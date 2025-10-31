Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB! “E bombă! Dacă îl laud, devine atomică”
Antena Sport, 31 octombrie 2025 14:20
Gigi Becali a anunţat care e noul jucător de import de la FCSB! Este vorba despre Alexandru Pantea, fundaşul dreapta de 22 de ani, cotat la 650.000 de euro. Gigi Becali a anunţat care e noua "perlă" de la FCSB 14 meciuri a adunat Pantea în acest sezon, în toate competiţiile şi Becali susţine că
Acum 30 minute
14:40
Gigi Becali a râs de Edi Iordănescu după demisia de la Legia: “Să se ducă acum la CSA Steaua” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacție în premieră după ce Edi Iordănescu și-a dat demisia de la Legia Varșovia, iar patronul de la FCSB nu a ezitat să îl ironizeze pe fostul selecționer. Latifundiarul din Pipera a spus despre tehnicianul de 47 de ani că nu are valoare și că trebuie să semneze cu cei
Acum o oră
14:20
Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB! “E bombă! Dacă îl laud, devine atomică” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat care e noul jucător de import de la FCSB! Este vorba despre Alexandru Pantea, fundaşul dreapta de 22 de ani, cotat la 650.000 de euro. Gigi Becali a anunţat care e noua "perlă" de la FCSB 14 meciuri a adunat Pantea în acest sezon, în toate competiţiile şi Becali susţine că
14:20
Gigi Becali, gata să boicoteze Cupa României: “Trimit copii de 15 ani”. Anunț făcut după meciul de la Bistrița # Antena Sport
Gigi Becali a răbufnit în cadrul unei intervenții și a menționat că este gata să boicoteze Cupa României, unde roș-albaștrii au debutat cu dreptul pe terenul Gloriei Bistrița, scor 3-1. Patronul de la FCSB, supărat că toate partidele din grupă ale echipei sale au fost programate în deplasare, a anunțat că vrea să boicoteze competiția
Acum 2 ore
14:00
Prima reacţie a lui Edi Iordănescu după ce a plecat de la Legia: “Încercăm să găsim un acord decent” # Antena Sport
Edi Iordănescu a plecat de la Legia Varşovia şi a oferit o primă reacţie după anunţul oficial făcut de club. Singura necunoscută este cea financiară, în contextul în care clauza din contract nu se poate activa. Edi Iordănescu e cel care a cerut rezilierea contractului cu Legia. Fostul selecţioner a convocat o şedinţă de urgenţă
13:50
Edi Iordănescu, făcut praf în Polonia: “Un tipic plângăcios. S-a lăsat impresia că e un martir” # Antena Sport
Edi Iordănescu a fost ținta unei publicații poloneze, care nu l-a iertat pe fostul selecționer pentru modul în care a avut mereu ceva de comentat despre situația de la echipă. Articolul scris de jurnaliștii din centrul Europei a fost publicat cu puțin timp înainte de momentul în care clubul a anunțat decizia antrenorului de a-și
13:40
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie # Antena Sport
Ion Ţiriac e pregătit pentru un nou proiect şi de data asta e vorba despre unul de suflet, pentru că ar urma să se finalizeze la Braşov, oraşul natal al miliardarului român. Ţiriac a avut o primă întâlnire cu George Scripcaru, primarul Braşovului, pentru a pune la punct toate detaliile legate de construirea unui complex
13:20
Încă un meci uriaş pentru România! FRF a anunţat candidatura pentru finalele Europa League din 2028 şi 2029 # Antena Sport
Arena Naţională ar putea organiza o a doua mare finală europeană. După ultimul act al Europa League din 2012, Atletico Madrid – Bilbao 3-0, Bucureştiul are o nouă şansă. FRF a anunţat că şi-a depus candidatura pentru finalele Europa League din 2028 şi 2029. Pentru următorii doi ani, a doua competiţie europeană şi-a desemnat gazda
Acum 4 ore
12:50
Aryna Sabalenka țintește primul ei titlu la Turneul Campioanelor. Cum arată grupele competiției de top # Antena Sport
Aryna Sabalenka va încerca să-şi consolideze statutul de jucătoare numărul unu mondial câştigând primul său titlu WTA Finals la Riad, în cadrul turneului care începe sâmbătă, cu participarea tuturor celor patru campioane de Grand Slam ale anului într-o competiţie puternică. Jucătoarea din Belarus a dat dovadă de constanţă în 2025 şi ajunge la turneul din
12:40
Cum a ratat Mirel Rădoi super-transferul la Inter? Dezvăluirea lui Giovanni Becali: “Era șansa vieții lui” # Antena Sport
Giovanni Becali a venit cu dezvăluiri legate de modul în care au decurs discuțiile pentru transferul lui Mirel Rădoi la Inter, care a picat în cele din urmă. În perioada în care evolua la echipa care se numea Steaua la acea vreme, fundașul a fost ochit chiar de Jose Mourinho, iar "The Special One" a
12:30
Legia Varşovia a anunţat, vineri, că Edi Iordănescu nu mai este antrenorul echipei poloneze. Legia a anunţat despărţirea de Edi Iordănescu „Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu şi am decis împreună să punem capăt colaborării noastre. După analizarea rezultatelor, am ajuns la concluzia că, în situaţia actuală, sunt necesare schimbări pentru ca echipa să-şi poată exploata
12:00
Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: “Caz închis” # Antena Sport
Xabi Alonso a susținut astăzi conferința de presă premergătoare partidei cu Valencia din La Liga, iar cele mai multe întrebări ale jurnaliștilor au vizat subiectul "Vinicius". Antrenorul de pe Bernabeu a transmis că întreaga "telenovelă" s-a închis odată cu ziua de miercuri, când atacantul a vorbit în cadrul unei ședințe alături de toată echipa și
11:40
Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia şi despărţirea între antrenorul de 47 de ani şi leşi va veni în scurt timp. Fostul selecţioner a convocat o şedinţă de urgenţă joi noapte, după înfrângerea din şaisprezecimile Cupei Poloniei, iar discuţiile avute cu conducerea au dus la o despărţire iminentă. Motivele pentru care Edi Iordănescu
11:30
San Antonio Spurs, start istoric de sezon în NBA. Premieră la echipa condusă în teren de Victor Wembanyama # Antena Sport
Starul francez Victor Wembanyama a fost din nou decisiv pentru San Antonio Spurs, contribuind la cel mai bun start din istoria echipei într-un sezon din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). Franciza din Texas a ajuns la cinci victorii din tot atâtea meciuri, după ce s-a impus cu 107-101 în faţa lui Miami Heat, joi,
11:20
Leo Messi, de la Inter Miami, este cel mai bine plătit jucător din Liga profesionistă nord-americană de fotbal, cu un salariu de 20.446.000 de dolari, potrivit listei publicate de Major League Soccer (MLS), transmite EFE. Messi are un salariu de bază de 12 milioane de dolari pe an, dar "compensaţia garantată" se ridică la 20,4
11:10
Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului, la miezul nopţii! 99% va pleca de la Legia # Antena Sport
Eliminarea din Cupa Poloniei i-a pus capac lui Edi Iordănescu şi o şedinţă de urgenţă a avut loc la miezul nopţii, una în timpul căreia fostul selecţioner al României a cerut rezilierea contractului cu Legia Varşovia. Chiar dacă cei din conducerea clubului nu au acceptat pe loc despărţirea de Edi Iordănescu, conform informaţiilor obţinute de
11:10
România, loc rușinos într-un clasament UEFA. Capitolul la care țara noastră e la coada Europei # Antena Sport
România nu se află deloc într-o poziție care îi face cinste într-un clasament UEFA, mai exact cel al fair-play-ului pentru sezonul 2024/25. Potrivit ierarhiei forului european, țara noastră ocupă poziția cu numărul 40 dintr-un total de 50 de state analizate. UEFA a analizat comportamentul fanilor de la echipele naționale, dar și de la cele de
Acum 6 ore
10:40
Gigi Becali, replică tare pentru o rivală din Liga 1: “Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona în iarnă” # Antena Sport
Conducerea de la U Cluj a anunţat că va monitoriza situaţia lui Denis Alibec la FCSB, în privinţa unui eventual transfer. Replica lui Gigi Becali a venit imediat, patronul roş-albaştrilor lăsând să se înţeleagă că nu există şanse reale pentru o asemenea mutare. Atacantul de 34 de ani cotat la 600.000 de euro a avut
10:20
“Leicester de România”: ce cotă are Botoşani pentru câştigarea titlului, o surpriză istorică pentru fotbalul românesc # Antena Sport
Leicester a uimit lumea fotbalului în 2016, atunci când a câştigat titlul în Premier League, poate cea mai mare surpriză din istoria fotbalului mare. 10 ani mai târziu, în România, FC Botoşani vrea să le facă concurenţă "vulpilor". Dacă în urmă cu un an, Valeriu Iftime era aproape să plece de la echipa moldovenilor, acum,
10:10
Nikola Topic, jucătorul campioanei Oklahoma City Thunder, diagnosticat cu cancer. Anunțul managerului general # Antena Sport
Baschetbalistul sârb Nikola Topic, jucătorul campioanei Oklahoma City Thunder, a fost diagnosticat cu cancer testicular şi va fi indisponibil pe termen nelimitat, a anunţat, joi, clubul din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), citat de EFE. Managerul general al echipei Thunder, Sam Presti, a anunţat presei că Topic a fost supus unei proceduri medicale în
10:00
De ce a vrut Larisa Iordache să lase România pentru Statele Unite! Decizia care i-a schimbat cariera # Antena Sport
Larisa Iordache (29 de ani) a dezvăluit că a fost tentată în timpul carierei să lase gimnastica din România pentru a face pasul spre o universitate din Statele Unite, aşa cum a făcut în acest an şi Ana Bărbosu. De şapte ori campioană europeană, Larisa susţine că şi-a schimbat cariera după ce a văzut cum
10:00
Adversara FCSB-ului din Europa League, “în genunchi”. De jumătate de an nu i se mai întâmplase asta # Antena Sport
Steaua Roșie Belgrad, una dintre viitoarele adversare ale FCSB-ului din faza principală Europa League, nu se află într-o situație extrem de plăcută. După ce în Europa League sârbii nu au început cu dreptul (un egal și două eșecuri), formația de pe "Marakana" nu se mai regăsește nici în campionat, unde a suferit recent primul eșec
09:30
Alex Dobre, replică pentru Marius Lăcătuș după “dubla” din Dumbrăvița – Rapid: “Așa sunt de când eram mic” # Antena Sport
Alex Dobre a fost prezent la conferința de presă organizată după victoria Rapidului contra Dumbrăviței în Cupa Româiei, unde a primit o întrebare legată de afirmația făcută recent de Marius Lăcătuș. Legenda Stelei a spus în trecut că și-ar dori ca fotbalistul giuleștenilor să ajungă la fel ca el și să îl și depășească. Dobre
09:30
Csikszereda a promovat în acest sezon în Liga 1 şi echipa din Harghita a fost lăudată de Răzvan Burleanu, chiar în presa maghiară. Asta după ce preşedintele FRF a fost invitat la Miercurea Ciuc la un eveniment, „Întâlnirea de colaborare sportivă Harghita-Heves". Burleanu a vorbit despre organizarea excelentă a celor de la Csikszereda, care începe
09:20
Jenson Button şi-a anunţat, joi, retragerea din sportul automobilistic, ce va interveni după Cursa de opt de ore din Bahrain, programată în acest weekend, informează EFE. Button, în vârstă de 45 de ani, a fost campion mondial de Formula 1 în 2009 cu echipa Brawn GP şi s-a retras din "Marele Circ" în 2016, după
09:10
NBA şi-a dat acordul pentru afacerea record din baschetul american: “Tranzacţia urmează să fie finalizată” # Antena Sport
Proprietarii de echipe din liga profesionistă nord-americană de baschet au aprobat vânzarea record a echipei Los Angeles Lakers, cedată de familia Buss lui Mark Walter, a anunţat NBA într-un comunicat dat publicităţii joi, citat de AFP. "Tranzacţia urmează să fie finalizată", a mai precizat liga în comunicatul său. NBA aprobă vânzarea record a clubului Los
Acum 8 ore
09:00
Edi Iordănescu, aproape de plecare! Ședință de urgență la Legia: “Am cerut deja o întâlnire cu conducerea” # Antena Sport
Edi Iordănescu s-a arătat extrem de resemnat după ce Legia Varșovia a suferit o nouă înfrângere, fiind eliminată din Cupa Poloniei de Pogon Szczecin, scor 1-2. Fostul selecționer a venit în fața jurnaliștilor și a bătut în retragere în privința postului său la Legia, spunând că deja a cerut o întâlnire alături de cei din
09:00
Vladislav Blănuţă, făcut din nou praf în Ucraina: “Să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă!” # Antena Sport
Vladislav Blănuţă a fost din nou criticat în Ucraina. Viktor Leonenko (56 de ani), fostul atacant al lui Dinamo Kiev, cere explicaţii conducerii ucrainenilor pentru transferul de două milioane de euro al vârfului de 23 de ani. Asta în contextul în care jucătorul cotat la două milioane venit de la FCU Craiova nu a adunat
08:30
Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian # Antena Sport
Antonio Cassano, fostul internațional italian cu un CV extrem de impresionant, s-a pronunțat în privința unei discuții legate de cei mai buni antrenori din Serie A. Ajuns la 43 de ani, fostul atacant a numit doi tehnicieni, respectiv pe Giano Piero Gasperini și pe Antonio Conte, ca fiind în topul managerilor din Serie A. Cassano
Acum 12 ore
05:50
Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa! # Antena Sport
Rapid București a început ca din tun actuala ediție a Cupei României și s-a impus cu scorul de 4-0 în duelul cu cei de la Dumbrăvița. Formația lui Costel Gâlcă a defilat pe stadionul Giulești și a controlat partida de la un capăt la celălalt. Costel Gâlcă, mulțumit de atitu
Acum 24 ore
00:10
Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu # Antena Sport
Rapid București a pornit cu dreptul în noua ediție a Cupei României și s-a impus clar în fața celor de la CSC Dumbrăviţa, scor 4-0. Formația pregătită de Costel Gâlcă a jucat din postura de echipă oaspete pe stadionul Giulești. Gruparea alb-vișinie a controlat partida de la un capăt la celălalt, iar prestația jucătorilor l-a […] The post Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu appeared first on Antena Sport.
00:00
“Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?” Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa # Antena Sport
Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a fost bucuros după ce giuleştenii s-au distrat cu Dumbrăviţa atât datorită rezultatului, cât şi faptului că a reuşit o “dublă” în această partidă. Dobre a înscris în minutele 70 şi 79 (penalty). Căpitanul Rapidului se gândeşte acum la derby-ul cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, […] The post “Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?” Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa appeared first on Antena Sport.
30 octombrie 2025
23:40
“O perioadă foarte grea” Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby # Antena Sport
Denis Ciobotariu (27 de ani) a revenit pe teren, în victoria cu Dumbrăviţa, cu 4-0. După meci el a vorbit despre această perioadă de absenţă. Denis Ciobotariu a precizat că este complet refăcut şi că este gata să joace şi în derby-ul cu Universitatea Craiova. Universitatea Craiova – Rapid e în format LIVE TEXT pe […] The post “O perioadă foarte grea” Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby appeared first on Antena Sport.
23:40
Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa! # Antena Sport
Rapid București a început ca din tun actuala ediție a Cupei României și s-a impus cu scorul de 4-0 în duelul cu cei de la Dumbrăvița. Formația lui Costel Gâlcă a defilat pe stadionul Giulești și a controlat partida de la un capăt la celălalt. Costel Gâlcă, mulțumit de atitudinea echipei în meciul de Cupă […] The post Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa! appeared first on Antena Sport.
23:30
Urmează ore decisive pentru viitorul conducerii manageriale şi tehnice de la Genoa. Dan Şucu pare decis să facă schimbări imediate, iar Gazzeta dello Sport anunţă prima măsură pe care o pregăteşte patronul român în următoarele ore. Mai exact, Şucu ar urma să-l numească în locul lui Marco Ottolini pe Diego Lopez, fost director sportiv la […] The post Dan Şucu îl dă afară pe Vieira? Pe cine pune manager sportiv la Genoa appeared first on Antena Sport.
23:00
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
23:00
Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei nu a ratat niciun aur la competiţiile din acest an # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei nu a ratat niciun aur la competiţiile din acest an appeared first on Antena Sport.
23:00
Jurnal Antena Sport | Şeful federaţiei a admis că ştia de tensiunile dintre Golgotă şi Voinea # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Şeful federaţiei a admis că ştia de tensiunile dintre Golgotă şi Voinea appeared first on Antena Sport.
23:00
The post Jurnal Antena Sport | Rapidiştii au jucat fotbal pentru o cauză nobilă appeared first on Antena Sport.
22:30
Rezumatul meciului Eliza Samara – Hoi Kem Doo 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier # Antena Sport
The post Rezumatul meciului Eliza Samara – Hoi Kem Doo 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier appeared first on Antena Sport.
22:20
Prima echipă din SuperLigă care anunţă că va încerca transferul lui Alibec: “În iarnă” # Antena Sport
Denis Alibec îşi pregăteşte plecarea de la FSCB şi nu duce lipsă de oferte. Prima echipă care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj. În meciul de Cupă cu Gloria Bistrița, Alibec a fost omul meciului pentru FCSB. El şi-a pierdut însă speranţa că se va mai impune la campioană în viitor. […] The post Prima echipă din SuperLigă care anunţă că va încerca transferul lui Alibec: “În iarnă” appeared first on Antena Sport.
21:40
Lumea echitației din Marea Britanie este în doliu, după ce tânărul Tommie Jakes s-a stins din viață joi, 30 octombrie 2025, la vârsta de doar 19 ani. Presa din Anglia scrie că ar fi vorba de un deces subit, el fiind găsit fără suflare în propria locuință. Acesta era considerat un real talent în lumea […] The post Destin cumplit! A murit la doar 19 ani! Decesul care a șocat o lume întreagă appeared first on Antena Sport.
21:30
10 minute de haos la finalul partidei Botoșani-Farul! S-a dictat penalty, apoi a fost anulat la VAR! # Antena Sport
În minutul 90+6, centralul partidei a dictat penalty pentru Botoşani, la scorul de 1-1. Seruca l-a faultat pe Bodișteanu, iar arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă. Faultul era evident, însă Lopez a așteptat în zadar mai bine de 3 minute lângă punctul cu var să execute penalty-ul. În urma consultării VAR-ului, care a durat mai […] The post 10 minute de haos la finalul partidei Botoșani-Farul! S-a dictat penalty, apoi a fost anulat la VAR! appeared first on Antena Sport.
21:20
Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni # Antena Sport
Marius Ștefănescu a fost cedat de FCSB în Turcia, după ce patronul a fost nemulțumit de evoluțiile sale în tricoul roș-albaștrilor. La trei luni de la transferul la Konyaspor, fotbalistul român a marcat și primul său gol. S-a întâmplat într-un meci de calificare în faza principală a Cupei Turciei, contra unei formații din a patra […] The post Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni appeared first on Antena Sport.
20:50
Rezumatul meciului Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier # Antena Sport
The post Rezumatul meciului Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier appeared first on Antena Sport.
20:40
Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!” # Antena Sport
Andrea Mandorlini a antrenat de trei ori pe CFR, dar acum ruptura pare totală! Tehnicianul face acuze grave la adresa patronului Varga, dar şi a jucătoilor! Nu a scăpat nici Iuliu Mureșan de atacul italianului. „Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, […] The post Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!” appeared first on Antena Sport.
20:30
Vlad Dragomir, decisiv în Supercupa Ciprului pentru Pafos. Românul, într-o formă incredibilă # Antena Sport
După ce a înregistrat evoluții foarte bune în ultimele meciuri jucate de Pafos, Vlad Dragomir a fost din nou decisiv pentru formația cipriotă. Echipa românului joacă pentru câștigarea Supercupei, contra celor de la AEK Larnaca. Surpriza lui Mircea Lucescu de la partida cu Austria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, și-a făcut simțită […] The post Vlad Dragomir, decisiv în Supercupa Ciprului pentru Pafos. Românul, într-o formă incredibilă appeared first on Antena Sport.
20:00
Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Petrolul: „Îți tremură picioarele” # Antena Sport
UTA Arad a obținut un rezultat de egalitate în prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-1 cu Petrolul Ploiești. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a ajuns la nouă partide consecutive fără victorie. După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne” a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, cei vizați fiind în primul rând cei […] The post Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Petrolul: „Îți tremură picioarele” appeared first on Antena Sport.
19:40
Fostul selecționer italian Luciano Spalletti a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor. Anunţul oficial a fost făcut chiar de clubul italian. “Luciano Spalletti e noul antrenor al Juventus: tehnicianul a semnat un contract până pe 30 iunie 2026”, este comunicatul remis presei de […] The post E oficial: Luciano Spalletti este noul antrenor de la Juventus appeared first on Antena Sport.
19:20
Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze # Antena Sport
Andrei Mostovoi, jucător al echipei Zenit Sankt Petersburg, a fost victima unei tentative de răpire la 23 octombrie. Ajutat de un prieten, sportivul a reuşit să scape de răpitorii săi. Trei zile mai târziu, a jucat pentru Zenit şi a marcat împotriva echipei Dinamo Moscova, relatează RMC Sport. Andrei Mostovoi nu s-a „panicat” pentru a […] The post Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze appeared first on Antena Sport.
19:10
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală! # Antena Sport
Bogdan Lobonţ (47 de ani) a adunat milioane de euro de-a lungul carierei, dar preferă să meargă cu metroul şi autobuzul în Capitală. Lobonţ s-a despărţit, recent, de CSM Olimpia Satu Mare, echipă la care avea funcţia de director sportiv. (IMAGINI CU BOGDAN LOBONŢ ÎN GALERIA FOTO) Bogdan Lobonţ merge cu metroul şi autobuzul în […] The post Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală! appeared first on Antena Sport.
