Getafe, succes cu Girona, în deschiderea etapei din La Liga

Primasport.ro, 1 noiembrie 2025 00:10

Getafe, succes cu Girona, în deschiderea etapei din La Liga

Acum 30 minute
00:10
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă decisivă! Românul a fost omul meciului Primasport.ro
00:10
VIDEO | A fost ziua românilor! Virgil Ghiţă a marcat pentru Hannover în Bundesliga 2 Primasport.ro
00:10
00:00
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă de gol! Românul a fost omul meciului Primasport.ro
Acum o oră
23:50
EXCLUSIV | Basarab Panduru, deloc impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu. ”Doi bani nu dau pe el” Primasport.ro
23:30
VIDEO | Zeljko Kopic obţine un succes de senzaţie şi devine idolul fanilor dinamovişti. ”Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost” Primasport.ro
Acum 2 ore
23:10
VIDEO | Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi şi a plecat de la flash-interviu. ”Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare” Primasport.ro
23:10
Laurenţiu Rus a comentat eşecul amar cu Dinamo. "Dezamăgirea este foarte mare” Primasport.ro
22:30
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj 2-1. Remontada epică a ”câinilor” în ultimele minute Primasport.ro
Acum 4 ore
22:10
Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
22:10
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Emerllahu deschide scorul cu mult noroc Primasport.ro
21:50
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Golul lui Musi e anulat pentru offside Primasport.ro
21:40
TAS admite parţial apelul Federaţiei Ruse de Sanie privind statutul de neutralitate la Jocurile Olimpice din 2026 Primasport.ro
21:40
Motivul pentru care Iuliu Mureşan nu asistă la meciul cu Dinamo Primasport.ro
21:20
Sochaux joacă împotriva lui Versailles cu tricouri speciale de Halloween Primasport.ro
21:20
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au fost mai periculoşi în prima repriză Primasport.ro
21:10
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Kun, aproape să marcheze un gol superb Primasport.ro
20:50
Tony da Silva îşi asigură liniştea la Iaşi. ”Numai eu cu jucătorii şi cu staff-ul ştiu că sunt clipe dificile” Primasport.ro
20:50
"Cred că puteam decide jocul în prima repriză”. Reacţia lui Erik Lincar, după ce a pierdut dramatic în Copou Primasport.ro
20:40
VIDEO EXCLUSIV | ”A fost ceva de domeniul fantasticului”. MM Stoica a dezvăluit cine i-a înjurat pe cei de la FCSB la Bistriţa Primasport.ro
20:30
Salariul incredibil pe care îl câştigă Ionuţ Panţîru în Liga 2. ”Asta-i ţara” Primasport.ro
20:30
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Echipele de start Primasport.ro
Acum 6 ore
20:00
Cristiano Bergodi, anunţ despre transferul lui Denis Alibec. ”Mi se pare normal” Primasport.ro
19:30
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor 2-1. Moldovenii bat din nou în prelungiri! Primasport.ro
19:10
România şi Georgia, victorii în prima zi a Trofeului Carpaţi de la Baia Mare Primasport.ro
19:00
VIDEO | Fostul internaţional spaniol a fost impresionat când a văzut ce era pe Ghencea. ”Nu existau condiţii bune pentru a juca” Primasport.ro
19:00
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează în startul reprizei secunde Primasport.ro
18:40
FC Botoşani a strâns o sumă considerabilă pentru o campanie umanitară Primasport.ro
18:40
Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur în faţa întregului lot al lui Real Madrid Primasport.ro
Acum 8 ore
18:20
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre UBT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda Primasport.ro
18:10
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au ratat din penalty Primasport.ro
18:00
Un concert mută meciul din BKT EuroCup dintre U BT Cluj şi BAXI Manresa în sala de la Turda Primasport.ro
18:00
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Stahl deschide scorul Primasport.ro
17:40
Dan Şucu trece la măsuri radicale! Renunţă la un nume important şi în scurt timp s-ar mai putea produce o plecare de marcă Primasport.ro
17:40
Gigi Becali, ironic cu Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia. ”Trebuie să se ducă acum la CSA” Primasport.ro
17:40
VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
17:20
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele Conference League în 2028 şi 2029 Primasport.ro
17:10
Echipa secundă a celor de FCSB a obţinut un succes cu Dinamo 2 în Liga 3 Primasport.ro
16:40
Sorana Cîrstea se opreşte în sferturi la Hong Kong Open. Românca a fost eliminată de Leylah Fernandez Primasport.ro
16:40
Gigi Becali, reacţie despre transferul lui Alibec la o rivală din Superliga. ”Normal că îi interesează” Primasport.ro
16:30
Sabalenka vrea să câştige primul său titlu WTA Finals. Cele mai bune jucătoare luptă pentru trofeu la Riad Primasport.ro
16:30
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în noiembrie, pentru un antrenament deschis publicului Primasport.ro
16:30
Monica Niculescu s-a calificat în semifinale la Chennai Open, în cadrul turneului de dublu Primasport.ro
16:30
Lovitura pregătită de FCSB! Campioana îşi aduce director sportiv din campionatul României Primasport.ro
Acum 12 ore
16:20
Cum ar putea arăta echipa de start a celor de la FCSB cu ”U” Cluj. Engimă cu privire la fundaşii centrali Primasport.ro
16:20
LIVE VIDEO | Poli Iaşi – FC Bihor, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2 Primasport.ro
16:10
World Athletics a descoperit că angajaţi ai săi au comis un furt în valoare de 1,5 milioane de euro Primasport.ro
16:10
Anulat în acest an, Turul Columbiei la ciclism nu se va desfăşura nici în 2026 Primasport.ro
16:10
Fenerbahce mută la Munchen meciurile împotriva echipelor israeliene Primasport.ro
16:10
Finală braziliană în Copa Libertadores: Palmeiras - Flamengo Primasport.ro
