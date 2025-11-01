Tot mai mulți clienți aleg luxul second hand în locul celui nou
Adevarul.ro, 1 noiembrie 2025 06:15
Mărcile de lux și marile case de modă recunoscute la nivel mondial înregistrează scăderi masive de vânzări, pentru că majoritatea clienților care aspiră la produse de lux întâmpină dificultăți în a-și mai justifica achizițiile de produse premium.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
06:15
Mărcile de lux și marile case de modă recunoscute la nivel mondial înregistrează scăderi masive de vânzări, pentru că majoritatea clienților care aspiră la produse de lux întâmpină dificultăți în a-și mai justifica achizițiile de produse premium.
Acum 2 ore
05:15
Povești scrise cu iglița. De la coiful dacic, la jucării și rochii dantelate. „Toată viața am visat să fac asta” # Adevarul.ro
O împătimită a croșetei transformă târgurile meșterilor într-o ocazie de a spune povești prin intermediul obiectelor. Ținutele sale niciodată nu sunt trecute cu vederea, fiind un alt punct de atracție.
04:45
Avioanele de vânătoare Gripen sunt „opțiunea ideală” pentru Ucraina, apreciază un pilot ucrainean, în asentiment cu alți experți privind nevoile militare ale Kievului, relatează Business Insider.
Acum 4 ore
04:15
Deliciile țărănești care te pot înnebuni de poftă. Fabuloasele bijuterii ale patiseriei tradiționale comparate cu delicatesele franțuzești # Adevarul.ro
Deși nu sunt nici francezi, nici italieni - renumiți pentru rafinamentul produselor de cofetărie -, românii au avut totuși cu ce se lăuda când vine vorba de dulciuri. Gospodinele din Moldova reușeau să facă niște preparate autentice de puteau să te înnebunească.
03:45
Marile viaducte de pe Autostrada Transilvaniei prind contur. 3,2 kilometri de traseu nou, soluție la alunecările de teren # Adevarul.ro
Peste 40 de kilometri de autostradă între Cluj-Napoca și Zalău ar putea fi deschiși circulației în 2026, odată cu finalizarea lucrărilor la viaductele Topa Mică și Nădășelu și la nodul rutier Românași. Unul dintre acestea va avea doi kilometri.
03:15
Gen Z, cea mai privilegiată generație din istorie. Principalele tipologii ale tinerilor: Gandalf, Scarlett, Hermione și Jack Sparrow # Adevarul.ro
BRD și Fundația Friends For Friends au lansat rezultatele studiului „Student în România. Tânăr în România”, o cercetare despre viața Generației Z, studenți și non-studenți, din România, reprezentativă la nivel național.
02:45
Ai titluri de stat cu scadență în 2026? Statul îți propune să le schimbi cu unele scadente în 2035 # Adevarul.ro
Românii care au cumpărat titluri de stat cu scadenţă în 2026 le pot vinde la un preț fix stabilit de Ministerul Finanțelor și pot cumpăra altele cu scadenţă 2035, după ce instituţia de resort a decis să preschimbe unele titluri de stat cu maturitate scurtă în obligațiuni pe termen lung.
Acum 6 ore
02:15
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene # Adevarul.ro
Un cuplu care a cumpărat de la o agenție de turism un pachet all-inclusive la un hotel de cinci stele din Albania, a avut parte de un coșmar în locul unei vacanțe de vis. Cazul a ajuns în atenția Curții de Justiție Uniunii Europene.
01:45
Când vi s-a spus ultima oară că sunteți inteligent? Și ce ați înțeles prin asta? Mulți asociază inteligența cu cea cognitivă, dar există multe alte tipuri.
01:15
Când începe campania electorală în București. Calendarul alegerilor locale parțiale din 2025 # Adevarul.ro
Alegerile locale parțiale se vor desfășura în București pentru alegerea primarului general, în județul Buzău pentru alegerea președintelui Consiliului Județean, precum și în alte 12 localități din țară, iar campania electorală va avea o durată mai scurtă.
00:45
O bună parte dintre români pun în practică recomandări din mediul online, fără a se consulta cu un specialist, ceea ce le aduce de multe ori pierderi financiare substanțiale, potrivit unui studiu de specialitate dat recent publicității.
Acum 8 ore
00:15
1 noiembrie: 36 de ani de la asasinarea Mihaelei Runceanu, vocea de aur a muzicii ușoare românești # Adevarul.ro
Pe 1 noiembrie se împlinesc 36 de ani de la moartea Mihaelei Runceanu, una dintre cele mai iubite soliste din muzica ușoară românească. Tot pe 1 septembrie a izbucnit marea Răscoală Țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan.
00:15
Polymarket, platforma pe care pariază românii la alegeri, trecută pe lista neagră a jocurilor de noroc # Adevarul.ro
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis includerea platformei Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României.
00:00
Guvernul SUA a fost avertizat în legătură cu tranzacții de peste 1 miliard de dolari legate de Jeffrey Epstein, arată noi documente # Adevarul.ro
JP Morgan a avertizat guvernul Statelor Unite cu privire la tranzacții în valoare de peste 1 miliard de dolari, asociate lui Jeffrey Epstein, care ar fi putut fi legate de activități de trafic de persoane, potrivit unor noi documente.
31 octombrie 2025
23:45
Fără titlu, dar cu bani. Prințul Andrew va primi o sumă mare și pensie anuală din fonduri private # Adevarul.ro
Fostul Duce de York urmează să primească o sumă mare de bani și o pensie anuală, menite să-l ajute să nu cheltuie prea mult în viața sa de „cetățean obișnuit”, potrivit informațiilor Guardian.
23:30
Moșii de toamnă 2025. Ce se oferă de pomană în Sâmbăta Morților. Alte tradiții importante # Adevarul.ro
În prima sâmbătă din luna noiembrie, potrivit tradiției ortodoxe, se face pomenirea morților, zi cunoscută sub denumirea de ,,Moșii de toamnă". Credincioșii merg la biserică la slujbe speciale și împart pachete cu alimente, în amintirea celor dragi care nu mai sunt printre noi.
23:15
Băiat de 13 ani, acuzat că a înjunghiat un bărbat din Ilfov, în timp ce era la colindat de Halloween # Adevarul.ro
Un bărbat a fost rănit, după ce a fost atacat cu cuțitul de un adolescent în vârstă de 13 ani. Bărbatul a fost transportat la spital.
22:45
Organizatorul marșului Colectiv, despre amenda primită: „Cred că jandarmul nu cunoștea legea” # Adevarul.ro
Marian Rădună, organizatorul marșului în memoria victimelor Colectiv, a declarat, vineri, că amenda primită de la Jandarmerie a fost o greșeală, susținând că jandarmul „nu cunoștea legea” și că autoritățile ar trebui să acționeze transparent în ancheta internă.
Acum 12 ore
22:15
Trump evită un răspuns tranșant privind reluarea testelor nucleare subterane. „Alte ţări o fac, o vom face și noi” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a reafirmat vineri că Statele Unite vor relua testele nucleare, însă a evitat să spună clar dacă acestea vor include şi testele subterane frecvente în timpul Războiului Rece, transmite Reuters.
22:00
Fugă disperată din Ucraina: Un avocat de origine maghiară, mobilizat în armată, a spulberat cu mașina bariera de la granița cu Ungaria # Adevarul.ro
Un fost politician maghiar din Ucraina, în prezent avocat, a fugit în Ungaria cu mașina, dărâmând bariera de la frontieră și doborând un polițist de frontieră. Potrivit autorităților, acesta a fost mobilizat în armata ucraineană din 23 iunie.
22:00
Miercuri, având în față ceai și prăjituri și așezat alături de veterani ai războiului din Ucraina, președintele Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat o altă armă cu capacitate nucleară.
22:00
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale pentru ziua de sâmbătă, 1 noiembrie.
21:30
Tudor Chirilă povestește ce s-a întâmplat la marșul de comemorare a victimelor Colectiv: „Era o comemorare, nu un protest” # Adevarul.ro
Artistul Tudor Chirilă s-a numărat printre persoanele care au participat joi, 30 octombrie, la marșul de comemorare a victimelor incendiului de la Colectiv, eveniment care s-a încheiat cu o amendă aplicată unuia dintre organizatori, Marian Rădună.
21:30
Descoperire macabră lângă Las Vegas. Peste 300 de grămezi de cenușă umană, aruncate în deșert # Adevarul.ro
Peste 300 de grămezi de rămășițe umane au fost descoperite într-un deșert din Nevada, la o oră de Las Vegas. Autoritățile suspectează că o casă funerară a aruncat în masă cenușa, însă originea reală a acesteia rămâne un mister.
21:00
Pentagonul aprobă transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina. Decizia finală va fi luată de Trump # Adevarul.ro
Pentagonul a aprobat transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA.
20:45
Accidente în lanț pe drumul expres Pitești-Craiova. O autospecială de stingere s-a răsturnat pe carosabil # Adevarul.ro
Accidente în lanț pe drumul expres Craiova-Pitești: un tir a lovit parapetul, trei mașini au fost implicate și o autospecială de stingere s-a răsturnat. Echipajul, conștient, a fost transportat la UPU Argeș.
20:30
Cuplu de români, în fața judecătorilor din Germania după ce a furat ceasuri de lux de la persoane vârstnice. Ce metodă foloseau # Adevarul.ro
Potrivit autorităților, victimele lor erau persoane în vârstă, care nu se puteau apăra eficient atunci când le erau smulse ceasurile de lux la încheieturi.
20:15
Maria Zaharova, trai pe picior mare. Apartamentul din centrul Moscovei cumpărat la un preț fabulos # Adevarul.ro
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a cumpărat un apartament de 150 metri pătrați în centrul Moscovei, evaluat în prezent la 160 milioane ruble (aprox. 1,8 milioane euro), pe care l-a transferat tatălui ei.
20:00
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional.
19:45
Ilie Bolojan, pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului. Miniștrii PNL și USR iau depășit pe cei de la PSD # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna septembrie, locul al doilea în top revenind ministrului Educaţiei Daniel, care urcă de pe locul 5 în august, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor.
19:45
Florinel Coman vrea să plece din Golf, dar Gigi Becali propune altă strategie: „Promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii” # Adevarul.ro
Fotbalistul pare mai hotărât ca oricând să părăsească echipa la care evoluează în prezent.
19:45
Grindeanu, lacrimogen în momentul în care și-a amintit excluderea din PSD de către Liviu Dragnea # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a mers la Timiș, acolo unde a fost validat de către organizația din care face parte pentru a fi candidat la Congresul PSD.
19:30
Oana Țoiu a discutat cu ambasadorul SUA la NATO. „Sprijinul SUA a crescut semnificativ capacitatea României de a fi un actor important” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat, vineri, 31 octombrie, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, despre subiecte precum securitatea regiunii Marea Neagră și parteneriatele strategice între cele două țări.
19:15
Lovitură grea pentru Putin. Complexul „Oreșnik”, distrus de serviciile ucrainene. Operațiunea a fost un succes, anunță șeful SBU # Adevarul.ro
Potrivit șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, operațiunea a avut loc încă din vara anului 2024 și, potrivit lui, a fost un succes, iar acum rezultatele pot fi discutate public.
19:15
Bulgaria a interzis exporturile de combustibil către Uniunea Europeană ca urmare a sancţiunilor impuse Lukoil # Adevarul.ro
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol.
19:00
Ciprian Ciucu spune că se așteaptă la denigrări finanțate cu „bani negri” împotriva sa în campania electorală # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă vineri seară că se așteaptă să fie ținta unor atacuri și campanii de denigrare finanțate cu „bani negri”, înainte de finalul campaniei electorale.
19:00
Olguța Vasilescu a lansat un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu. „Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou” # Adevarul.ro
Vicepreședintele PSD, Olguța Vasilescu, a lansat un nou atac împotriva noului vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu, afirmând că și social democrații au construit spitale.
18:45
Republica Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a trecut de votul Parlamentului # Adevarul.ro
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al aleșilor moldoveni, într-o ședință care a durat peste cinci ore. De la tribuna Legislativului, Alexandru Munteanu a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, o mai mare eficiență și integrare europeană.
18:45
Cine este Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova: are o experiență vastă în business # Adevarul.ro
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, nu are experiență politică, având una vastă în domeniul afacerilor, unde a coordonat investiții regionale și a colaborat cu fonduri internaționale în Europa de Est.
18:30
Emoții la un exercițiu demonstrativ în Buzău: Un militar a folosit parașuta de rezervă din cauza unei defecțiuni # Adevarul.ro
Un militar a fost nevoit să aterizeze cu parașuta de rezervă în timpul exerciţiului de paraşutare organizat pe platoul Dacia din Buzău, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni”.
18:30
Şeful jandarmilor din Argeş, împuternicit la Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti # Adevarul.ro
Colonelul Toma Marius Cezar va ocupa, începând din 1 noiembrie, funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.
18:15
Numărul soldaților ruși care au murit în Ucraina ar putea fi mult mai mare decât cel confirmat # Adevarul.ro
Peste 143.000 de soldați ruși au fost uciși în războiul din Ucraina, iar mulți alții sunt dați dispăruți. Pierderile reale sunt mult mai mari, estimate între 241.000 și 341.000 de militari, din cauza incapacității de a recupera cadavrele și a dificultăților de raportare oficială
18:15
Un parlamentar PNL spune că Ilie Bolojan nu va veni luni în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora prim-ministrului” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Gabriel Andronache declară că dezbaterea la ”Ora Prim-ministrului” în Parlament era legitimă dacă era organizată de majoritatea parlamentară, nu de o bucată şi atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc.
18:00
Câștigătoarea premiului Nobel pentru Pace cere SUA o intervenție militară în Venezuela # Adevarul.ro
„Cred că escaladarea conflictului este singura modalitate de a-l forța pe Maduro să înțeleagă că este timpul să plece”, a declarat opoziționara venezueleană María Corina Machado într-un interviu amplu acordat Bloomberg dintr-o locație secretă din Venezuela.
17:45
,,O promisiune este un pod între două suflete". Dincolo de frumusețea cuvintelor, acesta este conceptul spectacolului pentru părinți și copii ,,Promisiunea Zurli", pus în scenă de Maya și Gașca Zurli, în regia lui Eduard Zănoagă. Înaintea fiecărui spectacol, părinții și copii sunt
17:45
Șoc în Belarus, după declarațiile scandaloase ale lui Lukașenko despre un cunoscut opozant al său # Adevarul.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că fostul redactor al publicației de opoziție Nexta, Roman Protasevici, ar fi angajat al serviciilor de informații bieloruse.
Acum 24 ore
17:30
Un tronson din Autostrada A8 are 12 oferte de execuție. Valoarea contractului depășește 1 miliard de euro # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat, vineri, că primit 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni.
17:30
Principalul tabloid din Ungaria, achiziționat înaintea alegerilor din 2026 de un grup media apropiat de Viktor Orban # Adevarul.ro
Indamedia, un grup media maghiar deţinut în proporţie de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk.
17:15
„Se va face dreptate”. Un militar rus capturat în Ucraina va fi judecat pentru crime de război în Lituania # Adevarul.ro
Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean.
17:15
Salariul Oanei Gheorghiu de la Asociația Dăruiește Viață, subiect de ceartă în coaliție: „Nu e caritate din suflet, e pe bani” # Adevarul.ro
Salariul noului vicepremier Oana Gheorghiu, pe care l-a avut la Asociația Dăruiește Viață, a devenit o nouă temă de scandal în coaliție.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.