Daniel Buda: Atacurile cibernetice devin tot mai des arme ale războiului hibrid, iar provocarea reală abia începe
Financial Intelligence, 31 octombrie 2025 11:20
Energia este una dintre cele mai vizate industrii de atacurile cibernetice pentru că alimentează totul: locuințe, spitale, afaceri, […]
• • •
Acum 5 minute
11:50
Mobilitatea și delegarea angajaților creează confuzii fiscale companiilor, acestea riscând să li se calculeze diferențe de taxe și penalități (CCF) # Financial Intelligence
Există mulți angajați care își desfășoară activitatea în diverse locații care nu aparțin angajatorului lor sau circulă permanent, […]
Acum o oră
11:20
Daniel Buda: Atacurile cibernetice devin tot mai des arme ale războiului hibrid, iar provocarea reală abia începe # Financial Intelligence
Energia este una dintre cele mai vizate industrii de atacurile cibernetice pentru că alimentează totul: locuințe, spitale, afaceri, […]
11:10
MFP: Costul de finanțare al statului pe termen lung în lei scade pentru prima dată în acest an sub 7% # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor a preschimbat obligațiuni scadente în 22 aprilie 2026 și 24 iunie 2026, cu o serie nouă […]
11:10
Antibiotice Iași, prezentă la CPhI Worldwide 2025 / Parteneriate strategice și investiții în viitorul industriei farmaceutice românești # Financial Intelligence
În perioada 28–30 octombrie, Antibiotice Iași a participat la CPhI Worldwide 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei […]
Acum 2 ore
10:10
Paul Aparaschivei preia conducerea executivă a Confederației Patronale Concordia # Financial Intelligence
Confederația Patronală Concordia anunță numirea lui Paul Aparaschivei în funcția de Director Executiv, începând cu 1 noiembrie 2025. […]
10:00
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington (presă) # Financial Intelligence
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi omologul său […]
Acum 4 ore
09:50
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv # Financial Intelligence
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorului marșului de comemorare a victimelor Colectiv și va analiza dacă […]
09:40
Mădălin Borș: DNSC va stabili regulile tehnice de securitate cibernetică pentru accesul garantat la rețelele electrice, dispecerizarea prioritară a energiei, precum și integrarea în siguranță a centralelor cu puteri instalate ≤ 1 MW # Financial Intelligence
Prin modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice, care au intrat spre […]
09:30
Grupul BCR, rezultate în primele 9 luni 2025: avans de 7,0% al activelor nete, o creștere de 11,2% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 8,5% # Financial Intelligence
BCR a înregistrat un profit net de 2.467 milioane de lei (491 milioane de euro) în primele nouă […]
09:00
Umilința Visa Waiver: Guvernul Ciolacu a cheltuit 20 de milioane, cu rezultat 0 # Financial Intelligence
Autor: Adrian Băzăvan – Grupul de inițiativă civică "Lupii Tricolori" În 2024, Guvernul Ciolacu a plătit din bugetul […]
08:40
Ivan (DEN): Trebuie să se modifice Legea achiziţiilor publice sectoriale; reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de stat # Financial Intelligence
Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ar trebui modificată, deoarece reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de […]
08:30
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7 # Financial Intelligence
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul […]
08:30
Bolojan, legat de demisie: Nu se pune această problemă cu plecarea; am încercat în toată această perioadă să evit conflictele # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în legătură cu o posibilă demisie din funcţie, că "nu se pune […]
Acum 6 ore
07:50
Testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, declară vicepreşedintele american JD Vance # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, […]
07:40
Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie # Financial Intelligence
Ucraina intenţionează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea […]
07:40
Ilie Bolojan: La Romatsa, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut; la Administraţia Canalelor Navigabile, salariile directorilor s-au dublat # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta […]
07:30
Kyiv Post – SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare, după măsura similară aplicată în România / Stars and Stripes: Vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din Europa # Financial Intelligence
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă […]
Acum 24 ore
21:10
Un marș se desfășoară joi în Capitală în memoria victimelor incendiului din clubul Colectiv de acum 10 ani. […]
19:20
Cursuri gratuite pentru profesorii din școli și licee. Institutul de Studii Financiare (ISF) îi pregătește în domeniul educației financiare # Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare – ISF, prin asigurarea pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a persoanelor care lucrează în […]
19:20
Orban îi va cere lui Trump excepţii pentru Ungaria în aplicarea sancţiunilor împotriva Lukoil şi Rosneft # Financial Intelligence
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancţiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi […]
19:00
Man (ANRE):Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului, când e o defecţiune; salvarea nu vine la un pacient şi îi arată o listă de medici # Financial Intelligence
Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului în cazul unei defecţiuni, deoarece nici salvarea nu […]
18:50
Ministrul Catherine Vautrin: Franța va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianței # Financial Intelligence
Ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferință de presă […]
18:10
Convocatorul AGA Fondulului Proprietatea, completat cu numirea direct din AGA a unui președinte al Comitetului de Audit, la cererea unui grup de acționari; Unii juriști susțin că propunerile solicitate încalcă prevederile legale, prevederile statutare și codul de guvernanță corporativă; Problema, transmisă către ASF # Financial Intelligence
Istvan Sarkany: Propunerea adusă pe ordinea de zi nu creează o relație de subordonare între Comitetul Reprezentanților și […]
17:30
Orientul Mijlociu și Africa de Nord: competiție strategică, energie și securitate. Reconfigurarea echilibrului global (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
"Puterea adevărată în secolul XXI nu mai stă doar în forța armelor, ci în capacitatea de a conecta […]
17:20
Un judecător din SUA reduce la 345 de milioane de dolari despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace # Financial Intelligence
Un judecător din statul american Dakota de Nord a redus miercuri de la 667 de milioane de dolari […]
17:20
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce a numit ignorarea de către aceasta […]
16:00
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei Polymarket # Financial Intelligence
Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără […]
15:30
Reacție ANAT la adresa ministrului Economiei: “Populism în loc de competență: când nu știi, dar strigi tare!” # Financial Intelligence
Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) a transmis un drept la replică față de afirmațiile recente ale […]
15:10
Ministerul Energiei: Am luat act de intenția Lukoil de vânzare a activelor sale internaționale; va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe # Financial Intelligence
Ministerul Energiei a luat act de intenția Lukoil de vânzare a activelor sale internaționale și a anunțat că va […]
15:10
Cristian Bușoi: Înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este încă pe circuitul actelor normative interministeriale; Avem nevoie de reglementări clare, investiții și acțiuni concrete pentru consolidarea securității cibernetice # Financial Intelligence
Înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este încă pe circuitul actelor normative interministeriale, […]
15:00
Guvernul simplifică plata amenzilor contravenționale și eliminã birocrația, prin digitalizarea procesului de încasare # Financial Intelligence
Guvernul României, la inițiativa Ministerului Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice și Administrației, a adoptat […]
14:40
Gabriel Dinu: Recomandarea DNSC către organizațiile care intră sub incidența Directivei NIS 2 este de a transmite de urgență modificările necesare pentru înregistrarea în registrul entităților; amenda pentru neînscrierea în registru ajunge până la 500 de mii de lei # Financial Intelligence
Recomandarea DNSC către organizațiile care intră sub incidența Directivei NIS 2 este de a transmite de urgență modificările […]
14:40
Grindeanu, despre retragerea unei părţi a trupelor americane din România: Nu este un moment uşor # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu privire la retragerea unei părţi a trupelor americane […]
14:30
Oferta Cris-Tim s-a încheiat la prețul final de 16,5 lei/acțiune; Compania a atras 454,35 milioane lei; Emitentul a decis realocarea a 5% din acțiunile aferente tranșei investitorilor instituționali către retail # Financial Intelligence
Oferta publică inițială Cris-Tim s-a încheiat la prețul final de 16,5 lei/acțiune, iar emitentul a decis realocarea a […]
14:30
Guvernul a adoptat un proiect de lege privind transpunerea EMIR3, cu obiectivul reducerii riscului sistemic generat de dependența excesivă de contrapărți centrale (CCP) din țări terțe # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat, azi, un proiect de lege privind transpunerea EMIR3, cu obiectivul reducerii riscului sistemic generat de […]
13:50
Economia zonei euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2% # Financial Intelligence
Economia zonei euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2% […]
13:10
Avocat: Au avut loc discuţii la nivelul procuraturii din Dubai şi Horaţiu Potra urmează să vină de bună voie pentru a participa la proces / Va fi o chestiune de câteva zile sau săptămâni până va ajunge în ţară # Financial Intelligence
Apărătorul lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat joi că au fost discuţii la nivelul procuraturii din […]
13:10
Emil Boc: “Fără securitate cibernetică nu este securitate energetică, iar securitatea cibernetică a energiei este securitatea noastră de zi cu zi” # Financial Intelligence
Fără securitate cibernetică nu este securitate energetică, iar securitatea cibernetică a energiei este securitatea noastră de zi cu […]
13:10
Economia germană a evitat, la limită, intrarea în recesiune în trimestrul al treilea, în condiţiile în care Produsul […]
13:10
Grup EM anunță că nu întrunește criteriul de free-float necesar pentru admiterea la tranzacționare, însă intenționează să realizeze o nouă majorare de capital social în următoarele 12 luni; compania anunță intenția de listare pe piața AeRO # Financial Intelligence
Grup EM anunță că nu întrunește, în prezent, criteriul de free-float necesar pentru admiterea la tranzacționare, în urma […]
12:20
Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în trimestrul al treilea, pe fondul exploziei cererii de aur pentru investiţii # Financial Intelligence
Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în ritm anual în trimestrul al treilea, ajungând la 1.313 […]
12:10
Distrigaz Sud Reţele: Vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre # Financial Intelligence
Experţii desemnaţi în cadrul anchetei privind explozia din 17 octombrie, în cartierul Rahova, analizează cauzele exacte ale accidentului, […]
Ieri
11:50
Mihaela Suciu: Pentru DEER, securitatea cibernetică este o parte integrantă a misiunii noastre de a proteja infrastructura critică națională și a oferi utilizatorilor un serviciu de distribuție, în condiții de siguranță și continuitate # Financial Intelligence
Pentru Distributie Energie Electrică România (DEER), securitatea cibernetică nu este doar o componentă tehnologică, ci o parte integrantă […]
11:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Când oamenii se unesc şi contribuie la schimbare, fiecare după posibilităţi, nimic nu e imposibil # Financial Intelligence
Noul vicepremier Oana Gheorghiu spune că rolul său va fi să deschidă Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, […]
11:40
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Eurostat confirmă continuarea procesului de consolidare în sfera finanțelor publice la […]
11:30
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare și corectarea disfuncționalităților care afectează furnizorii și beneficiarii de servicii medicale # Financial Intelligence
Curtea de Conturi a realizat un audit al performanței la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin […]
11:30
Companiile de tehnologie cheltuiesc 151 de milioane de euro pe an pentru lobby la Bruxelles, mai mult ca oricând # Financial Intelligence
Companiile de tehnologie cheltuiesc în total peste 151 de milioane de euro pe an pentru lobby la Bruxelles, […]
11:20
Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancţiunile anunţate recent de SUA, a anunţat joi că a acceptat o […]
11:10
Robotaxiurile vor apărea pe străzile europene în viitorul apropiat, afirmă CEO-ul Uber # Financial Intelligence
Elveția, Germania și alte țări sunt deschise tehnologiei mașinilor autonome, susține Dara Khosrowshahi. Elveția și alte țări europene […]
11:10
Au doar câțiva ani de școală în spate, dar înțeleg deja noțiuni precum costuri de producție, branding și […]
