, iar pe de altă parte le transmite un semnal politicienilor, spunându-le că soluția nu este „să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”.