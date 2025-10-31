Aryna Sabalenka țintește primul ei titlu la Turneul Campioanelor. Cum arată grupele competiției de top

18:50

Chiar dacă Mirel Rădoi a negat problemele din cadrul clubului, imediat după succesul din Cupă cu Sănătatea Cluj, situația de la Universitatea Craiova este una cât se poate de tensionată. Răbdarea suporterilor s-a văzut la meciul de miercuri, când i-au fluierat în multe momente pe proprii jucători. Adrian Mutu este de părere că se greșește […] The post Adrian Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după situația tensionată din Bănie: „Să termine cu prostiile astea” appeared first on Antena Sport.