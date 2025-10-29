Romi Neguş rămâne în arest preventiv încă 30 de zile!
Liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, zis Romi Neguș, și doi dintre apropiații săi, Titi Remus și Dudoma Sándor, cunoscut ca Tito, rămân în spatele gratiilor pentru încă 30 zile. Măsura a fost dispusă de Judecătoria Arad, iar Tribunalul Arad a respins, luni, contestaţiile formulate de cei trei împotriva hotărârii instanţei. Decizia este definitivă.
Se lucrează la pasaj. Drumul de legătură dintre Calea Aradului şi strada Ogorului, prin spatele ERA Park, se închide pentru o lună (FOTO) # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulaţie din cadrul Primăriei Oradea a aprobat miercuri noi restricţii de circulaţie. Drumul de legătură dintre Calea Aradului şi strada Ogorului, care leagă DN 79 de Piaţa 100 prin spatele ERA Park Oradea, va fi închis traficului auto în intervalul 30 octombrie - 30 noiembrie.
14:00
La final de octombrie, Oradea devine scena distracției pentru două zile. În perioada 31 octombrie - 1 noiembrie, Oradea Arena găzduiește Oradea Nights Festival, un eveniment dedicat generației tinere și iubitorilor de muzică urbană, care aduce pe scenă un mix de artiști consacrați și nume fresh din muzica românească.
13:30
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din comuna Sântandrei că, în zilele de joi 30.10.2025 și vineri 31.10.2025, între orele 8.00 şi 17.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe total pe strada Râturi cu toate străzile adiacente acesteia.
13:20
Un tânăr de 24 de ani, din Vașcău, a fost reținut de polițiștii orădeni, fiind bănuit că ar fi sustras bunuri în valoare de peste 100.000 de lei dintr-un autoturism parcat pe o stradă din municipiu.
13:00
Președintele UDMR, Kelemen Hunor: coaliția a ajuns la un acord pentru reforma în administrație, se taie 10% din posturile efectiv ocupate # Bihoreanul
Coaliția a convenit să înceapă o reformă în administrație prin reducerea cu 10% a numărului de posturi efectiv ocupate, a anunțat președintele UDMR, Kelemen Hunor, după cea mai recentă ședință a reprezentanților coaliției. Potrivit acestuia, restructurarea trebuie făcută rapid, altfel nu va putea fi elaborat un proiect al legii bugetului de stat pe anul 2026. Reducerea cu 10% este varianta propusă de Ilie Bolojan încă de la începutul lunii septembrie, după ce ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, i-a prezentat o variantă mai „soft”, pe care premierul a descris-o ulterior drept un „fake”.
12:30
SUA retrage o parte dintre soldații de la Baza Mihail Kogălniceanu. Ministrul Moșteanu: „România rămâne o țară sigură” (VIDEO) # Bihoreanul
Statele Unite ale Americii au decis să retragă o parte dintre soldații pe care-i avea dislocați pe Flancul Estic al NATO, inclusiv în România, fiind vorba în acest caz de o parte dintre militarii de la Baza Mihail Kogălniceanu. Informația a apărut întâi pe surse în publicația ucraineană Kyiv Post, iar miercuri dimineața a fost confirmată de MApN.
11:30
A schingiuit un cal și a postat filmările pe TikTok. Polițiștii din Bihor au văzut clipurile și l-au reținut pe autor (VIDEO) # Bihoreanul
Un bărbat de 47 de ani, din comuna Lugașu de Jos, a fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bihor, după ce a schingiuit un cal și a postat imaginile pe o rețea socială, mai precis pe TikTok.
11:00
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să „retragă urgent” propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier. Aceasta a spus în trecut că Trump are „un caracter mizerabil” # Bihoreanul
Liderul PSD Sorin Grindeanu a reacționat tranșant în ceea ce privește propunerea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României, susținând că premierul Ilie Bolojan trebuie să-și „retragă urgent” propunerea, pentru a „evita să compromiteme relația cu Statele Unite ale Americii”, în contextul în care cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” -a criticat dur în trecut pe Donald Trump și pe JD Vance.
10:40
CSM Oradea a obţinut o victorie de răsunet în faţa muntenegrenilor de la Primorac Kotor, scor 14-7, în Liga Campionilor! # Bihoreanul
Formaţia de polo CSM Oradea a reuşit o victorie de răsunet marţi seara, când s-a impus de o manieră categorică în faţa redutabilei echipe muntenegrene Primorac Kotor. La capătul celui mai bun meci din ultimii ani prestat de poloiştii formaţiei orădene, aceştia au câștigat cu scorul de 14-7, după ce s-au instalat la conducere încă de la început şi au avut un avantaj consistent şi în sfertul al III-lea, scor 10-3. Toată echipa bihoreană a făcut un meci deosebit, fapt care le-a adus prima victorie din Grupa C a Ligii Campionilor Europeni.
10:00
Noul inspector-șef al Gărzii Forestiere Oradea: „Din pădurile Bihorului se fură din ce în ce mai puțin” # Bihoreanul
În urma unui concurs organizat de Ministerul Mediului, un IT-ist care are și studii de silvicultură a devenit, la începutul lunii octombrie, inspectorul-șef al Gărzii Forestiere Oradea, instituția care controlează pădurile din județele Bihor, Arad, Sălaj și Satu Mare. Cu o experiență de peste 8 ani în Gardă, unde s-a angajat încă de la absolvirea Facultății de Silvicultură din Oradea și unde a fost șeful serviciului Programe de Împădurire, Horia Dărăștean spune că n-a candidat pentru funcție mânat de nemulțumire, ci dornic să îmbunătățească activitatea inspectorilor responsabili de integritatea pădurilor.
09:10
Cazul doctoriței Flavia Groșan - care în pandemie se lăuda cu tratamente minune și acuza medicii din spitale că-și omoară pacienții, dar a ajuns la spital în comă, cu metastaze pulmonare, cerebrale, suprarenale și hepatice, asta după ce au chinuit-o dureri atroce și a crezut că-i trec cu un somn în fotoliu - nu este doar drama ei, a unei persoane. E drama unei țări care s-a lăsat infectată de virusul dezinformării...
08:30
Cel mai modern tratament al varicelor, laserul endovenos cu fascicul radial de 360 grade, unic în Oradea - la Centru medical CLINICUM (FOTO) # Bihoreanul
NOUTATE ABSOLUTĂ - Pentru pacienții cu varice, în premieră absolută în Oradea, CLINICUM introduce laserul endovenos cu cea mai mare lungime de undă, cu dispersie de 360 grade - tehnologie de vârf.
08:10
De prima pagină! Gala BIHOREANULUI a avut parteneri de top, care au asigurat atmosfera și aromele serii, plus cadouri și instantanee memorabile (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
La aniversarea unui sfert de veac de existență, cu peste 1.280 de numere care au văzut lumina tiparului și un portal online devenit lider de audiență, BIHOREANUL a organizat o gală specială, amuzantă și emoționantă deopotrivă, ținută într-un loc inedit: Sinagoga Sion din centrul Oradiei, unde Bihorel a și premiat personaje publice cunoscute. Pentru o seară, monumentul spectaculos de pe strada Independenței s-a transformat într-o gazdă ofertantă, iar asta mai ales datorită partenerilor locali de seamă, care ne-au sprijinit în conturarea festivităților, până la cele mai mici - și delicioase - detalii.
07:30
Invităm toți copiii şi părinții la Era Halloween Days să sărbătorim împreună o toamnă plină de zâmbete şi culoare # Bihoreanul
Pe 30 octombrie, de la ora 17:00, în sala de evenimente, Teatru pentru copii – Compania Trendart Comoara cu povești aduce în fața publicului spectacolul– Motanul Încălțat. Pe 31 octombrie, Personaje îndrăgite precum Scooby-Doo, Velma, Shaggy, Daphne, Vampirina, Harley Quinn, Wednesday și multe altele vor anima atmosfera.
20:10
CSM CSU Raiffeisen Oradea joacă miercuri în Turcia cu Aliaga Petkimspor, într-o nouă etapă din FIBA Europe Cup # Bihoreanul
Formaţia de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea va disputa miercuri în Turcia cel de-al treilea joc din Grupa C a FIBA Europe Cup. Roş-albaştrii vor întâlni cu începere de la ora 17 formaţia Aliaga Petkimspor, cea care pornea ca favorită a grupei, dar care după două etape are o victorie şi o înfrângere. CSM CSU Raiffeisen este pe primul loc, însă are în continuare probleme de efectiv.
19:10
Izolare „gratuită”. Șapte blocuri orădene din zona Bulevardului Dimitrie Cantemir sunt reabilitate energetic din fonduri europene (FOTO) # Bihoreanul
Blocurile cu vedere la Bulevardul Dimitrie Cantemir din Oradea se vor schimba treptat la față. Constructorii au ridicat schelele pentru reabilitarea termică a șapte imobile de pe străzile Dimitrie Cantemir și Lugojului. Lucrările, în valoare totală de 11,43 milioane lei, fără TVA, sunt finanțate din fonduri europene, fără nicio contribuție din partea proprietarilor.
18:30
Iubitorii de artă plastică din Bihor își pot dezvolta talentul în ateliere gratuite, organizate de Fundația Șinca # Bihoreanul
Copiii și adulții iubitori de desen și pictură ori cei care doresc să își exploreze latura creativă în domeniul artei plastice au ocazia de a se înscrie la atelierele gratuite organizate de Școala de Arte Plastice, din cadrul Fundației Șinca.
17:40
Mai puține viroze respiratorii în Bihor, dar peste 150 de bolnavi au avut nevoie de internare în spitale în ultima săptămână # Bihoreanul
Cele mai recente date ale Direcției de Sănătate Publică arată că, în Bihor, se înregistrează o ușoară scădere în ceea ce privește numărul gripelor, pneumoniilor și infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare. Numărul bolnavilor care au avut nevoie de îngrijiri în spitale, însă, a crescut ușor.
16:30
Oana Gheorghiu, cofondatoarea „Dăruiește viață”, propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier lăsată liberă de Dragoș Anastasiu # Bihoreanul
Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, cunoscută pentru implicarea sa în proiecte majore din domeniul sănătății, inclusiv construirea unui spital din donații și fonduri private în Capitală, a fost propusă de premierul Ilie Bolojan pentru a ocupa funcția de viceprim-ministru, lăsată liberă de Dragoș Anastasiu.
15:30
Pasajul Decebal din Oradea se umple de apă la fiecare ploaie la doar 6 luni de la inaugurare (FOTO / VIDEO) # Bihoreanul
Una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură ale municipalității orădene inaugurată anul acesta își arată limitele. Pasajul Decebal se umple de apă la fiecare ploaie mai serioasă la doar 6 luni de la inaugurare.
14:50
În Bihor, sezonul estival 2025 lasă în urmă un paradox amar: deși numărul accidentelor grave și cel al răniților au scăzut cu 25 și, respectiv, 19 cazuri față de vara trecută, bilanțul s-a înrăutățit în cel mai trist punct - numărul morților. Șapte persoane și-au pierdut viața în plus, între ele și trei vârstnici de peste 80 de ani.
14:30
Bugetul pentru mașinile pe benzină și hibride din Programul „Rabla Auto 2025” a fost suplimentat cu 45 de milioane de lei. Când încep înscrierile # Bihoreanul
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat suplimentarea bugetului destinat persoanelor fizice care doresc să achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice sau hibride, în cadrul Programului „Rabla Auto 2025”. Potrivit instituției, 45 de milioane de lei vor fi redirecționate către această categorie de autovehicule, prin diminuarea fondurilor alocate programului pentru mașini electrice.
14:00
O nouă ediție ON Festival: Ummet Ozcan, Alexandra Stan, Speak și Adi Istrate, printre invitații de la Oradea Arena. Vezi programul! (VIDEO) # Bihoreanul
Au mai rămas doar câteva zile până la începerea celei de-a treia ediții Oradea Nights Festival. Tinerii vor putea petrece timp de două seri, pe 31 octombrie și 1 noiembrie, alături de invitați din peisajul muzical național și internațional, ca DJ-ul olandez de origine turcă Ummet Ozcan sau Alexandra Stan, Adi Istrate și Speak.
13:20
Prefectura Bihor anunță un eveniment solemn la Oradea, miercuri, 29 octombrie, prilejuit de împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, o figură marcantă și crucială în făurirea României Mari. Manifestările vor avea loc începând cu ora 13, în inima orașului, la statuia Reginei Maria din Piața Regelui Ferdinand.
12:20
„Viața, suferința și moartea în regimul comunist”. Scriitoarea Lili Crăciun se întâlnește cu studenții de la Științe Politice și Științele Comunicării # Bihoreanul
Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării reia seria întâlnirilor lunare dintre studenți și diverși specialiști media și nu numai, denumită „Invitații de serviciu”. Miercuri, invitata specială va fi scriitoarea Lili Crăciun, iar tema întâlnirii va fi: „Viața, suferința și moartea în regimul comunist”.
12:10
ERA Park Oradea continuă tradiția evenimentelor dedicate copiilor și familiilor, pregătind trei zile pline de distracție, creativitate și surprize cu ocazia Halloween-ului! # Bihoreanul
În perioada 29 – 31 octombrie 2025, ERA Park Oradea îi invită pe cei mici și pe părinți să participe la ERA Halloween Days, un maraton de activități tematice, spectacole și jocuri interactive, desfășurate sub cupola centrului comercial și în sala de evenimente.
11:50
O nouă etapă a Circuitului Oradea Joacă Padel şi-a desemnat câştigătorii. Cine sunt aceștia (FOTO) # Bihoreanul
Cea de-a 10-a etapă a Circuitului Oradea Joacă Padel s-a încheiat la Padel Arena Oradea cu succesul echipei Ionuț Tiriteu - Andrei Tomele, care, la nivelul profesioniștilor, a trecut în finală de Cătălin Mitra şi Raul Zaharia. La Nivelul 2 s-a impus echipa formată din Cornel Stanciu şi Cristian Bobîlcă.
11:20
„Despre cotidianul ceaușismului târziu”. Lansarea romanului „Tot ce rămâne” de George C. Dumitru, la Biblioteca Județeană # Bihoreanul
Vă invităm miercuri, 29 octombrie, la Librăria Humanitas „Gh. Șincai” (de la parterul Bibliotecii Județene), începând cu ora 18.00, să luați parte la lansarea celui mai recent roman semnat de scriitorul George C. Dumitru, „Tot ce rămâne” (Editura Cartier, 2025). Evenimentul se va desfășura sub forma unui dialog între autor și Mircea Pricăjan, la care sunt invitați să participe toți cei interesați.
11:00
Directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău a fost găsită moartă în camera de gardă. Avea 37 de ani # Bihoreanul
Caz șocant în sistemul sanitar: Dr. Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită decedată marți dimineață în camera de gardă a unității. Avea doar 37 de ani.
10:40
Echipele RER Vest desfășoară în această perioadă o acțiune de cântărire a pubelelor negre și maro din zonele de case ale Oradiei, în cadrul unui studiu menit să optimizeze serviciile de colectare a deșeurilor. Angajații operatorului pot fi observați cântărind pubelele negre și maro, înainte de golirea lor. De ce nu e cazul să vă îngrijorați?
09:50
La aniversarea unui sfert de secol de existență am să vă spun câte ceva din culisele înființării acestui ziar. Cel mai mare și mai adevărat mogul de presă din România, Adrian Sârbu, pe atunci patronul ProTV-ului, a avut ideea înființării unei rețele de săptămânale cu acoperire națională. Așa au venit la Oradea Cătălin Tolontan, pe vremea aia redactor-șef la Pro Sport, și Dragoș Stanca, cel care deja lansase primul săptămânal la Cluj.
09:00
Ați mai auzit despre prestarea unor servicii poștale în interiorul aceleiași clădiri? Se întâmplă în Palatul de Justiție din Oradea, unde oamenii își caută dreptatea. Cetățenii care au nevoie de legalizarea unei sentințe judecătorești - căci, da, nu e suficient să câștigați un proces și să primiți hotărârea acasă, ci trebuie să obțineți și ștampila doveditoare că este un act autentic! - ajung într-o situație absurdă.
08:50
Primul duel de foc pentru poloiştii de la CSM Oradea: Meci cu muntenegrenii de la Primorac Kotor, în Liga Campionilor Europeni # Bihoreanul
Formaţia de polo CSM Oradea dispută marţi seară, la Bazinul Ioan Alexandrescu, primul duel european din faţa propriilor suporteri din actualul sezon. Cu începere de la ora 21:30, campionii României se vor duela cu cei de la VPK Primorac Kotor, echipă din Muntenegru, care îl are în cadrul conducerii clubului tocmai pe fratele antrenorului de la CSM Oradea, Petar Kovacevic. Se anunţă un duel foarte disputat, întrucât amebele combatante ţintesc victoria, după ce au pierdut jocurile din prima etapă a Grupei C din Liga Campionilor Europeni.
08:20
Titular COMUNA ROȘIA anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG nr. 1076/2004 în vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUG ROȘIA în loc ROSIA, nr. 397, judetul BIHOR.
08:00
Premianții noștri: Care au fost medaliații Premiilor lui Bihorel 2025 - punctul central al Galei BIHOREANULUI (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Gala BIHOREANUL 25 de ani a fost prilej de bucurie, umor și momente emoționante, dar și un nou moment pentru ca Bihorel să îi premieze pe „puternicii” zilei. Directorul tehnic al Primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, primarul Florin Birta sau președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan sunt doar câțiva dintre „premianți”. Vezi care au fost Premiile lui Bihorel pentru 2025 și motivațiile lor!
07:40
Experimentează confortul unei pieli catifelate cu tehnologia performantă și sigură de la Doctor Beauty - Medical Laser Oradea. Epilare definitivă cu laserul Dioda # Bihoreanul
Laserul cu diodă este o tehnologie de epilare progresiv definitivă care utilizează un fascicul de lumină concentrat pentru a distruge foliculii de păr, fiind eficient pentru toate tipurile de piele, inclusiv cea bronzată. Procedura este sigură, confortabilă, relativ rapidă și are ca efect reducerea permanentă a părului nedorit. Acum, la salonul Doctor Beauty – Medical Laser din Oradea, beneficiați de următoarea promoție: la achiziționarea unei ședințe de epilare definitivă – picior complet, primiți gratuit zona axilei. Rezultatele sunt vizibile încă de la primele ședințe, iar efectele sunt de durată.
07:10
Participare numeroasă la ediţia din acest an a Felix Trail Run, crosul organizat în Pădurea Băile Felix # Bihoreanul
Peste 250 de alergători, de la cei mai mici până la cei care au concurat la crosul de 8 km au luat parte la ediţia din acest an a competiţiei atletice rezervată atât amatorilor cât şi profesioniştilor şi care s-a desfăşurat pe potecile şi pista de alergare din Pădurea Băile Felix. După cum au transmis organizatorii s-a alergat pe urmele campionilor, fiindcă, de-a lungul anilor, aici s-au pregătit mari campioni ai ateltismului românesc.
22:50
Proiect. Sistemul de garanție-returnare se extinde: vor fi incluse și sticlele de borș, oțet sau cafea, dar și borcanele # Bihoreanul
Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) ar putea fi extins, începând cu 1 ianuarie 2027, pentru a include și sticlele de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea, potrivit unui proiect de lege prezentat luni de deputatul liberal Mircea Fechet. Inițiativa pregătește și introducerea borcanelor în sistem.
18:10
Pasajul suprateran de la ieșirea din Oradea spre Biharia: au fost forați mai mult de jumătate din piloții pentru fundare (FOTO) # Bihoreanul
Avansează lucrările la pasajul rutier suprateran care se construiește de la finele verii pe șoseaua națională DN 19 la ieșirea din Oradea spre Biharia, până în prezent fiind turnați 20 de piloți ai fundației din cei 34 câți vor fi în total. Pasajul, finanțat cu fonduri europene din PNRR, trebuie deschis circulației în vara anului viitor.
17:10
Andrei Pelean impresionează din nou: a câştigat şi Cupa României la U15, fără să piardă vreun punct tehnic # Bihoreanul
Tânărul luptător orădean Andrei Pelean a reuşit din nou un rezultat de excepţie, la o săptămână după ce a câştigat Cupa României la U17. De această dată el s-a impus, la Târgu Mureş, şi la Cupa României U15, care este categoria sa naturală de vârstă. La categoria de greutate 52 kg, stil greco-roman, Andrei a câștigat toate meciurile disputate fără să piardă vreun punct tehnic, obținând victorii clare, prin superioritate.
16:40
Concert „Între tăcere și speranță” în preajma Zilei Morților, la Basilica Romano – Catolică Oradea # Bihoreanul
Ca de obicei, în preajma Zilei Morților, Filarmonica susține joi un concert specific denumit sugestiv „Între tăcere și speranță”. În program se regăsește Recviemul lui Franz von Suppé, iar alături de cor și orchestră, vor interpreta soliștii Manuela Ipate, soprană, Marina Dobrescu, mezzosoprană, Eusebiu Huțan, tenor, și basul Molnar Zoltan, conduși de dirijorii David Crescenzi și Laurențiu Bischim.
15:40
Au început înscrierile pentru comercianți la Târgul de Crăciun din Oradea - ediția 2025 # Bihoreanul
Visit Oradea cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea, organizează în perioada 28 noiembrie – 26 decembrie 2025 o nouă ediție a Târgului de Crăciun Oradea. Pregătirile sunt în toi, iar cei care doresc să participe în calitate de comercianți la Târgul de Crăciun Oradea, se pot înscrie online pe site-ul: targuldecraciunoradea.ro.
15:30
Clubul Crişul Oradea va avea cinci sportivi la Campionatul European de Kempo din Spania # Bihoreanul
Cinci sportivi orădeni de la Clubul Crişul vor participa cu lotul naţional la Campionatul European de Kempo pentru Juniori și Seniori, competiţie care se va desfăşura în Spania. Antrenorul Romeo Tulkos are aşteptări de la ei şi speră ca şi cei mai noi membri ai lotului să obţină rezultate bune, atât pentru club, cât şi pentru lotul naţional.
14:50
Omul de afaceri Dumitru Gal, despre „mita cu elicopterul”: „Nu are nicio legătură cu fapte de corupție. A fost un gest de caritate” # Bihoreanul
După ce BIHOREANUL a scris că un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată, recunoscând că primea bani pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme de la Dumitru Gal, preşedintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuş, care îi ducea banii chiar și cu elicopterul, Gal susține că informațiile nu sunt adevărate și că „așa-numita „mită cu elicopterul” nu are nicio legătură cu fapte de corupție”. „A fost un gest de caritate, un ajutor umanitar acordat pentru tratamentul medical al unui copil, nicidecum un mijloc pentru obținerea de avantaje comerciale sau contractuale”, pretinde Dumitru Gal.
14:40
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: ERA Mistery Party și Oradea Horror Stories, de Halloween, plus o nouă ediție a ON Fest # Bihoreanul
Săptămâna aceasta, Oradea găzduiește o serie variată de evenimente culturale și de divertisment. Printre acestea se numără ON Fest, Turneul Național „Baroque Tour Opus 4”, susținut de Răzvan Stoica la vioara Stradivarius, alături de Andreea Stoica și ansamblul Kamerata Stradivarius, un moment comemorativ dedicat „Nopții arestărilor” din 1948, precum și concertul cameral din cadrul Serilor Muzicale Kaganovskiy. Tot în aceste zile au loc lansări de carte, conferințe, spectacole de teatru și petreceri tematice de Halloween, iar weekendul se încheie cu concerte și tururi ghidate, printre care concertul susținut de 3 Sud Est la Filarmonică.
14:40
Weekend cu alcoolemii record pe șoselele Bihorului: doi șoferi au fost reținuți de polițiști # Bihoreanul
Doi șoferi din județul Bihor au petrecut 24 de ore în spatele gratiilor, la sfârșitul săptămânii trecute, după ce au fost depistați în trafic conducând sub influența băuturilor alcoolice. În ambele cazuri, aparatul etilotest a indicat valori de peste 1 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:40
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: ERA Mistery Party și Oradea Horror Stories, de Halloween # Bihoreanul
Săptămâna aceasta, Oradea găzduiește o serie variată de evenimente culturale și de divertisment. Printre acestea se numără Turneul Național „Baroque Tour Opus 4”, susținut de Răzvan Stoica la vioara Stradivarius, alături de Andreea Stoica și ansamblul Kamerata Stradivarius, un moment comemorativ dedicat „Nopții arestărilor” din 1948, precum și concertul cameral din cadrul Serilor Muzicale Kaganovskiy. Tot în aceste zile au loc lansări de carte, conferințe, spectacole de teatru și petreceri tematice de Halloween, iar weekendul se încheie cu concerte și tururi ghidate, printre care concertul susținut de 3 Sud Est la Filarmonică.
13:00
Şoferii "veseli" din Şimian: Doi tineri au fost găsiţi băuți la volan după ce s-au tamponat în trafic # Bihoreanul
Doi tineri din Șimian s-au ales cu dosare penale, după ce, în zorii zilei de duminică, s-au tamponat în trafic, iar polițiștii rutieri au descoperit că ambii se urcaseră băuți la volan.
12:50
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni, adică pentru perioada 27 octombrie - 9 noiembrie. Temperaturile vor ajunge până la 21 de grade.
