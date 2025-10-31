Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035-România Puternică

Financial Intelligence, 31 octombrie 2025 14:20

Editura Club România a lansat ieri, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I" volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică", […]

Acum 30 minute
14:40
Abrudean: Securitatea energetică şi securitatea cibernetică nu mai pot fi privite separat Financial Intelligence
Securitatea energetică şi securitatea cibernetică sunt două concepte care nu mai pot fi privite separat, deoarece trăim într-o […]
14:30
Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a păstra un colier personalizat primit de la preşedintele Trump Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a putea păstra un colier personalizat primit de la preşedintele american […]
14:30
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că inteligența artificială se află într-un „cerc virtuos” Financial Intelligence
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat vineri că inteligența artificială a atins un „cerc virtuos", trimițând […]
14:30
Excelența în afaceri, premiată de CCIB la Topul firmelor din București Financial Intelligence
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat cea de a XXXII-a ediție a Topului […]
Acum o oră
14:20
Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035-România Puternică Financial Intelligence
Editura Club România a lansat ieri, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I" volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică", […]
14:10
CCIR: Propunerea de a obliga firmele să legalizeze la notar sau să ateste la avocat orice hotărâre AGA este nejustificată Financial Intelligence
Prevederea legislativă prin care se introduce obligativitatea legalizării de către notar sau a atestării de către avocat a […]
Acum 2 ore
14:00
Dana Dărăban, ACUE: Integrarea energetică trebuie însoțită de reziliență digitală și de infrastructură sigură. Fără acestea, fiecare MW suplimentar poate deveni un risc Financial Intelligence
Integrarea energetică trebuie însoțită de reziliență digitală și de infrastructură sigură. Fără acestea, fiecare MW suplimentar poate deveni […]
13:30
Xi Jinping îl invită pe premierul canadian Mark Carney să viziteze China, un semn de destindere între Beijing şi Ottawa Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping l-a invitat vineri pe premierul canadian Mark Carney să viziteze China, semnalând o dezgheţare […]
Acum 4 ore
12:50
Kim Jong Un nu avea, cu adevărat, un interes să se întâlnească cu Donald Trump, consideră experţii Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a sperat într-o reîntâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în recentul său turneu […]
12:50
TAROM lansează o ofertă specială pentru zborurile interne Financial Intelligence
Perioada de vânzare a biletelor: 31 octombrie – 2 noiembrie 2025; Perioada de călătorie: 1 decembrie 2025 – […]
12:10
Ediția FIDELIS de noiembrie – dobânzi de până la 7,95% (MFP) Financial Intelligence
Ediția de titluri de stat FIDELIS 10 din 2025, ce se va desfășura între 7-14 noiembrie, vine cu […]
12:10
Nicușor Dan îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de […]
12:00
Vance avertizează asupra unui “dezastru” în traficul aerian dacă shutdownul nu încetează până de Ziua Recunoştinţei Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a avertizat joi asupra unui posibil haos în traficul aerian de sărbători, dacă shutdownul […]
12:00
Comisia Europeană l-a desemnat pe Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt drept Coordonator european pentru interconectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est Financial Intelligence
Comisia Europeană l-a desemnat pe Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt drept Coordonator european pentru interconectivitatea energetică în Europa Centrală […]
12:00
China cere Statelor Unite să se opună independenţei Taiwanului după summitul Xi-Trump de la Busan Financial Intelligence
China a cerut vineri Statelor Unite să adopte o poziţie clară împotriva "independenţei Taiwanului" şi a afirmat că […]
11:50
Mobilitatea și delegarea angajaților creează confuzii fiscale companiilor, acestea riscând să li se calculeze diferențe de taxe și penalități (CCF) Financial Intelligence
Există mulți angajați care își desfășoară activitatea în diverse locații care nu aparțin angajatorului lor sau circulă permanent, […]
11:20
Daniel Buda: Atacurile cibernetice devin tot mai des arme ale războiului hibrid, iar provocarea reală abia începe Financial Intelligence
Energia este una dintre cele mai vizate industrii de atacurile cibernetice pentru că alimentează totul: locuințe, spitale, afaceri, […]
11:10
MFP: Costul de finanțare al statului pe termen lung în lei scade pentru prima dată în acest an sub 7% Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor a preschimbat obligațiuni scadente în 22 aprilie 2026 și 24 iunie 2026, cu o serie nouă […]
11:10
Antibiotice Iași, prezentă la CPhI Worldwide 2025 / Parteneriate strategice și investiții în viitorul industriei farmaceutice românești Financial Intelligence
În perioada 28–30 octombrie, Antibiotice Iași a participat la CPhI Worldwide 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei […]
Acum 6 ore
10:10
Paul Aparaschivei preia conducerea executivă  a Confederației Patronale Concordia Financial Intelligence
Confederația Patronală Concordia anunță numirea lui Paul Aparaschivei în funcția de Director Executiv, începând cu 1 noiembrie 2025. […]
10:00
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington (presă) Financial Intelligence
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi omologul său […]
09:50
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv Financial Intelligence
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorului marșului de comemorare a victimelor Colectiv și va analiza dacă […]
09:40
Mădălin Borș: DNSC va stabili regulile tehnice de securitate cibernetică pentru accesul garantat la rețelele electrice, dispecerizarea prioritară a energiei, precum și integrarea în siguranță a centralelor cu puteri instalate ≤ 1 MW Financial Intelligence
Prin modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice, care au intrat spre […]
09:30
Grupul BCR, rezultate în primele 9 luni 2025: avans de 7,0% al activelor nete, o creștere de 11,2% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 8,5% Financial Intelligence
BCR a înregistrat  un profit net de 2.467 milioane de lei (491 milioane de euro) în primele nouă […]
Acum 8 ore
09:00
Umilința Visa Waiver: Guvernul Ciolacu a cheltuit 20 de milioane, cu rezultat 0 Financial Intelligence
Autor: Adrian Băzăvan – Grupul de inițiativă civică "Lupii Tricolori" În 2024, Guvernul Ciolacu a plătit din bugetul […]
08:40
Ivan (DEN): Trebuie să se modifice Legea achiziţiilor publice sectoriale; reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de stat Financial Intelligence
Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ar trebui modificată, deoarece reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de […]
08:30
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7 Financial Intelligence
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul […]
08:30
Bolojan, legat de demisie: Nu se pune această problemă cu plecarea; am încercat în toată această perioadă să evit conflictele Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în legătură cu o posibilă demisie din funcţie, că "nu se pune […]
07:50
Testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, declară vicepreşedintele american JD Vance Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, […]
07:40
Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie Financial Intelligence
Ucraina intenţionează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea […]
07:40
Ilie Bolojan: La Romatsa, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut; la Administraţia Canalelor Navigabile, salariile directorilor s-au dublat Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta […]
07:30
Kyiv Post – SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare, după măsura similară aplicată în România / Stars and Stripes: Vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din Europa Financial Intelligence
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă […]
Acum 24 ore
21:10
Colectiv – 10 ani/ Marș în Capitală în memoria victimelor tragediei Financial Intelligence
Un marș se desfășoară joi în Capitală în memoria victimelor incendiului din clubul Colectiv de acum 10 ani. […]
19:20
Cursuri gratuite pentru profesorii din școli și licee. Institutul de Studii Financiare (ISF) îi pregătește în domeniul educației financiare Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare – ISF, prin asigurarea pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a persoanelor care lucrează în […]
19:20
Orban îi va cere lui Trump excepţii pentru Ungaria în aplicarea sancţiunilor împotriva Lukoil şi Rosneft Financial Intelligence
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancţiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi […]
19:00
Man (ANRE):Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului, când e o defecţiune; salvarea nu vine la un pacient şi îi arată o listă de medici Financial Intelligence
Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului în cazul unei defecţiuni, deoarece nici salvarea nu […]
18:50
Ministrul Catherine Vautrin: Franța va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianței Financial Intelligence
Ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferință de presă […]
18:10
Convocatorul AGA Fondulului Proprietatea, completat cu numirea direct din AGA a unui președinte al Comitetului de Audit, la cererea unui grup de acționari; Unii juriști susțin că propunerile solicitate încalcă prevederile legale, prevederile statutare și codul de guvernanță corporativă; Problema, transmisă către ASF Financial Intelligence
Istvan Sarkany: Propunerea adusă pe ordinea de zi nu creează o relație de subordonare între Comitetul Reprezentanților și […]
17:30
Orientul Mijlociu și Africa de Nord: competiție strategică, energie și securitate. Reconfigurarea echilibrului global (Corneliu PIVARIU) Financial Intelligence
"Puterea adevărată în secolul XXI nu mai stă doar în forța armelor, ci în capacitatea de a conecta […]
17:20
Un judecător din SUA reduce la 345 de milioane de dolari despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace Financial Intelligence
Un judecător din statul american Dakota de Nord a redus miercuri de la 667 de milioane de dolari […]
17:20
Erdogan către Merz: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza? Financial Intelligence
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce a numit ignorarea de către aceasta […]
16:00
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei Polymarket Financial Intelligence
Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără […]
15:30
Reacție ANAT la adresa ministrului Economiei: “Populism în loc de competență: când nu știi, dar strigi tare!” Financial Intelligence
Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) a transmis un drept la replică față de afirmațiile recente ale […]
15:10
Ministerul Energiei: Am luat act de intenția Lukoil de vânzare a activelor sale internaționale; va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe Financial Intelligence
Ministerul Energiei a luat act de intenția Lukoil de vânzare a activelor sale internaționale și a anunțat că  va […]
15:10
Cristian Bușoi: Înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este încă pe circuitul actelor normative interministeriale; Avem nevoie de reglementări clare, investiții și acțiuni concrete pentru consolidarea securității cibernetice Financial Intelligence
Înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este încă pe circuitul actelor normative interministeriale, […]
Ieri
15:00
Guvernul simplifică plata amenzilor contravenționale și eliminã birocrația, prin digitalizarea procesului de încasare Financial Intelligence
Guvernul României, la inițiativa Ministerului Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice și Administrației, a adoptat […]
14:40
Gabriel Dinu: Recomandarea DNSC către organizațiile care intră sub incidența Directivei NIS 2 este de a transmite de urgență modificările necesare pentru înregistrarea în registrul entităților; amenda pentru neînscrierea în registru ajunge până la 500 de mii de lei Financial Intelligence
Recomandarea DNSC către organizațiile care intră sub incidența Directivei NIS 2 este de a transmite de urgență modificările […]
14:40
Grindeanu, despre retragerea unei părţi a trupelor americane din România: Nu este un moment uşor Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu privire la retragerea unei părţi a trupelor americane […]
14:30
Oferta Cris-Tim s-a încheiat la prețul final de 16,5 lei/acțiune; Compania a atras 454,35 milioane lei; Emitentul a decis realocarea a 5% din acțiunile aferente tranșei investitorilor instituționali către retail Financial Intelligence
Oferta publică inițială Cris-Tim s-a încheiat la prețul final de 16,5 lei/acțiune, iar emitentul a decis realocarea a […]
14:30
Guvernul a adoptat un proiect de lege privind transpunerea EMIR3, cu obiectivul reducerii riscului sistemic generat de dependența excesivă de contrapărți centrale (CCP) din țări terțe Financial Intelligence
Guvernul a adoptat, azi,  un proiect de lege privind transpunerea EMIR3, cu obiectivul reducerii riscului sistemic generat de […]
