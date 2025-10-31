LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off

LIVE VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au nevoie de victorie să spere la play-off

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro