Trump spune că nu ia în considerare lovituri militare în Venezuela, contrazicându-şi propriile declaraţii anterioare

18:40

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri, la Conferinţa PSD Timiş, că s-a aflat de la televizor că au decis în coaliţie ca să nu crească salariul minim pe economie dar ea a participat la acea şedinţă şi au fost informaţi că nu va creşte salariul minim pe economie. Ea a mai spus că PSD nu mai vrea ”acel spectacol grotesc în Parlamentul României, cu pachete unul după altul, care să fie aprobate în aceea zi, ci să le facă odată şi bine, nu otova, aşa cum din păcate li s-a propus până acum”.