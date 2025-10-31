VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor 2-1. Moldovenii bat din nou în prelungiri!

Primasport.ro, 31 octombrie 2025 19:30

VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor 2-1. Moldovenii bat din nou în prelungiri!

Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:10
România şi Georgia, victorii în prima zi a Trofeului Carpaţi de la Baia Mare Primasport.ro
România şi Georgia, victorii în prima zi a Trofeului Carpaţi de la Baia Mare
19:00
VIDEO | Fostul internaţional spaniol a fost impresionat când a văzut ce era pe Ghencea. ”Nu existau condiţii bune pentru a juca” Primasport.ro
VIDEO | Fostul internaţional spaniol a fost impresionat când a văzut ce era pe Ghencea. ”Nu existau condiţii bune pentru a juca”
19:00
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează în startul reprizei secunde Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează în startul reprizei secunde
Acum 2 ore
18:40
FC Botoşani a strâns o sumă considerabilă pentru o campanie umanitară Primasport.ro
FC Botoşani a strâns o sumă considerabilă pentru o campanie umanitară
18:40
Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur în faţa întregului lot al lui Real Madrid Primasport.ro
Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur în faţa întregului lot al lui Real Madrid
18:20
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre UBT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda Primasport.ro
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre UBT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda
18:10
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au ratat din penalty Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au ratat din penalty
18:00
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre U BT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda Primasport.ro
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre U BT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda
18:00
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stahl deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stahl deschide scorul
Acum 4 ore
17:40
Dan Şucu trece la măsuri radicale! Renunţă la un nume important şi în scurt timp s-ar mai putea produce o plecare de marcă Primasport.ro
Dan Şucu trece la măsuri radicale! Renunţă la un nume important şi în scurt timp s-ar mai putea produce o plecare de marcă
17:40
Gigi Becali, ironic cu Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia. ”Trebuie să se ducă acum la CSA” Primasport.ro
Gigi Becali, ironic cu Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia. ”Trebuie să se ducă acum la CSA”
17:40
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:20
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele Conference League în 2028 şi 2029 Primasport.ro
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele Conference League în 2028 şi 2029
17:10
Echipa secundă a celor de FCSB a obţinut un succes cu Dinamo 2 în Liga 3 Primasport.ro
Echipa secundă a celor de FCSB a obţinut un succes cu Dinamo 2 în Liga 3
16:40
Sorana Cîrstea se opreşte în sferturi la Hong Kong Open. Românca a fost eliminată de Leylah Fernandez Primasport.ro
Sorana Cîrstea se opreşte în sferturi la Hong Kong Open. Românca a fost eliminată de Leylah Fernandez
16:40
Gigi Becali, reacţie despre transferul lui Alibec la o rivală din Superliga. ”Normal că îi interesează” Primasport.ro
Gigi Becali, reacţie despre transferul lui Alibec la o rivală din Superliga. ”Normal că îi interesează”
16:30
Sabalenka vrea să câştige primul său titlu WTA Finals. Cele mai bune jucătoare luptă pentru trofeu la Riad Primasport.ro
Sabalenka vrea să câştige primul său titlu WTA Finals. Cele mai bune jucătoare luptă pentru trofeu la Riad
16:30
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în noiembrie, pentru un antrenament deschis publicului Primasport.ro
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în noiembrie, pentru un antrenament deschis publicului
16:30
Monica Niculescu s-a calificat în semifinale la Chennai Open, în cadrul turneului de dublu Primasport.ro
Monica Niculescu s-a calificat în semifinale la Chennai Open, în cadrul turneului de dublu
16:30
Lovitura pregătită de FCSB! Campioana îşi aduce director sportiv din campionatul României Primasport.ro
Lovitura pregătită de FCSB! Campioana îşi aduce director sportiv din campionatul României
16:20
Cum ar putea arăta echipa de start a celor de la FCSB cu ”U” Cluj. Engimă cu privire la fundaşii centrali Primasport.ro
Cum ar putea arăta echipa de start a celor de la FCSB cu ”U” Cluj. Engimă cu privire la fundaşii centrali
16:20
LIVE VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2 Primasport.ro
LIVE VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2
16:10
World Athletics a descoperit că angajaţi ai săi au comis un furt în valoare de 1,5 milioane de euro Primasport.ro
World Athletics a descoperit că angajaţi ai săi au comis un furt în valoare de 1,5 milioane de euro
16:10
Anulat în acest an, Turul Columbiei la ciclism nu se va desfăşura nici în 2026 Primasport.ro
Anulat în acest an, Turul Columbiei la ciclism nu se va desfăşura nici în 2026
16:10
Fenerbahce mută la Munchen meciurile împotriva echipelor israeliene Primasport.ro
Fenerbahce mută la Munchen meciurile împotriva echipelor israeliene
16:10
Finală braziliană în Copa Libertadores: Palmeiras - Flamengo Primasport.ro
Finală braziliană în Copa Libertadores: Palmeiras - Flamengo
16:00
Vedetele susţin România. Fă-o şi tu să câştigăm împreuna! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV Primasport.ro
Vedetele susţin România. Fă-o şi tu să câştigăm împreuna! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV
Acum 6 ore
15:20
Gigi Becali s-a convins cu noul transfer: "E ăla pe care îl aşteptam de ani şi ani" Primasport.ro
Gigi Becali s-a convins cu noul transfer: "E ăla pe care îl aşteptam de ani şi ani"
14:30
Final de drum pentru Zouma la CFR? "E distrus de accidentări, abia se mai mişcă" Primasport.ro
Final de drum pentru Zouma la CFR? "E distrus de accidentări, abia se mai mişcă"
14:20
Acţionarul din Superligă pune la îndoială strategia lui Becali: "E întâmplare ce e acolo, nu au o strategie" Primasport.ro
Acţionarul din Superligă pune la îndoială strategia lui Becali: "E întâmplare ce e acolo, nu au o strategie"
Acum 8 ore
13:30
S-a stabilit arbitrul de la Dinamo – CFR! Pe cine a desemnat CCA să conducă derby-ul Primasport.ro
S-a stabilit arbitrul de la Dinamo – CFR! Pe cine a desemnat CCA să conducă derby-ul
13:20
LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off Primasport.ro
LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off
13:20
S-a bătut palma pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce sumă urmează să încaseze CFR Primasport.ro
S-a bătut palma pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce sumă urmează să încaseze CFR
12:20
Pancu a fost pe lista unei echipe de top înainte să vină la CFR! De ce a căzut mutarea: "E soluţia câştigătoare" Primasport.ro
Pancu a fost pe lista unei echipe de top înainte să vină la CFR! De ce a căzut mutarea: "E soluţia câştigătoare"
Acum 12 ore
11:40
Edi Iordănescu, întâlnire de ultimă oră cu şefii lui Legia! Ce şanse sunt să revină la echipa naţională? Primasport.ro
Edi Iordănescu, întâlnire de ultimă oră cu şefii lui Legia! Ce şanse sunt să revină la echipa naţională?
10:40
A fost în vestiarul CFR-ului şi ştie care era minusul echipei: "Între jucători nu se crea o prietenie!" Primasport.ro
A fost în vestiarul CFR-ului şi ştie care era minusul echipei: "Între jucători nu se crea o prietenie!"
09:50
Louis Munteanu devine tot mai ieftin: "Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat" Primasport.ro
Louis Munteanu devine tot mai ieftin: "Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat"
Acum 24 ore
23:50
VIDEO | Costel Gâlcă a lăudat un jucător după victoria cu Dumbrăviţa: „A făcut un meci bun” Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă a lăudat un jucător după victoria cu Dumbrăviţa: „A făcut un meci bun”
23:40
Discurs la superlativ la adresa unui fotbalist de la Rapid: „Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Discurs la superlativ la adresa unui fotbalist de la Rapid: „Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, din nou învinse în grupele LEN Euro Cup Primasport.ro
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, din nou învinse în grupele LEN Euro Cup
23:20
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, a patra înfrângere consecutivă în FIBA EuroCup Primasport.ro
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, a patra înfrângere consecutivă în FIBA EuroCup
23:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Rapid, victorie fără drept de apel cu Dumbrăviţa Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Rapid, victorie fără drept de apel cu Dumbrăviţa
22:30
VIDEO | Marius Ştefănescu a spart gheaţa în Turcia! Fostul jucător de la FCSB a reuşit primul său gol pentru Konyaspor Primasport.ro
VIDEO | Marius Ştefănescu a spart gheaţa în Turcia! Fostul jucător de la FCSB a reuşit primul său gol pentru Konyaspor
22:30
Reacţia lui Leo Grozavu după FC Botoşani - Farul 1-1: „Nu pot să fiu mulţumit” Primasport.ro
Reacţia lui Leo Grozavu după FC Botoşani - Farul 1-1: „Nu pot să fiu mulţumit”
21:40
Denis Alibec, de la FCSB la „U” Cluj?! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali şi poate pleca în iarnă: „Vom analiza situaţia” Primasport.ro
Denis Alibec, de la FCSB la „U” Cluj?! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali şi poate pleca în iarnă: „Vom analiza situaţia”
21:20
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Dumbrăviţa - Farul se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Dumbrăviţa - Farul se joacă ACUM! Programul complet
21:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiza la FC Botoşani - Farul! Urmează Dumbrăviţa - Rapid Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiza la FC Botoşani - Farul! Urmează Dumbrăviţa - Rapid
20:30
Andrea Mandorlini, atac devastator după ce a fost dat afară de la CFR Cluj: „Ştiţi ce e în acel vestiar? Mare greşeală că m-am întors!” Primasport.ro
Andrea Mandorlini, atac devastator după ce a fost dat afară de la CFR Cluj: „Ştiţi ce e în acel vestiar? Mare greşeală că m-am întors!”
20:20
OFICIAL | Juventus şi-a prezentat noul antrenor! Revenire de senzaţie în Serie A Primasport.ro
OFICIAL | Juventus şi-a prezentat noul antrenor! Revenire de senzaţie în Serie A
Mai multe ştiri
