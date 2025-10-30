Povestea care a stârnit controverse pe Internet! Deși au fost emoționați până la lacrimi, oamenii suspectează că e făcută cu AI
SpyNews, 30 octombrie 2025 22:00
O poveste a stârnit controverse pe Internet. Este menită să îi emoționeze pe oameni, având în vedere drama puternică pe care o exprimă, dar cei care au citit-o suspectează că ar fi făcută cu inteligență artificială, având scopul doar de a atrage atenția.
Acum 30 minute
22:00
Ștefania Szabo, directoarea spitalului din Buzău găsită moartă, în propriul cabinet, a făcut împrumuturi uriașe, pentru a-și clădi un cămin alături de fostul comisar-șef DGA de care a dicorțat anul acesta.
22:00
Estetician celebru, victima unei escrocherii de proporții | Firma suspectă, dată pe mâna DIICOT | DOCUMENT # SpyNews
Medicul Renert Gad a ajuns victima escrocilor cibernetici, după ce o firmă celebră i-a montat un POS dubios în clinică, iar toate sumele încasate au fost transferate direct în contul unei alte persoane, prejudiciul fiind evaluat la peste 350.000 de lei.
22:00
Imaginile momentului! Ce a făcut Diana Bart după întâlnirea şi sărutul pasional cu actorul Daniel Nuţă! Prezentatoarea şi fostul soţ au o relaţie specială # SpyNews
Diana Bart și fostul soț, Mihai Dumitrescu, demonstrează că există prietenie și după divorț! Pare că cei doi au o relație exemplară, din iubire pentru cele două fetițe pe care le au împreună! Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu prezentatoarea TV după sărutul pasional cu Daniel Nuță!
22:00
Stresul l-a trimis direct pe masa de operație! Andrei Stoica, declarații exclusive despre problemele din ultimii ani # SpyNews
Stresul l-a trimis direct pe masa de operații. Andrei Stoica face declarații exclusive despre problemele cu care s-a confruntat în ultimii ani. Ce intervenție chirurgicală face sportivul.
22:00
Achitat pe de-o parte, judecat pe alta! Soțul lui Carmen de la Sălciua contestă acuzațiile de furt # SpyNews
Achitat pe de-o parte, judecat pe alta! Soțul lui Carmen de la Sălciua contestă acuzațiile de furt, după ce, în prima instanță, a fost achitat. Ce s-a întâmplat după ce, în prima instanță, Marian Corcheș părea scutit de orice consecință juridică sau financiară? Detalii exclusive!
22:00
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican! Invitații au scos bani serioși din buzunar la finalul petrecerii # SpyNews
Nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican a fost, fără doar și poate, una cum rar se mai vede! Cei doi au avut parte de petrecerea la care au visat, cu peste 1000 de invitați alături. În exclusivitate pentru Spynews.ro, am aflat și cât a mers darul la marele eveniment și ce sume au scos invitații din buzunar la sfârșitul distracției.
22:00
Acum o oră
21:40
Bianca Drăgușanu, revoltată după ce a ajuns din nou victima unei înșelătorii! Se vând produse în numele ei: ”Mergeți la poliție” # SpyNews
Bianca Drăgușanu tună și fulgeră, după ce a ajuns din nou victima unei înșelătorii! Imaginea ei este folosită pentru a se vinde anumite produse. Vedeta a tras un semnal de alarmă și i-a îndemnat pe oameni să anunțe poliția.
Acum 2 ore
21:00
Mireasa – Capriciile Iubirii. Iolanda și Liviu se cunosc de dinainte de emisiune! Ce relație au avut # SpyNews
Iolanda și Liviu se cunosc de dinainte de a participa în sezonul 12 al emisiunii Mireasa! Totul a ieșit la iveală după ce un prieten al celor doi a făcut public un filmuleț din trecut, care dovedește acest lucru. Iolanda a dat explicații la Mireasa - Capriciile Iubirii. Telespectatorii au auzit ce are de spus și prietenul lor!
Acum 4 ore
20:10
România va participa la Eurovision 2026, după doi ani de absență. Unde va avea loc concursul # SpyNews
România se întoarce la Eurovision, după doi ani de absență. Țara noastră va participa la concursul muzical în ediția din anul 2026. România va avea un nou artist care va reprezenta țara în competiție.
19:30
Dana Rogoz și soțul ei, mini-vacanță la casa de la Viscri! Cei doi și-au creat acolo propriul colț de rai # SpyNews
Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au creat un colț de rai în Viscri. Cei doi dețin acolo o casă superbă, unde se retrag de fiecare dată când simt nevoia de câteva zile de liniște și pace, departe de aglomerația Capitalei.
19:00
Sâmbătă, la “Visul românesc-Succes internațional”: povești impresionante de viață cu Emil Mihai Lixandru, avocatul marilor personalități, și Andreea şi Laura, româncele care îmbracă prințesele lumii # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 16:00, Mădălina Bălan vă invită la o nouă ediție a emisiunii „Visul românesc-Succes internațional”, o călătorie printre povești reale despre ambiție, curaj și puterea de a reuși oriunde în lume.
18:50
Claudia Puican a dezmințit zvonurile că părinții ei nu ar fi fost prezenți la nunta cu Armin Nicoară: ”S-au distrat cum au știut ei mai bine” # SpyNews
Nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară a fost, fără îndoială, evenimentul anului! Chiar și așa, nu au lipsit nici zvonurile negative. Unul dintre ele s-a referit la faptul că părinții Claudiei Puican nu ar fi participat la nuntă. Ei bine, artista a dezmințit aceste speculații și a postat o imagine emoționantă!
18:30
Andreea Marin, între dorul de fiică şi echilibrul vieţii private, duminică, la „Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, la „Spynews TV”, Mara Bănică și Marius Niță te așteaptă cu o ediție plină de exclusivități, emoții și povești de viață spectaculoase!
Acum 6 ore
18:00
Medicii legiști au finalizat necropsia Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în camera de gardă, în Buzău. În corpul femeii de 37 de ani a fost descoperită prezența unei substanțe foarte toxice și periculoase.
17:50
Simona Gherghe a împărtășit cu fanii o descoperire care a surprins-o profund. O mulțime de persoane sunt uimite de semnificația numărului ”67”, despre care nu se știa că poate fi folosit ca un cuvânt. Iată ce înseamnă!
17:50
Maria Ghinea şi Leonard Petcu vă promit o porţie zdravănă de râs, prin sceneta „Administratorul de bloc”, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Se anunță o seară de neuitat, plină de voie bună, cântec, dans și povești din suflet, în familia veselă a Mirelei Vaida!
17:30
Andreea Filip, despre ce să faci atunci când inima spune „DA”, dar mintea spune „NU”, sâmbătă, la “Lumea nevăzută” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 14:00, Dana Bălăceanu te invită într-o nouă ediție a emisiunii „Lumea nevăzută”, un spațiu al revelațiilor și al întâlnirilor cu sufletul. De această dată, invitată este Andrea Filip, instructor de dezvoltare personală, care ne ajută să descoperim ce se întâmplă atunci când inima spune „DA”, dar mintea spune „NU”. Cum putem ști care voce vorbește adevărul? Când e timpul să ascultăm rațiunea și când sufletul?
17:20
Acces Direct l-a găsit pe presupusul tată al lui Cristi! Bărbatul a așteptat mai bine de 40 de ani acest moment # SpyNews
Cristi are vârsta de 45 de ani și își dorește să își caute tatăl! Bărbatul a oferit toate detaliile despre cel care ar fi tatăl său! Acces Direct l-a găsit pe presupusul părinte al lui Cristi. Iată care a fost reacția lui!
17:10
Trăim în era personalizării. Succesul unei platforme nu mai depinde doar de calitatea conținutului, ci și de relevanța acestuia pentru fiecare utilizator în parte. Algoritmii de inteligență artificială analizează comportamentul utilizatorilor – ce urmăresc, cât timp petrec pe anumite secțiuni – pentru a le oferi recomandări extrem de specifice.
16:30
Ce se întâmplă cu fetița lui Grigore Moldovan și a Marianei, foștii concurenți de la MPFM, după divorț! La ce înțelegere au ajuns de dragul fetiței lor de cinci ani # SpyNews
Grigore Moldovan și Mariana, foștii concurenți de la Mireasă pentru fiul meu, au șocat pe toată lumea cu anunțul despărțirii. Cei doi au divorțat deja, după 11 ani de căsnicie și 12 ani de relație, din care a rezultat și o fetiță ce astăzi are cinci ani. Am aflat, în exclusivitate, ce se întâmplă cu cea mică după pronunțarea divorțului. Cu cine va rămâne aceasta!
Acum 8 ore
16:10
Elena Merișoreanu, despre folclorul autentic românesc. Confesiuni, sâmbătă, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” # SpyNews
Natalia Mateuț revine cu ediții pline de povești autentice și emoții reale în weekend, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, emisiune difuzată sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, la Antena Stars.
16:00
Dan Alexa este în continuare un bărbat singur după divorț. Cum își dorește să fie viitoarea lui iubită # SpyNews
Dan Alexa este în continuare un bărbat singur după divorțul de Andrada, cu care a fost împreună șase ani. Antrenorul a declarat că își dorește să își refacă viața și nu ar accepta vreodată să fie înșelat de parteneră.
15:40
Dan Alexa, declarații despre Alina Pușcău, după ce au dormit în același pat, la Asia Express. Ce relație există, de fapt, între cei doi # SpyNews
Dan Alexa și Alina Pușcău au dormit în același pat, la Asia Express. Acest moment a avut loc atunci când echipele s-au schimbat, iar unii s-au grăbit să spună că între cei doi ar fi existat mai mult decât o simplă relație de prietenie.
15:10
Șofer român, găsit vinovat după ce a ucis un adolescent de 14 ani, în Belgia. Se urcase băut și drogat la volan. Ce pedeapsă a primit pentru tragedia care putea fi evitată # SpyNews
Un șofer român a fost găsit vinovat, după ce a ucis un adolescent de 14 ani, în Belgia. Tânărul se urcase băut și drogat la volan. S-a stabilit și că șoferul a condus cu viteză, iar în mașina lui a fost găsită și o sticlă goală de vin.
15:00
10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Ce povestesc azi tinerii care au reușit să se salveze # SpyNews
La un deceniu de la tragedia care a zguduit întreaga țară, tinerii care au reușit să se salveze din incendiul devastator din Clubul Colectiv au vorbit despre tragedie și despre cum acea noapte teribilă le-a schimbat viețile.
Acum 12 ore
13:50
Manelistul implicat în scandalul momentului, declarații uluitoare! Ce s-a întâmplat, de fapt, în seara fatidică # SpyNews
După ce în presă a vuit cel mai recent scandal din lumea manelelor, în care ar fi fost implicați un producător muzical, un textier, dar și un manelist de renume de la noi, ies la iveală noi informații, care ar putea să dea peste cap tot ce se știa până acum.
13:50
Dr. Mihail Pautov reușește, în fiecare ediție, să aducă telespectatorii mai aproape de medicină, alături de o echipă vastă de specialiști. Fiecare răspuns pe care îl dau aceștia ne poate duce mai aproape de o viață lipsită de probleme de sănătate. Pacienți și vedete vin pe rând pentru a-și dezvălui poveștile, astfel încât privitorii să recunoască simptomele fiecărei afecțiuni, căci prevenția începe din timp, de acasă. Diseară, pe Antena 1 și Antena PLAY, de la ora 18:00, la MediCOOL, Iuliana Pepene va vorbi despre boala autoimună pe care o ține sub observație.
13:30
Simona Trașcă s-a căsătorit în secret? Primele imagini cu vedeta și iubitul ei, Marian, în calitate de mire și mireasă # SpyNews
Simona Trașcă și iubitul ei, Marian, au stârnit un val de întrebări după ce primele imagini cu ei, în postura de mire și mireasă, au apărut pe rețelele de socializare. Toată lumea e acum curioasă: S-au căsătorit sau nu cei doi în secret?
13:30
Couscous cu pulpe de pui şi legume după rețeta lui Chef Horia Manea. Secretul pentru un preparat ca la carte # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, o salată de morcovi şi hering marinat, un fel principal, couscous cu pulpe de pui şi legume, sos de vin și usturoi, și un desert, budincă de griş.
12:50
Miresele anului 2025 din showbizul românesc, același model de rochie! Ioana Coman, nora lui Costel Biju și Claudia Puican, apariții trase la indigo # SpyNews
Ioana Coman, nora lui Costel Biju și Claudia Puican au purtat același model de rochie în ziua nunții lor. Diferențele dintre cele trei ținute sunt aproape insesizabile. De departe, Ioana Coman a avut cea mai îndrăzneață apariție în rochia de tip sirenă, cu trenă și dantelă de la șolduri în jos.
12:40
Florin Salam și Roxana, din nou părinți? Anunțul făcut de cântăreț: "Am aflat azi dimineață..." # SpyNews
Florin Salam a făcut un anunț surpriză, lăsând să se înțeleagă că el și Roxana ar putea deveni din nou părinți. Prin mesajul transmis, artistul a stârnit emoții și curiozitate în rândul fanilor săi.
11:50
O femeie a murit după ce a fost uitată pe o insulă! Nava de croazieră pe care călătorea a plecat fără ea # SpyNews
O femeie a murit după ce nava de croazieră pe care călătorea a părăsit insula fără ea. Incidentul a provocat șoc printre pasageri și autorități, care investighează împrejurările în care a fost lăsată singură.
11:50
Cât costă cea de-a doua rochie purtată de Roxana Vașniuc la nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară. Cum a reacționat, după ce a fost criticată că s-a îmbrăcat în alb # SpyNews
Roxana Vașniuc și soțul ei sunt una dintre cele opt de perechi de nași ai cuplului Claudia Puican-Armin Nicoară. Vedeta a purtat două rochii spectaculoase la eveniment. Prima dintre ele a fost strălucitoare, cu paiete, dar cea de-a doua a stârnit și mai multe reacții.
11:40
Criminalul din Mureș, Emil Gânj, a contestat arestul preventiv. Bărbatul e căutat în continuare de oamenii legii # SpyNews
Criminalul din Mureș, Emil Gânj, a depus contestație împotriva arestului preventiv, în timp ce rămâne în continuare căutat de autorități. Oamenii legii fac toate demersurile pentru a-l găsi și a-l aduce în fața justiției, în timp ce cazul său atrage atenția comunității și a presei locale.
11:10
Obiectele cu care va fi înmormântată Ștefania Szabo! Directoarea medicală a Spitalului Buzău, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită moartă în camera de gardă # SpyNews
Durere fără margini în Buzău, acolo unde directoarea medicală a Spitalului Buzău a fost găsită moartă în camera de gardă, la vârsta de 37 de ani. Cu ce obiecte va fi înmormântată Ștefania Szabo.
11:10
Bogdan de la Ploiești, motivul despărțirii de Cristina Pucean. Manelistul a spus lucrurilor pe nume despre relația cu dansatoarea: „Nu suntem dușmani” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au despărțit după o relație de trei ani. După ce a preferat să nu dea prea multe din casă, manelistul a vorbit despre motivul separării de dansatoare. Cântărețul consideră că nu era tocmai omul potrivit pentru ea.
10:40
Monica Anghel, pe patul de spital. Imaginea cu care și-a îngrijorat fanii. Ce se întâmplă cu artista # SpyNews
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii, după ce s-a afișat pe patul de spital. Cântăreața a dat de înțeles că nu trece printr-o perioadă tocmai bună, dar este convinsă că își va reveni curând.
10:00
Cât costă rochia de mireasă purtată de Claudia Puican. Cum arată cea de-a doua ținută pe care a purtat-o la petrecere # SpyNews
Claudia Puican și Armin Nicoară au avut parte de o petrecere de nuntă și botez fabuloasă. În prima zi de petrecere, 1.200 de invitați au fost prezenți. Mireasa a purtat două rochii superbe în cele două zile ale evenimentului, iar prima dintre ele a stârnit o mulțime de comentarii.
10:00
Emil Rengle, prima reacție după ce a părăsit Asia Express! Gândurile sincere transmise de fostul concurent: "Ne-ați făcut să simțim..." # SpyNews
Emil Rengle a transmis primele gânduri după eliminarea sa din Asia Express, vorbind despre emoțiile și experiențele trăite în timpul competiției. Dansatorul a mărturisit că aventura în Asia de Sud-Est a fost una intensă și memorabilă.
09:20
Gabriela Cristea a reacționat, după ce a fost întrebată de prețul casei din Italia. De ce nu și-ar cumpăra vreodată o locuință de un euro acolo # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat casă, în Italia. Cei doi vor să o transforme în locul unde se vor relaxa în vacanță. Locuința se află în Abruzzo. Vedeta a fost întrebată de prețul casei care este veche de aproape 100 de ani.
09:20
Cine era Anca Faur, femeia care s-a căsătorit cu Buzz Aldrin. Totul despre povestea de dragoste dintre româncă și astronaut # SpyNews
Anca Faur, românca ce a ajuns să cucerească inima unuia dintre cei mai faimoși oameni din istorie, astronautul american Buzz Aldrin, al doilea om care a pășit pe Lună. Povestea de a celor doi a început discret, însă cu timpul a devenit cunoscută pe întreaga planetă.
Acum 24 ore
08:50
O postare aparent banală a declanșat panică printre utilizatorii WhatsApp! Ce se ascunde în spatele mesajului „Te vedem!” # SpyNews
O postare aparent banală a reușit să provoace panică printre milioane de utilizatori WhatsApp. Totul a pornit de la un mesaj simplu: „Te vedem!”. În doar câteva ore, captura postării a devenit virală.
08:50
Asia Express, 29 octombrie 2025. O echipă a fost eliminată. Cine a părăsit competiția: „Le-am văzut ochii triști” # SpyNews
O echipă a fost eliminată, la Asia Express, în cursa pentru ultima șansă din ultima etapă din Vietnam. Cele două echipe care au luptat pentru un loc în următoarea echipă au fost Emil Rengle și Alejandro Fernandez și Anda Adam și soțul ei.
00:30
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle, la un pas de moarte! Concurentul, confesiuni despre boala de care nimeni nu știa: ”Mi-am luat la revedere” # SpyNews
Emil Rengle a fost emoționat până la lacrimi de o probă din cursa pentru ultima șansă, la Asia Express, sezonul 8. Concurentul și-a adus aminte de un moment important al vieții sale, când a aflat că suferă de o boală autoimună, pentru care nu există tratament. Emil Rengle și-a luat rămas bun inclusiv de la părinții lui, în acel moment.
29 octombrie 2025
23:40
Adriana Bahmuțeanu, mărturisiri explozive la Un show păcătos despre averea fostului soț! Honorius Prigoană, fiul lui Silviu Prigoană, acuzat că a falsificat semnătura tatălui # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu a fost prezentă în platoul emisiunii Un show păcătos, în această seară. Vedeta a făcut mărturisiri referitoare la averea fostului soț, Silviu Prigoană. Aceasta susține că fiul bărbatului, Honorius Prigoană, a falsificat semnătura tatălui decedat.
23:30
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Alexandru Ion, acuzat de Anda Adam că trișează! Ce replică i-a dat concurentul: ”N-am înțeles remarca lui” # SpyNews
Tensiuni între Alexandru Ion și Anda Adam la Asia Express, sezonul 8! Concurenta l-a acuzat pe concurent că trișează în cursa pentru ultima șansă. Între cei doi a avut loc un dialog acid, iar Alexandru Ion i-a dat Andei Adam o replică la care nu s-ar fi așteptat.
23:00
Anca Faur, soția celebrului astronaut Buzz Aldrin, s-a stins din viață, în urmă cu o zi. Românca avea o relație de mai mulți ani cu bărbatul de 95 de ani, iar în anul 2023, cei doi s-au căsătorit. Anca Faur a murit la vârsta de 66 de ani.
22:30
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Ce echipe au plecat în cursa pentru ultima șansă. Insigna va fi roșie la final # SpyNews
Irina Fodor a anunțat, în episodul 32 de la Asia Express, sezonul 8, care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă. Este una dintre cele mai importante probe, pentru că insigna va fi roșie la final, iar ultima echipă care va ajunge la Irina Fodor va fi eliminată.
22:30
Ultimă oră! Trei persoane au fost reținute în urma exploziei din Rahova. S-au efectuat percheziții în București și Ilfov # SpyNews
Informație de ultim moment în cazul tragediei din cartierul Rahova! Au fost reținute trei persoane, în urma perchezițiilor efectuate în cadrul dosarului întocmit după deflagrația care a cutremurat România!
