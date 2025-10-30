Mii de credincioșii așteaptă și 11 ore să între în Catedrala Națională din București. Programul de vizitare a fost prelungit

12:40

Cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din țară – extinderea Aeroportului Internațional Craiova – trebuia finalizat în decembrie 2023, cu fonduri europene de 98 de milioane de euro. În 2025, lucrările nu sunt încă terminate, iar Guvernul a fost nevoit să aloce 250 de milioane de lei din fondul de rezervă, iar costul total ajunge la 116 milioane de euro, arată Știrile ProTV.Întârzierile se datorează unor nereușite administrative majore între etape-cheie. Deși masterplanul de...