Bolojan, legat de demisie: Nu se pune această problemă cu plecarea; am încercat în toată această perioadă să evit conflictele

Financial Intelligence, 31 octombrie 2025 08:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în legătură cu o posibilă demisie din funcţie, că "nu se pune […]

Acum 15 minute
08:40
Ivan (DEN): Trebuie să se modifice Legea achiziţiilor publice sectoriale; reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de stat Financial Intelligence
Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ar trebui modificată, deoarece reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de […]
Acum 30 minute
08:30
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7 Financial Intelligence
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul […]
08:30
Acum 2 ore
07:50
Testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, declară vicepreşedintele american JD Vance Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, […]
07:40
Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie Financial Intelligence
Ucraina intenţionează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea […]
07:40
Ilie Bolojan: La Romatsa, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut; la Administraţia Canalelor Navigabile, salariile directorilor s-au dublat Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta […]
07:30
Kyiv Post – SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare, după măsura similară aplicată în România / Stars and Stripes: Vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din Europa Financial Intelligence
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă […]
Acum 12 ore
21:10
Colectiv – 10 ani/ Marș în Capitală în memoria victimelor tragediei Financial Intelligence
Un marș se desfășoară joi în Capitală în memoria victimelor incendiului din clubul Colectiv de acum 10 ani. […]
Acum 24 ore
19:20
Cursuri gratuite pentru profesorii din școli și licee. Institutul de Studii Financiare (ISF) îi pregătește în domeniul educației financiare Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare – ISF, prin asigurarea pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a persoanelor care lucrează în […]
19:20
Orban îi va cere lui Trump excepţii pentru Ungaria în aplicarea sancţiunilor împotriva Lukoil şi Rosneft Financial Intelligence
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancţiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi […]
19:00
Man (ANRE):Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului, când e o defecţiune; salvarea nu vine la un pacient şi îi arată o listă de medici Financial Intelligence
Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului în cazul unei defecţiuni, deoarece nici salvarea nu […]
18:50
Ministrul Catherine Vautrin: Franța va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianței Financial Intelligence
Ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferință de presă […]
18:10
Convocatorul AGA Fondulului Proprietatea, completat cu numirea direct din AGA a unui președinte al Comitetului de Audit, la cererea unui grup de acționari; Unii juriști susțin că propunerile solicitate încalcă prevederile legale, prevederile statutare și codul de guvernanță corporativă; Problema, transmisă către ASF Financial Intelligence
Istvan Sarkany: Propunerea adusă pe ordinea de zi nu creează o relație de subordonare între Comitetul Reprezentanților și […]
17:30
Orientul Mijlociu și Africa de Nord: competiție strategică, energie și securitate. Reconfigurarea echilibrului global (Corneliu PIVARIU) Financial Intelligence
"Puterea adevărată în secolul XXI nu mai stă doar în forța armelor, ci în capacitatea de a conecta […]
17:20
Un judecător din SUA reduce la 345 de milioane de dolari despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace Financial Intelligence
Un judecător din statul american Dakota de Nord a redus miercuri de la 667 de milioane de dolari […]
17:20
Erdogan către Merz: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza? Financial Intelligence
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce a numit ignorarea de către aceasta […]
16:00
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei Polymarket Financial Intelligence
Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără […]
15:30
Reacție ANAT la adresa ministrului Economiei: “Populism în loc de competență: când nu știi, dar strigi tare!” Financial Intelligence
Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) a transmis un drept la replică față de afirmațiile recente ale […]
15:10
Ministerul Energiei: Am luat act de intenția Lukoil de vânzare a activelor sale internaționale; va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe Financial Intelligence
Ministerul Energiei a luat act de intenția Lukoil de vânzare a activelor sale internaționale și a anunțat că  va […]
15:10
Cristian Bușoi: Înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este încă pe circuitul actelor normative interministeriale; Avem nevoie de reglementări clare, investiții și acțiuni concrete pentru consolidarea securității cibernetice Financial Intelligence
Înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este încă pe circuitul actelor normative interministeriale, […]
15:00
Guvernul simplifică plata amenzilor contravenționale și eliminã birocrația, prin digitalizarea procesului de încasare Financial Intelligence
Guvernul României, la inițiativa Ministerului Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice și Administrației, a adoptat […]
14:40
Gabriel Dinu: Recomandarea DNSC către organizațiile care intră sub incidența Directivei NIS 2 este de a transmite de urgență modificările necesare pentru înregistrarea în registrul entităților; amenda pentru neînscrierea în registru ajunge până la 500 de mii de lei Financial Intelligence
Recomandarea DNSC către organizațiile care intră sub incidența Directivei NIS 2 este de a transmite de urgență modificările […]
14:40
Grindeanu, despre retragerea unei părţi a trupelor americane din România: Nu este un moment uşor Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu privire la retragerea unei părţi a trupelor americane […]
14:30
Oferta Cris-Tim s-a încheiat la prețul final de 16,5 lei/acțiune; Compania a atras 454,35 milioane lei; Emitentul a decis realocarea a 5% din acțiunile aferente tranșei investitorilor instituționali către retail Financial Intelligence
Oferta publică inițială Cris-Tim s-a încheiat la prețul final de 16,5 lei/acțiune, iar emitentul a decis realocarea a […]
14:30
Guvernul a adoptat un proiect de lege privind transpunerea EMIR3, cu obiectivul reducerii riscului sistemic generat de dependența excesivă de contrapărți centrale (CCP) din țări terțe Financial Intelligence
Guvernul a adoptat, azi,  un proiect de lege privind transpunerea EMIR3, cu obiectivul reducerii riscului sistemic generat de […]
13:50
Economia zonei euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2% Financial Intelligence
Economia zonei euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2% […]
13:10
Avocat: Au avut loc discuţii la nivelul procuraturii din Dubai şi Horaţiu Potra urmează să vină de bună voie pentru a participa la proces / Va fi o chestiune de câteva zile sau săptămâni până va ajunge în ţară Financial Intelligence
Apărătorul lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat joi că au fost discuţii la nivelul procuraturii din […]
13:10
Emil Boc: “Fără securitate cibernetică nu este securitate energetică, iar securitatea cibernetică a energiei este securitatea noastră de zi cu zi” Financial Intelligence
Fără securitate cibernetică nu este securitate energetică, iar securitatea cibernetică a energiei este securitatea noastră de zi cu […]
13:10
Economia germană a stagnat în trimestrul al treilea, evitând recesiunea Financial Intelligence
Economia germană a evitat, la limită, intrarea în recesiune în trimestrul al treilea, în condiţiile în care Produsul […]
13:10
Grup EM anunță că nu întrunește criteriul de free-float necesar pentru admiterea la tranzacționare, însă intenționează să realizeze o nouă majorare de capital social în următoarele 12 luni; compania anunță intenția de listare pe piața AeRO Financial Intelligence
Grup EM anunță că nu întrunește, în prezent, criteriul de free-float necesar pentru admiterea la tranzacționare, în urma […]
12:20
Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în trimestrul al treilea, pe fondul exploziei cererii de aur pentru investiţii Financial Intelligence
Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în ritm anual în trimestrul al treilea, ajungând la 1.313 […]
12:10
Distrigaz Sud Reţele: Vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre Financial Intelligence
Experţii desemnaţi în cadrul anchetei privind explozia din 17 octombrie, în cartierul Rahova, analizează cauzele exacte ale accidentului, […]
11:50
Mihaela Suciu: Pentru DEER, securitatea cibernetică este o parte integrantă a misiunii noastre de a proteja infrastructura critică națională și a oferi utilizatorilor un serviciu de distribuție, în condiții de siguranță și continuitate Financial Intelligence
Pentru Distributie Energie Electrică România (DEER), securitatea cibernetică nu este doar o componentă tehnologică, ci o parte integrantă […]
11:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Când oamenii se unesc şi contribuie la schimbare, fiecare după posibilităţi, nimic nu e imposibil Financial Intelligence
Noul vicepremier Oana Gheorghiu spune că rolul său va fi să deschidă Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, […]
11:40
Finanțele publice europene în consolidare (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Eurostat confirmă continuarea procesului de consolidare în sfera finanțelor publice la […]
11:30
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare și corectarea disfuncționalităților care afectează furnizorii și beneficiarii de servicii medicale Financial Intelligence
Curtea de Conturi a realizat un audit al performanței la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin […]
11:30
Companiile de tehnologie cheltuiesc 151 de milioane de euro pe an pentru lobby la Bruxelles, mai mult ca oricând Financial Intelligence
Companiile de tehnologie cheltuiesc în total peste 151 de milioane de euro pe an pentru lobby la Bruxelles, […]
11:20
Lukoil a acceptat să îşi vândă activele internaţionale traderului Gunvor Financial Intelligence
Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancţiunile anunţate recent de SUA, a anunţat joi că a acceptat o […]
11:10
Robotaxiurile vor apărea pe străzile europene în viitorul apropiat, afirmă CEO-ul Uber Financial Intelligence
Elveția, Germania și alte țări sunt deschise tehnologiei mașinilor autonome, susține Dara Khosrowshahi. Elveția și alte țări europene […]
11:10
Antreprenorii de mâine: povești de succes la Gala Kidprenor 2025 Financial Intelligence
Au doar câțiva ani de școală în spate, dar înțeleg deja noțiuni precum costuri de producție, branding și […]
11:10
Viktor Orban se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie Financial Intelligence
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, […]
10:50
Năsui (USR): Creşterea taxelor a fost o greşeală fatală a Guvernului Financial Intelligence
Creşterea taxelor a fost o greşeală "fatală" a Guvernului Bolojan, a atras atenţia joi deputatul USR Claudiu Năsui, […]
10:00
Interviu Cristian Jura: Proprietarii nu au dreptul să își selecteze chiriașii din perspectiva OG 13/2000 privind discriminarea, dar nimic nu îi împiedică să ceară garanții financiare solide care să le acopere orice eventual prejudiciu Financial Intelligence
Interviu cu Cristian Jura, Membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării Iulian MAREȘ: Este dreptul […]
09:20
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Considerente teoretice și empirice privind procesul de convergență și evoluția cursului real de schimb din perspectiva efectului Balassa-Samuelson Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Cursul nominal de schimb este una dintre cele mai complexe variabile macro-financiare, întrucât […]
09:00
Grupul TeraPlast a trecut pe profit, în primele nouă luni: 6,3 milioane de lei rezultat net Financial Intelligence
Grupul TeraPlast a raportat un profit net de 6,3 milioane de lei în primele nouă luni, comparativ cu […]
Ieri
08:50
Profitul net al Raiffeisen Bank România a ajuns la 1,36 miliarde lei, în primele 9 luni, în urcare cu 8% Financial Intelligence
Profitul net al Raiffeisen Bank România, după impozitare, a ajuns la 1,36 miliarde RON, în primele 9 luni […]
08:20
Trei persoane au fost reținute în dosarul exploziei din Rahova (surse) Financial Intelligence
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au reținut, miercuri seara, trei persoane în […]
08:10
Bucureștiul, peste Praga, Varșovia și Budapesta la PIB/locuitor Financial Intelligence
Autor: Dan Pălăngean Bucureștiul s-a situat în anul 2023 peste Praga, Varșovia și Budapesta la PIB/locuitor, măsurat la […]
08:10
BRD raportează un profit net de 1.158 milioane lei, în creștere cu +6%, pentru primele 9 luni Financial Intelligence
BRD raportează un profit net de 1.158 milioane lei, în creștere cu +6%, pentru primele 9 luni ale […]
07:40
Trump: Reducerea prezenţei trupelor americane în România „nu este un subiect foarte important” (Mediafax) Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat, la bordul Air Force One, că retragerea parțială a trupelor americane din […]
