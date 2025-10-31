Grindeanu: Timişoara, oraşul libertăţii, ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre / Să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului
News.ro, 31 octombrie 2025 19:20
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat vineri, la Timişoara, că prezenţa în oraşul libertăţii îi face să îşi amintească ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni şi i-a păsat doar de cifre. El i-a îndemnat pe social-democraţi să nu plece capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului şi care le vor răul.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
19:30
Grindeanu: Timişoara, oraşul libertăţii, ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care şi-a înfometat poporul, ca să plătească nişte datorii / Să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului # News.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat vineri, la Timişoara, că prezenţa în oraşul libertăţii îi face să îşi amintească ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni şi i-a păsat doar de cifre şi care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. El i-a îndemnat pe social-democraţi să nu plece capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului şi care le vor răul.
Acum 30 minute
19:20
Grindeanu: Timişoara, oraşul libertăţii, ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre / Să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului # News.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat vineri, la Timişoara, că prezenţa în oraşul libertăţii îi face să îşi amintească ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni şi i-a păsat doar de cifre. El i-a îndemnat pe social-democraţi să nu plece capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului şi care le vor răul.
19:20
Ministrul Finanţelor anunţă simplificarea modalităţii de achitare a amenzilor: Procesele-verbale vor fi emise electronic şi vor conţine coduri QR pentru plată instant, direct de pe telefon / Primul tip de amenzi care va putea fi plătit astfel # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru nazare, anunţă ”o schimbare aşteptată de toţi” - amenzile vor putea fi plǎtite printr-un cont unic. Procesele-verbale vor fi emise electronic şi vor conţine coduri QR pentru plată instant, direct de pe telefon, exolică ministrul, precizînd că amenzile rutiere sunt primele care vor putea fi plătite astfel.
19:10
Barometrul vizibilităţii miniştrilor - Topul vizibilităţii e deschis de premierul Ilie Bolojan, urmat de ministrul Educaţiei, care urcă de pe locul 5 / Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi cel al Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru urcă mai multe poziţii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna septembrie, locul al doilea în top revenind ministrului Educaţiei Daniel, care urcă de pe locul 5 în august, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu urcă de pe locul 10 pe locul 3, ministrul Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru urcă de pe ultimul loc în prima jumătate a clasamentului, iar ministrul Finanţelor Alexandru Nazare coboară de pe locul 2 pe locul 7 în top. Cinci miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.
19:10
Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO: Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul şi cu mine împărtăşim aceeaşi înţelegere privind importanţa pe care românii o acordă relaţiei dintre România şi Statele Unite # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. ”Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu.
Acum o oră
19:00
Vasile Dîncu: Dreapta politică, din păcate, este foarte periculoasă. Pentru dreapta politică, săracii sunt vinovaţi pentru că sunt săraci. Ei pun profitul înaintea vieţii. Statul este pentru ei servitorul celor care sunt bogaţi # News.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat, vineri, că ceea ce face Sorin astăzi este un lucru foarte complicat, şi anume trebuie să se lupte cu dreapta politică, el precizând că dreapta politică, din păcate, este foarte periculoasă. Dîncu a arătat că, pentru dreapta politică, săracii sunt vinovaţi pentru că sunt săraci şi pun profitul înaintea vieţii iar statul este pentru ei servitorul celor care sunt bogaţi.
19:00
Handbal masculin: România şi Georgia, victorii în prima zi a Trofeului Carpaţi, de la Baia Mare # News.ro
Naţionala României a învins vineri, la Baia Mare, reprezentativa Ucrainei, scor 33-30 (20-10), în prima zi a Trofeului Carpaţi. În meciul de deschidere, Georgia a dispus de Slovacia, cu 31-28 (14-16).
18:50
Bulgaria restricţionează exporturile de combustibil către UE în urma sancţiunilor impuse Lukoil # News.ro
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară, relatează Reuters.
18:40
Lia Olguţa Vasilescu: Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări / Guvernul nu funcţionează aşa cum ne-am dorit cu toţii. Sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR # News.ro
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea un miliard la buget, dă afară aceşti oameni şi pierd 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. Primarul a mai spus că guvernul nu funcţionează aşa cum şi-au dorit cu toţii şi că sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR.
18:40
Radu Miruţă anunţă că oraşul Novaci, cu zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional # News.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, crede că Rânca este ”unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”.
18:40
Lia Olguţa Vasilescu: Aţi aflat de la televizor că am decis în coaliţie ca să nu crească salariul minim pe economie. Nu, eu vă spun că am participat la acea şedinţă, am fost informaţi că nu va creşte salariul minim pe economie # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri, la Conferinţa PSD Timiş, că s-a aflat de la televizor că au decis în coaliţie ca să nu crească salariul minim pe economie dar ea a participat la acea şedinţă şi au fost informaţi că nu va creşte salariul minim pe economie. Ea a mai spus că PSD nu mai vrea ”acel spectacol grotesc în Parlamentul României, cu pachete unul după altul, care să fie aprobate în aceea zi, ci să le facă odată şi bine, nu otova, aşa cum din păcate li s-a propus până acum”.
Acum 2 ore
18:20
NYT: Tot mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului # News.ro
Mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump, între care şeful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio şi Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, s-au mutat în cartiere şi locuinţe destinate militarilor, un demers care, deşi nu este fără precedent, este mai puţin obişnuit, scrie The New York Times (NYT).
18:20
Verificări la Adăpostul Public pentru Câini din Reşiţa, după ce în mediul online au apărut informaţii că animalele sunt neglijate / Un pui, fotografiat în aceeaşi cuşcă un cu câine de talie mare, din rasa pitbull / A fost deschis dosar penal # News.ro
Poliţiştii şi procurorii fac cercetări la Adăpostul Public pentru Câini din Reşiţa, după ce în mediul online au apărut informaţii că animalele sunt neglijate, ţinute în condiţii improprii şi nu primesc tratamentele necesare. Un pui a fost fotografiat în aceeaşi cuşcă un cu câine de talie mare, din rasa pitbull, internauţii susţinând că este o practică frecventă. A fost deschis un dosar penal şi s-au aplicat sancţiuni.
18:10
Ministrul Transporturilor anunţă că s-au depus 12 oferte pentru construirea tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni / Contractul are o valoare estimată la 5,29 miliarde de lei # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă, vineri, că s-au depus 12 oferte pentru construirea tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni, un contract cu o valoare estimată la 5,29 miliarde de lei.
18:10
Fotbal: O ceremonie formală şi un „moment semnificativ”: Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur în faţa întregului lot al lui Real Madrid # News.ro
Atacantul francez Kylian Mbappe a primit trofeul Gheata de Aur, acordat celui mai bun marcator din campionatele europene, în cadrul unei ceremonii formale, care a fost organizată în prezenţa colegilor săi de la Real Madrid.
17:50
Şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, împuternicit în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti # News.ro
Colonelul Toma Marius Cezar va ocupa, începând din 1 noiembrie, funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.
17:50
Miros de gaz pe casa scării într-un bloc din Râmnicu Vâlcea / Au fost evacuate 16 persoane adulte şi 3 minori / Verificările au stabilit că mirosul provenea de la o butelie / Scăpări de gaz la patru apartamente # News.ro
Pompierii intervin, vineri, după ce a fost semnalat miros de gaz pe casa scării într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Au fost evacuate 16 persoane adulte şi 3 minori, iar verificările au stabilit că mirosul provenea de la o butelie aflată într-un apartament care nu este racordat la reţeaua de gaze naturale.
17:50
Andronache (PNL), despre solicitarea PSD de chemare a premierului în plen: Era legitimă, dacă era organizată de majoritatea parlamentară, nu de o bucată. Atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc # News.ro
Deputatul PNL Gabriel Andronache declară, vineri, despre solicitarea făcută de PSD, ca premierul să vină luni în plenul Camerei Deputaţilor, pentru a informa cu privire la redimensionarea trupelor SUA din România, că dezbaterea la Ora Prim-ministrului era legitimă, din perspectivă regulamentară, dacă era organizată de majoritatea parlamentară, nu de o bucată şi atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc.
17:40
Echipa italiană Genoa a anunţat vineri despărţirea de directorul sportiv, Marco Ottolini, iar presa italiană pronostichează: următorul pe listă ar putea fi antrenorul Patrick Vieira.
Acum 4 ore
17:10
Baschet masculin: Un concert André Rieu mută meciul din BKT EuroCup, dintre U BT Cluj şi BAXI Manresa, în sala de la Turda # News.ro
Campioana U BT Cluj a anunţat, vineri, că este obligată să joace meciul din BKT EuroCup, din 12 noiembrie, cu spaniolii de la BAXI Manresa, în Turda Arena, sala din Cluj-Napoca fiind ocupată cu un concert al lui André Rieu. Clubul va asigura transportul abonaţilor, care însă sunt mai mulţi cu 1.000 decât capacitatea Turda Arena.
17:10
Marele Muzeu Egiptean (GEM), care va fi inaugurat oficial sâmbătă la Cairo, prezintă cele mai emblematice piese din epoca faraonilor: statui colosale, sarcofage, unelte, bijuterii, până acum dispersate în toată ţara, acum reunite pe o suprafaţă de peste 50.000 metri pătraţi de expoziţie, informează AFP.
17:00
Şeful Salvamont Braşov, după accidentele grave produse pe munte: Muntele nu iartă lipsa de pregătire. Pentru cei care cred că amenzile ar fi soluţia: nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi # News.ro
Directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele grave produse pe munte în ultima perioadă, acţiunile de informare ale Salvamont s-au intensificat, însă există în continuare turişti care ignoră recomandările profesioniştilor. „Unii oameni aleg, cu bună credinţă dar cu inconştienţă, să se expună unor riscuri uriaşe. Muntele nu iartă lipsa de pregătire”, remarcă Sebastian Marinescu. Acesta are şi un mesaj către cei care cred că amenzile ar fi soluţia: „Nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi”.
17:00
Un grup media pro-Orban cumpără principalul tabloid din Ungaria înaintea alegerilor din 2026 # News.ro
Indamedia, un grup media maghiar deţinut în proporţie de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk. Tranzacţia, anunţată de cele două companii vineri, are loc cu doar câteva luni înaintea alegerilor generale din aprilie, în care premierul Viktor Orban are de făcut faţă unei provocări serioase, reprezentate de noul partid de opoziţie de centru-dreapta Tisza, care se află în frunte în majoritatea sondajelor, relatează Reuters.
17:00
Mihai Fifor: Lucrurile sunt cât se poate de simple, domnule prim-ministru: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei, iar prezenţa dumneavoastră nu este opţională. Şi nu vă temeţi, nu este o moţiune de cenzură # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îi transmite, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la Ora prim-ministrului pentru a explica redimensionarea trupelor SUA în România, că lucrurile sunt cât se poate de simple, Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei României, iar prezenţa acestuia nu este opţională. Fifor îi mai spune premierului să nu se teamă, pentru că nu este o moţiune de cenzură, dar adaugă că, dacă evită din nou dialogul, atunci se întâmplă ceva grav, şi anume se rupe legătura de încredere dintre Guvern şi cetăţenii pe care pretinde că îi reprezintă.
16:50
FC Botoşani: 8.771 lei strânşi pe „Municipal” la debutul campaniei „Să nu-i fie frig” / Campania continuă # News.ro
„Roş-alb-albaştrii” prezenţi la partida FC Botoşani – Farul Constanţa, meci încheiat cu scoul de 1-1 (0-0), care a contat pentru prima etapă a Grupei D – Cupa României, au demonstrat încă o dată că ştiu să fie necondiţionat alături de semeni, astfel că în urma coletei desfăşurată pe „Municipal” în cadrul campaniei „Să nu-i fie frig” s-a strâns suma de 8.771 lei, informează FC Botoşani.
16:30
Grindeanu, despre chemarea lui Bolojan în Parlament: Prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate / Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate, el arătând că nu îl interesează pe el, personal, să-i audă pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament.
16:30
Incident de paraşutare chiar în cadrul unui exerciţiu demonstrativ organizat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni” - FOTO # News.ro
Un incident a avut loc vineri, în timpul exerciţiului de paraşutare organizat pe platoul Dacia din Buzău, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni”. Unul dintre cei cinci militari care au executat saltul demonstrativ a fost nevoit să renunţe la paraşuta principală şi să aterizeze cu paraşuta de rezervă, după o defecţiune apărută în timpul deschiderii.
16:20
Partidul centrist olandez D66, confirmat câştigător al alegerilor legislative. Rob Jetten, favorit să preia funcţia de prim-ministru # News.ro
Partidul centrist olandez D66 a obţinut cele mai multe voturi în alegerile generale de miercuri, a anunţat vineri agenţia de ştiri ANP, ceea ce îl plasează pe liderul său în vârstă de 38 de ani, Rob Jetten, pe calea de a deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria ţării, relatează Reuters.
16:20
Doi tineri din Gorj şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro, iar cu banii primiţi şi-au cumpărat un autoturism # News.ro
Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro. Tranzacţia a avut loc în condiţiile în care femeia a declarat în fals că bărbatul care a cumpărat bebeluşul este tatăl acestuia. Cu banii primiţi, cei doi părinţi biologici şi-au cumpărat un autoturism. Aceştia, care nu sunt de găsit, au primit mandate de arestare în lipsă, iar bărbatul care a cumpărat copilul e reţinut.
16:10
Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat la CCR un proiect pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituţională, Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor. Şeful statului spune că legea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.
16:00
Trump a organizat petrecerea de Halloween la Casa Albă cu supereroi şi sosii ale sale, în contextul închiderii administraţiei federale/ FOTO # News.ro
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
16:00
Grindeanu: Dacă nu suntem băgaţi în seamă, ştim să reacţionăm. Aşa cum am luat hotărârea să intrăm la guvernare, tot aşa putem să luăm şi alta / Nu se poate să nu ţii cont de ce propune PSD, aşa ceva nu acceptăm / La guvern se tace în acest moment # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Hunedoara, că PSD, când intră într-un parteneriat, este un partener serios şi se ţine de cuvânt, dar dacă nu sunt băgaţi în seamă, ştiu să reacţioneze, iar aşa cum au luat hotărârea să intre la guvernare, tot aşa pot să ia şi alta. El a mai spus că, dacă vrei să ai o guvernare stabilă, nu se poate să nu ţii cont de ce propune PSD, pentru că aşa ceva social-democraţii nu acceptă, adăugând că la guvern se tace în acest moment, referitor la redimensionarea trupelor SUA din România. O guvernare care e doar pe tabele, care nu are nicio legătură cu oamenii, e doar, aşa, cu nişte cifre seci, asta nu e o guvernare bună, a mai spus liderul PSD.
16:00
Aproape 250 de companii la care statul român este acţionar au datorii de 9,5 miliarde de lei către bugetul public. ANAF anunţă că a început notificarea acestora pentru plata obligaţiilor fiscale restante # News.ro
Un număr de 249 de firme cu capital deţinut fie integral, fie majoritar de statul român datorează bugetului public 9,24 miliarde lei, până la data de 30 septembrie 2025 şi neachitate până la 30 octombrie, potrivit datelor publicate vineri de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Instituţia anunţă notificarea acestora pentru plata obligaţiilor fiscale restante.
15:50
Sorana Cîrstea se opreşte în sferturi la Hong Kong Open. Românca a fost eliminată de Leylah Fernandez # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 45 WTA şi cap de serie 7, a fost eliminată, vineri, de sportiva canadiană Leylah Fernandez, favorită 2, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Hong Kong Open.
15:40
Sorin Grindeanu: La Congres, am de gând să invit foştii preşedinţi ai partidului. Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Năstase mi-a şi confirmat, o să vină / Dacă nu ne aducem înapoi oamenii, nu reuşim să ne ducem în viitor # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că a vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană iar Năstase i-a şi confirmat că o să vină. ”Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor”, a spus Grindeanu.
15:40
Autospecială a Poliţiei, implicată într-un eveniment rutier în Ploieşti. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale # News.ro
O autospecială a Poliţiei a fost implicată într-un eveniment rutier produs vineri în centrul municipiului Ploieşti, în apropiere de sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale, poliţistul şi celălalt şofer implicat completând formular de constatare amiabilă.
Acum 6 ore
15:30
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele Conference League în 2028 şi 2029 # News.ro
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele din 2028 şi 2029 ale Conference League, a anunţat, vineri, UEFA.
15:30
Comisarii ANPC au controlat peste 1300 de operatori economici în această săptămână şi au dat amenzi de peste 4,5 milioane de lei / Ei au găsit diverse nereguli, printre care produse alimentare expirate şi preparate din carne nesigure # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat în această săptămână peste 1300 de operatori economici şi au găsit mai multe nereguli, printre care produse alimentare expirate, preparate din carne nesigure, lipsa informării a condiţiilor de păstrare ale produselor alimentare, absenţa traducerilor în limba română.
15:20
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul de stat german pentru Europa, Gunther Krichbaum / Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est şi continuarea participării cu trupe militare în România # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, Gunther Krichbaum, aflat în vizită în România. În cadrul discuţiilor, oficialul german a transmis că Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est, continuarea participării cu trupe militare în România şi colaborarea bilaterială în domeniul capabilităţilor militare. Premierul Bolojan a spus, la rândul lui, că Germania este principalul partener comercial al României şi această colaborare economică poate fi extinsă în perioada următoare, îndeosebi în domenii precum securitate şi apărare, având în vedere oportunităţile României de a accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro prin Programul european Security Action for Europe (SAFE).
15:20
Pornhub afirmă că numărul vizitatorilor din Marea Britanie a scăzut cu 77% de la introducerea verificării vârstei # News.ro
Pornhub afirmă că numărul vizitatorilor din Marea Britanie pe site-ul său a scăzut cu 77% faţă de luna iulie, când au fost introduse verificări mai riguroase ale vârstei pentru site-urile cu conţinut sexual explicit, în conformitate cu Legea privind siguranţa online, scrie BBC.
15:00
Şeful FBI anunţă că a fost dejucat un „posibil atac terorist” şi mai multe persoane au fost arestate în Michigan # News.ro
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel.
14:50
Valentin Burada, fondator Swiss Clinics, la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 # News.ro
Medika TV, singura televiziune medicală din România, organizează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, un maraton televizat dedicat celor mai noi tendinţe în estetică şi înfrumuseţare. Denumită „Redefinirea esteticii în 2025” această producţie aduce în faţa publicului cei mai importanţi specialişti în domeniul esteticii medicale, care vor oferi informaţii despre inovaţia în estetică. Printre invitaţii speciali ai maratonului televizat organizat de Medika TV se numără şi Valentin Burada, fondatorul reţelei de clinici medicale Swiss Clinics.
14:50
Teste nucleare - de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare? # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani, declaraţia fiind făcută cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu preşedintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, relatează Reuters. Agenţia de presă publică un material de tip documentar în care prezintă câte teste nucleare au avut loc, de ce au fost oprite şi de ce s-ar vrea acum reluarea lor.
14:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Timişoara: Anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi grav construit în România după Revoluţie / Estimăm că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie, la Timişoara. Ministrul a vizitat şantierul, vineri, el arătând că, după testările tehnice şi procedurile de acreditare, estimează că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave. În plus, personalul medical a fost instruit în Franţa, la Paris, printr-un program al Băncii Mondiale, astfel încât acest centru să funcţioneze la cele mai înalte standarde internaţionale.
14:50
Directorul Oil Terminal: Motorina din India am pus-o în rezervoare separate ca să nu fie pe acelaşi flux cu cea care pleacă în Ucraina # News.ro
Directorul Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, afirmă că motorina care soseşte din India în Portul Constanţa este pusă în rezervoare separate pentru a fi nu pe acelaşi flux cu combustibilul care pleacă în Ucraina, după ce autorităţile de la Kiev au restricţionat, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanţa, în care funcţionează facilităţile de încărcare-descărcare şi depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, din cauza volumelor mari de carburanţi din India produşi din ţiţei rusesc sosite în Constanţa pe timpul verii..Ciutureanu a precizat că această măsură a fost luată de la 1 octombrie şi că în prezent nu a mai sosit marfă din India, dar cea rămasă pe navele care au venit în vară este separată.
14:50
Cum te costumezi de Halloween? Actorii Oana Gherman şi Sergiu Costache oferă variante în filmul „În Pielea Mea” VIDEO # News.ro
De Halloween, actorii Oana Gherman şi Sergiu Costache încearcă să intre în pielea personajelor pe care le sugerează prin costumele lor, într-un clip realizat special pentru a surprinde un moment înaintea unei petreceri de Halloween.
14:40
UEFA: Munchen va găzdui finala Ligii Campionilor în 2028. Wembley şi Camp Nou sunt în competiţie pentru finala din 2029 # News.ro
Stadionul echipei Bayern München va găzdui o altă finală a Ligii Campionilor, în 2028, iar organizarea finalei din 2029 este o competiţie între Stadionul Wembley din Londra şi Stadionul Camp Nou din Barcelona, recent renovat.
14:30
Vicepreşedintele CJ Braşov Şerban Todorică Constantin, inculpat pentru abuz în serviciu. El e acuzat că a viciat procedura de numire a doi membri ai CA al „Apa Braşov” pentru a avea control asupra resurselor companiei # News.ro
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Şerban Todorică Constantin, care este şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul (ADIDAJ) Braşov an fost pus sub acuzare şi plasat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu. El e acuzat că a viciat procedura de numire a doi membri în Consiliul de Administraţie al companiei „Apa Braşov” pentru a avea astfel control asupra resurselor companiei.
14:30
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în 7 noiembrie, la mai bine de doi ani de la începerea lucrărilor de renovare, pentru un antrenament deschis publicului, a anunţat clubul catalan vineri.
14:30
Bihor: Bărbat anchetat penal după ce a lovit şi schingiuit pisica şefului său. El a intrat în biroul acestuia şi a lovit animalul cu piciorul şi cu alte obiecte # News.ro
Un bărbat de 41 de ani din Oradea este anchetat penal de către poliţiştii bihoreni pentru infracţiuni de schingiuirea animalelor şi violarea sediului social, după ce a intrat în biroul administratorului firmei pentru care lucra şi a schingiuit pisica pe care acesta o îngrijea la serviciu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.