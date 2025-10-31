Acces Direct. Paul și soția lui le caută pe mama și sora bărbatului! De ani întregi nu mai știe nimeni nimic despre ele
SpyNews, 31 octombrie 2025 19:20
Paul și Nina din Timișoara încearcă să le găsească pe mama și sora bărbatului. Cele două femei ar avea probleme de sănătate, iar bărbatul ar fi fost sunat de asistența socială pentru a-l anunța că acestea au ajuns la spitalul de psihiatrie.
Jandarmeria Română și-a cerut scuze public după ce organizatorul marșului Colectiv a fost amendat! Ce măsuri de iau # SpyNews
Jandarmeria Română a transmis un comunicat în care și-a cerut iertare public, după ce un agent l-a amendat organizatorul marșului Colectiv. Activistul Marian Rădună a primit o sancțiune de 3.000 de lei, însă a anunțat că o va contesta.
17:20
Sărbătoare în familia Roxanei Nemeș! Tatăl ei este aniversat astăzi. Imagini emoționante cu el în rolul de bunic # SpyNews
Roxana Nemeș are parte de o zi specială! Vedeta îi sărbătorește ziua de naștere tatălui său. Cu această ocazie, Roxana Nemeș i-a făcut public o urare și a postat o imagine superbă cu tatăl ei, în rolul de bunic.
Rețeta lui Horia Manea de frigărui de porc cu cartofi fierţi la cuptor. Un preparat savuros pentru weekend # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, cremă de ricotta la cuptor, un fel principal, frigărui de porc cu cartofi fierţi la cuptor, și un desert, plăcintă cu fructe de pădure.
Carmen Trandafir, pasionată de cultură și istorie, VS. Cerasela Rogen, exploratoare de destinații spirituale, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # SpyNews
O nouă ediție a emisiunii „Vacanță de vedetă” o aduce pe Laura Cosoi în mijlocul a două povești de călătorie fascinante.
Un angajat Distrigaz și doi angajaţi ai firmei de revizie, arestați preventiv pentru 30 de zile, după explozia din Rahova # SpyNews
Se iau primele măsuri legale după explozia devastatoare din Rahova, soldată cu trei morți. Un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei de revizie care a intervenit la fața locului au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
Mâine, Dani Oțil și cele 9 cupluri participante în show-ul Power Couple, de la Antena 1, se întorc în România! Filmările pentru sezonul 3 ajung astăzi la sfârșit! # SpyNews
Șansa de a arăta că alături de partenerul tău poți duce orice provocare la capăt. Momentul în care, ținându-te de mână cu persoana iubită, uiți de limite și de frici, ieși din zona de confort și demonstrezi că imposibilul devine posibil. Formatul în care cuplurile de vedete se lasă descoperite. Power Couple, sezonul 3, a ajuns astăzi la sfârșitul filmărilor! În Malta, vreme de 33 de zile, nouă echipe au acceptat cea mai frumoasă nebunie a vieții lor în doi! Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe Antena Play!
Fiul lui Cristian Ţânţăreanu a câștigat în instanță! Nu i s-a prelungit ordinul de protecție # SpyNews
Dragoș Țânțăreanu a câștigat în instanță, după scandalul cu fosta soție și actualul ei partener. Cererea de ordin de protecție a fost respinsă. Decizia nu este momentan definitivă.
Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo a fost depus la capelă, în București. Directoarea medicală va fi înmormântată mâine # SpyNews
Ștefania Szabo, directoarea medicală găsită decedată în camera de gardă, va fi înmormântată mâine, în București. Trupul ei neînsuflețit a fost depus astăzi la capela bisericii unde a fost botezată. Familia, colegii și oamenii dragi au venit să îi aducă un ultim omagiu.
Mama Andei, tânără ucisă de Emil Gânj, copleșită de dorul fiicei. Femeia își strigă durerea, la mormânt: „Suntem distruși” # SpyNews
Anda a fost ucisă de fostul iubit, Emil Gânj, care a mai fost condamnat la închisoare în trecut, în luna iulie a acestui an. De trei luni, principalul suspect este în continuare căutat, în timp ce familia ei trece în continuare prin momente grele.
Fiica unui artist din România, nuntă de vis, în America! Evenimentul a durat patru zile. Mirii și invitații au petrecut zilnic în altă locație # SpyNews
Fiica unui artist din România s-a căsătorit de curând cu iubitul ei. Cei doi au avut parte de o nuntă de vis, în America. Mireasa a schimbat patru rochii, una comandată din Londra, iar locația a fost alta în fiecare zi de petrecere.
Românii vor plăti mai mult pentru facturile la electricitate și căldură. Cu cât cresc începând din 1 noiembrie # SpyNews
Se scumpesc facturile la electricitate și căldură. Prețul va fi crește începând din 1 noiembrie, după alte trei majorări din vara acestui an, când a fost liberalizată piața, după ce a fost majorată și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
România devine centrul roboticii mondiale, iar Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază inovația la ROBOFEST 2025 # SpyNews
Pentru trei zile, între 31 octombrie și 2 noiembrie, Bucureștiul va fi capitala mondială a tehnologiei. ROBOFEST 2025, găzduit de Campusul Politehnicii, aduce în România cea mai mare competiție de robotică din Europa. Peste 1.200 de tineri din 30 de țări, sute de echipe și peste 1.000 de roboți autonomi vor transforma campusul universitar într-un adevărat laborator viu al inovației.
Cine repară încrederea românilor în România? Miniștrii din Guvernele anterioare și conducerea Romatsa, criticați dur de premierul Ilie Bolojan în Ediția Specială Observator # SpyNews
Premierul României, Ilie Bolojan, a stat aseară față în față cu nemulțumirile românilor în ultima Ediție Specială dedicată coaliției de Guvernare în care Observator a prezentat cea mai amplă radiografie a țării, așa cum reiese din Studiul Național Antena – Toată România Noastră.
Anca Dinicu și iubitul ei i-au tăiat moțul fiului lor. Cum a reacționat jurata de la The Ticket când a văzut ce a ales Radu de pe tavă # SpyNews
Anca Dinicu și iubitul ei au organizat petrecerea pentru tăierea moțului fiului lor. Cei doi au avut alături familia și oamenii dragi și, evident, Radu a fost în centrul atenției. Băiețelul pare că vrea să îi calce pe urme mamei lui.
Fiica Alinei Pușcaș va fi operată astăzi. Motivul pentru care Melissa va fi supusă intervenției. Fetița ei va fi anesteziată general # SpyNews
Alina Pușcaș și soțul ei au împreună trei copii, iar fiica lor, Melissa, va fi operată astăzi. Fetița va fi anesteziată general, iar tatăl ei este deja alături de ea, urmând ca după intervenție să meargă la spital și prezentatoarea TV.
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion-școală a ratat aterizarea. La bord se aflau două persoane # SpyNews
Incident în această dimineață, pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mici dimensiuni a ratat aterizarea și a intrat în zona verde. Două zboruri au fost redirecționate spre Otopeni.
Avertisment important pentru persoanele care obișnuiesc să păstreze pâinea în frigider! Ce spune 'regele patiseriei britanice' # SpyNews
Dacă ai obiceiul să păstrezi pâinea în frigider, ar fi bine să te gândeși de două ori înainte să faci acest lucru. Ce avertisment a lansat „regele patiseriei britanice”. Trebuie să știi asta!
Specialiștii de la Harvard acuză NASA că ascunde detalii esențiale despre cometa 3I/ATLAS. Ce ar putea fi obiectul misterios # SpyNews
Un om de știință de la Harvard crede că NASA ascunde dovezi esențiale despre 3I/Atlas. Deși s-a spus că ar fi o cometă, s-ar comporta complet diferit față de alte comete. Specialistul crede că obiectul misterios ar putea fi mai degrabă o gaură neagră.
Paula Seling, perioada complicată de care puțini au știut: „Nu îmi place să îmi simtă nimeni vulnerabilitatea”. Cu ce probleme s-a confruntat # SpyNews
Deși este mereu zâmbetul pe buze și nu vorbește deseori despre problemele cu care se confruntă, Paula Seling a recunoscut că a existat o perioadă complicată în viața ei. Puțini au știut despre ea. La trei luni de la acel moment, cântăreața se consideră mai puternică.
Au început să ruleze filmele de sărbători: ”Crăciun cu Ramon” vine din decembrie în toate cinematografele # SpyNews
Sărbătorile vin mai devreme anul acesta. Odată cu lansarea posterului oficial al filmului Crăciun cu Ramon, începe numărătoarea inversă până la cea mai așteptată premieră a iernii, un film cald, plin de culoare, umor, emoție și iubire care promite să readucă spiritul autentic al Crăciunului pe marele ecran. „Crăciun cu Ramon este acel film de Crăciun pe care l-ai așteptat de atâția ani.”, spune Pavel Bartoș.
Dacă ai văzut-o pe tânăra din imagine, sună la 112! Maria Elena Joaca-Bine e din Prahova și a fost dat dispărută. A plecat de acasă pe 27 octombrie # SpyNews
Polițiștii și familia unei tinere din Prahova fac un apel către populație pentru a o găsi pe Maria Elena Joaca-Bine, o adolescentă care a dispărut de acasă pe 27 octombrie. De atunci, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea, iar rudele sunt îngrijorate.
Super Lună Plină în Taur pe 5 noiembrie 2025. Ce impact are asupra zodiilor. Nativii care vor trece printr-o transformare profundă # SpyNews
Pe 5 noiembrie 2025, are loc Super Luna Plină în Taur. Este un fenomen care aduce emoții puternice, dar mai ales vindecare. Unele relații pot să ajungă la final, indiferent că este vorba despre relații de prietenie sau de cuplu. Fenomenul îi determină pe nativi să elimine lucrurile negative din viețile lor.
Billie Eilish, mesaj direct pentru bogații lumii! Cum a reacționat Mark Zuckerberg după ce cântăreața i-a îndemnat pe miliardari să doneze banii # SpyNews
Billie Eilish a avut un moment memorabil la gala WSJ. Magazine Innovator Awards, unde a transmis un mesaj puternic celor mai bogați oameni din lume. Artista i-a îndemnat pe miliardari să „doneze banii” și să folosească averile uriașe pentru a ajuta societatea. Cum a reacționat Mark Zuckerberg.
Claudia Puican a lămurit situația, după ce fanii au spus că a purtat același model de rochie de mireasă ca Ioana Coman. De unde s-a inspirat, de fapt # SpyNews
Claudia Puican a schimbat două rochii la petrecerea de nuntă și botez. Artista a purtat în prima zi de petrecere o rochie lungă, tip sirenă, iar fanii au spus că a optat pentru același model de rochie pe care l-a purtat și soția lui Florinel Coman la cununia religioasă din vara acestui an.
Angela Martini și Dragoș Săvulescu divorțează! Fotomodelul a depus deja actele! Cuplul se desparte după 7 ani și un copil împreună # SpyNews
După șapte ani de mariaj și un copil împreună, Angela Martini divorțează de Dragoș Săvulescu. Potrivit apropiaților, fotomodelul ar fi depus deja actele de divorț, punând astfel capăt unei povești de iubire care părea indestructibilă.
Ce mesaj dubios a fost găsit în telefonul Ștefaniei Szabo! Ultimele momente din viața medicului din Buzău # SpyNews
Anchetatorii urmează să afle ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață ale Ștefaniei Szabo. În telefonul mobil al medicului din Buzău a fost găsit un mesaj dubios, care ar putea produce o răsturnare de situație în acest caz.
Alina Pușcău, prima reacție despre presupusele apropieri de Dan Alexa, la Asia Express! Cum a reacționat fosta concurentă când a văzut speculațiile # SpyNews
Alina Pușcău a făcut pentru prima dată declarații despre presupusele apropieri dintre ea și Dan Alexa la Asia Express! Cei doi au dormit în același pat în competiție, fapt care a stârnit multe controverse. Vedeta a clarificat situația la Un Show Păcătos!
Regele Charles retrage un titlu nobiliar unui membru din familia regală, cu trecut controversat! Cum s-a ajuns în această situație # SpyNews
Cutremur în familia regală a Marii Britanii! Regele Charles retrage un titlu nobiliar al unui membru cu un trecut controversat! Decizia a produs valuri de reacții. Numele acestuia va fi schimbat.
Ștefania Szabo, directoarea spitalului din Buzău găsită moartă, în propriul cabinet, a făcut împrumuturi uriașe, pentru a-și clădi un cămin alături de fostul comisar-șef DGA de care a dicorțat anul acesta.
Estetician celebru, victima unei escrocherii de proporții | Firma suspectă, dată pe mâna DIICOT | DOCUMENT # SpyNews
Medicul Renert Gad a ajuns victima escrocilor cibernetici, după ce o firmă celebră i-a montat un POS dubios în clinică, iar toate sumele încasate au fost transferate direct în contul unei alte persoane, prejudiciul fiind evaluat la peste 350.000 de lei.
Imaginile momentului! Ce a făcut Diana Bart după întâlnirea şi sărutul pasional cu actorul Daniel Nuţă! Prezentatoarea şi fostul soţ au o relaţie specială # SpyNews
Diana Bart și fostul soț, Mihai Dumitrescu, demonstrează că există prietenie și după divorț! Pare că cei doi au o relație exemplară, din iubire pentru cele două fetițe pe care le au împreună! Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu prezentatoarea TV după sărutul pasional cu Daniel Nuță!
Stresul l-a trimis direct pe masa de operație! Andrei Stoica, declarații exclusive despre problemele din ultimii ani # SpyNews
Stresul l-a trimis direct pe masa de operații. Andrei Stoica face declarații exclusive despre problemele cu care s-a confruntat în ultimii ani. Ce intervenție chirurgicală face sportivul.
Achitat pe de-o parte, judecat pe alta! Soțul lui Carmen de la Sălciua contestă acuzațiile de furt # SpyNews
Achitat pe de-o parte, judecat pe alta! Soțul lui Carmen de la Sălciua contestă acuzațiile de furt, după ce, în prima instanță, a fost achitat. Ce s-a întâmplat după ce, în prima instanță, Marian Corcheș părea scutit de orice consecință juridică sau financiară? Detalii exclusive!
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican! Invitații au scos bani serioși din buzunar la finalul petrecerii # SpyNews
Nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican a fost, fără doar și poate, una cum rar se mai vede! Cei doi au avut parte de petrecerea la care au visat, cu peste 1000 de invitați alături. În exclusivitate pentru Spynews.ro, am aflat și cât a mers darul la marele eveniment și ce sume au scos invitații din buzunar la sfârșitul distracției.
Povestea care a stârnit controverse pe Internet! Deși au fost emoționați până la lacrimi, oamenii suspectează că e făcută cu AI # SpyNews
O poveste a stârnit controverse pe Internet. Este menită să îi emoționeze pe oameni, având în vedere drama puternică pe care o exprimă, dar cei care au citit-o suspectează că ar fi făcută cu inteligență artificială, având scopul doar de a atrage atenția.
Bianca Drăgușanu, revoltată după ce a ajuns din nou victima unei înșelătorii! Se vând produse în numele ei: ”Mergeți la poliție” # SpyNews
Bianca Drăgușanu tună și fulgeră, după ce a ajuns din nou victima unei înșelătorii! Imaginea ei este folosită pentru a se vinde anumite produse. Vedeta a tras un semnal de alarmă și i-a îndemnat pe oameni să anunțe poliția.
Mireasa – Capriciile Iubirii. Iolanda și Liviu se cunosc de dinainte de emisiune! Ce relație au avut # SpyNews
Iolanda și Liviu se cunosc de dinainte de a participa în sezonul 12 al emisiunii Mireasa! Totul a ieșit la iveală după ce un prieten al celor doi a făcut public un filmuleț din trecut, care dovedește acest lucru. Iolanda a dat explicații la Mireasa - Capriciile Iubirii. Telespectatorii au auzit ce are de spus și prietenul lor!
România va participa la Eurovision 2026, după doi ani de absență. Unde va avea loc concursul # SpyNews
România se întoarce la Eurovision, după doi ani de absență. Țara noastră va participa la concursul muzical în ediția din anul 2026. România va avea un nou artist care va reprezenta țara în competiție.
Dana Rogoz și soțul ei, mini-vacanță la casa de la Viscri! Cei doi și-au creat acolo propriul colț de rai # SpyNews
Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au creat un colț de rai în Viscri. Cei doi dețin acolo o casă superbă, unde se retrag de fiecare dată când simt nevoia de câteva zile de liniște și pace, departe de aglomerația Capitalei.
Sâmbătă, la “Visul românesc-Succes internațional”: povești impresionante de viață cu Emil Mihai Lixandru, avocatul marilor personalități, și Andreea şi Laura, româncele care îmbracă prințesele lumii # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 16:00, Mădălina Bălan vă invită la o nouă ediție a emisiunii „Visul românesc-Succes internațional”, o călătorie printre povești reale despre ambiție, curaj și puterea de a reuși oriunde în lume.
Claudia Puican a dezmințit zvonurile că părinții ei nu ar fi fost prezenți la nunta cu Armin Nicoară: ”S-au distrat cum au știut ei mai bine” # SpyNews
Nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară a fost, fără îndoială, evenimentul anului! Chiar și așa, nu au lipsit nici zvonurile negative. Unul dintre ele s-a referit la faptul că părinții Claudiei Puican nu ar fi participat la nuntă. Ei bine, artista a dezmințit aceste speculații și a postat o imagine emoționantă!
Andreea Marin, între dorul de fiică şi echilibrul vieţii private, duminică, la „Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, la „Spynews TV”, Mara Bănică și Marius Niță te așteaptă cu o ediție plină de exclusivități, emoții și povești de viață spectaculoase!
Medicii legiști au finalizat necropsia Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în camera de gardă, în Buzău. În corpul femeii de 37 de ani a fost descoperită prezența unei substanțe foarte toxice și periculoase.
Simona Gherghe a împărtășit cu fanii o descoperire care a surprins-o profund. O mulțime de persoane sunt uimite de semnificația numărului ”67”, despre care nu se știa că poate fi folosit ca un cuvânt. Iată ce înseamnă!
Maria Ghinea şi Leonard Petcu vă promit o porţie zdravănă de râs, prin sceneta „Administratorul de bloc”, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Se anunță o seară de neuitat, plină de voie bună, cântec, dans și povești din suflet, în familia veselă a Mirelei Vaida!
Andreea Filip, despre ce să faci atunci când inima spune „DA”, dar mintea spune „NU”, sâmbătă, la “Lumea nevăzută” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 14:00, Dana Bălăceanu te invită într-o nouă ediție a emisiunii „Lumea nevăzută”, un spațiu al revelațiilor și al întâlnirilor cu sufletul. De această dată, invitată este Andrea Filip, instructor de dezvoltare personală, care ne ajută să descoperim ce se întâmplă atunci când inima spune „DA”, dar mintea spune „NU”. Cum putem ști care voce vorbește adevărul? Când e timpul să ascultăm rațiunea și când sufletul?
Acces Direct l-a găsit pe presupusul tată al lui Cristi! Bărbatul a așteptat mai bine de 40 de ani acest moment # SpyNews
Cristi are vârsta de 45 de ani și își dorește să își caute tatăl! Bărbatul a oferit toate detaliile despre cel care ar fi tatăl său! Acces Direct l-a găsit pe presupusul părinte al lui Cristi. Iată care a fost reacția lui!
