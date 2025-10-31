Jurnal Antena Sport | FCSB 2 a învins-o pe Dinamo 2 după o revenire fantastică

10:00

Steaua Roșie Belgrad, una dintre viitoarele adversare ale FCSB-ului din faza principală Europa League, nu se află într-o situație extrem de plăcută. După ce în Europa League sârbii nu au început cu dreptul (un egal și două eșecuri), formația de pe "Marakana" nu se mai regăsește nici în campionat, unde a suferit recent primul eșec