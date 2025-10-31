Louis Munteanu devine tot mai ieftin: "Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat"
Primasport.ro, 31 octombrie 2025 09:50
• • •
Acum o oră
09:50
Acum 12 ore
23:50
VIDEO | Costel Gâlcă a lăudat un jucător după victoria cu Dumbrăviţa: „A făcut un meci bun”
23:40
Discurs la superlativ la adresa unui fotbalist de la Rapid: „Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, din nou învinse în grupele LEN Euro Cup
23:20
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, a patra înfrângere consecutivă în FIBA EuroCup
23:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Rapid, victorie fără drept de apel cu Dumbrăviţa
22:30
VIDEO | Marius Ştefănescu a spart gheaţa în Turcia! Fostul jucător de la FCSB a reuşit primul său gol pentru Konyaspor
22:30
Reacţia lui Leo Grozavu după FC Botoşani - Farul 1-1: „Nu pot să fiu mulţumit”
21:40
Denis Alibec, de la FCSB la „U” Cluj?! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali şi poate pleca în iarnă: „Vom analiza situaţia”
Acum 24 ore
21:20
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Dumbrăviţa - Farul se joacă ACUM! Programul complet
21:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiza la FC Botoşani - Farul! Urmează Dumbrăviţa - Rapid
20:30
Andrea Mandorlini, atac devastator după ce a fost dat afară de la CFR Cluj: „Ştiţi ce e în acel vestiar? Mare greşeală că m-am întors!”
20:20
OFICIAL | Juventus şi-a prezentat noul antrenor! Revenire de senzaţie în Serie A
20:00
Adrian Mihalcea a explodat după UTA - Petrolul 1-1: „Am ajuns la cota 0, mai rău de atât nu ştiu dacă există”
19:50
Zeljko Kopic a lăudat 3 rivale din SuperLiga: „Fac bine ceea ce fac!”
19:40
Eugen Neagoe rămâne optimist după remiza obţinută în Cupa României: „Avem şanse”
19:10
Veljko Paunovic este noul selecţioner al Serbiei
19:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! FC Botoşani - Farul se joacă ACUM! Programul complet
19:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiză la Arad, între UTA şi Petrolul! Urmează FC Botoşani - Farul. Programul complet
18:40
Tragedie în lumea crichetului. Un jucător australian a murit la doar 17 ani, după ce a fost lovit de o minge
18:40
Adrian Mutu a făcut scut în jurul lui Mirel Rădoi: „Trebuie să fie unul care-şi bagă coada”
17:40
Valeriu Iftime a desfiinţat un patron din fotbalul românesc: „Am asistat la un circ! I-a distrus psihic şi le-a tăiat tot elanul”
17:20
Antrenorul lui Monaco, anunţ despre revenirea lui Paul Pogba
17:10
Victorie la limită pentru FC Hermannstadt la Chiajna! Trupa lui Marius Măldărăşanu nu a impresionat nici în Cupa României
17:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! UTA - Petrolul se joacă ACUM! Programul complet
16:50
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski! Atacantul dorit de granzii din Premier League este aşteptat să ajungă sub comanda lui Hansi Flick
16:50
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! UTA - Petrolul, de la 17:00! Programul complet
15:20
CFR, decimată înaintea meciului cu Dinamo: "Sunt mulţi jucători sub semnul întrebării"
15:20
OFICIAL | Daniel Pancu a fost prezentat oficial la CFR: „Bun venit în familie”
14:40
Sorin Cârţu nu s-a mai abţinut! Oficialul Universităţii Craiova a răbufnit când a fost întrebat de Mirel Rădoi
14:10
FOTO | FCSB a ajuns la Cluj! Hotelul de lux la care s-au cazat vedetele lui Gigi Becali
14:00
Modificări în programul etapei a 16-a din SuperLigă
13:40
Verdictul medicilor! Cât va lipsi David Miculescu după accidentarea din meciul cu Gloria Bistriţa
12:50
Interes general pentru jucătorii Dinamo! O parte dintre jucătorii trupei din Ştefan cel Mare ar putea părăsi echipa în iarnă: „Sunt tatonări în momentul de faţă”
12:30
Basarab Panduru a pus la zid un jucător de la FCSB: "Nu putea să dribleze un jucător din Liga 2" | EXCLUSIV
11:40
Cristi Chivu, răspuns tranşant pentru Antonio Conte: „Nu acord importanţă la ce se spune, e o pierdere de timp”
10:30
Fabulos! Ce primă de calificare în play-off are Mihai Teja la Metaloglobus
Ieri
10:20
Tiger Woods nu va participa la Hero World Challenge, turneu de golf programat în decembrie
10:20
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident în Malaysia, nu mai este în stare critică
10:10
Străinul ce a impresionat din Superliga şi-a anunţat retragerea la doar 33 de ani
00:30
VIDEO EXCLUSIV | FCSB ar putea suferi o pierdere mare! MM Stoica e îngrijorat. ”Noi am fost acoperiţi foarte bine pe toate posturile”
00:20
FC Liverpool nu îşi revine! Eşec dur suferit în Cupa Ligii Angliei
00:10
VIDEO | Inter - Fiorentina 3-0. Demonstraţie de forţă a trupei lui Cristi Chivu
00:00
”S-a dus la spital cu ambulanţa pentru control”. Elias Charalambous, prima reacţie despre accidentarea lui David Miculescu
29 octombrie 2025
23:50
La Raliul Argeşului se decid titlul pe asfalt şi vicecampionii la general ai CNR
23:50
VIDEO | Nicolae Grigore e supărat, deşi Bistriţa a făcut un meci excelent cu FCSB. ”Nu pot să accept!”
23:30
VIDEO | La 16 ani, Andrei Dăncuş a bifat primul meci ca titular la FCSB. ”Mă bucur că am primit această oportunitate”
23:10
VIDEO | Gloria Bistriţa - FCSB 1-3. Meci eroic făcut de divizionara secundă
23:10
CFR şi-a găsit antrenor! Joi este aşteptat să semneze
22:50
Patrick Petre, prezentat oficial de noua echipă!
