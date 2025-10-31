Donald Trump vrea să transforme acest Halloween în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii
Gândul, 31 octombrie 2025 01:20
Președintele Donald Trump începe sărbătoarea de Halloween în forță cu o serie de glume la adresa democraților care, de obicei, scandalizează opoziția progresistă din SUA. Donald Trump a publicat pe contul de Instagram cu doar câteva ore înainte de evenimentul de Halloween de la Casa Albă, o poză în care face aluzie la cele 30 […]
Câinele unei familii din Italia a DISPĂRUT de la o expoziție canină din Bihor. Polițiștii au intrat imediat în alertă # Gândul
Un român, la un pas să fie păcălit cu un video fals creat cu AI. Infractorii cibernetici i-au cerut bani ca să nu publice un video compromițător cu el # Gândul
30 octombrie 2025
Ion Cristoiu: „Cel mai grav a fost că guvernul știa de RETRAGEREA TRUPELOR, dar noi am aflat de la presa ucraineană” # Gândul
Câinele unei familii din Italia a DISPĂRUT de la o expoziție canină din județul Bihor. Polițiștii au intrat imediat în alertă # Gândul
Casa Albă, decorată spectaculos de Halloween. Președintele Donald Trump și Melania Trump se pregătesc să primescă copiii la colindat # Gândul
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden” # Gândul
Uraganul Melissa a devastat nordul Caraibelor şi şi-a accelerat viteza de deplasare în timp ce se îndrepta, joi, spre Bermude, lăsând în urma sa vânt puternic şi distrugeri pe scară largă, din Jamaica până în Cuba şi Haiti, relatează Reuters. Melissa a lovit Jamaica marţi, fiind cel mai puternic uragan care a lovit direct coastele […]
Medicii neurologi avertizează cu privire la „ucigașul tăcut”, care apare mereu odată cu frigul. De ce trebuie să ne ferim în sezonul rece # Gândul
Specialiștii avertizează asupra unui pericol invizibil care se poate afla chiar în casele noastre, odată cu instalarea sezonului rece, când începem să folosim diverse sisteme de încălzire. Astfel, medicii neurologii atrag atenția că, odată cu venirea iernii, mulți oameni își expun fără să știe viața la risc din cauza a ceea ce el numește „ucigașul […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre mesajul lui Trump după retragerea trupelor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „N-avem nici importanță negativă, nici importanță pozitivă la Trump. Dacă ai importanță, ești piedică, cum e Spania. Fie […]
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge # Gândul
Zaveră TikTok beton pentru influenceri de carton. Nia reclamă că livratorii i-au ciugulit din cutia de bunăți # Gândul
Nu ratați o ediție explozivă din BEST OF „Marius Tucă Show”, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Adrian Severin, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece […]
Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp # Gândul
Vicepremierul Tánczos Barna, întrebat, la Digi 24, dacă a existat o tentativă de negociere cu Comisia Europeană pentru amânarea jalonului legat de pensiile magistraților, care expiră pe 28 noiembrie, vicepremierul a răspuns: „A existat și va exista probabil, dar nu mai avem când să amânăm”. Fostul ministru de Finanțe a explicat că vorbim […]
Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă” # Gândul
Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc în toate supermarketurile din România, pot fi PERICULOASE pentru sănătate # Gândul
Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii # Gândul
Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale # Gândul
Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află alt fost candidat la prezidențiale # Gândul
Motivul pentru care Administrația Prezidențială SUSPENDĂ vizitarea spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni, începând cu 1 noiembrie 2025 # Gândul
Băuturile calde te ajută să învingi FRIGUL, îmbunătățesc sănătatea și reduc stresul. Explicațiile specialiștilor # Gândul
Medicii și studiile recente arată care sunt beneficiile băuturilor calde pentru sănătate, atunci când sunt consumate în sezonul rece. Ei bine, printre altele, ajută la îmbunătățirea circulației și la reducerea anxietății. Când bem un lichid fierbinte, vasele de sânge se dilată, un proces numit vasodilatație, care permite un flux sanguin mai bun la nivelul pielii, […]
Marie, o polițistă ca orice poliţistă din Marea Britanie, s-a dat drept „vânătoare de pedofili” și a șantajat un suspect pe care îl arestase, încercând să-și acopere datoriile la jocurile de noroc. Marie Thompson, în vârstă de 29 de ani, care era agent de poliție în Doncaster, a fost condamnată la peste trei ani de […]
Oana Gheorghiu joaca cartea statului „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o funcție apolitică. Nu cred că are ceva cu mine” # Gândul
Motivarea IN EXTENSO a deciziei de achitare a fostului ministru Nicolae Bănicioiu. Judecătorii ICCJ au făcut praf și pulbere acuzațiile DNA # Gândul
Din lunga motivare a completului de 5 judecători ICCJ care l-au achitat definitiv pe fostul ministru al Sănătăţii şi al Tineretului şi Sporturilor, Nicolae Bănicioiu, în dosarul în care a fost acuzat că ar fi primit 860.000 de euro mită de la afaceriștii Dorin Cocoș și asociata acestuia, Mihaela Irimescu, în legătură cu numirea unor […]
Ilie Bolojan RĂSPUNDE mâine dacă merge în Parlament la audieri. Ce spune că știa despre retragerea trupelor SUA din România # Gândul
„Când voi primi invitația voi răspunde instituțional în zilele următoare, mâine. Aștept să primesc invitația instituțional și voi răspunde instituțional”, a răspuns premierul Ilie Bolojan, la Antena 1, întrebat dacă va merge luni la Ora premierului, în Parlament. „Când ai o funcție de răspundere, sunt lucruri cu care nu te joci.Dacă vrem să obținem […]
Nicuşor Dan, un NOU moment de derută. De data asta, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu. Președintele nu a ştiut unde să se așeze la final. Îi indică şefa protocolului ce are de făcut şi unde să meargă # Gândul
Preşedintele Nicușor Dan pare să aibă în continuare probleme atunci când vine vorba de orientare în propriul palat. La ceremonia de învestire de joi, de la Cotroceni, acesta a uitat din nou care este protocolul, după poza oficială cu noul vicepremier, Oana Gheorghiu. La aproape 5 luni de când a preluat mandatul de şef al […]
Gest extrem la protestele masive din Israel împotriva serviciului militar obligatoriu. Scandal pe tema interzicerii dreptului de vot pentru cei care refuză înrolarea # Gândul
Sute de mii de protestatari au luat cu asalt străzile Ierusalimului pentru a protesta împotriva înrolării în armată. Evreii ultraortodocși au rostit rugăciuni, au scandat împotriva guvernului și au luat cu asalt clădirile înconjurătoare. Societatea din Israel este atât de tensionată încât mulți evrei au început să recurgă la gesturi extreme. Un tânăr de 20 […]
Oana Gheorghiu recunoaște că nu are, momentan, un plan concret de reformă: „Voi veni în săptămânile următoare cu un plan concret” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat în cadrul unei intervenții, la Digi 24, că, în prezent, nu are „un plan concret” de reformă, dar că va prezenta un proiect, în acest sens, în „săptămânile următoare”. Vicepremierul a precizat că măsurile de reformă vor fi agreate cu premierul Ilie Bolojan și cu miniștrii de resort. „Voi veni […]
Autoritățile bulgare ÎNCHID Podul Giurgiu – Ruse, pentru executarea unor lucrări de construcție. În ce perioadă intră în vigoare restricțiile # Gândul
Autoritățile din Bulgaria au informat că circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată, pe 4 și 5 noiembrie 2025. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat. Astfel, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), […]
Salariul minim legal va crește la 13,90 EUR pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 în Germania. Măsura adoptată la presiunea social-democraților, clamată în alegeri, va crește, de asemenea, limita de câștig pentru mini-jobberii de la 556 EUR la 603 EUR pe lună. Această ajustare oferă mai multă flexibilitate financiară pentru aproximativ 6,9 milioane de […]
Astăzi se împlinește un deceniu de la incendiul din clubul Colectiv, cea mai mare tragedie din România post-decembristă, în care 65 de tineri au murit și zeci trăiesc și astăzi cu traume fizice și emoționale. Mai multe organizaţii civice organizează marşul comemorativ în Bucureşti pentru a marca un deceniu de la tragicul incendiu din Clubul […]
Ion Iliescu, de la favorit la PROSCRIS al familiei Ceaușescu. Lavinia Betea despre începutul sfârșitului pentru primul președinte de după 1989 # Gândul
Într-un nou episod al serialului Ion Iliescu – Istoria neștiută, un proiect in parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, invitata jurnalistului Ionuț Cristache a recompus traseul primului președinte de după 1989 de la statutul de apropiat al familiei Ceaușescu la un marginalizat al regimului comunist. Un episod semnificativ în acest sens oferă indicii despre viitoarea distanțare […]
Oana Gheorghiu plânge de mila lui Bolojan, după ce PSD a arătat că numirea ei afectează relația cu SUA: „Îmi pare rău că am dat un motiv de atac” # Gândul
Oana Gheorghiu, noul vicepremier numit de Nicușor Dan la propunerea lui Ilie Bolojan, a vorbit, la Digi 24, despre solicitarea lui Sorin Grindeanu, referitor la retragerea acesteia ca propunere pentru funcția de vicepremier. „Nu l-am întrebat ce are de gând să facă pentru că mă așteptam să înceapă o campanie. Am discutat despre situația și […]
Gândul prezintă BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 31 octombrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!”. Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Dinamo întâlnește echipa ardeleană vineri, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 15 a Superligii. CFR Cluj are un antrenor nou, pe Daniel Pancu, dar care va debuta după meciul cu Dinamo. La partida cu roș-albii, formația din Gruia îi va avea pe bancă pe Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban. CFR Cluj s-a […]
Cătălin Drulă se confruntă cu el însuși în lupta internă a USR pentru candidatura la Primăria București. Dezbaterea Drulă vs. Drulă are loc la ora 19:00, se anunță într-un email intern al USR # Gândul
Un email intern al USR arată că joi seară are loc o dezbatere între candidații USR din cursa internă pentru candidatura la Primăria Capitalei. În informare se arată însă că „întrucât doar Cătălin Drulă s-a înscris în această competiție internă, dezbaterea de astăzi va avea loc doar cu el”. Drulă și-a anunțat intenția de a […]
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026 # Gândul
Pensionarii români, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia în continuare de transport gratuit până la sfârșitul anului 2026 – sau plătit la jumătate – potrivit unui proiect de ordonanță pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor. În prezent, aceste categorii de români beneficiază de bilete de călătorie gratuite sau taloane speciale cu reducere […]
Călin Georgescu rămâne sub control JUDICIAR pentru încă 60 de zile, după ce Tribunalul București i-a respins contestația. Decizia e definitivă # Gândul
Călin Georgescu, fostul candidat independent la prezidențiale, rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul București a respins, joi, contestația formulată de avocații săi. Decizia este definitivă. Magistrații Tribunalului București au analizat cererea depusă de avocații lui Călin Georgescu și au decis menținerea măsurii preventive pentru încă 60 de zile, așa cum stabilise anterior Judecătoria Sectorului […]
Așa arată viitorul. Dacă piloții sunt prea valoroși și greu de antrenat, americanii au ales să folosească soldații ca să controleze aeronavele. Pentru prima dată, un sergent, care nu este pilot profesionist, a planificat și executat misiuni autonome cu elicopterul Black Hawk. Acesta a folosit o tabletă ca să piloteze aeronoava pentru diferite tipuri de […]
România găzduiește, după 72 de ani, o ediție a Campionatului Mondial la tenis de masă, în Cluj-Napoca, în perioada 23 – 30 noiembrie 2025. Cluj-Napoca se pregătește să devină între 23 și 30 noiembrie 2025 capitala mondială a tenisului de masă pentru tineret. România va găzdui, pentru prima dată în istorie, prestigiosul Campionat Mondial de […]
Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidează la alegerile pentru primăria Capitalei # Gândul
Actorul George Burcea, fostul soț al cântăreței Andreea Bălan, anunță că va candida la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri. Anunțul a fost făcut de actor printr-o postare video pe Facebook de la New York. George Burcea, în vârstă de 37 de ani va fi candidatul Partidului […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat legile adoptate de Rada Supremă privind prelungirea stării de război și a mobilizării — acestea au fost prelungite cu 90 de zile, până la 3 februarie 2026. Pa 15 iulie, Rada Supremă a Ucrainei a aprobat prelungirea regimului de lege marțială și a mobilizării generale cu încă 90 de […]
România, raiul sărmanilor Indochinei. „Nepalezii” își lasă gaj familiile pentru a vă aduce șaorma la geam # Gândul
Muncitorii asiatici, majoritari din Indochina, sunt esențiali pentru economia României. Ei acoperă deficitul sever de forță de muncă în domenii considerate deja indezirable pentru români. Construcții, servicii, ospitalitate, livrări/curierat. Sunt mai fericiți în România decât în Orientul Mijlociu, țările arabe, unde sunt considerați sclavi necredincioși, chiar și cei de religie islamică, umiliți și considerați marfă. […]
Bolojan, subtil la 10 ani de la Colectiv: Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor # Gândul
Ilie Bolojan a transmis un mesaj subtil la 10 ani de la Colectiv. „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave”, a anunțat premierul pe Facebook. Bolojan transmite într-un mesaj pe Facebook că: „Sunt […]
Ionuț Moșteanu reacționează după ce GÂNDUL a relatat incidentul de la Catedrală: „Au fost peste 2.000 de militari din Armată Română” # Gândul
Ionuț Moșteanu a făcut o serie de declarații, după ce Gândul a relatat succesiunea de evenimente care a generat incidentul de la intrarea principală în Catedrala Mântuirii Neamului, când mulțimea de credincioși a forțat ușile lăcașului de cult, după ce fuseseră închise, pentru slujba militară la care a participat Sorin Moșteanu și alți membrii ai […]
FOTO. Gabi Tamaș, despre experiența ”Asia Express”. ”Singura mea TEAMĂ a fost să nu mă fac de râs” # Gândul
Gabi Tamaș, în vârstă de 41 de ani, a vorbit despre experiența ”Asia Express” 2025, de la Antena 1, unde a făcut echipă cu Dan Alexa. Gabi Tamaș este un fost fotbalist. Acesta a participat la ”Asia Express” 2025, unde a făcut echipă cu colegul și prietenul său Dan Alexa, Gabi Tamaș a făcut declarații […]
Joi, 30 octombrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 2 noiembrie 2025. La tragerile loto de duminică, 26 octombrie 2025, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de […]
China a fost de acord să transfere TikTok investitorilor din SUA, anunță șeful Trezoreriei americane # Gândul
Statele Unite și China au ajuns la un acord privind viitorul TikTok, iar implementarea înțelegerii este planificată pentru perioada imediat următoare. Anunțul a fost făcut de ministrul de finanțe al SUA, Scott Bessent, după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping. Potrivit oficialului american, China a fost de acord cu transferul drepturilor de proprietate asupra […]
