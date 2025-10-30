Alina Pușcău, prima reacție despre presupusele apropieri de Dan Alexa, la Asia Express! Cum a reacționat fosta concurentă când a văzut speculațiile

13:50

Dr. Mihail Pautov reușește, în fiecare ediție, să aducă telespectatorii mai aproape de medicină, alături de o echipă vastă de specialiști. Fiecare răspuns pe care îl dau aceștia ne poate duce mai aproape de o viață lipsită de probleme de sănătate. Pacienți și vedete vin pe rând pentru a-și dezvălui poveștile, astfel încât privitorii să recunoască simptomele fiecărei afecțiuni, căci prevenția începe din timp, de acasă. Diseară, pe Antena 1 și Antena PLAY, de la ora 18:00, la MediCOOL, Iuliana Pepene va vorbi despre boala autoimună pe care o ține sub observație.