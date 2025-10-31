Ciprian Ciucu: Autorizaţia de securitate la incendiu este foarte dificil de obţinut, întrucât legislaţia a devenit drastică şi schimbările sunt frecvente / Voi discuta cu Ministerul de Interne şi cu ISU
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat al PNL pentru Primăria Bucureşti, susţine că autorizaţia de securitate la incendiu este foarte greu de obţinut de către deţinătorii de spaţii comerciale, întrucât legislaţia a devenit drastică şi anunţă că va discuta cu Ministerul de Interne ca prevederile legale să nu se schimbe atât de des.
Echipa spaniolă Getafe a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia catalană Girona, în etapa a 11-a din La Liga.
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat al PNL pentru Primăria Bucureşti, susţine că autorizaţia de securitate la incendiu este foarte greu de obţinut de către deţinătorii de spaţii comerciale, întrucât legislaţia a devenit drastică şi anunţă că va discuta cu Ministerul de Interne ca prevederile legale să nu se schimbe atât de des.
Jucătorul român Virgil Ghiţă a înscris vineri golul prin care echipa sa, Hannover, a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Elversberg, în etapa a 11-a din 2 Bundesliga
Eredivisie: Man a fost omul meciului, gol şi assist, în PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2 # News.ro
Atacantul român Dennis Man a înscris vineri seara un gol pentru echipa sa, PSV Eindhoven, care a dispus, pe teren propriu, scor 5-2, de formaţia Fortuna Sittard. Man a fost MVP-ul înfruntării.
UPDATE - Accident pe un drum judeţean din Maramureş, între o căruţă şi un autoturism - Un copil a murit, iar patru copii şi un adult au ajuns la spital # News.ro
O maşină şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, pe un drum judeţean din Maramureş. Un minor a murit şi mai multe persoane au fost rănite.
„Slovaci, nu vă faceţi griji, aveţi voie să alergaţi după autobuz!” Poliţia slovacă vine cu precizări după o modificare controversată a codului rutier # News.ro
Poliţia slovacă a precizat că noua modificare a legii traficului rutier, care stabileşte viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor, după ce mai multe instituţii de presă locale şi internaţionale, inclusiv POLITICO, au relatat anterior că legea - care stabileşte o limită de viteză de 6 kilometri pe oră - se va aplica şi pietonilor.
Un copil de 13 ani a înjunghiat un bărbat, într-o comună din Ilfov / Victima a fost transportată la spital, iar agresorul este în custodia Poliţiei # News.ro
Un copil de 13 ani a înjunghiat, vineri, un bărbat, într-o comună din Ilfov, victima fiind transportrată la spital. Agresorul este în custodia Poliţiei.
Un bărbat a intrat cu maşina într-un autoturism plin cu tineri, pe un drum judeţean din Sibiu / Patru fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani, transportaţi la spital # News.ro
Un bărbat de 57 de ani a intrat cu maşina, vineri seară, într-un autoturism plin cu tineri, pe un drum judeţean din Sibiu. Bărbatul a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a pătruns pe contrasens, întrând în maşina condusă de o fată de 19 ani. Patru fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.
Deputaţii francezi resping „taxa Zucman”, impozitul pe avere pentru persoanele foarte bogate susţinut de stânga # News.ro
Deputaţii francezi au respins vineri propunerile de a introduce un impozit pe avere pentru cei foarte bogaţi, cerut de stânga politică, şi au susţinut un plan guvernamental diluat de impozitare a activelor deţinute în holdinguri, relatează Reuters.
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.
Ludovic Orban, întrebat dacă Nicuşor Dan are o relaţie ”specială” cu PSD: Încearcă să aibă o relaţie cât mai principială cu toate formaţiunile politice din coaliţie. În ciuda opoziţiei PSD, a numit-o vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru că aşa era corect # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a negat că preşedintele Nicuşor Dan ar avea o relaţie ”specială” cu PSD, explicând că liderii social-democraţi sunt cei care încearcă să impună această temă pe agenda publică.
POLITICO: Şeful CIA s-a întâlnit în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile cu privire la schimbul de informaţii cu SUA # News.ro
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă puteţi avea încredere în noi, relatează POLITICO.
Medicul Radu Ţincu: Sunt studii care ne spun că un consum de substanţe psihoactive în perioada adolescenţei duce la pierderea personalităţii # News.ro
Prof. univ. dr Radu Ţincu, medic primar ATI toxicologie, a explicat cum consumul de droguri îi face pe adolescenţi şi pe tineri să îşi piardă personalitatea. Cei care consumă droguri 5-7 ani dezvoltă tulburări psihice.
Medicul Radu Ţincu: Eu cred că singura şansă în lupta împotriva drogurilor este o bună educaţie / Sunt ţări unde deţinerea se pedepseşte cu moartea şi chiar şi acolo se consumă / Ideea că vom reuşi să stârpim acest flagel este o utopie # News.ro
Prof. univ. dr Radu Ţincu, medic primar ATI toxicologie, a explicat, vineri seară, că şansa luptei împotriva drogurilor este o bună educaţie şi trebuie să li se explice clar tinerilor la ce se expun pe termen mediu şi lung. ”Sunt ţări unde deţinerea se pedepseşte cu moartea şi chiar şi acolo se consumă”, afirmă medicul, adăugând că ”ideea că vom reuşi să stârpim acest flagel este o utopie”.
Ludovic Orban, consilier prezidenţial, consideră drept ”stranie” decizia PSD de a-l chema în plen pe premier, dar este convins că Ilie Bolojan va da curs invitaţiei şi va merge în Parlament # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie dacă se va întâmpla luni sau marţi, ci atunci când programul premierului îi va permite.
Medicul Radu Ţincu: Ştim că se consumă substanţe psihoactive în perioada adolescenţei / Cea mai consumată substanţă este în continuare cannabisul # News.ro
Prof. univ. dr Radu Ţincu, medic primar ATI toxicologie, a declarat, vineri seară, că cea mai consumată substanţă rămâne cannabisul, pentru că este nu foarte scumpă şi este preferată de tineri. Medicul a precizat că orice drog este periculos, însă doza este cea care face diferenţa.
Arbitrii Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 15-a a Superligii.
Administraţia Trump nu poate suspenda ajutoarele alimentare în perioada shutdown-ului, decide justiţia americană # News.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump nu poate suspenda ajutorul alimentar pentru milioane de americani pe durata shutdown-ului guvernamental, au decis vineri doi judecători federali, afirmând că guvernul trebuie să utilizeze pentru aceasta fondurile de urgenţă, relatează Reuters.
Echipa franceză Sochaux evoluează, în meciul de vineri seara, cu Versailles FC, purtând tricouri speciale de Halloween.
CNN: Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina, dar decizia finală îi aparţine lui Trump # News.ro
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, lăsând decizia politică finală preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu această chestiune, citaţi de CNN.
George Simion afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi cere protecţie din partea SPP pentru el, familia lui şi conducerea AUR / Faţada sediului central al AUR; vandalizată # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion, afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi anunţă că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri, dar acuză că nu s-au luat până acum niciun fel de măsuri. Simion cere oficial ca Serviciul de Pază şi Protecţie să-i asigure siguranţa, atât pentru el, cât şi pentru familia lui şi conducerea partidului.
Alexandru Muraru (PNL) solicită CSAT să nu aprobe cererea lui George Simion ca SPP să îi acorde pază: Ar fi un precedent periculos ca un agresor, cunoscut pentru comportamente violente şi derapaje constante, să primească paza statului român # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, solicită CSAT să nu aprobe cererea şefului AUR George Simion ca SPP să îi acorde pază, liberalul susţinând că ar fi un precedent periculos ca un ”agresor” să primească pază din partea statului român.
TAS admite parţial apelul Federaţiei Ruse de Sanie privind statutul de neutralitate la Jocurile Olimpice din 2026 # News.ro
Sportivii ruşi de la sanie ar putea fi eligibili să concureze în competiţiile de calificare înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, dacă îndeplinesc criteriile pentru statutul de neutru, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a admis parţial vineri apelul Federaţiei Ruse de Sanie.
Grindeanu: Guvernarea poate să continue şi coaliţia poate să continue şi fără Grindeanu, şi fără Bolojan, şi fără Fritz, şi fără Hunor. Nu e nimeni de neînlocuit # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că guvernarea poate să continue şi coaliţia poate să continue şi fără Grindeanu, şi fără Bolojan, şi fără Fritz, şi fără Hunor şi nu e nimeni de neînlocuit şi nu e nimeni trecut expres în protocolul coaliţiei, cu nume şi prenume.
Trump refuză să excludă testele nucleare subterane şi rămâne vag în declaraţiile pe această temă # News.ro
Preşedintele Donald Trump a reafirmat vineri că Statele Unite intenţionează să efectueze teste nucleare dacă alte ţări o vor face, fără a clarifica însă tipul de teste care ar putea fi întreprinse de Washington, relatează AFP şi Reuters.
Sorin Grindeanu, după ce liberalii au cerut ca legea Nordis să intre în plen: Luni, eu voi cere să intre pe ordinea de zi această lege / Nu am niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată cu prim-ministrul Ilie Bolojan # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre cererea PNL de punere a legii Nordis în plen că luni, el va cere să intre pe ordinea de zi această lege, adăugând că nu are niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată cu prim-ministrul Ilie Bolojan.
Echipa Politehnica Iaşi a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Bihor, în etapa a 12-a din Liga 2.
Trafic blocat pe Drumul Expres 12, după producerea a trei accidente – La primul s-a răsturnat o maşină de pompieri care se deplasa la un eveniment rutier / În ultimul eveniment sunt implicate trei vehicule / Mai multe persoane au fost rănite # News.ro
DRDP Craiova anunţă, vineri seară, că circulaţia este blocată pe Drumul Expres 12, după producerea a trei accidente. În primul dintre este implicată o autospecială de pompieri, care s-a răsturnat în drum spre o intervenţie. Cinci pompieri au fost răniţi.
Claudiu Manda (PSD), atac la Bolojan: Omul de porţelan, dictatorul de la Oradea: A dispărut mitul că dacă nu facem ca el, pleacă. Începe să se agaţe de scaun / Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe premierul, suntem alături de orice candidat # News.ro
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat, vineri, despre premierul Ilie Bolojan, că ”l-au tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu tot felul de soluţii pe care doar el şe ştie şi a dispărut mitul că dacă nu fac ca el, pleacă, pentru că începe să se agaţe de scaun. Manda a transmis un mesaj şi către liberali: ”Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe prim-ministrul, suntem alături de orice fel de candidat pe care PNL îl pune, pentru că a existat viaţă politică şi înainte de domnul Bolojan şi suntem siguri că va exista viaţă politică şi după domnul Bolojan”.
10 ANI DE COLECTIV – Scrisoare de protest faţă de amenda aplicată de Jandarmerie, ”un gest de intimidare civică şi un precedent periculos pentru libertatea de exprimare şi de întrunire în România” / Organizaţiile semnatare acuză dubla măsură # News.ro
Mai multe organizaţii civice şi personalităţi au transmis, vineri seară, o scrisoare de protest, acuzând Jandarmeria de dublă măsură, după amenda aplicată organizatorului marşului de comemorare a victimelor din Clubul Colectiv. Jandarmeria a sancţionat flori şi lumânări, deşi a manifestat pasivitate la evenimente organizate de grupări extremiste, acuză semnatarii scrisorii. Astfel de gesturi ”subminează încrederea publică în instituţiile statului şi creează impresia unui tratament preferenţial de protecţie a mişcărilor extremiste”.
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul Parlamentului de la Chişinău şi va depune sâmbătă jurământul # News.ro
Guvernul propus de Alexandru Munteanu a obţinut vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chişinău, obţinând cele 55 de voturi preconizate ale majorităţii PAS, partidul care o susţine pe preşedinta Maia Sandu, la finalul a şase ore de întrebări şi răspunsuri.
Grindeanu: Timişoara, oraşul libertăţii, ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care şi-a înfometat poporul, ca să plătească nişte datorii / Să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului # News.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat vineri, la Timişoara, că prezenţa în oraşul libertăţii îi face să îşi amintească ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni şi i-a păsat doar de cifre şi care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. El i-a îndemnat pe social-democraţi să nu plece capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului şi care le vor răul.
Ministrul Finanţelor anunţă simplificarea modalităţii de achitare a amenzilor: Procesele-verbale vor fi emise electronic şi vor conţine coduri QR pentru plată instant, direct de pe telefon / Primul tip de amenzi care va putea fi plătit astfel # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru nazare, anunţă ”o schimbare aşteptată de toţi” - amenzile vor putea fi plǎtite printr-un cont unic. Procesele-verbale vor fi emise electronic şi vor conţine coduri QR pentru plată instant, direct de pe telefon, exolică ministrul, precizînd că amenzile rutiere sunt primele care vor putea fi plătite astfel.
Barometrul vizibilităţii miniştrilor - Topul vizibilităţii e deschis de premierul Ilie Bolojan, urmat de ministrul Educaţiei, care urcă de pe locul 5 / Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi cel al Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru urcă mai multe poziţii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna septembrie, locul al doilea în top revenind ministrului Educaţiei Daniel, care urcă de pe locul 5 în august, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu urcă de pe locul 10 pe locul 3, ministrul Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru urcă de pe ultimul loc în prima jumătate a clasamentului, iar ministrul Finanţelor Alexandru Nazare coboară de pe locul 2 pe locul 7 în top. Cinci miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.
Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO: Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul şi cu mine împărtăşim aceeaşi înţelegere privind importanţa pe care românii o acordă relaţiei dintre România şi Statele Unite # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. ”Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu.
Vasile Dîncu: Dreapta politică, din păcate, este foarte periculoasă. Pentru dreapta politică, săracii sunt vinovaţi pentru că sunt săraci. Ei pun profitul înaintea vieţii. Statul este pentru ei servitorul celor care sunt bogaţi # News.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat, vineri, că ceea ce face Sorin astăzi este un lucru foarte complicat, şi anume trebuie să se lupte cu dreapta politică, el precizând că dreapta politică, din păcate, este foarte periculoasă. Dîncu a arătat că, pentru dreapta politică, săracii sunt vinovaţi pentru că sunt săraci şi pun profitul înaintea vieţii iar statul este pentru ei servitorul celor care sunt bogaţi.
Handbal masculin: România şi Georgia, victorii în prima zi a Trofeului Carpaţi, de la Baia Mare # News.ro
Naţionala României a învins vineri, la Baia Mare, reprezentativa Ucrainei, scor 33-30 (20-10), în prima zi a Trofeului Carpaţi. În meciul de deschidere, Georgia a dispus de Slovacia, cu 31-28 (14-16).
Bulgaria restricţionează exporturile de combustibil către UE în urma sancţiunilor impuse Lukoil # News.ro
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară, relatează Reuters.
Lia Olguţa Vasilescu: Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări / Guvernul nu funcţionează aşa cum ne-am dorit cu toţii. Sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR # News.ro
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea un miliard la buget, dă afară aceşti oameni şi pierd 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. Primarul a mai spus că guvernul nu funcţionează aşa cum şi-au dorit cu toţii şi că sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR.
Radu Miruţă anunţă că oraşul Novaci, cu zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional # News.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, crede că Rânca este ”unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”.
Lia Olguţa Vasilescu: Aţi aflat de la televizor că am decis în coaliţie ca să nu crească salariul minim pe economie. Nu, eu vă spun că am participat la acea şedinţă, am fost informaţi că nu va creşte salariul minim pe economie # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri, la Conferinţa PSD Timiş, că s-a aflat de la televizor că au decis în coaliţie ca să nu crească salariul minim pe economie dar ea a participat la acea şedinţă şi au fost informaţi că nu va creşte salariul minim pe economie. Ea a mai spus că PSD nu mai vrea ”acel spectacol grotesc în Parlamentul României, cu pachete unul după altul, care să fie aprobate în aceea zi, ci să le facă odată şi bine, nu otova, aşa cum din păcate li s-a propus până acum”.
NYT: Tot mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului # News.ro
Mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump, între care şeful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio şi Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, s-au mutat în cartiere şi locuinţe destinate militarilor, un demers care, deşi nu este fără precedent, este mai puţin obişnuit, scrie The New York Times (NYT).
Verificări la Adăpostul Public pentru Câini din Reşiţa, după ce în mediul online au apărut informaţii că animalele sunt neglijate / Un pui, fotografiat în aceeaşi cuşcă un cu câine de talie mare, din rasa pitbull / A fost deschis dosar penal # News.ro
Poliţiştii şi procurorii fac cercetări la Adăpostul Public pentru Câini din Reşiţa, după ce în mediul online au apărut informaţii că animalele sunt neglijate, ţinute în condiţii improprii şi nu primesc tratamentele necesare. Un pui a fost fotografiat în aceeaşi cuşcă un cu câine de talie mare, din rasa pitbull, internauţii susţinând că este o practică frecventă. A fost deschis un dosar penal şi s-au aplicat sancţiuni.
Ministrul Transporturilor anunţă că s-au depus 12 oferte pentru construirea tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni / Contractul are o valoare estimată la 5,29 miliarde de lei # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă, vineri, că s-au depus 12 oferte pentru construirea tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni, un contract cu o valoare estimată la 5,29 miliarde de lei.
Fotbal: O ceremonie formală şi un „moment semnificativ”: Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur în faţa întregului lot al lui Real Madrid # News.ro
Atacantul francez Kylian Mbappe a primit trofeul Gheata de Aur, acordat celui mai bun marcator din campionatele europene, în cadrul unei ceremonii formale, care a fost organizată în prezenţa colegilor săi de la Real Madrid.
