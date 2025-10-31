Pentagonul aprobă transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina. Decizia finală va fi luată de Trump
Adevarul.ro, 31 octombrie 2025 21:00
Pentagonul a aprobat transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA.
21:00
Pentagonul aprobă transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina. Decizia finală va fi luată de Trump
20:45
Accidente în lanț pe drumul expres Pitești-Craiova. O autospecială de stingere s-a răsturnat pe carosabil
Accidente în lanț pe drumul expres Craiova-Pitești: un tir a lovit parapetul, trei mașini au fost implicate și o autospecială de stingere s-a răsturnat. Echipajul, conștient, a fost transportat la UPU Argeș.
20:30
Cuplu de români, în fața judecătorilor din Germania după ce a furat ceasuri de lux de la persoane vârstnice. Ce metodă foloseau
Potrivit autorităților, victimele lor erau persoane în vârstă, care nu se puteau apăra eficient atunci când le erau smulse ceasurile de lux la încheieturi.
20:15
Maria Zaharova, trai pe picior mare. Apartamentul din centrul Moscovei cumpărat la un preț fabulos
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a cumpărat un apartament de 150 metri pătrați în centrul Moscovei, evaluat în prezent la 160 milioane ruble (aprox. 1,8 milioane euro), pe care l-a transferat tatălui ei.
20:00
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional.
19:45
Ilie Bolojan, pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului. Miniștrii PNL și USR iau depășit pe cei de la PSD
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna septembrie, locul al doilea în top revenind ministrului Educaţiei Daniel, care urcă de pe locul 5 în august, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor.
19:45
Florinel Coman vrea să plece din Golf, dar Gigi Becali propune altă strategie: „Promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii"
Fotbalistul pare mai hotărât ca oricând să părăsească echipa la care evoluează în prezent.
19:45
Grindeanu, lacrimogen în momentul în care și-a amintit excluderea din PSD de către Liviu Dragnea
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a mers la Timiș, acolo unde a fost validat de către organizația din care face parte pentru a fi candidat la Congresul PSD.
19:30
Oana Țoiu a discutat cu ambasadorul SUA la NATO. „Sprijinul SUA a crescut semnificativ capacitatea României de a fi un actor important"
Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat, vineri, 31 octombrie, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, despre subiecte precum securitatea regiunii Marea Neagră și parteneriatele strategice între cele două țări.
19:15
Lovitură grea pentru Putin. Complexul „Oreșnik", distrus de serviciile ucrainene. Operațiunea a fost un succes, anunță șeful SBU
Potrivit șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, operațiunea a avut loc încă din vara anului 2024 și, potrivit lui, a fost un succes, iar acum rezultatele pot fi discutate public.
19:15
Bulgaria a interzis exporturile de combustibil către Uniunea Europeană ca urmare a sancţiunilor impuse Lukoil
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol.
19:00
Ciprian Ciucu spune că se așteaptă la denigrări finanțate cu „bani negri" împotriva sa în campania electorală
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă vineri seară că se așteaptă să fie ținta unor atacuri și campanii de denigrare finanțate cu „bani negri”, înainte de finalul campaniei electorale.
19:00
Olguța Vasilescu a lansat un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu. „Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou"
Vicepreședintele PSD, Olguța Vasilescu, a lansat un nou atac împotriva noului vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu, afirmând că și social democrații au construit spitale.
18:45
Republica Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a trecut de votul Parlamentului
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al aleșilor moldoveni, într-o ședință care a durat peste cinci ore. De la tribuna Legislativului, Alexandru Munteanu a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, o mai mare eficiență și integrare europeană.
18:45
Cine este Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova: are o experiență vastă în business
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, nu are experiență politică, având una vastă în domeniul afacerilor, unde a coordonat investiții regionale și a colaborat cu fonduri internaționale în Europa de Est.
18:30
Emoții la un exercițiu demonstrativ în Buzău: Un militar a folosit parașuta de rezervă din cauza unei defecțiuni
Un militar a fost nevoit să aterizeze cu parașuta de rezervă în timpul exerciţiului de paraşutare organizat pe platoul Dacia din Buzău, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni”.
18:30
Şeful jandarmilor din Argeş, împuternicit la Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti
Colonelul Toma Marius Cezar va ocupa, începând din 1 noiembrie, funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.
18:15
Numărul soldaților ruși care au murit în Ucraina ar putea fi mult mai mare decât cel confirmat
Peste 143.000 de soldați ruși au fost uciși în războiul din Ucraina, iar mulți alții sunt dați dispăruți. Pierderile reale sunt mult mai mari, estimate între 241.000 și 341.000 de militari, din cauza incapacității de a recupera cadavrele și a dificultăților de raportare oficială
18:15
Un parlamentar PNL spune că Ilie Bolojan nu va veni luni în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora prim-ministrului"
Deputatul PNL Gabriel Andronache declară că dezbaterea la ”Ora Prim-ministrului” în Parlament era legitimă dacă era organizată de majoritatea parlamentară, nu de o bucată şi atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc.
18:00
Câștigătoarea premiului Nobel pentru Pace cere SUA o intervenție militară în Venezuela
„Cred că escaladarea conflictului este singura modalitate de a-l forța pe Maduro să înțeleagă că este timpul să plece”, a declarat opoziționara venezueleană María Corina Machado într-un interviu amplu acordat Bloomberg dintr-o locație secretă din Venezuela.
17:45
,,O promisiune este un pod între două suflete". Dincolo de frumusețea cuvintelor, acesta este conceptul spectacolului pentru părinți și copii ,,Promisiunea Zurli", pus în scenă de Maya și Gașca Zurli, în regia lui Eduard Zănoagă. Înaintea fiecărui spectacol, părinții și copii sunt
17:45
Șoc în Belarus, după declarațiile scandaloase ale lui Lukașenko despre un cunoscut opozant al său
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că fostul redactor al publicației de opoziție Nexta, Roman Protasevici, ar fi angajat al serviciilor de informații bieloruse.
17:30
Un tronson din Autostrada A8 are 12 oferte de execuție. Valoarea contractului depășește 1 miliard de euro
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat, vineri, că primit 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni.
17:30
Principalul tabloid din Ungaria, achiziționat înaintea alegerilor din 2026 de un grup media apropiat de Viktor Orban
Indamedia, un grup media maghiar deţinut în proporţie de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk.
17:15
„Se va face dreptate". Un militar rus capturat în Ucraina va fi judecat pentru crime de război în Lituania
Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean.
17:15
Salariul Oanei Gheorghiu de la Asociația Dăruiește Viață, subiect de ceartă în coaliție: „Nu e caritate din suflet, e pe bani"
Salariul noului vicepremier Oana Gheorghiu, pe care l-a avut la Asociația Dăruiește Viață, a devenit o nouă temă de scandal în coaliție.
17:00
Foști lideri social democrați, invitați de Grindeanu la Congresul PSD. „Mi-aş dori să avem o primă direcţie legată de reunificarea partidului"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că a vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană iar Năstase i-a şi confirmat că o să vină.
16:45
Sediul central al AUR a fost vandalizat. Pe pereți au apărut mesaje precum „Antifa" sau „Mai bine mort decât fascist"
Sediul partidului AUR a fost vandalizat în noaptea de miercuri spre joi, 29-30 octombrie. Autorii faptei au scris mesaje agresive cu graffiti de culoare neagră și roșie, fiind însoțite și de tag-uri precum simbolul anarhiei.
16:45
Petrecere de Halloween la Casa Albă cu supereroi şi sosii ale cuplului prezidențial. Trump a cerut redeschiderea guvernului
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
16:45
Tariful apei potabile ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici. Operatorii care încalcă legea riscă amenzi de zeci de mii de lei
Tariful pentru apa potabilă ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici, potrivit unei propuneri legislative depusă vineri, 31 octombrie.
16:30
O fetiță de 8 ani din Indonezia este în comă după ce a fost călcată în picioare de un elefant
Un elefant sălbatic a călcat în picioare joi o fetiţă de 8 ani pe insula indoneziană Sumatra, provocându-i răni care îi pun viaţa în pericol, au relatat mass-media locale, informează vineri DPA.
16:15
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a achiziționat o companie metalurgică din România specializată în producerea de țevi din oțel sudate.
16:15
Pentru prima dată după aproape patru decenii, UNESCO a decis să organizeze Conferința Generală – forul său suprem de decizie – în afara sediului tradițional de la Paris.
16:15
„Nu poţi fi şi pe cal, şi în căruţă". Radu Miruţă precizează că Ilie Bolojan nu va merge să dea explicaţii în Parlament
Radu Miruţă, ministrul Economiei, a anunțat vineri, 31 octombrie, că Ilie Bolojan nu se va prezenta, luni, în Parlament, pentru a oferi explicaţiile cerute de PSD și AUR pentru retragerea trupelor americane din România.
16:15
Președintele Nicușor Dan sesizează CCR pe Legea prosumatorilor, inițiativa care modifică și completează Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. inițiativa a trecut pentru a doua oară de Parlament, după ce fostul președinte Klaus Iohannis a retrimis-o spre reexaminare.
16:00
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost folosită în atacurile asupra Ucrainei
Dezvoltarea, în secret, de către Rusia a unei rachete de croazieră l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să abandoneze un pact de control al armelor nucleare cu Moscova în primul său mandat, a declarat vineri ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, citat de Reuters.
16:00
NVIDIA şi Oracle își unesc forțele pentru a construi cele mai puternice supercomputere AI din lume
Sistemele Solstice şi Equinox, dezvoltate împreună cu NVIDIA, Oracle şi Laboratorul Naţional Argonne, vor depăşi performanţa de procesare a El Căpitan și Frontier, liderii actuali ai lumii.
15:45
Trei arestări după explozia Rahova: un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate să facă verificări
Un angajat Distrigaz și doi salariați ai firmei care venise să facă verificări la blocul din Rahova, unde, luna aceasta, a avut loc o explozie, au fost arestați.
15:45
Meciul care scoate în stradă mai multe troleibuze, autobuze și tramvaie. Mesajul transmis de CTP
Mai multe linii de autobuz, troleibuz și tramvai vor fi suplimentate, sâmbătă 1 noiembrie, cu ocazia derby-ului de la Cluj. Sunt așteptați peste 20.000 de spectatori, așa că graficele de circulație ale unor linii de transport public vor fi prelungite.
15:45
„Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Moșteanu, Țoiu". Ce îi cere Grindeanu cu insistență premierului Bolojan
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să vorbească în Parlament despre strategia României în contextul în care SUA își redimensionează trupele staționate.
15:45
Unitatea Militară Sadu va demonta muniția armatei și a poliției. Contract de 800.000 de euro, anunță Miruță
Uzina Mecanică (UM) Sadu va primi suma de aproximativ 800.000 de euro pentru demontarea muniţiei existente în România, în depozitele Ministerului Apărării și ale Internelor, a declarat vineri ministrul Economiei, Radu Miruță.
15:45
Pornhub afirmă că numărul vizitatorilor a scăzut cu 77% faţă de luna iulie, scrie BBC.
15:45
O mare bancă din România își dă dreptul să retragă bani din conturile clienților, fără acord. În ce condiții se va întâmpla asta
Din 31 decembrie 2025, BRD își modifică regulile. Banca va putea corecta erori, returna plăți greșite sau bloca fonduri suspecte fără notificarea clientului. Ce trebuie să știi dacă nu ești de acord.
15:30
„Posibil atac terorist", dejucat de FBI. Mai multe persoane au fost arestate în Michigan
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel.
15:30
Jenson Button își trage frâna de mână. Campionul mondial din 2009 își încheie cariera de pilot.
15:15
Artistul care a vândut o banană cu 6 milioane de dolari a scos la licitație o toaletă din aur intitulată „America". Prețul de pornire este uriaș
Sotheby's a anunțat vineri că va scoate la licitație o toaletă din aur masiv, o sculptură a artistului italian Maurizio Cattelan, intitulată „America”. Artistul este același a cărui lucrare, o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete, s-a vândut anul trecut la o licitație din New York.
15:15
Rusia avertizează SUA după anunțul reluării testelor nucleare: „Poligoanele noastre sunt pregătite"
Serghei Şoigu, secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, a avertizat Statele Unite, vineri, 31 octombrie, în legătura cu degradarea stabilităţii strategice după anunţul Casei Albe privind reluarea testelor cu arme nucleare, dar a afirmat că Rusia este pregătită să efectueze teste.
15:15
Progres de 40 la sută pe șantierul Autostrăzii Vestului. Când vor fi gata tunelurile de doi kilometri
Aproape 800 de muncitori și peste 200 de utilaje au fost mobilizate pe șantierul „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj - Deva, în lungime de nouă kilometri.
15:15
Monica Niculescu, de neoprit la 38 de ani. Românca s-a calificat în semifinalele de dublu la Chennai
Monica Niculescu s-a calificat în semifinalele probei de dublu la turneul WTA 250 de la Chennai.
15:15
Momentul în care un camion este spulberat de tren în Olanda. „Mai bine deteriorați o barieră decât să puneți o viață în pericol"
Un accident feroviar a avut loc joi, 30 octombrie, în Olanda, pe ruta dintre Utrecht și Den Bosch.
