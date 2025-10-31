Decizia luată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea, după ce a fost la un pas de tragedie!

00:00

Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a fost bucuros după ce giuleştenii s-au distrat cu Dumbrăviţa atât datorită rezultatului, cât şi faptului că a reuşit o “dublă” în această partidă. Dobre a înscris în minutele 70 şi 79 (penalty). Căpitanul Rapidului se gândeşte acum la derby-ul cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, […] The post “Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?” Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa appeared first on Antena Sport.