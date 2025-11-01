Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore la aeroportul din Berlin după o alertă referitoare la prezenţa de drone

19:50

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat, vineri, despre premierul Ilie Bolojan, că ”l-au tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu tot felul de soluţii pe care doar el şe ştie şi a dispărut mitul că dacă nu fac ca el, pleacă, pentru că începe să se agaţe de scaun. Manda a transmis un mesaj şi către liberali: ”Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe prim-ministrul, suntem alături de orice fel de candidat pe care PNL îl pune, pentru că a existat viaţă politică şi înainte de domnul Bolojan şi suntem siguri că va exista viaţă politică şi după domnul Bolojan”.