Agroserv Măriuța atrage cu succes 3 milioane de euro într-o nouă emisiune de obligațiuni
Financial Intelligence, 31 octombrie 2025 16:20
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, anunță închiderea […] The post Agroserv Măriuța atrage cu succes 3 milioane de euro într-o nouă emisiune de obligațiuni appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
16:40
Aproape 250 de companii la care statul român este acţionar au datorii de 9,5 miliarde de lei către bugetul public; ANAF anunţă că a început notificarea acestora pentru plata obligaţiilor fiscale restante # Financial Intelligence
Un număr de 249 de firme cu capital deţinut fie integral, fie majoritar de statul român datorează bugetului […] The post Aproape 250 de companii la care statul român este acţionar au datorii de 9,5 miliarde de lei către bugetul public; ANAF anunţă că a început notificarea acestora pentru plata obligaţiilor fiscale restante appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
16:30
Retragerea parțială a trupelor americane din România demonstrează necesitatea creșterii cheltuielilor militare, consideră Bruxelles-ul # Financial Intelligence
Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-și retrage parțial trupele de la baza Mihail […] The post Retragerea parțială a trupelor americane din România demonstrează necesitatea creșterii cheltuielilor militare, consideră Bruxelles-ul appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Tariful apei potabile ar putea fi plafonat pentru cosumatorii casnici (proiect AUR) # Financial Intelligence
Tariful pentru apa potabilă ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici, potrivit unei propuneri legislative privind facilitarea accesului […] The post Tariful apei potabile ar putea fi plafonat pentru cosumatorii casnici (proiect AUR) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
16:20
Agroserv Măriuța atrage cu succes 3 milioane de euro într-o nouă emisiune de obligațiuni # Financial Intelligence
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, anunță închiderea […] The post Agroserv Măriuța atrage cu succes 3 milioane de euro într-o nouă emisiune de obligațiuni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
14:40
Abrudean: Securitatea energetică şi securitatea cibernetică nu mai pot fi privite separat # Financial Intelligence
Securitatea energetică şi securitatea cibernetică sunt două concepte care nu mai pot fi privite separat, deoarece trăim într-o […] The post Abrudean: Securitatea energetică şi securitatea cibernetică nu mai pot fi privite separat appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a păstra un colier personalizat primit de la preşedintele Trump # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a putea păstra un colier personalizat primit de la preşedintele american […] The post Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a păstra un colier personalizat primit de la preşedintele Trump appeared first on Financial Intelligence.
14:30
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că inteligența artificială se află într-un „cerc virtuos” # Financial Intelligence
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat vineri că inteligența artificială a atins un „cerc virtuos”, trimițând […] The post CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că inteligența artificială se află într-un „cerc virtuos” appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat cea de a XXXII-a ediție a Topului […] The post Excelența în afaceri, premiată de CCIB la Topul firmelor din București appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035-România Puternică # Financial Intelligence
Editura Club România a lansat ieri, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică”, […] The post Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035-România Puternică appeared first on Financial Intelligence.
14:10
CCIR: Propunerea de a obliga firmele să legalizeze la notar sau să ateste la avocat orice hotărâre AGA este nejustificată # Financial Intelligence
Prevederea legislativă prin care se introduce obligativitatea legalizării de către notar sau a atestării de către avocat a […] The post CCIR: Propunerea de a obliga firmele să legalizeze la notar sau să ateste la avocat orice hotărâre AGA este nejustificată appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Dana Dărăban, ACUE: Integrarea energetică trebuie însoțită de reziliență digitală și de infrastructură sigură. Fără acestea, fiecare MW suplimentar poate deveni un risc # Financial Intelligence
Integrarea energetică trebuie însoțită de reziliență digitală și de infrastructură sigură. Fără acestea, fiecare MW suplimentar poate deveni […] The post Dana Dărăban, ACUE: Integrarea energetică trebuie însoțită de reziliență digitală și de infrastructură sigură. Fără acestea, fiecare MW suplimentar poate deveni un risc appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Xi Jinping îl invită pe premierul canadian Mark Carney să viziteze China, un semn de destindere între Beijing şi Ottawa # Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping l-a invitat vineri pe premierul canadian Mark Carney să viziteze China, semnalând o dezgheţare […] The post Xi Jinping îl invită pe premierul canadian Mark Carney să viziteze China, un semn de destindere între Beijing şi Ottawa appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Kim Jong Un nu avea, cu adevărat, un interes să se întâlnească cu Donald Trump, consideră experţii # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a sperat într-o reîntâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în recentul său turneu […] The post Kim Jong Un nu avea, cu adevărat, un interes să se întâlnească cu Donald Trump, consideră experţii appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Perioada de vânzare a biletelor: 31 octombrie – 2 noiembrie 2025; Perioada de călătorie: 1 decembrie 2025 – […] The post TAROM lansează o ofertă specială pentru zborurile interne appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:10
Ediția de titluri de stat FIDELIS 10 din 2025, ce se va desfășura între 7-14 noiembrie, vine cu […] The post Ediția FIDELIS de noiembrie – dobânzi de până la 7,95% (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Nicușor Dan îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de […] The post Nicușor Dan îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Vance avertizează asupra unui “dezastru” în traficul aerian dacă shutdownul nu încetează până de Ziua Recunoştinţei # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a avertizat joi asupra unui posibil haos în traficul aerian de sărbători, dacă shutdownul […] The post Vance avertizează asupra unui “dezastru” în traficul aerian dacă shutdownul nu încetează până de Ziua Recunoştinţei appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Comisia Europeană l-a desemnat pe Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt drept Coordonator european pentru interconectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est # Financial Intelligence
Comisia Europeană l-a desemnat pe Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt drept Coordonator european pentru interconectivitatea energetică în Europa Centrală […] The post Comisia Europeană l-a desemnat pe Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt drept Coordonator european pentru interconectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est appeared first on Financial Intelligence.
12:00
China cere Statelor Unite să se opună independenţei Taiwanului după summitul Xi-Trump de la Busan # Financial Intelligence
China a cerut vineri Statelor Unite să adopte o poziţie clară împotriva “independenţei Taiwanului” şi a afirmat că […] The post China cere Statelor Unite să se opună independenţei Taiwanului după summitul Xi-Trump de la Busan appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Mobilitatea și delegarea angajaților creează confuzii fiscale companiilor, acestea riscând să li se calculeze diferențe de taxe și penalități (CCF) # Financial Intelligence
Există mulți angajați care își desfășoară activitatea în diverse locații care nu aparțin angajatorului lor sau circulă permanent, […] The post Mobilitatea și delegarea angajaților creează confuzii fiscale companiilor, acestea riscând să li se calculeze diferențe de taxe și penalități (CCF) appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Daniel Buda: Atacurile cibernetice devin tot mai des arme ale războiului hibrid, iar provocarea reală abia începe # Financial Intelligence
Energia este una dintre cele mai vizate industrii de atacurile cibernetice pentru că alimentează totul: locuințe, spitale, afaceri, […] The post Daniel Buda: Atacurile cibernetice devin tot mai des arme ale războiului hibrid, iar provocarea reală abia începe appeared first on Financial Intelligence.
11:10
MFP: Costul de finanțare al statului pe termen lung în lei scade pentru prima dată în acest an sub 7% # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor a preschimbat obligațiuni scadente în 22 aprilie 2026 și 24 iunie 2026, cu o serie nouă […] The post MFP: Costul de finanțare al statului pe termen lung în lei scade pentru prima dată în acest an sub 7% appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Antibiotice Iași, prezentă la CPhI Worldwide 2025 / Parteneriate strategice și investiții în viitorul industriei farmaceutice românești # Financial Intelligence
În perioada 28–30 octombrie, Antibiotice Iași a participat la CPhI Worldwide 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei […] The post Antibiotice Iași, prezentă la CPhI Worldwide 2025 / Parteneriate strategice și investiții în viitorul industriei farmaceutice românești appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:10
Paul Aparaschivei preia conducerea executivă a Confederației Patronale Concordia # Financial Intelligence
Confederația Patronală Concordia anunță numirea lui Paul Aparaschivei în funcția de Director Executiv, începând cu 1 noiembrie 2025. […] The post Paul Aparaschivei preia conducerea executivă a Confederației Patronale Concordia appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington (presă) # Financial Intelligence
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi omologul său […] The post Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington (presă) appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv # Financial Intelligence
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorului marșului de comemorare a victimelor Colectiv și va analiza dacă […] The post Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Mădălin Borș: DNSC va stabili regulile tehnice de securitate cibernetică pentru accesul garantat la rețelele electrice, dispecerizarea prioritară a energiei, precum și integrarea în siguranță a centralelor cu puteri instalate ≤ 1 MW # Financial Intelligence
Prin modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice, care au intrat spre […] The post Mădălin Borș: DNSC va stabili regulile tehnice de securitate cibernetică pentru accesul garantat la rețelele electrice, dispecerizarea prioritară a energiei, precum și integrarea în siguranță a centralelor cu puteri instalate ≤ 1 MW appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Grupul BCR, rezultate în primele 9 luni 2025: avans de 7,0% al activelor nete, o creștere de 11,2% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 8,5% # Financial Intelligence
BCR a înregistrat un profit net de 2.467 milioane de lei (491 milioane de euro) în primele nouă […] The post Grupul BCR, rezultate în primele 9 luni 2025: avans de 7,0% al activelor nete, o creștere de 11,2% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 8,5% appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Umilința Visa Waiver: Guvernul Ciolacu a cheltuit 20 de milioane, cu rezultat 0 # Financial Intelligence
Autor: Adrian Băzăvan – Grupul de inițiativă civică “Lupii Tricolori” În 2024, Guvernul Ciolacu a plătit din bugetul […] The post Umilința Visa Waiver: Guvernul Ciolacu a cheltuit 20 de milioane, cu rezultat 0 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
08:40
Ivan (DEN): Trebuie să se modifice Legea achiziţiilor publice sectoriale; reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de stat # Financial Intelligence
Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ar trebui modificată, deoarece reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de […] The post Ivan (DEN): Trebuie să se modifice Legea achiziţiilor publice sectoriale; reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de stat appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7 # Financial Intelligence
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul […] The post Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7 appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Bolojan, legat de demisie: Nu se pune această problemă cu plecarea; am încercat în toată această perioadă să evit conflictele # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în legătură cu o posibilă demisie din funcţie, că “nu se pune […] The post Bolojan, legat de demisie: Nu se pune această problemă cu plecarea; am încercat în toată această perioadă să evit conflictele appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, declară vicepreşedintele american JD Vance # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, […] The post Testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, declară vicepreşedintele american JD Vance appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie # Financial Intelligence
Ucraina intenţionează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea […] The post Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Ilie Bolojan: La Romatsa, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut; la Administraţia Canalelor Navigabile, salariile directorilor s-au dublat # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta […] The post Ilie Bolojan: La Romatsa, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut; la Administraţia Canalelor Navigabile, salariile directorilor s-au dublat appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Kyiv Post – SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare, după măsura similară aplicată în România / Stars and Stripes: Vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din Europa # Financial Intelligence
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă […] The post Kyiv Post – SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare, după măsura similară aplicată în România / Stars and Stripes: Vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din Europa appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:10
Un marș se desfășoară joi în Capitală în memoria victimelor incendiului din clubul Colectiv de acum 10 ani. […] The post Colectiv – 10 ani/ Marș în Capitală în memoria victimelor tragediei appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Cursuri gratuite pentru profesorii din școli și licee. Institutul de Studii Financiare (ISF) îi pregătește în domeniul educației financiare # Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare – ISF, prin asigurarea pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a persoanelor care lucrează în […] The post Cursuri gratuite pentru profesorii din școli și licee. Institutul de Studii Financiare (ISF) îi pregătește în domeniul educației financiare appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Orban îi va cere lui Trump excepţii pentru Ungaria în aplicarea sancţiunilor împotriva Lukoil şi Rosneft # Financial Intelligence
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancţiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi […] The post Orban îi va cere lui Trump excepţii pentru Ungaria în aplicarea sancţiunilor împotriva Lukoil şi Rosneft appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Man (ANRE):Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului, când e o defecţiune; salvarea nu vine la un pacient şi îi arată o listă de medici # Financial Intelligence
Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului în cazul unei defecţiuni, deoarece nici salvarea nu […] The post Man (ANRE):Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului, când e o defecţiune; salvarea nu vine la un pacient şi îi arată o listă de medici appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ministrul Catherine Vautrin: Franța va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianței # Financial Intelligence
Ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferință de presă […] The post Ministrul Catherine Vautrin: Franța va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianței appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Convocatorul AGA Fondulului Proprietatea, completat cu numirea direct din AGA a unui președinte al Comitetului de Audit, la cererea unui grup de acționari; Unii juriști susțin că propunerile solicitate încalcă prevederile legale, prevederile statutare și codul de guvernanță corporativă; Problema, transmisă către ASF # Financial Intelligence
Istvan Sarkany: Propunerea adusă pe ordinea de zi nu creează o relație de subordonare între Comitetul Reprezentanților și […] The post Convocatorul AGA Fondulului Proprietatea, completat cu numirea direct din AGA a unui președinte al Comitetului de Audit, la cererea unui grup de acționari; Unii juriști susțin că propunerile solicitate încalcă prevederile legale, prevederile statutare și codul de guvernanță corporativă; Problema, transmisă către ASF appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Orientul Mijlociu și Africa de Nord: competiție strategică, energie și securitate. Reconfigurarea echilibrului global (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
“Puterea adevărată în secolul XXI nu mai stă doar în forța armelor, ci în capacitatea de a conecta […] The post Orientul Mijlociu și Africa de Nord: competiție strategică, energie și securitate. Reconfigurarea echilibrului global (Corneliu PIVARIU) appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Un judecător din SUA reduce la 345 de milioane de dolari despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace # Financial Intelligence
Un judecător din statul american Dakota de Nord a redus miercuri de la 667 de milioane de dolari […] The post Un judecător din SUA reduce la 345 de milioane de dolari despăgubirile la care fusese condamnată Greenpeace appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce a numit ignorarea de către aceasta […] The post Erdogan către Merz: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza? appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:00
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei Polymarket # Financial Intelligence
Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără […] The post Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei Polymarket appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Reacție ANAT la adresa ministrului Economiei: “Populism în loc de competență: când nu știi, dar strigi tare!” # Financial Intelligence
Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) a transmis un drept la replică față de afirmațiile recente ale […] The post Reacție ANAT la adresa ministrului Economiei: “Populism în loc de competență: când nu știi, dar strigi tare!” appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Ministerul Energiei: Am luat act de intenția Lukoil de vânzare a activelor sale internaționale; va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe # Financial Intelligence
Ministerul Energiei a luat act de intenția Lukoil de vânzare a activelor sale internaționale și a anunțat că va […] The post Ministerul Energiei: Am luat act de intenția Lukoil de vânzare a activelor sale internaționale; va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Cristian Bușoi: Înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este încă pe circuitul actelor normative interministeriale; Avem nevoie de reglementări clare, investiții și acțiuni concrete pentru consolidarea securității cibernetice # Financial Intelligence
Înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este încă pe circuitul actelor normative interministeriale, […] The post Cristian Bușoi: Înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE) este încă pe circuitul actelor normative interministeriale; Avem nevoie de reglementări clare, investiții și acțiuni concrete pentru consolidarea securității cibernetice appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Guvernul simplifică plata amenzilor contravenționale și eliminã birocrația, prin digitalizarea procesului de încasare # Financial Intelligence
Guvernul României, la inițiativa Ministerului Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice și Administrației, a adoptat […] The post Guvernul simplifică plata amenzilor contravenționale și eliminã birocrația, prin digitalizarea procesului de încasare appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.