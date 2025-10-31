VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stahl deschide scorul
Primasport.ro, 31 octombrie 2025 18:00
• • •
Acum 10 minute
18:10
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au ratat din penalty # Primasport.ro
Acum 30 minute
18:00
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre U BT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda # Primasport.ro
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre U BT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda
18:00
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stahl deschide scorul # Primasport.ro
Acum o oră
17:40
Dan Şucu trece la măsuri radicale! Renunţă la un nume important şi în scurt timp s-ar mai putea produce o plecare de marcă # Primasport.ro
Dan Şucu trece la măsuri radicale! Renunţă la un nume important şi în scurt timp s-ar mai putea produce o plecare de marcă
17:40
Gigi Becali, ironic cu Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia. ”Trebuie să se ducă acum la CSA” # Primasport.ro
Gigi Becali, ironic cu Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia. ”Trebuie să se ducă acum la CSA”
17:40
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:20
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele Conference League în 2028 şi 2029 # Primasport.ro
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele Conference League în 2028 şi 2029
Acum 2 ore
17:10
Echipa secundă a celor de FCSB a obţinut un succes cu Dinamo 2 în Liga 3
16:40
Sorana Cîrstea se opreşte în sferturi la Hong Kong Open. Românca a fost eliminată de Leylah Fernandez # Primasport.ro
Sorana Cîrstea se opreşte în sferturi la Hong Kong Open. Românca a fost eliminată de Leylah Fernandez
16:40
Gigi Becali, reacţie despre transferul lui Alibec la o rivală din Superliga. ”Normal că îi interesează” # Primasport.ro
Gigi Becali, reacţie despre transferul lui Alibec la o rivală din Superliga. ”Normal că îi interesează”
16:30
Sabalenka vrea să câştige primul său titlu WTA Finals. Cele mai bune jucătoare luptă pentru trofeu la Riad # Primasport.ro
Sabalenka vrea să câştige primul său titlu WTA Finals. Cele mai bune jucătoare luptă pentru trofeu la Riad
16:30
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în noiembrie, pentru un antrenament deschis publicului # Primasport.ro
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în noiembrie, pentru un antrenament deschis publicului
16:30
Monica Niculescu s-a calificat în semifinale la Chennai Open, în cadrul turneului de dublu # Primasport.ro
Monica Niculescu s-a calificat în semifinale la Chennai Open, în cadrul turneului de dublu
16:30
Lovitura pregătită de FCSB! Campioana îşi aduce director sportiv din campionatul României # Primasport.ro
Lovitura pregătită de FCSB! Campioana îşi aduce director sportiv din campionatul României
16:20
Cum ar putea arăta echipa de start a celor de la FCSB cu ”U” Cluj. Engimă cu privire la fundaşii centrali # Primasport.ro
Cum ar putea arăta echipa de start a celor de la FCSB cu ”U” Cluj. Engimă cu privire la fundaşii centrali
16:20
LIVE VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2 # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2
Acum 4 ore
16:10
World Athletics a descoperit că angajaţi ai săi au comis un furt în valoare de 1,5 milioane de euro # Primasport.ro
World Athletics a descoperit că angajaţi ai săi au comis un furt în valoare de 1,5 milioane de euro
16:10
Anulat în acest an, Turul Columbiei la ciclism nu se va desfăşura nici în 2026
16:10
Fenerbahce mută la Munchen meciurile împotriva echipelor israeliene
16:10
Finală braziliană în Copa Libertadores: Palmeiras - Flamengo
16:00
Vedetele susţin România. Fă-o şi tu să câştigăm împreuna! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV # Primasport.ro
Vedetele susţin România. Fă-o şi tu să câştigăm împreuna! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV
15:20
Gigi Becali s-a convins cu noul transfer: "E ăla pe care îl aşteptam de ani şi ani"
14:30
Final de drum pentru Zouma la CFR? "E distrus de accidentări, abia se mai mişcă"
14:20
Acţionarul din Superligă pune la îndoială strategia lui Becali: "E întâmplare ce e acolo, nu au o strategie" # Primasport.ro
Acţionarul din Superligă pune la îndoială strategia lui Becali: "E întâmplare ce e acolo, nu au o strategie"
Acum 6 ore
13:30
S-a stabilit arbitrul de la Dinamo – CFR! Pe cine a desemnat CCA să conducă derby-ul # Primasport.ro
S-a stabilit arbitrul de la Dinamo – CFR! Pe cine a desemnat CCA să conducă derby-ul
13:20
LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off
13:20
S-a bătut palma pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce sumă urmează să încaseze CFR # Primasport.ro
S-a bătut palma pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce sumă urmează să încaseze CFR
12:20
Pancu a fost pe lista unei echipe de top înainte să vină la CFR! De ce a căzut mutarea: "E soluţia câştigătoare" # Primasport.ro
Pancu a fost pe lista unei echipe de top înainte să vină la CFR! De ce a căzut mutarea: "E soluţia câştigătoare"
Acum 8 ore
11:40
Edi Iordănescu, întâlnire de ultimă oră cu şefii lui Legia! Ce şanse sunt să revină la echipa naţională? # Primasport.ro
Edi Iordănescu, întâlnire de ultimă oră cu şefii lui Legia! Ce şanse sunt să revină la echipa naţională?
10:40
A fost în vestiarul CFR-ului şi ştie care era minusul echipei: "Între jucători nu se crea o prietenie!" # Primasport.ro
A fost în vestiarul CFR-ului şi ştie care era minusul echipei: "Între jucători nu se crea o prietenie!"
Acum 12 ore
09:50
Louis Munteanu devine tot mai ieftin: "Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat" # Primasport.ro
Louis Munteanu devine tot mai ieftin: "Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat"
Acum 24 ore
23:50
VIDEO | Costel Gâlcă a lăudat un jucător după victoria cu Dumbrăviţa: „A făcut un meci bun” # Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă a lăudat un jucător după victoria cu Dumbrăviţa: „A făcut un meci bun”
23:40
Discurs la superlativ la adresa unui fotbalist de la Rapid: „Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Discurs la superlativ la adresa unui fotbalist de la Rapid: „Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, din nou învinse în grupele LEN Euro Cup
23:20
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, a patra înfrângere consecutivă în FIBA EuroCup
23:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Rapid, victorie fără drept de apel cu Dumbrăviţa # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Rapid, victorie fără drept de apel cu Dumbrăviţa
22:30
VIDEO | Marius Ştefănescu a spart gheaţa în Turcia! Fostul jucător de la FCSB a reuşit primul său gol pentru Konyaspor # Primasport.ro
VIDEO | Marius Ştefănescu a spart gheaţa în Turcia! Fostul jucător de la FCSB a reuşit primul său gol pentru Konyaspor
22:30
Reacţia lui Leo Grozavu după FC Botoşani - Farul 1-1: „Nu pot să fiu mulţumit”
21:40
Denis Alibec, de la FCSB la „U” Cluj?! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali şi poate pleca în iarnă: „Vom analiza situaţia” # Primasport.ro
Denis Alibec, de la FCSB la „U” Cluj?! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali şi poate pleca în iarnă: „Vom analiza situaţia”
21:20
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Dumbrăviţa - Farul se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Dumbrăviţa - Farul se joacă ACUM! Programul complet
21:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiza la FC Botoşani - Farul! Urmează Dumbrăviţa - Rapid # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiza la FC Botoşani - Farul! Urmează Dumbrăviţa - Rapid
20:30
Andrea Mandorlini, atac devastator după ce a fost dat afară de la CFR Cluj: „Ştiţi ce e în acel vestiar? Mare greşeală că m-am întors!” # Primasport.ro
Andrea Mandorlini, atac devastator după ce a fost dat afară de la CFR Cluj: „Ştiţi ce e în acel vestiar? Mare greşeală că m-am întors!”
20:20
OFICIAL | Juventus şi-a prezentat noul antrenor! Revenire de senzaţie în Serie A
20:00
Adrian Mihalcea a explodat după UTA - Petrolul 1-1: „Am ajuns la cota 0, mai rău de atât nu ştiu dacă există” # Primasport.ro
Adrian Mihalcea a explodat după UTA - Petrolul 1-1: „Am ajuns la cota 0, mai rău de atât nu ştiu dacă există”
19:50
Zeljko Kopic a lăudat 3 rivale din SuperLiga: „Fac bine ceea ce fac!”
19:40
Eugen Neagoe rămâne optimist după remiza obţinută în Cupa României: „Avem şanse”
19:10
Veljko Paunovic este noul selecţioner al Serbiei
19:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! FC Botoşani - Farul se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! FC Botoşani - Farul se joacă ACUM! Programul complet
19:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiză la Arad, între UTA şi Petrolul! Urmează FC Botoşani - Farul. Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiză la Arad, între UTA şi Petrolul! Urmează FC Botoşani - Farul. Programul complet
18:40
Tragedie în lumea crichetului. Un jucător australian a murit la doar 17 ani, după ce a fost lovit de o minge # Primasport.ro
Tragedie în lumea crichetului. Un jucător australian a murit la doar 17 ani, după ce a fost lovit de o minge
