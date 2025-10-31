Tony da Silva îşi asigură liniştea la Iaşi. ”Numai eu cu jucătorii şi cu staff-ul ştiu că sunt clipe dificile”
31 octombrie 2025
Tony da Silva îşi asigură liniştea la Iaşi. ”Numai eu cu jucătorii şi cu staff-ul ştiu că sunt clipe dificile”
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Kun, aproape să marcheze un gol superb
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Kun, aproape să marcheze un gol superb
Tony da Silva îşi asigură liniştea la Iaşi. "Numai eu cu jucătorii şi cu staff-ul ştiu că sunt clipe dificile"
Tony da Silva îşi asigură liniştea la Iaşi. ”Numai eu cu jucătorii şi cu staff-ul ştiu că sunt clipe dificile”
"Cred că puteam decide jocul în prima repriză". Reacţia lui Erik Lincar, după ce a pierdut dramatic în Copou
"Cred că puteam decide jocul în prima repriză”. Reacţia lui Erik Lincar, după ce a pierdut dramatic în Copou
VIDEO EXCLUSIV | "A fost ceva de domeniul fantasticului". MM Stoica a dezvăluit cine i-a înjurat pe cei de la FCSB la Bistriţa
VIDEO EXCLUSIV | ”A fost ceva de domeniul fantasticului”. MM Stoica a dezvăluit cine i-a înjurat pe cei de la FCSB la Bistriţa
Salariul incredibil pe care îl câştigă Ionuţ Panţîru în Liga 2. ”Asta-i ţara”
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Echipele de start
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Echipele de start
Cristiano Bergodi, anunţ despre transferul lui Denis Alibec. ”Mi se pare normal”
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor 2-1. Moldovenii bat din nou în prelungiri!
România şi Georgia, victorii în prima zi a Trofeului Carpaţi de la Baia Mare
VIDEO | Fostul internaţional spaniol a fost impresionat când a văzut ce era pe Ghencea. "Nu existau condiţii bune pentru a juca"
VIDEO | Fostul internaţional spaniol a fost impresionat când a văzut ce era pe Ghencea. ”Nu existau condiţii bune pentru a juca”
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează în startul reprizei secunde
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează în startul reprizei secunde
FC Botoşani a strâns o sumă considerabilă pentru o campanie umanitară
Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur în faţa întregului lot al lui Real Madrid
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre UBT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre UBT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au ratat din penalty
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au ratat din penalty
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre U BT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre U BT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stahl deschide scorul
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stahl deschide scorul
Dan Şucu trece la măsuri radicale! Renunţă la un nume important şi în scurt timp s-ar mai putea produce o plecare de marcă
Dan Şucu trece la măsuri radicale! Renunţă la un nume important şi în scurt timp s-ar mai putea produce o plecare de marcă
Gigi Becali, ironic cu Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia. "Trebuie să se ducă acum la CSA"
Gigi Becali, ironic cu Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia. ”Trebuie să se ducă acum la CSA”
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele Conference League în 2028 şi 2029
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele Conference League în 2028 şi 2029
Echipa secundă a celor de FCSB a obţinut un succes cu Dinamo 2 în Liga 3
Sorana Cîrstea se opreşte în sferturi la Hong Kong Open. Românca a fost eliminată de Leylah Fernandez
Sorana Cîrstea se opreşte în sferturi la Hong Kong Open. Românca a fost eliminată de Leylah Fernandez
Gigi Becali, reacţie despre transferul lui Alibec la o rivală din Superliga. "Normal că îi interesează"
Gigi Becali, reacţie despre transferul lui Alibec la o rivală din Superliga. ”Normal că îi interesează”
Sabalenka vrea să câştige primul său titlu WTA Finals. Cele mai bune jucătoare luptă pentru trofeu la Riad
Sabalenka vrea să câştige primul său titlu WTA Finals. Cele mai bune jucătoare luptă pentru trofeu la Riad
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în noiembrie, pentru un antrenament deschis publicului
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în noiembrie, pentru un antrenament deschis publicului
Monica Niculescu s-a calificat în semifinale la Chennai Open, în cadrul turneului de dublu
Monica Niculescu s-a calificat în semifinale la Chennai Open, în cadrul turneului de dublu
Lovitura pregătită de FCSB! Campioana îşi aduce director sportiv din campionatul României
Lovitura pregătită de FCSB! Campioana îşi aduce director sportiv din campionatul României
Cum ar putea arăta echipa de start a celor de la FCSB cu "U" Cluj. Engimă cu privire la fundaşii centrali
Cum ar putea arăta echipa de start a celor de la FCSB cu ”U” Cluj. Engimă cu privire la fundaşii centrali
LIVE VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2
LIVE VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2
World Athletics a descoperit că angajaţi ai săi au comis un furt în valoare de 1,5 milioane de euro
World Athletics a descoperit că angajaţi ai săi au comis un furt în valoare de 1,5 milioane de euro
Anulat în acest an, Turul Columbiei la ciclism nu se va desfăşura nici în 2026
Fenerbahce mută la Munchen meciurile împotriva echipelor israeliene
Finală braziliană în Copa Libertadores: Palmeiras - Flamengo
Vedetele susţin România. Fă-o şi tu să câştigăm împreuna! Mesajul tău ajunge la "tricolori". Bosnia - România, LIVE pe Prima TV
Vedetele susţin România. Fă-o şi tu să câştigăm împreuna! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV
Gigi Becali s-a convins cu noul transfer: "E ăla pe care îl aşteptam de ani şi ani"
Final de drum pentru Zouma la CFR? "E distrus de accidentări, abia se mai mişcă"
Acţionarul din Superligă pune la îndoială strategia lui Becali: "E întâmplare ce e acolo, nu au o strategie"
Acţionarul din Superligă pune la îndoială strategia lui Becali: "E întâmplare ce e acolo, nu au o strategie"
S-a stabilit arbitrul de la Dinamo – CFR! Pe cine a desemnat CCA să conducă derby-ul
S-a stabilit arbitrul de la Dinamo – CFR! Pe cine a desemnat CCA să conducă derby-ul
LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off
LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off
S-a bătut palma pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce sumă urmează să încaseze CFR
S-a bătut palma pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce sumă urmează să încaseze CFR
Pancu a fost pe lista unei echipe de top înainte să vină la CFR! De ce a căzut mutarea: "E soluţia câştigătoare"
Pancu a fost pe lista unei echipe de top înainte să vină la CFR! De ce a căzut mutarea: "E soluţia câştigătoare"
Edi Iordănescu, întâlnire de ultimă oră cu şefii lui Legia! Ce şanse sunt să revină la echipa naţională?
Edi Iordănescu, întâlnire de ultimă oră cu şefii lui Legia! Ce şanse sunt să revină la echipa naţională?
A fost în vestiarul CFR-ului şi ştie care era minusul echipei: "Între jucători nu se crea o prietenie!"
A fost în vestiarul CFR-ului şi ştie care era minusul echipei: "Între jucători nu se crea o prietenie!"
Louis Munteanu devine tot mai ieftin: "Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat"
Louis Munteanu devine tot mai ieftin: "Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat"
VIDEO | Costel Gâlcă a lăudat un jucător după victoria cu Dumbrăviţa: „A făcut un meci bun"
VIDEO | Costel Gâlcă a lăudat un jucător după victoria cu Dumbrăviţa: „A făcut un meci bun”
Discurs la superlativ la adresa unui fotbalist de la Rapid: „Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică" | VIDEO EXCLUSIV
Discurs la superlativ la adresa unui fotbalist de la Rapid: „Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică” | VIDEO EXCLUSIV
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, din nou învinse în grupele LEN Euro Cup
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, a patra înfrângere consecutivă în FIBA EuroCup
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Rapid, victorie fără drept de apel cu Dumbrăviţa
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Rapid, victorie fără drept de apel cu Dumbrăviţa
