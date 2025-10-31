LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off

Primasport.ro, 31 octombrie 2025 13:20

LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off

• • •

Acum 10 minute
13:30
S-a stabilit arbitrul de la Dinamo – CFR! Pe cine a desemnat CCA să conducă derby-ul Primasport.ro
S-a stabilit arbitrul de la Dinamo – CFR! Pe cine a desemnat CCA să conducă derby-ul
Acum 30 minute
13:20
13:20
S-a bătut palma pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce sumă urmează să încaseze CFR Primasport.ro
S-a bătut palma pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce sumă urmează să încaseze CFR
Acum 2 ore
12:20
Pancu a fost pe lista unei echipe de top înainte să vină la CFR! De ce a căzut mutarea: "E soluţia câştigătoare" Primasport.ro
Pancu a fost pe lista unei echipe de top înainte să vină la CFR! De ce a căzut mutarea: "E soluţia câştigătoare"
Acum 4 ore
11:40
Edi Iordănescu, întâlnire de ultimă oră cu şefii lui Legia! Ce şanse sunt să revină la echipa naţională? Primasport.ro
Edi Iordănescu, întâlnire de ultimă oră cu şefii lui Legia! Ce şanse sunt să revină la echipa naţională?
10:40
A fost în vestiarul CFR-ului şi ştie care era minusul echipei: "Între jucători nu se crea o prietenie!" Primasport.ro
A fost în vestiarul CFR-ului şi ştie care era minusul echipei: "Între jucători nu se crea o prietenie!"
09:50
Louis Munteanu devine tot mai ieftin: "Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat" Primasport.ro
Louis Munteanu devine tot mai ieftin: "Nu dă nimeni nici două milioane, la ce a jucat"
Acum 24 ore
23:50
VIDEO | Costel Gâlcă a lăudat un jucător după victoria cu Dumbrăviţa: „A făcut un meci bun” Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă a lăudat un jucător după victoria cu Dumbrăviţa: „A făcut un meci bun”
23:40
Discurs la superlativ la adresa unui fotbalist de la Rapid: „Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Discurs la superlativ la adresa unui fotbalist de la Rapid: „Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, din nou învinse în grupele LEN Euro Cup Primasport.ro
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, din nou învinse în grupele LEN Euro Cup
23:20
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, a patra înfrângere consecutivă în FIBA EuroCup Primasport.ro
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, a patra înfrângere consecutivă în FIBA EuroCup
23:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Rapid, victorie fără drept de apel cu Dumbrăviţa Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Rapid, victorie fără drept de apel cu Dumbrăviţa
22:30
VIDEO | Marius Ştefănescu a spart gheaţa în Turcia! Fostul jucător de la FCSB a reuşit primul său gol pentru Konyaspor Primasport.ro
VIDEO | Marius Ştefănescu a spart gheaţa în Turcia! Fostul jucător de la FCSB a reuşit primul său gol pentru Konyaspor
22:30
Reacţia lui Leo Grozavu după FC Botoşani - Farul 1-1: „Nu pot să fiu mulţumit” Primasport.ro
Reacţia lui Leo Grozavu după FC Botoşani - Farul 1-1: „Nu pot să fiu mulţumit”
21:40
Denis Alibec, de la FCSB la „U” Cluj?! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali şi poate pleca în iarnă: „Vom analiza situaţia” Primasport.ro
Denis Alibec, de la FCSB la „U” Cluj?! Atacantul a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali şi poate pleca în iarnă: „Vom analiza situaţia”
21:20
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Dumbrăviţa - Farul se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Dumbrăviţa - Farul se joacă ACUM! Programul complet
21:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiza la FC Botoşani - Farul! Urmează Dumbrăviţa - Rapid Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiza la FC Botoşani - Farul! Urmează Dumbrăviţa - Rapid
20:30
Andrea Mandorlini, atac devastator după ce a fost dat afară de la CFR Cluj: „Ştiţi ce e în acel vestiar? Mare greşeală că m-am întors!” Primasport.ro
Andrea Mandorlini, atac devastator după ce a fost dat afară de la CFR Cluj: „Ştiţi ce e în acel vestiar? Mare greşeală că m-am întors!”
20:20
OFICIAL | Juventus şi-a prezentat noul antrenor! Revenire de senzaţie în Serie A Primasport.ro
OFICIAL | Juventus şi-a prezentat noul antrenor! Revenire de senzaţie în Serie A
20:00
Adrian Mihalcea a explodat după UTA - Petrolul 1-1: „Am ajuns la cota 0, mai rău de atât nu ştiu dacă există” Primasport.ro
Adrian Mihalcea a explodat după UTA - Petrolul 1-1: „Am ajuns la cota 0, mai rău de atât nu ştiu dacă există”
19:50
Zeljko Kopic a lăudat 3 rivale din SuperLiga: „Fac bine ceea ce fac!” Primasport.ro
Zeljko Kopic a lăudat 3 rivale din SuperLiga: „Fac bine ceea ce fac!”
19:40
Eugen Neagoe rămâne optimist după remiza obţinută în Cupa României: „Avem şanse” Primasport.ro
Eugen Neagoe rămâne optimist după remiza obţinută în Cupa României: „Avem şanse”
19:10
Veljko Paunovic este noul selecţioner al Serbiei Primasport.ro
Veljko Paunovic este noul selecţioner al Serbiei
19:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! FC Botoşani - Farul se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! FC Botoşani - Farul se joacă ACUM! Programul complet
19:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiză la Arad, între UTA şi Petrolul! Urmează FC Botoşani - Farul. Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Remiză la Arad, între UTA şi Petrolul! Urmează FC Botoşani - Farul. Programul complet
18:40
Tragedie în lumea crichetului. Un jucător australian a murit la doar 17 ani, după ce a fost lovit de o minge Primasport.ro
Tragedie în lumea crichetului. Un jucător australian a murit la doar 17 ani, după ce a fost lovit de o minge
18:40
Adrian Mutu a făcut scut în jurul lui Mirel Rădoi: „Trebuie să fie unul care-şi bagă coada” Primasport.ro
Adrian Mutu a făcut scut în jurul lui Mirel Rădoi: „Trebuie să fie unul care-şi bagă coada”
17:40
Valeriu Iftime a desfiinţat un patron din fotbalul românesc: „Am asistat la un circ! I-a distrus psihic şi le-a tăiat tot elanul” Primasport.ro
Valeriu Iftime a desfiinţat un patron din fotbalul românesc: „Am asistat la un circ! I-a distrus psihic şi le-a tăiat tot elanul”
17:20
Antrenorul lui Monaco, anunţ despre revenirea lui Paul Pogba Primasport.ro
Antrenorul lui Monaco, anunţ despre revenirea lui Paul Pogba
17:10
Victorie la limită pentru FC Hermannstadt la Chiajna! Trupa lui Marius Măldărăşanu nu a impresionat nici în Cupa României Primasport.ro
Victorie la limită pentru FC Hermannstadt la Chiajna! Trupa lui Marius Măldărăşanu nu a impresionat nici în Cupa României
17:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! UTA - Petrolul se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! UTA - Petrolul se joacă ACUM! Programul complet
16:50
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski! Atacantul dorit de granzii din Premier League este aşteptat să ajungă sub comanda lui Hansi Flick Primasport.ro
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski! Atacantul dorit de granzii din Premier League este aşteptat să ajungă sub comanda lui Hansi Flick
16:50
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! UTA - Petrolul, de la 17:00! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! UTA - Petrolul, de la 17:00! Programul complet
15:20
CFR, decimată înaintea meciului cu Dinamo: "Sunt mulţi jucători sub semnul întrebării" Primasport.ro
CFR, decimată înaintea meciului cu Dinamo: "Sunt mulţi jucători sub semnul întrebării"
15:20
OFICIAL | Daniel Pancu a fost prezentat oficial la CFR: „Bun venit în familie” Primasport.ro
OFICIAL | Daniel Pancu a fost prezentat oficial la CFR: „Bun venit în familie”
14:40
Sorin Cârţu nu s-a mai abţinut! Oficialul Universităţii Craiova a răbufnit când a fost întrebat de Mirel Rădoi Primasport.ro
Sorin Cârţu nu s-a mai abţinut! Oficialul Universităţii Craiova a răbufnit când a fost întrebat de Mirel Rădoi
14:10
FOTO | FCSB a ajuns la Cluj! Hotelul de lux la care s-au cazat vedetele lui Gigi Becali Primasport.ro
FOTO | FCSB a ajuns la Cluj! Hotelul de lux la care s-au cazat vedetele lui Gigi Becali
14:00
Modificări în programul etapei a 16-a din SuperLigă Primasport.ro
Modificări în programul etapei a 16-a din SuperLigă
Ieri
13:40
Verdictul medicilor! Cât va lipsi David Miculescu după accidentarea din meciul cu Gloria Bistriţa Primasport.ro
Verdictul medicilor! Cât va lipsi David Miculescu după accidentarea din meciul cu Gloria Bistriţa
12:50
Interes general pentru jucătorii Dinamo! O parte dintre jucătorii trupei din Ştefan cel Mare ar putea părăsi echipa în iarnă: „Sunt tatonări în momentul de faţă” Primasport.ro
Interes general pentru jucătorii Dinamo! O parte dintre jucătorii trupei din Ştefan cel Mare ar putea părăsi echipa în iarnă: „Sunt tatonări în momentul de faţă”
12:30
Basarab Panduru a pus la zid un jucător de la FCSB: "Nu putea să dribleze un jucător din Liga 2" | EXCLUSIV Primasport.ro
Basarab Panduru a pus la zid un jucător de la FCSB: "Nu putea să dribleze un jucător din Liga 2" | EXCLUSIV
11:40
Cristi Chivu, răspuns tranşant pentru Antonio Conte: „Nu acord importanţă la ce se spune, e o pierdere de timp” Primasport.ro
Cristi Chivu, răspuns tranşant pentru Antonio Conte: „Nu acord importanţă la ce se spune, e o pierdere de timp”
10:30
Fabulos! Ce primă de calificare în play-off are Mihai Teja la Metaloglobus Primasport.ro
Fabulos! Ce primă de calificare în play-off are Mihai Teja la Metaloglobus
10:20
Tiger Woods nu va participa la Hero World Challenge, turneu de golf programat în decembrie Primasport.ro
Tiger Woods nu va participa la Hero World Challenge, turneu de golf programat în decembrie
10:20
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident în Malaysia, nu mai este în stare critică Primasport.ro
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident în Malaysia, nu mai este în stare critică
10:10
Străinul ce a impresionat din Superliga şi-a anunţat retragerea la doar 33 de ani Primasport.ro
Străinul ce a impresionat din Superliga şi-a anunţat retragerea la doar 33 de ani
00:30
VIDEO EXCLUSIV | FCSB ar putea suferi o pierdere mare! MM Stoica e îngrijorat. ”Noi am fost acoperiţi foarte bine pe toate posturile” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | FCSB ar putea suferi o pierdere mare! MM Stoica e îngrijorat. ”Noi am fost acoperiţi foarte bine pe toate posturile”
00:20
FC Liverpool nu îşi revine! Eşec dur suferit în Cupa Ligii Angliei Primasport.ro
FC Liverpool nu îşi revine! Eşec dur suferit în Cupa Ligii Angliei
00:10
VIDEO | Inter - Fiorentina 3-0. Demonstraţie de forţă a trupei lui Cristi Chivu Primasport.ro
VIDEO | Inter - Fiorentina 3-0. Demonstraţie de forţă a trupei lui Cristi Chivu
00:00
”S-a dus la spital cu ambulanţa pentru control”. Elias Charalambous, prima reacţie despre accidentarea lui David Miculescu Primasport.ro
”S-a dus la spital cu ambulanţa pentru control”. Elias Charalambous, prima reacţie despre accidentarea lui David Miculescu
